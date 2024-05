Dozvíte se po eurovolbách volbách, nebozí Češi. Vidlák už ví. Půjde o peníze

VIDLÁKŮV TÝDEN I u nás se nebohý národ dozví všechny nové jobovky až po eurovolbách. To říká k cenám potravin moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. A naznačuje, že na věc budou mít vliv ceny pšenice. Vidláka potěšil Alexandr Vondra, protože nečekal, že europoslanec „vymyslí ještě větší hovadinu než lživý pamflet na Jandejska“. Své si myslí o novém vládním „komunikátorovi“ plukovníku Foltýnovi. „Jakmile promluví, budou pětikolce padat preference. Tak bychom si hlavně měli přát, aby na té své sesličce vydržel alespoň do parlamentních voleb a hodně, hodně, hodně žvanil,“ soudí.

Tak tedy, Svaz obchodu a cestovního ruchu, tedy pan Prouza, našel nového viníka vysokých cen potravin. Už to nejsou nenažraní Babiš či Jandejsek, ale nadnárodní potravinářské korporace. Takový Mondelez nám prý předražuje Milku. Co to, že najednou jsou tu noví nepřátelé, když ještě nedávno pan Prouza tvrdil, že dovozové potraviny jsou levnější, než ti čeští keťasové?

Hele, není tomu Prouzovi něco? Nerozvádí se, nezjistili mu nějakou ošklivou nemoc nebo tak něco? V posledních týdnech najednou neví kudy kam. Ono tedy není divu... zemědělci přestali protestovat, Jandejsek s Babišem přiměřeně zlevnili, je to vidět ve všech statistikách, takže už asi i Prouzovi bylo hloupé tvrdit, že za vysoké ceny v hytlermarketech mohou tihle dva. Obchodní řetězce totiž zdražují, což pohání inflaci a potřeba to národu nějak zdůvodnit stále trvá. A tak došlo na Mondelez. Nebudu zabíhat do porovnání obchodní síly Kauflandu a Mondelezu, jen suše poukážu na to, čeho si ani Prouza ještě nevšiml. Že si prostě musí najít nějakého viníka za všech okolností a nikdy to nebudou jeho chlebodárci.

Až už mu nebude fungovat ani strašení Mondelezem, může se ještě vrátit k osvědčeným proruským košťatům a rudým nokům. Tedy, pokud se nebojí, že mu brzy někdo vyklopí před pracovnou jistý voňavý dáreček. Pavlíka Novotného to docela umravnilo, třeba by to fungovalo i na všemocného šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu.



Ony ty potraviny prý půjdou nahoru ještě tak o pět procent, prý. Hlavně cukrovinky. A také rostou ceny pšenice. Takže bude to těch 5 %? To by neštymovalo Fialovu doufání, že do voleb tu zase bude dobře a lid zapomene na „dočasné obtíže“.



Oni teď všichni tak nějak mlčí a čekají na volby. Ostatně ani Fico neoznamoval zvýšení daní, dokud neměl Pellegriniho na Bratislavském hradě. I u nás se nebohý národ dozví všechny nové jobovky až po eurovolbách. Já si ovšem počkám, až bude po žních. Ceny pšenice začaly růst, protože jarní mrazy na severní polokouli dost pocuchaly úrodu. Největší světový exportér, Rusko, už teď hlásí, že třetí rekordní úroda za sebou nebude. Ale českým zemědělcům by to mohlo pomoci. U nás to obilniny přečkaly nad očekávání dobře, jaro bylo studené, vody spadlo dost, a pokud zase nepřijde na evropský trh dvacet milionů tun ukrajinské pšenice, tak by sedláci nemuseli zatínat pěsti, až uvidí letošní účetní uzávěrku.

Počkám si, až bude ve slevě. Viděl jsem autogramiádu a řekl bych, že asi příliš na dračku nepůjde. Ale koupím si ji určitě. Jsem zvědavý, jak okecal zdvojnásobení majetku Křetínského a Tykače, jak okecal, že obral národ o třicet procent úspor a zvedl všem daně.

