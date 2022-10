Evropa krvácí, Česká republika krvácí, Američané se smějí. A Fiala? Okamura to pro PL řekl natvrdo

Do sněmovny dorazil státní rozpočet, současně se jednalo o novele rozpočtu letošního. Co pane předsedo říkáte celkově na hospodaření této vlády, která právě s programem rozpočtové odpovědnosti vyhrála loňské volby?

Fialova vláda chce v průběhu svého funkčního období zadlužit Českou republiku o 1,2 bilionu korun! To může v budoucnu způsobit kolaps státního rozpočtu, ekonomiky a celého státu a nemusí být peníze na důchody, zdravotnictví a základní sociální podporu. A to přesto, že má vláda Petra Fialy z ODS kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot a potravin a dalšího zboží a služeb meziročně zhruba o 127 miliard vyšší daňové příjmy.

Původní rozpočtový schodek, který navrhovali na letošní rok, byl 280 miliard korun. Vláda Petra Fialy nejprve navrhla jeho zvýšení na 330 miliard korun a poté, až při projednávání tohoto zákona před pár dny ve Sněmovně formou pozměňovacího návrhu najednou prosadila navýšení toho dluhu o dalších 45 miliard. My na to říkáme, že vláda je rozpočtově neodpovědná. Je potřeba snižovat schodky státních rozpočtů zvyšováním příjmů a snižováním zbytných výdajů. To ale vláda Petra Fialy přesně nedělá. Rozhazuje peníze na nesmysly a pak samozřejmě nezbývá na potřebné věci, to znamená na pomoc českým občanům.

Dokonce i exministr financí a zakladatel vládní koaliční TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že vláda Petra Fialy je nejméně rozpočtově odpovědná vláda a že je politicky zbabělá. Také se Kalousek zmínil o tom, že 900 miliard výdajů nesouvisí s krizí, ani s válkou. Takže už ten průšvih kritizují i přední politici pětikoalice. Další zadlužování státu vede k obrovskému nárůstu inflace a zadlužování a nedivme se pak, že je u nás inflace srovnatelná s africkými rozvojovými státy.

Pane předsedo, inflaci na africkém kontinentu čtenáři v malíčku asi nemají, já přiznám se také ne. Můžu tedy poprosit nějaká konkrétní čísla?

Jistě. Podle ČSÚ činila meziroční inflace v září v Česku 18 procent. Podobnou inflaci jako ČR mají například Angola či Burkina Faso. Řada rozvojových zemí je na tom s inflací o mnoho lépe. Například Somálsko má necelých osm procent. Kongo má například necelých 10 procent.

To není vše. Většina českých občanů pociťuje velký pokles životní úrovně. Kvůli tomu omezují služby a kupují méně zboží. Zhoršení stavu české ekonomiky vnímá podle průzkumu agentury Ipsos prakticky každý Čech (98 procent). Sedm z deseti dotázaných již zaznamenalo pokles životní úrovně domácnosti, polovina z nich dokonce velmi silný pokles. Čtvrtina lidí se zatím omezovat nemusela, ale s poklesem životní úrovně počítá již brzy.

Některé základní potraviny stojí v Polsku o více než polovinu méně než u nás. Proto tam jezdí stále více Čechů nakupovat. Polská vláda totiž snížila od února DPH na potraviny na nulu, zatímco Fialova vláda svými “opatřeními” a extrémním zadlužováním státu naopak zdražování nahrává. V Polsku jsou i levnější léky. U některých farmaceutických výrobků jsou ceny, jak zjistil štáb TV Nova, dokonce i hluboko pod polovinou těch českých! A pohonné hmoty jenom za poslední týden opět razantně zdražily. A Fialova vláda nadále odmítá snížit DPH na pohonné hmoty a na potraviny.

To už je opravdu šílené. Chci tímto vyzvat české občany, aby přišli 28. října ve 14 hodin do Brna na demonstraci za demisi vlády na náměstí Zelný trh vyjádřit nespokojenost s Fialovou vládou! Budu tam mluvit já a mnozí další. Musíme říct vládě hlasitě STOP zdražování, STOP válce, STOP rozkrádání naší země!

