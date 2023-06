Důchodce na pokraji zoufalství. 2000 Kč elektřina, 1800 Kč plyn. Vzal dluh, už to jelo…

Přichází čas, kdy lidem chodí vyúčtování energií. Starost mají zejména důchodci a další, kteří na tom nejsou majetkově úplně nejlépe. Své o tom vědí sociální pracovníci. Jeden z nich se ParlamentnímListům.cz svěřil s tím, jak to vypadá. Senioři prý o svých potížích nemluví; pokud ano, jsou již úplně zoufalí. Situace se zhoršila zejména za poslední dva roky. Jeden senior například musel řešit porouchaný sporák a topení, a nedopadlo to dobře.

Právě v těchto týdnech lidé nacházejí ve svých schránkách od dodavatelů energií a dozvídají se, jak v uplynulém roce hospodařili. Vzhledem k vysokým cenám elektřiny a plynu se dá předpokládat, že mnozí lidé obálky otevírají s obavami. Především pak ti, kdo se dlouhodobě potýkají s náročnou ekonomickou situací – samoživitelé, nemocní, invalidé nebo senioři.

Dle mluvčí Rady seniorů Lenky Desatové se naši starší spoluobčané v poslední době obracejí ve zvýšené míře na poradenskou linku, kterou Rada seniorů zřizuje. Jsou zoufalí a nevědí si rady s vyměřenými nedoplatky za energie. Několikatisícové částky nemají, nebo by jejich zaplacením přišli o všechny peníze.

Bez peněz, zadluženi, v izolaci

Mluvčí Nadace Krása pomoci redakci přislíbila, že náš požadavek probere s terénní sociální pracovnicí, do doby vydání tohoto článku jsme však neobdrželi další reakci.

Mluvčí neziskové organizace Život 90 Aneta Mundok Nitschová také slíbila, že se po poradě s kolegyní ozve. „Za naši linku důvěry máme v tomto ohledu jen údaje obecné povahy, protože pokud se klient zmíní, že má nedoplatky za energie, odkazujeme jej na místa, kde svoji situaci může prakticky řešit,“ dodala v emailu.

Redakce se obrátila ještě na sociálního pracovníka Martina S., který působí pod hlavičkou společnosti HEWER. Ta poskytuje nejrůznější sociální služby pro potřebné – asistenci, autodopravu, ale třeba i služby hodinového manžela nebo úklid.

„Našimi klienty jsou jak handicapovaní spoluobčané, tak senioři. Jsme jim k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu,“ uvádí Martin S.

Služby HEWERu jsou placené, nicméně nejsou nijak závratně vysoké – začínají na 130 Kč za hodinu. „Většina našich klientů to hradí z příspěvku na péči, který dostává od státu. I s jeho vyřízením pomůžeme. Části klientů to platí rodina – například zde máme ženu, která má obě děti v zahraničí a své matce pomáhají aspoň takto na dálku,“ popisuje ParlamentnímListům.cz Martin S.

Jen hrstka klientů je prý schopna platit služby ze svého důchodu. „Většinou jde o nárazové věci – doprovod k lékaři nebo úklid a nákupy během nemoci. Někdo si chce třeba jen povídat, společně jít na procházku, dívat se na televizi. Sociální kontakt seniorům hodně chybí.“

Martin S. ze své pozice nemůže o klientech mluvit. Pro ParlamentníListy.cz byl ale ochoten nastínit, jaké problémy s nimi v poslední době řeší.

„Já se starám hlavně o seniory. Mám asi osm lidí, za kterými chodím a pomáhám jim. Moje práce spočívá hlavně v asistenci a aktivizaci – to znamená, že lidem věnuji čas. Za to jsou také nejvíc vděční.“

Během rozhovorů se seniory však Martin S. někdy narazí na smutná témata. „Senioři tady v Čechách byli vždy chudší skupinou obyvatel, v posledních cca dvou letech se to ale hrozně zhoršilo. Téměř není domácnost, kde by senior nebyl nucen si kvůli vysokým cenám odpírat nějaké věci. Někdy je to třeba jen kultura nebo zákusek v cukrárně, ale i tyhle věci jsou pro seniory důležité. Jinak padají do izolace. Když totiž nemáte peníze, sedíte doma nebo maximálně jdete do parku na lavičku.“

Z osmi stovek dva tisíce

Vysoké ceny energií se svými klienty Martin S. řešil už několikrát: „Pokaždé se o tom lidé stydí mluvit. Je to generace, která vyrostla v mentalitě, kde se o problémech nebo slabostech nemluví. Nechtějí přiznat, že něco nezvládají. Když už tedy to téma otevřou, jsou už většinou opravdu na pokraji zoufalství.“

Martin S. zažil i případ, kdy se senior kvůli energiím zadlužil: „Pán si nechal poradit od nějaké paní na přepážce, a místo osmi stovek platil za elektřinu dva tisíce korun. Za plyn pak dalších osmnáct set korun. Táhl to jen tak tak. Pak mu ale odešel sporák a porouchalo se topení. Majitel bytu, kde klient žil, se neměl k opravě topení, a tak to pán vzal na své náklady. Už pak ale neměl na energie, a tak si vzal mikroúvěr. Místo osmi tisíc měl ale po měsíci vrátit devět a půl. A už to jelo…“ popisuje Martin S. jeden z příběhů, se kterým se coby sociální pracovník setkal.

Co se týče situace, kterou popisovala mluvčí Rady seniorů – totiž, že v poslední době senioři řeší nedoplatky za energie, nemá zatím Martin S. aktuální zkušenost. Nevylučuje však, že se s tím také setká: „Je možné, že to přijde. Jak jsem říkal, senioři to většinou neřeknou hned. Snaží se nejprve ty peníze někde sehnat, bohužel často volí právě tu cestu dluhů u pochybných nebankovních společností.“

Pokud u klientů Martin S. narazí na finanční problém, třeba právě s energiemi, nasměruje dotyčného seniora co nejrychleji na správnou cestu: „HEWER neposkytuje finanční nebo dluhové poradenství, neporadíme s tím, jaký vyplnit formulář, abyste dostali sociální dávku. Ale spolupracujeme s dalšími organizacemi, které toto právě dělají. Pro nedoplatky za energie nefunguje, pokud vím, speciální dávka, ale lidé to mohou uhradit třeba pomocí příspěvku na bydlení, hmotné nouze nebo mimořádné okamžité pomoci. Ale i některé neziskové organizace přispívají v konkrétních případech i finančně,“ říká Martin S.

Senioři se dle jeho názoru nesmí bát mluvit: „Čím dříve se svěří, tím rychleji pomoc dostanou. Chápu ale, že je to složité. Navíc státní pomoc v České republice nemá moc dobré jméno. Starší lidé mají často psychický blok chodit na úřad pro dávky. Proč bych měl chodit žebrat na úřad, když jsem celý život pracoval? – říkají často klienti. Je to často ale jediná cesta, jak těžkou situaci přežít,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz sociální pracovník Martin S.

