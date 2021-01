Evropan Rouček: Kdybychom nebyli v EU, tak v první fázi nemáme vakcínu. Následky pro chudé státy bez vakcíny budou devastující

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Rok byl jak z hlediska epidemie, tak z hlediska sociálních, ekonomických dopadů hrozný. Je to něco, co současné generace, které nepamatují válku, nezažily,“ bilancuje uplynulý rok bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Hodnotí vládu, opozici, jmenuje i ty, kteří „kázali bludy“. Popisuje, jak pandemie zahýbala celým světem i globálními vztahy. Také konstatuje, že s ohledem na současné daňové změny budeme rádi, když krizí proplujeme na úrovni slabého evropského podprůměru. „Budeme na tom lépe než v Řecku nebo v Itálii, ale nikdy nedohoníme země jako Rakousko, Německo, Dánsko, Holandsko apod.,“ dodává.

Svátky většina z nás prožila jinak než obvykle. Někteří nemohli navštívit rodinu, hned po Vánocích pak přišla tvrdá opatření. Jaké jste měl vy Vánoce? Jak jste je strávil?

Podobně jako Vánoce pro lidi na celém světě, i pro mě byly jiné než obvykle. Část svátků jsem trávil ve Štrasburku, kde studuje syn, část v Praze. Dřív jsme byli zvyklí jít po procházce na kafe nebo teplý čaj, ale teď to možné nebylo. Ale člověk je přizpůsobivý tvor. Vánoce byly jiné, neobvyklé, věřím, že příští už takové nebudou. Naštěstí jsme v rodinném kruhu všichni zdraví. Člověk si teď váží zdraví více než obvykle.

Tento rok spousta lidí označuje za hrozný, strašný... Jaký byl rok 2020 pro vás, pane doktore?

Rok byl, jak z hlediska epidemie, tak z hlediska sociálních, ekonomických dopadů, hrozný. Je to něco, co současné generace, které nepamatují válku, nezažily. O to více si člověk uvědomí, když se zajímáte o historii, jak muselo být hrozné, když po první světové válce přišla španělská chřipka. Tenkrát medicína neměla poznatky, jako dnes. Lidé žili v chudších, skromnějších podmínkách. Naštěstí my i při současné tragické pandemii nic takového neprožíváme. Samozřejmě, řady lidí se situace bezprostředně dotýká, ať už úmrtím v rodině, nemocí nebo ztrátou práce.

Rok byl hrozný i strašný jistě pro lidi, kteří roky nebo desetiletí budovali svou živnost, kavárny, obchůdky... a najednou jde jejich úsilí i peníze vniveč. To jsou tragédie. Já jsem v důchodového věku, žena učí on-line, syn studuje on-line, takže naši rodinu opatření tak nezasáhla.

Jak se česká veřejnost vyrovná s faktem, že mnozí lidé nebudou moci dále vykonávat práci, na kterou byli zvyklí? Ať už v pohostinství a jiných službách, ale v příštím roce i v jiných sektorech, které smete ekonomická krize...

Neustále sleduji, co se děje jinde. V porovnání se Spojenými státy se česká společnost se vším vyrovnává dobře. Stále nemáme miliony nezaměstnaných, statisíce lidí, kteří nemají, co jíst a jsou na ulici. Ve střední Evropě se s tím vyrovnáváme relativně dobře. Řada lidí ale přijde o práci, bude muset začít v životě něco nového, jiného, což nikdy není lehké. Zatím se to překrývá covidovými programy, finanční podporou zaměstnanců nebo podniků. Nebude to ale trvat donekonečna.

Jak obstála vláda, a jak opozice?

Naše země obstála velmi dobře v první vlně. Měli jsme jedny z nejlepších výsledků jak v Evropě, tak na celém světě. Totálně vláda neobstála ve druhé vlně, kdy jsme naopak měli na počet obyvatel největší počet nakažených a největší počet úmrtí. Když epidemiologové i ministr zdravotnictví varovali, že se blíží nebezpečí a je potřeba nosit roušky, tak to byl Andrej Babiš, který toto odmítl. Opatření jsme nepřijali, situace se vymkla z rukou a dodnes máme jedny z nejhorších výsledků na světě. Nemáme druhou vlnu, ale jak vidíme na číslech po Vánocích, už třetí. Ano, problémy jsou všude, ale např. v Německu je stále počet nakažených nižší než u nás. Spoustu problémů jsme si přidělali sami.

