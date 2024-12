Evropa zachraňuje svět a likviduje ekonomiku. Jako předseda Mao, pak přišel hladomor, varuje Hrnčíř

Sněmovna poslední měsíc řeší státní rozpočet na příští rok. Mnoho ekonomů přitom říká, že návrh předložený ministrem Stanjurou je naprosto nerealistický. Jak to vidíte vy?

Že je nerealistický a podle mého názoru neměl být schválen. Státní rozpočet musí dle zákona naplňovat určité znaky, ale tento je nenaplňuje. Vyčítám mu, že postrádá úplnost, pravdivost a věrohodnost, což mělo být z logiky věci nepřekonatelnou překážkou v jeho schválení. Mimochodem, totéž vládě vyčetla i Národní rozpočtová rada (NRR), tedy poradní orgán ministerstva. Nelze tak namítat oblíbený argument vlády o nějakém opozičním „zdržování“. Špatně nastavený státní rozpočet je ovšem obrovský problém, a je to jen další z chybných kroků této vlády.

Jak se celkově díváte na to, jakým způsobem ministr Stanjura při tvorbě rozpočtů pracuje s daty a s realitou?

Připadá mi, že pan ministr pravidelně sestavuje rozpočty podle toho, jak si přeje, aby to bylo, přičemž naprosto ignoruje realitu. Upozorňuji na to každý rok a každý rok se posléze ukáže, že jsem měl, pro tento stát bohužel, pravdu. Opravdu nelze nadhodnotit výběry daní jen proto, aby výsledný rozpočet vypadal lépe, opravdu nelze některé výdaje podhodnotit a některé pro jistotu nezařadit vůbec. To je diletantství nejhrubšího zrna a nesmí se trpět nikde, natož když se jedná o vedení státu!

Poslední dobou se na mne obracejí zoufalí zastupitelé krajů a obcí s otázkou, jak vlastně mají sestavovat nebo schvalovat krajské či komunální rozpočty, jejichž příjmová stránka se samozřejmě opírá i o sdílené daně, když NRR rozpočet vyhodnotila jako špatně sestavený. Takže je nutné na činnost ministra Stanjury pohlížet i v tomto kontextu, a o to je to samozřejmě horší.

Vláda tvrdí, že plní slib snižování zadlužení. Jenže je vždy otázkou, jak toto „snižování“ definujeme. Dochází podle vás ke snižování zadlužování?

Samozřejmě že nedochází. Naopak, dluh České republiky za čtyři roky působené této vlády vzroste o těžko uvěřitelných jeden bilion a sto devadesát miliard korun. To je absolutní „rekord“ v české historii, ze kterého se budeme ekonomicky vzpamatovávat celá desetiletí. Jednoduše řečeno, ekonomika se vleče jako šnek a státní dluhy rostou jako houby po dešti. Bez solidního růstu ekonomiky se ze spirály dluhů nikdy nevymaníme.

V tomto kontextu vláda Petra Fialy paradoxně zvýšila daně téměř všem. V takovém prostředí se přirozeně nikomu nechce investovat. Poprvé v historii české firmy investují v zahraničí daleko více než zahraniční investoři u nás. Přesto vláda i nadále generuje výrazné deficity navzdory rekordnímu nárůstu příjmů z vyšších daní a neustále zvyšuje výdaje na sociální dávky. Sjíždíme po šikmé ploše stagnace a rostoucího zadlužení.

Od letošního roku je součástí rozpočtu závazek „2 % HDP“ na obranu. V letošním roce to dvě procenta nejsou (část je v jiných rozpočtových kapitolách s tím, že to obraně přispívá), ale přesto má ministerstvo výrazný problém rozpočtované prostředky vyčerpat. Má podle vás z ekonomického hlediska tento závazek smysl?

Připomíná mi to komunistické závazky a pětiletky. Nerealistické, nesplnitelné a zbytečné. Ovšem hledat v počínání této vlády jakýkoli smysl nebo zdravý rozum již delší dobu nelze. Předvádí to dnes a denně pan premiér, jehož přeměna z distingovaného akademika v – promiňte mi ten výraz – obecního šaška je více než děsivá.

Vláda do rozpočtu započítala i úspory na platbách za obnovitelné zdroje, které přitom ještě nejsou schváleny. Dá se očekávat, že tato legislativní změna projde? A co by se dělo, pokud by neprošla?