A s drahým plynem z USA vyjádřily svou nespokojenost dokonce i Francie a Německo!

Co jsou tedy hlavní výtky?

Milovaný Washington, kam se jezdí klanět politici pětikoalice, totiž dodává Evropě zkapalnělý plyn čtyřikrát dráž než na vlastní americký trh! Francouzský ministr financí a hospodářství Bruno Le Maire prohlásil, že se obává posílení ekonomické moci Spojených států na úkor Evropy. Bojí se, že ozbrojený konflikt skončí oslabenou Evropou a americkou ekonomickou nadvládou. To tady vidíme v přímém přenosu. Proti předraženému plynu se ohradil i francouzský prezident Macron. Německý ministr hospodářství Robert Habeck americké ceny nazval „astronomickými“.

Takže Evropa krvácí, Česká republika krvácí a Američané se smějí. Takže Fialova vláda nás místo závislosti na ruském plynu vede k závislosti na americkém plynu, který je čtyřikrát dražší než v samotných USA? Naše vláda se chová jako kolaboranti a užiteční idioti Washingtonu a chtějí z nás udělat kolonii USA. To hnutí SPD odmítá.

Vraťme se k tomu rozpočtu, ano? Vy jste předkládali pozměňovací návrhy, které ale nebyly příliš úspěšné...

Ano. Taky jsme hlasovali pro všechny pozměňovací návrhy, které přináší lidem nějakou finanční pomoc, kterou by měli dostat v souvislosti s těmi problémy, do kterých nás vláda Petra Fialy zbytečně uvrhla.

Pokud jde o naše vlastní návrhy, tak nám je pětikoalice potopila. Navrhli jsme například snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie o 30 miliard korun a přesunutí těchto finančních prostředků pro boj s inflací a na pomoc lidem s růstem cen energií. Navrhli jsme odebrat více než jednu miliardu korun z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, konkrétně z položky Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí, které se utrácí na nesmyslné projekty.

Měli jsme i další návrhy, kdy chceme přesouvat peníze z nesmyslných vládních výdajů a dát je potřebným. Chceme například zvýšit platy nepedagogických pracovníků. Chceme také pomoci například zvýšit investice do půjček na bydlení pracujícím rodinám. Navrhli jsme posílit peníze do zdravotnictví a na sociální věci a odebrat je na platbách Evropské unii. Navrhli jsme zvýšit platy pracovníkům vězeňské služby či posílit peníze na ochranu východní hranice České republiky před nelegální migrací. Navrhli jsme odebrat čtyři miliardy určené na inkluzi a věnovat je speciálnímu školství. A tak podobně.

Když jsme u těch rozpočtových výdajů, ministr práce Marian Jurečka řekl, že platy vrcholných politiků znovu zmrazeny nebudou. Od ledna se tak například poslancům měsíční plat zvýší téměř o 12 tisíc korun hrubého…

Hnutí SPD s tím nesouhlasí a prosazujeme zamrazení platů politiků. O mém návrhu na zamrazení platů politiků na celé volební období se již letos ve Sněmovně hlasovalo, ale vládní pětikoalice Petra Fialy (ODS) mi ho zamítla. Vláda Petra Fialy kašle na naše občany a firmy, sami ale plnými doušky chrochtají u korýtek. A pokud jde o Jurečku, tak ten v poslední době fakt perlí.

Tak povídejte, ale hovořili jsme o platech politiků...

Nedávno navrhl zvýšení věku odchodu do důchodu, což je pro SPD naprosto nepřijatelné. A místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti) a Jurečka svou nekompetentností podle všeho způsobili škodu 30 miliard korun! Z toho společnosti ČEZ, kde má stát majoritu, způsobili škodu 17,5 miliardy! Kvůli jejich nepravdivému vyjádření, že daň z mimořádných zisků se bude týkat již letošních zisků, silně poklesla pražská burza a ČEZ přišel o hodnotu 17,5 miliardy. A já se ptám: kdo tu škodu uhradí?