Ale už tak nějak chápu, proč je zapotřebí bojovat proti dezinformacím... poradit si mediálně s takovou šmírou, to bude hodně drahé.



Jinak, ad Miloš Zeman. Džamila Stehlíková dostala od soudu papír na to, že může diagnostikovat na dálku. Budete vy nabízet pěstitelské rady na dálku?



Však už se chystá zákon, aby všichni doktoři mohli diagnostikovat na dálku. Prostě jim zavoláte, popíšete, nafotíte a bude to. Víte, co to ušetří peněz pojišťovnám? Sice se občas nějaký diagnostik sekne podobně jako Džamila, ale jak vidíte, už máme vyzkoušené, jak se k tomu soudy postaví. Tady kvůli chybné diagnóze jsem přišel o nohu... to je v pořádku, soud seznal, že to mohlo vypadat jako sněť, i když vám jen pouštěly rifle. Sláva Džamile.

Fotogalerie: - Hoši, děkujem !

Samozřejmě, tento systém nabízí spoustu možností. Nač držet drahý autoservis, prostě zavoláte a oni vás po telefonu navedou, jak seřídit ventily. Nebo dovolenou, jak by to zlevnilo. Budete sedět doma a někdo vám bude po telefonu popisovat krásy chorvatského pobřeží. No nekup to.

Do eurovoleb zbývají zhruba dva týdny. Kdo vás v posledních dnech zaujal a kdo „zaujal“?



Moc se mi líbil Alexandr Vondra, kterak fandil na hokeji s českou vlajkou s nápisem Brusel. Nečekal jsem, že vymyslí ještě větší hovadinu než lživý pamflet na Jandejska, ale dokázal to. Piráti zase vykradli Anděla Páně a udělali tak infantilní video, že jsem nezaznamenal jedinou seriózně souhlasnou reakci. Vždycky říkám, že nikdy svým politickým soupeřům nemůžete uškodit tak moc, jako to dokážou sami.

SPD si uspořádala demonstraci, na kterou skoro nikdo nepřišel (ani avizovaní učinkující ne). Člověk má v poslední době pocit, že všechny ty marketéry platí sám Babiš, protože i kdyby chtěl, lépe by je nezničil.

Danuše Nerudová dělá totéž co v prezidentské volbě – mluví. Stejné chyby budou znamenat stejné výsledky.

V tom pozitivním smyslu se mi líbí heslo, které se začíná šířit na sociálních sítích: „Bruselu písek!“ To by se mohlo chytit a zdomácnět. Musím také pochválit mimoparlamentní strany, všechny dělají hezké a nápadité kampaně. Tedy kromě SOC-DEM, ta je letos marná i přes milionářské dotace.

Ale zároveň musím varovat před nemístným optimismem. Hraje se reálně tak o tři mandáty a z toho jeden nejspíš padne na propadlé hlasy a nikdo neví, kdo ho tedy nakonec urve. Volební matematika říká, že ho dostane hnutí ANO. Osobně odhaduju, že Kateřina Konečná si sáhne na druhý mandát a třetí mandát dostane někdo z trojice Motoristé, Svobodní nebo PRO.

Fotogalerie: - Ortel a Okamura



Oslavili jsme světový titul v hokeji. Ale pan Palata, letitý liberální novinář, vynadal v Českém rozhlase našemu mistrovství světa, že se utopilo v pivu. Všude bylo pivo! A pivo je přitom droga! Proč se nám množí taková vyjádření? Co jejich osvícení autoři vlastně chtějí od nás, prostého lidu?