Opozici bych rozdělil na strany, které vytvářejí opoziční koalici před volbami, a strany jako SPD nebo Trikolóra. Když se podíváme i na jejich přístup k vakcinaci... Je naprosto pochopitelné, že řada lidí se nechce nechat naočkovat, ale podporovat to politicky? Abych neustále kázal proti očkování? Dost nezodpovědné. Když se nechtějí nechat naočkovat, fajn, ale když má někdo určitou politickou odpovědnost, a tu opoziční strany mají, musím navrhnout alternativu k tomu, co vláda dělá. Tomio Okamura, Václav Klaus mladší, Václav Klaus starší žádnou alternativu nenavrhují. Jak se té epidemie zbavit? Jak začít žít normálně?

Ostatní politické strany někdy oprávněně správně kritizují opatření nebo neopatření vlády, která vedla ke druhé vlně a katastrofálnímu nárůstu čísel; jindy je z jejich slov cítit, že kritizují jen proto, že jsou opozice, a řešení nenavrhují. Ale tak se chová opozice i v jiných zemích a moc bych jim to nevyčítal.

A co role médií? Jak obstála média v roce s covidem?

Udělala velmi dobrou práci. Každý den sleduji české, německé, rakouské zprávy, koukám na BBC a CNN... a česká média jsou na tom velmi dobře, ať je to veřejnoprávní televize nebo např. TV Nova. Informují o tom, co se děje u nás, u sousedů, v Americe... Ve velkém celku, ať už jde o televizi, rozhlas nebo tištěná média, se během pandemie chovají zodpovědně.

Ale chování některých lidí... Když si vezmeme pana Šmuclera nebo paní Pekovou... Kázali bludy. Vývoj je utvrdil v tom, že jsou v oboru diletanti. To je cena, kterou za to zaplatí v otevřené společnosti svobodných médií. Oni mohou svobodně hlásat svůj názor, jen během několika měsíců jim situace ukázala, že byl totálně scestný a mylný.

Vzpomínáte si na nějaké výroky, které v naší zemi letos opravdu neměly padnout? Nebo naopak, jestli je potřeba připomenout slova, která byla významně důležitá?

Důležité bylo nosit roušky. Bylo obdivuhodné, jak od počátku lidé šili roušky. To se dávalo za příklad všude po světě, i na nejznámější světové stanici CNN. Vývoj dal za pravdu tomu, že to není stoprocentní řešení, ale nošení roušek ve zpomalení pandemie a v ochraně jednotlivců a jejich okolí pomohlo.

Pozitivní je obrovské nasazení zdravotníků. Za to je potřeba je ocenit nejen morálně, ale i finančně. Oni v první linii platí velkou cenu pracovním nasazením, onemocněním a kolikrát životy za lajdáctví jiných.

Negativní případy jsem zmiňoval. Když někdo tvrdí, že žádná pandemie, nebezpečí nehrozí... Jsou to často lidé, kteří jsou navíc odborníci a jdou přitom do extrému.



V minulých letech rezonovaly českým prostorem otázky česko-ruských vztahů, případně problémů s migrací a s terorismem. Pozměnila pandemie náhled i na tato témata?

Určitě. Celosvětová pandemie zahýbala celým světem i globálními vztahy. Ať si otevřete noviny v jakékoli zemi, problémem číslo jedna je, jak porazit pandemii. Hlavním tématem příští dva nebo tři roky budou ekonomické a sociální dopady. Zatím si vlády půjčují, dávají lidem peníze, aby mohli platit nájmy, kupovat si jídlo, aby firmy nezkrachovaly, ale tohle se nebude dělat věčně. Jak bude pandemie ustupovat, vyvstanou problémy ekonomické a sociální.

Mění se i geopolitická rovnováha. Na krizi, ať se to zdá paradoxní, nejvíce vydělává země, kde začala, a to je Čína. Čína ekonomicky roste, ale zbytek světa včetně Ruska a Západu jde dolů. Před pandemií vytvářela 16 procent HDP, dnes 19 procent, a svět se s tím bude muset vypořádat. I toto změní vztahy. Prezident Trump se s tím chtěl vypořádat obchodní válkou, která ničemu nepomohla. Čínu nepoškodila, naopak poškodila Spojené státy. Evropská unie roky pracovala na investiční smlouvě s Čínou, přes kterou chce Čínu integrovat do světového systému, na druhé straně si vytvořit lepší podmínky pro naše firmy v Číně. To ukazuje, jak pandemie urychlila některé procesy a změní celou geopolitiku.