No a pak tu u lidovců a ODS máme korupční kauzu v Brně okolo bytů. Je do ní zapleten místopředseda KDU-ČSL a kandidát lidovců na ministra životního prostředí Petr Hladík. Policie zasahuje i v kanceláři vlivného lidoveckého politika a advokáta Filipa Ledera. Trestní řízení je vedené pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině, podplácení a legalizace výnosu z trestné činnosti. Policisté nedávno v Brně zasahovali kvůli bytům také ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V souvislosti s touto městskou částí je obviněno osm lidí, dva z toho jsou ve vazbě. Jedním je předseda bytové komise a politik ODS Otakar Bradáč.

Po vládním hnutí STAN Víta Rakušana s propojením na vládní TOP 09 v kauze organizovaného zločinu v Praze pokračuje organizovaný zločin a korupce v další vládní straně? A premiér Petr Fiala z ODS všechno toleruje.

Nechme rozpočet. Opět začíná narůstat migrační krize, vy jste kritizoval vedení Prahy, že ubytovává nelegální imigranty ze Sýrie, kteří se pohybují okolo pražského Hlavního nádraží. Jaké je tedy podle vás jiné řešení?

Vedení Prahy, což je koalice Pirátů, KDU-ČSL, STAN a TOP09 v čele s primátorem Hřibem (Piráti) nabízí nelegálním migrantům servis v České republice úplně zdarma, na úkor peněz pro české občany. Takže politici pětikoalice místo toho, aby odradili nelegální migranty od příchodu na území České republiky, tak ty migranty otevřeně lákají do České republiky. A potvrzují to mimochodem i ti pracovníci z neziskové organizace "Hlavák", kteří podporují tuto migraci. Teď se mimoděk přiznali, v rozhovoru pro média, že dříve ti nelegální migranti ze Sýrie a dalších afrických a muslimských zemí přicházeli na území České republiky s nějakým zavazadlem. No a teď už chodí i bez zavazadla, už přicházejí nalehko protože ví, že vláda Petra Fialy se o ně postará. Oni jdou jako do hotelu. Strava zdarma, ubytování zdarma a zdravotní péče zdarma od vlády Petra Fialy. Oni ráno z té ubytovny vyjdou napapaný, vyhajaný, po případné zdravotní péči, a vyjdou si ven na procházku po Praze a prý splývají okamžitě s davem. Oni jsou jako na zájezdu, který jim platí vláda Petra Fialy.

Ale my tady nechceme žádné nelegální migranty. Proč vláda trpí porušování zákonů? Vždyť to je přímo v trestním zákoníku "podpora nelegální migrace". Kde není žádná nabídka sociální podpory pro nelegální migranty, tak logicky tam nikdo nepřijíždí, protože ani převaděči nemají co nabídnout. Takže politici pětikoalice přímo lákají ty nelegální migranty k příjezdu do Prahy a ještě jim to tady platí z peněz českých občanů.

Peníze mi připomínají další téma, které se tento týden řešilo. SPD chce zakotivt do Ústavy právo vlastnit hotovost. Je to podle vás dnes důležité téma?

Ano, protože EU tlačí pouze bezhotovostní platby a chce tak totálně získat kontrolu nad majetkem lidí.

A co ještě tedy považujete na politické scéně za důležité?

Kromě výše uvedených témat ještě tři další zprávy. Bývalý korunní princ vládní TOP09 a exposlanec Dominik Feri, který je blízkým kamarádem předsedkyně TOP09 Pekarové Adamové, má být obžalován ze tří případů znásilnění, oznámila policie. V případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení, protože je stíhán i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti...

A až 15% obcí v ČR nemá stále zajištěného dodavatele energií pro příští rok. Fialova vláda v této věci zaspala a měla by se této situaci neprodleně věnovat. O problému se přitom mluví již měsíce. Podle mého názoru je potřeba stanovit regulovanou cenu energií pro obce, aby mohly fungovat. Je potřeba, aby dodavatelé dodávaly za přiměřenou cenu českou elektřinu, které je dostatek, primárně na český trh.

A nakonec jedna perla. Fialova vláda se plánuje přesunout dne 31. října na Ukrajinu. Místo pomoci našim občanům a firmám s drahými cenami bude vláda Petra Fialy (ODS) jednat v Kyjevě společně s vládou Ukrajiny o její obnově. K tomu již není co dodat.