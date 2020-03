Drsná slova záchranáře: Špitály jedou na zisk, z věci ve skladu nic nemáte. Takže se teď divíme, že nemáme roušky

ROZHOVOR „Zažil jsem několikrát, že pro některé manažery, ředitele nemocnic byla nějaká civilní obrana, krizové řízení vyhozené peníze. Špitály jedou na zisk, a když vám něco leží ve skladu, tak z toho nic nemáte. Touto logikou jsme se dopracovali k tomu, že teď křičíme, že nemáme roušky,“ vysvětluje exposlanec a bývalý šéf krajské záchranky Stanislav Mackovík. „Myslím si, že Evropská unie naprosto zklamala. Když z nich náhodou něco vypadne, tak je to naprosto kontraproduktivní. EU je zkostnatělá, nefunkční, úplně k ničemu. Zásoby si musíme dělat. Neznamená to, že když nám pomine Covid -19, že se na to zase vykašleme,“ dodává.

Česko zasáhla tvrdá opatření vlády kvůli šíření koronaviru, která se stále zpřísňují. Souhlasíte s nimi?

Vzhledem k tomu, co se děje, ano. Jediné řešení je omezit pohyb lidí, mohlo by to být i přísnější. Je to pokus snížit přenos virového onemocnění.

Co říkáte na britskou cestu, kde na to jdou jinak?

Myslím, že u pandemie by se nemělo moc experimentovat. Italové už mají větší úmrtnost, než měli Číňani, kteří to řešili první. Mělo by se jít tou cestou, která se ukázala proti viru jako účinná. Mělo by se zohlednit, co už někdo vyzkoušel. Tady jde opravdu o život některých lidí, takže bych moc neexperimentoval a nešel britskou či jinou cestou.

Vy jste letecký záchranář. Jak jste na tom vy a vaši kolegové?

Já teď učím na zdrávce. Na záchrance v Liberci jsem byl v pátek. Pracují samozřejmě dál. Riziko u záchranky je takové, že nikdy úplně nevíte, k čemu jedete. To riziko nakažení koronavirem tam je. Zvýšená bezpečnostní opatření jsou nutná, aby se posádka nenakazila, protože když je pak všechny pošlete do karantény, to může systém dost narušit.

Mají kvalitní roušky?

Roušky mají. Ale u záchranky je to jiné než v nemocnicích či ambulancích, protože když jedete či letíte k dopravní nehodě a tam někoho vyprošťujete, tak se může stát, že vám spadne či praskne. Pracují ale tak, aby pokud možno k tomu přenosu nedošlo.

Je zdravotnictví na něco takového připraveno? A může vůbec být připraveno na takovouto situaci?

Máme zákon o krizovém řízení. Nemocnice by měly mít krizová pracoviště. Když jsem byl ředitelem krajské záchranky v Liberci a přišla nová politická garnitura, tak se mě ptali na krizová pracoviště, proč je tam mám. Do roka a do dne je rozehnali. Dneska stát každý rok dává záchrankám, myslím, desetikorunu na osobu v kraji, to znamená statisíce ročně, které můžou použít na krizovou připravenost záchranky a můžou k tomu kupovat věci, které by v případě krize používaly. Takže pokud si teď někdo stěžuje z nemocnic a z krajů, že něco nemá, tak bych se zeptal, kdy naposledy a v jakém objemu do skladů pro krizové stavy do nemocnic pro záchranky ty věci kupoval. Dalo by se to spočítat, kolik toho měli, když teď křičí, že to není. Dneska je to problém, potřebuje to celý kontinent, takže výrobní kapacity tady nestačí.

Zažil jsem několikrát, že pro některé manažery, ředitele nemocnic byla nějaká civilní obrana, krizové řízení vyhozené peníze. Špitály jedou na zisk a když vám něco leží ve skladu, tak z toho nic nemáte. Abyste měl ve skladu dvacet tisíc roušek, tak je tam mít nebudete, protože se v životě nepoužijí. Touto logikou jsme se dopracovali k tomu, že teď křičíme, že nemáme roušky. Když se ale podívám do zákona a povinností, které tito manažeři mají, tak si myslím, že v mnoha případech se to nenaplňovalo.

Když se však podíváme na Itálii, kde pandemie zasáhla její sever, tedy jednu z nejvyspělejších oblastí Evropy, a přesto čelí katastrofě. Asi se toto podceňovalo všude?