No, oni se tím, co chtějí, ani netají. Chtějí, abychom my, zaprdění Čecháčci, pokud možno vůbec nebyli. A tak zapomínají na to základní, co drží lid na uzdě. Chléb a hry. Jídlo nám zdražují už pěkně dlouho a teď nám začínají omezovat i ty hry. Ale to je tím dějepisem. Oni už se neučí, jak skončil starověký Řím. Učí se historii genderu.

Ale možná přeháním a pan Palata prostě závidí Pastrňákovi, že je hvězda, zatímco on sám je čím dál větší novinářská nula.



Sranda už opravdu končí na Ukrajině. Britský list Telegraph přidal další polínko na hranici vážných předpovědí. Ukrajina je prý „vyřízená“. Na druhou stranu, evropští spojenci jí dovolují útočit na ruské území a Putin je varuje, ať si rozmyslí, co dělají. Jejich, vlastně naše země jsou prý malé a hustě zalidněné. Jak se s touto várkou zpráv vypořádáváte?



Píšu na toto téma dva články. V jednom shrnuji argumenty, proč je to průšvih nad průšvihy a v druhém shrnuji argumenty, proč je to už jen taková ubožácká derniéra. Ale jak je to doopravdy, to nevím. Podle mě bude záležet, na co vlastně budou Ukrajinci v Rusku střílet. Existují určité zásahy, kdy Putin nebude mít na výběr a bude muset spustit odvetu, protože jinak by před svými jestřáby neobstál.

Fotogalerie: - Plán Pirátů

Nevím, jak to dopadne, ale jedno vím jistě, pokud to dopadne blbě a Rusko udělá odvetu vystřelením nějakého Kinžálu na naše hustě zalidněné území, první střela půjde na Pardubice. Tam je totiž polovina evropské kapacity výroby nitrocelulózy, kterou potřebujete do všeho. Bez ní nebudou granáty do děl ani granáty shazované drony, bez ní nebudou náboje do ručních zbraní, bez ní nebude nic.

Viděl jste někde v okolí Pardubic nějaký ten systém Patriot nebo tak něco?

V Gruzii byl opravdu schválen zákon o monitoringu zahraničních vlivových organizací. Je v něm výslovně napsáno, že nesmí sloužit k omezení jejich činnosti, ale skoro se strhl Majdan. Jak si to vysvětlit?

Víte, jak se blbě dělají převraty, když vás na základě zákona FARA monitorují? Když je najednou snadné, najít cestu peněz a můžete to používat v předvolebním boji i povolební diplomacii? Já se nedivím, že Lipavský vyzval Gruzii, aby to okamžitě anulovala, protože jinak se jí zavře cesta do Evropy. Samozřejmě že se jí cesta zavře, protože tam zjistí, kdo tahá za nitky a začnou mít pocit, že bude lepší v Evropě nebýt. Navíc, nikdo v EU nestojí o dalšího Orbána či další kverulantský stát. Gruzie má být třískou v ruské zadnici, to je její dějinný úkol přisouzený Bruselem. A teď najednou zákon o zahraničním vlivu...

Fotogalerie: - Mimořádná s přílepkem

Já myslím, že z toho nakonec Majdan bude. Všude už byl. Někde se povedl, jako třeba na Ukrajině, někde se nepovedl. Jako třeba v Kazachstánu nebo Bělorusku. Ale násilí každopádně bude. Musí být.

No a nakonec: Co přejete plk. Otakaru Foltýnovi v jeho nové funkci tiskového mluvčího vlády, pardon, koordinátora propag... pardon, „strategické komunikace“?

Foltýn vysloveně ztělesňuje to přísloví „jít s kanónem na vrabce“. Myslím, že pan plukovník ve své funkci udělá celou řadu nezamýšlených škod, které budou o několik řádů větší než dezinformace, proti kterým má bojovat. V tomto bude mužským ekvivalentem Danuše Nerudové. Jakmile promluví, budou pětikolce padat preference. Tak bychom si hlavně měli přát, aby na té své sesličce vydržel alespoň do parlamentních voleb a hodně, hodně, hodně žvanil.

