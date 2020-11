Dovoz drog v ČR: Jako burgery. Lidi jsou zdeptaní. To nikdo nečekal. Nahlédli jsme do prostředí

reklama

Anketa Jste pro otevření obchodů a restaurací? Ano 52% Ne 48% hlasovalo: 5095 lidí

V posledních letech můžeme číst neveselé zprávy o tom, že řada nelegálních a dříve složitěji dostupných drog se u části obyvatel stává oblíbenější a dostupnější. Podle dostupných statistik se tento trend nevyhýbá ani České republice.

Evropská výroční zpráva o drogách z roku 2019, která situaci černého trhu s ilegálními stimulanty monitoruje, hovoří jasně: EU čelí rekordní dostupnosti kokainu, ale i rozmachu výroby syntetických drog. „Během posledního roku užilo kokain přibližně 2,6 milionu mladých lidí (ve věku 15–34 let). Nejnovější data týkající se kokainu ukazují také rekordní počty záchytů a množství zachyceného kokainu,“ stojí ve výroční zprávě.

Během roku 2017 bylo na území Evropské unie zachyceno přes 140 tun této látky, což znamená dvojnásobek proti roku předchozímu. Za rok 2016 to bylo „jen“ 70 tun. „Nově se mohou i díky využívání sociálních médií, darknetových trhů a šifrovacích technik do obchodování s drogami zapojovat i menší skupiny a jednotlivci. Podnikavost se na trhu s kokainem zřetelně projevuje v inovativních distribučních metodách. Jako příklad lze uvést existenci kokainových ‚call center‘ s kurýry zajišťujícími rychlé a flexibilní doručování,“ konstatuje evropská výroční zpráva.

Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 5512 lidí Na to se nyní zaměříme. ParlamentníListy.cz totiž zajímalo, nakolik snadné je k takové droze přijít, a především jakým způsobem současná situace dolehla na tuto část černého trhu.

Po několikadenním pátrání se nám přes několik různých kontaktů podařilo spojit s člověkem, kterého bychom mohli označit za kurýra. Při sdělení, že nám nejde o žádný nákup jeho „zboží“, ale o rozhovor, přestal komunikovat. Redakce to nicméně nevzdala a zprostředkovaně mu opakovaně adresovala několik zpráv, že pochopitelně zůstane zcela zachována jeho anonymita a jde nám pouze o obecné informace z terénu.

Kurýr nakonec souhlasil. O den později se uskutečnilo setkání, přistoupili jsme na jím navrhované místo a podmínku, že se nic nebude nahrávat, jen zapisovat.

Prvním překvapením bylo, že nedorazila žádná podivná existence, ale dobře upravený a seriózně oblečený muž. Říkejme mu třeba Tomáš. Pokud byste ho potkali na ulici, nenapadne vás, že obchoduje s tvrdými drogami, spíš byste ho považovali za vysokoškolského studenta či někoho, kdo pracuje někde v kanceláři.

Teď už k tomu, co Tomáš dělá. „Pípne mi zpráva s množstvím, kolik kdo chce, já buď tolik mám u sebe, nebo to seženu u svých dodavatelů, sednu do auta nebo na metro a jedu. Předám, vezmu peníze, a tím to končí,“ sdělil nám Tomáš. Žádali jsme upřesnění, protože tak jednoduché to určitě není. „Nic na tom není. V podstatě ten proces funguje na stejném principu jako rozvážková služba s jídlem nebo čímkoli dalším, jen to probíhá na jiných komunikačních platformách, zabezpečených. V praxi je to tak, že ten balíček ode mě můžete mít u sebe zhruba stejně rychle, jako když si z obýváku objednáte dovoz burgerů z McDonaldu,“ popisuje překvapivě.

Tomáš během vyprávění působí sebejistě, ale zároveň i opatrně. Je vidět, že si dává pozor na každé slovo. Na některé otázky nereaguje vůbec, třeba na tu, kolik z každého prodaného gramu sám má. Místo odpovědi se jen usměje a mlčí. „To si s dovolením nechám pro sebe,“ dodá později.

Ptali jsem se ale hlavně na to, jak mu jdou „kšefty“ v současné době a jaký je rozdíl proti normálnímu stavu, než přišla pandemie koronaviru.

„Celkově to určitě kleslo, dost kleslo. Mívám teď i několik dní za sebou, kdy se nikdo neozve, dokonce občas i víkendy,“ vypráví s tím, že páteční a sobotní večery bývají nejvýnosnější, protože nejvíc lidí pije právě v tyto dny. „Letos je to podstatně horší, jsou zavřený hospody, bary, music kluby. Podle mě tam je přímá souvislost. Ještě začátkem roku jsem toho každý pátek a sobotu prodal minimálně za desetitisíce korun, teď jsem rád, když se ozvou dva tři lidi a vezmou něco málo. Měl jsem několik velkých zákazníků, byli to podnikatelé a průměrně každý ode mě bral týden co týden za padesát tisíc až sto tisíc korun. O tohle jsem během dubna a května přišel. Nevím, jestli zkrachovali, prostě se neozvali,“ pokračuje v popisu své „práce“ Tomáš.

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 6999 lidí Podobné zprávy prý má i od dalších „kolegů“. „Pravdou je, že mi sice dost lidí ubylo, ale taky přišlo pár nových. Jenže to jsou takový drobky. Vím od několika lidí, že si to dokonce úplně nemůžou dovolit, ale skládají se na to s kámoši a šetří třeba celý měsíc, to moc nechápu, ale co, kšeft to je. Podle mě jsou ti lidi už zdeptaní z toho, co se tady od března děje, a potřebujou pořádně vypnout a odreagovat se. Málo práce, málo peněz, všichni nás jen straší a straší, nikdo neví, co bude. V tom se nedá žít. Pak se divte lidem, že chlastaj a fetujou. Každý má nějaký způsob, jak si vyčistit hlavu. Někdo jde do lesa, někdo hraje playstationa, někdo si dá lajnu,“ říká, jako by se nic nedělo.

Namítali jsme, že to přece nelze srovnávat. „Podívejte, já nikomu nic nenutím, nikde nic nerozdávám u škol. Nejsem ničí vychovatel a dozorce, každý člověk má odpovědnost sám za sebe. Jestli někdo nemá rozum a začne to s tím sněhem (kokainem, pozn. red.) přehánět, je to jeho boj. Normální byznys, poptávka a nabídka,“ říká nám Tomáš.

„Teď mě to ale neuživí, ani omylem. Jak jsem říkal, slabota, pár gramů týdně. Až otevřou bary, bude to snad lepší. Vůbec nejhorší ale byla ta jarní karanténa. Nikdo to nečekal, a když se uzavřely hranice, nějakou dobu trvalo, než se do republiky to zboží dostalo,“ vypráví s klidným výrazem ve tváři. Na otázku redakce, jak se nelegální drogy dostaly přes uzavřené hranice, se opět odmlčel a usmál. Potvrdil ale, že po zhruba dvou týdnech se cesty našly.

Poslední věc, která nás zajímala, byl aktuální zdroj jeho obživy. Sám, aniž jsme se ptali, nám Tomáš řekl, že jako „kurýr“ se letos neuživí. „Od jara jsem toho vystřídal dost, hlavně teda autem. Jezdil jsem Uber, pro zásilkový firmy a teď rozvážím nákupy,“ dodal s tím, že konkrétní společnost nechce veřejně z pochopitelných důvodů říkat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.