Druhý muž ČSSD Zimola drsně zúčtoval s poslancem Sobotkou. A namířil i na Českou televizi

Jak vy, tak i Jan Hamáček v podstatě souhlasíte s tím, aby šli demokraté do vlády s ANO. Nebojíte se, že by se nakonec mohlo mezi ANO a ČSSD stát to, co se stalo za vlády Bohuslava Sobotky?

Pokud se domluví dvě strany, že spolu uzavřou koalici, musejí se k sobě chovat jako rovnocenní partneři. Sociální demokracie má nové vedení, které si je plně vědomo překážek, které před nimi stojí. Jednoduché to nebude. V případné vládě se musíme stát garantem levicové politiky, to je to, proč nás lidé volili a co od nás teď očekávají. Naplňujme náš program, realizujme sliby, které dáváme, neodklánějme se od našich tradičních voličů, a historie se snad nebude opakovat.

Právě Bohuslav Sobotka se postavil proti vstupu ČSSD do koalice s Andrejem Babišem. Co na to říkáte? A co říkáte na podmínku některých poslanců za ČSSD, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk?

Bohuslav Sobotka je řadový člen našeho poslaneckého klubu. Jeho názor mu neberu, ale na našem sjezdu v Hradci Králové, kde jsme s delegáty vedli velmi živou diskusi, nebyl. Sjezd nám vytyčil mantinely, ve kterých se můžeme pohybovat, a to dodržujeme. Připadá mi poněkud zbabělé, když nám pan Sobotka, který je hlavním viníkem naší volební prohry, nyní vzkazuje svá moudra přes média. Jestli se příčí jeho svědomí hlasovat jako poslanec proti názoru většiny ČSSD, může svůj poslanecký mandát složit.

Dá se říci, že jen chvíli před mimořádným sjezdem ČSSD policie uzavřela případ ohledně financování vaší chalupy s tím, že nikoho stíhat nebude. Co s odstupem doby na to, co se kolem této „kauzy“ dělo, říkáte?

Od začátku jsem říkal, že jde o to mě politicky zlikvidovat. Vadil jsem spoustě lidí od pravice až do naší strany. To zdůraznil ve své osobní gratulaci, kterou mi po mém zvolení zaslal, i pan prezident Zeman. Ocenil, že jsem se nevzdal, i když mne chtěli zničit.

Rýsuje se pravděpodobná varianta vlády: kabinet ANO, ČSSD s podporou komunistů. I s ohledem na to, že jsme si připomenuli kulaté výročí „Vítězného února“, co říci k tomu, že se u nás počítá s tím, že by se nějakým způsobem na vládě podíleli i komunisté?

Vždycky, když je potřeba vyřadit komunisty, začnou představitelé dalších demokratických stran křičet a připomínat komunistická zvěrstva. Zpravidla to říkají ti, kteří ještě před rokem 1989 hrdě vlastnili stranickou knížku. Já rozhodně léta komunistické zvůle neomlouvám, ale současní komunisté už nejsou titíž jako před 70 lety a všichni s nimi v Parlamentu, na obcích nebo na krajích spolupracují. Je třeba si připomínat minulost, ale je také třeba nechovat se stejně hloupě a hlavně se dívat do budoucnosti.

Velká kritika od některých politiků se snesla na hlavu prezidenta Zemana, který se rozhodl, že pojede na sjezd KSČM. Co si o tom myslíte?

Totéž, co jsem řekl na předchozí otázku. KSČM je jednou z parlamentních stran, prezident je hlavou státu a nerozumím, proč by nemohl jet na sjezd parlamentní strany. Ti největší kritici budou zřejmě bývalí komunisté nalezlí do jiných stran a své bývalé hříchy se snaží odčinit primitivním antikomunismem.

Nejen Slovenskem, ale i Českou republikou začátkem minulého týdne otřásla zpráva, že na Slovensku byl zavražděný investigativní novinář Ján Kuciak, a to spolu se svou partnerkou. Policie potvrdila, že vražda souvisela s Kuciakovou prací. Vy jste na svém Facebooku napsal, že svoboda slova nesmí být nijak zatlačovaná do kouta výhrůžkami a vraždami, a položil jste otázku, jak se něco takového může stát v demokratické zemi… Myslíte si, že doba je tak vyhrocená, že si na podobné věci budeme muset začít zvykat?

Já věřím, že jde o ojedinělý případ a policie rychle celou záležitost rozplete a potrestá viníky. Z vlastní zkušenosti vím, jak je důležité dbát na to, aby justice a policie byly zcela nezávislé na jakémkoli politickém vedení. Stejně tak svoboda slova nesmí být potlačovaná. Jde o velmi křehké soukolí, které když se naruší, velmi těžko se navrací zpět do původního stavu. O demokracii musíme pečovat, není to samozřejmost.

Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem opět kritizoval Českou televizi. A vysvětlil, že jedna z cest k řešení spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření, což by následně vedlo k personálním změnám, které by si sám velice přál. Litoval, že on jako prezident takové změny nemůže ovlivnit a rozhodnutí je na poslancích. Pokud by totiž dvakrát neschválili výroční zprávu o hospodaření České televize, mohou odvolat Radu České televize a následně zvolit novou. Rada ČT pak odvolává a volí generálního ředitele. Přejete si také personální změny v České televizi, nebo si naopak myslíte, že by šlo o ohrožení demokracie?

O tom, že má Česká televize dlouhodobě řadu problémů, si cvrlikají už i vrabci na střeše. A i vedení si musí uvědomit, že za některé kroky bude muset snést kritiku. Stejně jako si na kritiku budou muset zvykat i někteří moderátoři, kteří si někdy rozhovory pletou s výslechy lidových komisařů. Na druhou stranu se fungování ČT musí řešit systémově a obávám se, že i když ryba smrdí od hlavy, výměnou jednoho člověka se situace nevyřeší. Televize je ještě stále velmi silné a vlivné médium a hranice veřejnoprávnosti je velmi tenká. Pokud se vnitřní problémy ČT nebudou řešit, k tomu ohrožení demokracie nakonec může skutečně dojít.

Velkou diskusi vyvolala otázka ohledně referenda v souvislosti s EU. Souhlasil byste s referendem o tom, zda by měla Česká republika zůstat, či vystoupit z EU? Mají pravdu ti, kteří říkají, že když mohli lidé hlasovat o vstupu, mohou stejně tak rozhodnout, zda v EU zůstat, nebo ti, kteří referendum ohledně EU za žádnou cenu nechtějí?

Evropská unie je podle mě dobrý projekt. A udělám vše pro to, abychom v EU zůstali, ale jako sociální demokraté jsme pro referenda, protože podporujeme nástroje přímé demokracie. Ale musejí mít dané jasné a přísné parametry. Ústavní referendum je důležitý nástroj, který umožní lidem přímo rozhodnout o zásadních věcech bez obavy, že místo jejich zájmů převládnou zákulisní čachry v Parlamentu. Já osobně jsem pro, aby konání referenda bylo umožněno tehdy, když se pro něj vysloví alespoň 850 tisíc lidí, když hlasovat přijdou nejméně dvě třetiny oprávněných voličů a platný výsledek bude, když se pro vyjádří dvě třetiny hlasujících. Možná se někomu tyto počty zdají vysoké, ale v zásadních záležitostech prostě o většině nemůže rozhodovat výrazná menšina obyvatel.

autor: David Hora