Zajímavé je, že na počátku pandemie hlavně naši euroskeptici prorokovali rozpad EU, ale došlo k pravému opaku. Pandemie Evropany sjednotila, EU se z pandemie poučila a přesto, že v oblasti veřejného zdraví nemá pravomoci, je teď neskutečně výkonná. Je to vidět i na tom, že máme vakcínu. Kdybychom nebyli v unii, tak budeme jako státy, které v unii nejsou a vakcínu v první fázi nemají, včetně Austrálie. EU pandemie sjednotila, spojila a prohloubila celkovou integraci.

Ano, pandemie bude mít nejrůznější následky a dopady. To, co se před rokem zdálo jako velké téma, tak ustupuje a přicházejí nová témata. Samozřejmě např. téma migrace zůstane. Bohatší státy, Evropa, vyjdou z pandemické a ekonomické krize silné, ale oslabené budou chudší země. Nedosáhnou na vakcíny a ekonomické dopady budou devastující. Bída a chudoba bude čím dál více lidí vyhánět hledat štěstí jinde. Jde o to, abychom byli připraveni.

Myslíte si, že se následků této epidemie vůbec někdy zbavíme? Ustojíme pandemii ekonomicky?

Jsem přesvědčen, že ano. Až budeme spolu mluvit při bilančním rozhovoru za rok, uvidíme, že zdravotní následky pominuly. Jakmile bude většina populace proočkována, situace se zlepší. Rozběhne se ekonomika. Ta má jistě určitou setrvačnost, takže pak minimálně rok nebo dva bude trvat, než se dopady odstraní. Až čtyři roky může trvat, než se dají do pořádku státní a veřejné finance. Vidím totální nezodpovědnost hlavně hnutí ANO. Zrušit tzv. superhrubou mzdu bez nějaké náhrady? Když si k dopadům krize vytvořím ještě uměle další díru v rozpočtu, to je trestuhodné jednání. Budeme mít problémy.

Když po volbách dojde k posunu v politice doprava, začnou strany říkat, že si žijeme nad poměry, že budeme muset platit u doktora, že se musí privatizovat, zprivatizují se veřejné služby, budou vyžadovat školné na vysokých školách apod. Z toho mám obavy. Je to zbytečné. Jistě, v krizi je potřeba pomoci podnikům, zaměstnancům, ale vytvořit si k tomu další problémy, je chyba. Bude trvat minimálně tři nebo čtyři roky, než se s tím pak něco udělá, jestli vůbec. Když se podíváte na předvolební rétoriku, všichni budou hlásat: nízké daně. Ale my nemůžeme mít kvalitní veřejné služby s našimi daněmi. To prostě nelze.

Když se podíváte do Rakouska, mají tam pět nebo šest daňových pásem. U nás stát nevybere tolik peněz, aby měl tak kvalitní dálnice, silnice, železnice jako mají vyspělé země. Bohužel, naše politické strany tohle nechtějí vidět a vůbec tomu není přizpůsobená ani diskuse. Žádného ekonoma u nás neuslyšíte, že by mluvil o progresivních daních. Dokud se toto nezmění, nějakým způsobem sice krizí proplujeme, ale pořád na úrovni slabého evropského podprůměru. Budeme na tom lépe než v Řecku nebo v Itálii, ale nikdy nedohoníme země jako Rakousko, Německo, Dánsko, Holandsko apod.

Na závěr, vaše přání do nového roku?

Než přišla pandemie, znělo to jako fráze... ale hlavně zdraví. Hlavně zdraví, abychom pandemickou krizi ve zdraví přežili. Jsem optimista. Příští dva, tři měsíce budou tvrdé, ale od jara se začne situace lepšit. Přijde jaro, bude více lidí proočkováno a myslím si, že koncem léta už budeme žít normální život. Dáme dohromady ekonomiku a až budeme za rok spolu bilancovat rok, věřím, že už bude rozhovor mnohem optimističtější a pozitivnější, než je tomu dneska.