Byla to jedna z konkrétních věcí, které jsem vládě při sestavování rozpočtu vyčetl. Vláda snížila výdaje na obnovitelné zdroje téměř o 23 miliard, aniž by ovšem sdělila, jak přesně chce této úspory dosáhnout. Jen předesílám, že se jedná o platby, které měly dle účinné legislativy připadnout provozovatelům solárních parků a dalších zdrojů obnovitelné energie. Vláda doslova sdělila, že ještě neví, jak této úspory dosáhne, přičemž na nalezení řešení si nechala čas do konce roku. To je, nezlobte se na mne, amatérismus nejhrubšího zrna. Vždy si představím, že by takto pracoval hlavní ekonom v nějaké velké společnosti a jak by na takovou práci reagovalo vedení firmy. Asi si to všichni umíme představit.

Když jsme u těch ekologicky orientovaných rozpočtových výdajů, hodně se hovoří o dopadech, jaké na veřejné finance budou mít grýndýlová opatření EU. Je vůbec spočítáno, kolik nás to bude stát?

Jednou věcí jsou stovky miliard, jež mají dle odhadů stát zavedení grýndýlových opatření, ale věcí úplně jinou je ovšem reálný dopad oněch opatření na jednotlivé státy. Už to vidíme v Německu, kde se začínají zavírat továrny velkých automobilek, doposud páteře německé ekonomiky. To vše samozřejmě přímo ovlivňuje naši republiku, která je na automobilovém průmyslu závislá a každá krize v této oblasti ji zásadně poškodí. Nevěřícně žasnu, když někdo z českých politiků mluví o Green Dealu jako o příležitosti pro Českou republiku. Ano, několik málo podnikatelů na něm opravdu zbohatne. Českou ekonomiku to však bez přehánění zničí. To vše ve jménu šílené ideologie, která se podle čím dále širší vědecké obce neopírá o reálný základ.

Zaznívají hlasy, že opatření pro čistější ekonomiku jdou v podstatě správným směrem, ale máme se bavit o jejich rychlosti. Vy souhlasíte, že má smysl usilovat o ekonomiku, která nebude tolik zatěžovat životní prostředí?

Já bych se ještě rád vrátil k samotné opodstatněnosti Green Dealu. Nedávno se přímo na půdě Poslanecké sněmovny konala mezinárodní vědecká konference s názvem Změny klimatu – mýty a realita, kde se vědci shodli na tom, že člověk nemá na změny klimatu prakticky žádný vliv. My se tedy bavíme o likvidaci České republiky, potažmo EU, ve jménu ideologie, která se neopírá o realitu. To je přece šílené! Vynakládáme miliardy eur na likvidaci ekonomiky a konkurenceschopnosti Evropy, abychom zvýšili závislost na dovozech průmyslových výrobků ze zemí, které na životní prostředí úplně kašlou.

Jinak, abych odpověděl na otázku, ochrana životního prostředí je samozřejmě důležitá, ovšem ten soubor absurdit, souhrnně nazvaný Green Deal, nemá s ochranou životního prostředí nic společného. Jeden příklad za všechny byl zákaz hluboké orby, který způsobil obrovské přemnožení hlodavců. Kdoví proč jsem si hned vzpomněl na příslovečné vyhubení vrabců v Maově Číně a následný velký hladomor…

Jak by tedy měla vypadat tato „zelená tranzice“ podle vás?

Měla by se okamžitě ukončit! I v případě, že by se od záměrů Green Dealu okamžitě upustilo, bude náprava trvat mnoho let, neboť zatímco my jsme „zachraňovali svět“, zbytek světa investoval a inovoval. Evropa se stala zastaralou, nezajímavou a nekonkurenceschopnou. To je realita, kterou ale lídři EU samozřejmě odmítají vidět.

Evropská unie naznačuje, že na plánech „uhlíkové neutrality“ přes všechnu kritiku hodlá trvat. Co to znamená pro nás?

Jak už jsem řekl. Nenávratné poškození ekonomiky, průmyslu a propadnutí se do tak hluboké krize, že proti ní bude období tzv. velké recese (2008-2015) v podstatě procházka růžovou zahradou. To bohužel není strašení, to je reálný ekonomický výhled.