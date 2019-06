Europoslanec Zdechovský: Babiš je pro naši zemi toxický. Nebude schopen cokoli vyjednávat, investoři půjdou jinam

Pane poslanče, co říkáte na obsah auditu Evropské komise ve vztahu k Agrofertu?

Nedalo se čekat nic jiného. Andrej Babiš je opravdu ve střetu zájmů, je konečným příjemcem benefitů holdingu Agrofert a přitom je premiér České republiky. To, že budou zastaveny dotace, se dalo čekat. Říkali jsme to dlouho dopředu. Andrej Babiš nemůže být překvapen. To, co se stalo, bylo předvídatelné.

Hodně mě mrzí u Andreje Babiše, že proplácí peníze firmám z holdingu z českého rozpočtu, ale v současné době nemá na navýšení peněz sociálním službám. To jsou dvě věci, které mi přijdou absolutně absurdní.

Říkáte, že ani premiér jiné výsledky nemohl čekat. Sám ale říká, že Česká republika žádné peníze do Bruselu vracet nebude, že nic takového nehrozí a kdo říká opak, sprostě lže. Jak si to vysvětlujete? Chce to celé svoji rétorikou přikrýt?

Ano, chce to celé přikrýt. Má pravdu v tom, že Česká republika nebude přímo nic vracet, protože takto se to nedělá. Až bude Evropská komise proplácet další faktury, odečte z toho částku, kterou před tím za projekty Agrofertu vyplatila. Je to taková klasická rétorika: já kradu, zneužil jsem dotace, vymyslel projekty a napsal to na nějakého malého podnikatele, abych získal miliony, ale všechno mi bude prominuto, protože já jsem Andrej Babiš.

Bohužel Andrej Babiš začíná být radioaktivní a škodit dobré pověsti České republiky. Má to dopad na sociálně slabé a důchodce, protože tím jak nebude schopen cokoli vyjednávat, bude pro Českou republiku přítěží. Vidíme to na propadu příjmů státního rozpočtu.

Máte tedy zato, že přestanou v zahraničí Andreje Babiše brát vážně a tím bude trpět i celá republika?

Určitě. Andrej Babiš hlavně přestane být partner pro různé investory. Jestli nás bude přivádět mezi banánové republiky, kde je vysoký podíl netransparentnosti a korupce, samozřejmě na tom proděláme všichni. Investoři raději půjdou podnikat někam, kde je podnikatelské a politické prostředí předvídatelné a kde vládne člověk, který dodržuje morální a etické principy. To bohužel v tuhle chvíli on není.

Zaznělo též mnohokrát, hlavně z úst Andreje Babiše, že celý ten audit a jeho předběžné závěry jsou dílem jakýchsi českých zrádců nebo udavačů apod., že Evropská komise je zpolitizovaná, že útočí na Českou republiku a další věci. Může to tak skutečně být?

Tohle nemá cenu ani komentovat. Andrej Babiš by se měl zamyslet, jak v Maroku v žoldu KGB sloužil některým státům, jak tam rozdával peníze různým socialistickým zemím a podporoval diktátorské režimy. Jeho rétorika, kterou používá proti Evropské unii a proti lidem z České republiky, kteří pracují pro EU a bojují proti korupci, je naprosto zcestná. Andrej Babiš poškozuje dobré jméno kvalitních českých pracovníků v evropských institucích. Místo toho, aby odstoupil, tady svou rétorikou vytváří mlhu.

Premiér Babiš často napadá i vás osobně. V rozhovoru pro PL vás označil za “největšiho udavače v EU, co se týče mé osoby”. Z čeho tento jeho názor podle vás plyne?

Plyne to z toho, že jedna z mých kolegyň toto pořád opakuje. Panu premiérovi jsem několikrát vzkázal, že by se mnou měl jít na kafe a vyjasnit si to. On zřejmě bohužel kafe nepije, takže se nestavil. Opakovaně jsem mu doporučil, ať si skočí pro homeopatika, která budou pomáhat proti křivým obviněním a proti lhaní. Kdyby si začal brát, tyto věty by nepoužil. Vůbec to nebudu komentovat, Andrej Babiš se ztrapňuje. Chci mu skrze ParlamentníListy.cz poděkovat za kampaň. Kdyby mě tak často nekritizoval a nezmiňoval, tak bych určitě dnes nebyl europoslanec.

Ve vztahu k tomu, co všechno jste o premiérovi říkal, významná část občanů mu stále důvěřuje, soudě dle volebních výsledků i průzkumů preferencí za poslední dva roky. V čem je tedy problém? Lidem to nevadí?

Je potřeba začít pracovat na tom, aby volby začaly být elektronické. Tím se do voleb zapojí mnohem víc lidí a pak budou úplně jiné výsledky. Andrej Babiš spoléhá na to, že se mu daří zacílit na určité skupiny lidí, kteří si třeba některé informace o něm nemohou ověřit nebo je neověřují. Je čas, aby ukázal svůj výsledek ve volbách, které budou transparentní, otevřené a kde bude moci hlasovat každý. Pokud by se v evropských volbách mohlo hlasovat tak jako v jiných volbách i na našich ambasádách nebo popřípadě elektronicky či byla korespondenční volba, tak premiéru Babišovi zaručuji, že výsledek by byl výrazně, výrazně jiný.

Lze na základě toho říct, že velká část voličů hnutí ANO je obětí propagandy Andreje Babiše nebo propagandy stvořené jeho PR týmem?

Ano, určitě. Jako můžeme říct, že část lidí za komunistů byla obětí komunistické propagandy a za nacismu nacistické propagandy, tak dnes existuje tzv. babišovská propaganda. Jeho tým to dělá dobře, fikaně. Utváří iluzi, že on je oběť, přitom on je ten, který je hlavní pachatel. Jenže to prostě je způsob jednání a chování Andreje Babiše po celou dobu, co je v politice.

Na Václaváku demonstrovalo rekordních 120 tisíc lidí, jenže hnutí ANO v roce 2017 volilo 1,5 milionu lidí. Logicky pak zní argumenty, že hlavní jsou volby a nikoli demonstrace. Jak se na tohle díváte?

Každý je svého štěstí strůjce. Dříve bychom asi nepřemýšleli o spojování se a vytváření koalic, abychom porazili Andreje Babiše a do voleb šli sami. V současné době ale, když to všechno vidíme, pocit, že si tu každý nemůže dělat co chce, je velikánská výzva pro nás všechny, kteří chceme zachovat Českou republiku jako demokratický stát, abychom Andreje Babiše v příštích volbách porazili.