Určitě ano. V Česku naposledy byl krizový stav opakovaně o povodních. Ale to bylo něco jiného, než když teď musíme čelit něčemu, co nevidíme, a co navíc může u lidí v určité fázi vyvolat strach a paniku. Ukázalo se, jak to stát podcenil. Nechci srovnávat Italy či Němce, neznám parametry jejich zdravotnictví, narozdíl od toho našeho. Proto si myslím, že stát to podcenil, protože vím, že se tyto věci na sklad nekupovaly.

Každá země si řeší pandemii po svém, i když v mnoha případech podobně, nějaká koordinace není moc vidět, a když se něco ozvalo s Bruselu, tak paní Ursula von der Leyenová kritizovala minulý týden uzavírání hranic. To si člověk klepe na čelo, jak je tohle vůbec možné...

Myslím si, že Evropská unie naprosto zklamala. Když z nich náhodou něco vypadne, tak je to naprosto kontraproduktivní. Neslyšel jsem od nich za tu dobu nic rozumného. Ani od Evropské komise, ani od těch vrcholných politiků. Ukazuje se, že Britové udělali jedině dobře, že z Unie odešli. Než poslouchat takovéto rady, je to hrozný.

A navíc co se teď ukázalo. Prodaly se ČSA. Takže už nemáme státního dopravce. Armáda to podhodnotila. Koupily se casy, které létají pomalu, když poletí do Číny, tak to trvá týden. Teď jsem to přehnal, ale CASA není letadlo, které letí rychle na dlouhou vzdálenost. Pro věci do Číny teď letí Travel servis, protože armáda se dvěma airbusy to nedokázala. Podcenilo se to i v této oblasti, protože armáda není schopná strategicky provádět přesun nějakého materiálu na delší vzdálenost.

Dokonce prý některé země, mluví se o Německu, zadržují roušky, které mají objednané jiné státy. Každý si teď jede na sebe. Jestli tedy nestojí za úvahu, být v některých strategických věcech soběstačný?

To je přesně ono. Evropská unie teď dokázala, v jaké je krizi. Absolutně myšlení na druhého není, každý hraje na sebe. Pokud je pravda, že nám Němci zadrželi něco, co mělo být dodané do Česka, tak je to ukázka toho, jak je to špatný. EU je zkostnatělá, nefunkční, úplně k ničemu. Zásoby si musíme dělat. Neznamená to, že když nám pomine Covid-19, že se na to zase vykašleme. Nikde není napsáno, že za půl roku to tu můžeme mít znovu. Ale naplňoval bych tu dikci, kterou mi zákon umožňuje, abych to vybavení měl.

Jak jste říkal, že učíte na zdrávce, tak to teď děláte nějak přes internet?

Učíme přes internet. Je trošku problém, že ne všichni bydlí v lokalitách, kde máte signál stoprocentní. Můžete jim sice poslat něco složitějšího ve velkém objemu, ale přijde odezva, že to z mobilu neotevřou, nebo že jsou doma tři a mají jeden počítač. Jsou tu komplikace, protože systém na toto nebyl připravený, vymýšlí se to za chodu. Všichni mají mobily, nebo počítač, ale rozdíly ve vybavení žáků jsou velké.

A to jste na střední škole, jak to musí být na základkách...

Ano, na střední škole. Učíme zdravotní sestry a ošetřovatelky.

V Libereckém kraji máme ve chvíli tohoto rozhovoru zatím tři případy nakažení koronavirem. Pomohlo našemu kraji, že jarní prázdniny tu byly jako poslední v době, kdy už do Itálie na lyže jezdili jen naprostí šílenci?

Asi ano. Uvidíme, co to udělá. Ještě celkově máme výhodu, že ve vládě sedí Prymula, což je člověk, který ví, jak se teď chovat, a určitě to nepodcení. To je pro Babiše nejvyšší přínos, že tam toho Prymulu má.

Ano, to je klika, že na funkci zdravotnického náměstka je zrovna epidemiolog...

Je dobře, že se nemusel někdo hledat a je tam člověk, který se celý život věnoval této problematice. Což je obrovská výhoda. A z vlády mu dávají najevo, že mu docela věří. Pokud do toho někdo nebude chtít hodit vidle, že se bude snažit dělat populistické politické věci, tak by se to mělo dát zvládnout.



