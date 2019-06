Extra 2 420 000 pro šéfa ČT? Mohl by ještě dostat bustu vedle Havla. Sprosté. Tomáš Vyoral zírá na štědrost na Kavčích horách

Ředitel ČT Petr Dvořák dostane roční bonus ve výši 2,42 milionu korun. Odsouhlasili to všichni radní ČT až na Michala Hausera, který navrhoval snížit bonus o polovinu. Je to podle vás k odvedené práci adekvátní odměna?

Podívám-li se na to pohledem toho, jak Petr Dvořák korektně drží opratě ČT ve prospěch EU, USA (nikoliv Trumpa), islámu, globalizace, strašení globálním oteplováním, a naopak v neprospěch Ruska, národovectví vlasteneckých uskupení, pak si onen bonus i plat zcela jistě zaslouží. Dokonce bych řekl, že by se pan Dvořák mohl za svou progresivistickou práci dočkat i busty v Kongresu vedle Václava Havla nebo nějaké lavičky v Bruselu. Jste-li správný kádr, máte z poloviny vyhráno, a to pan Dvořák zvládá už od minulého režimu, kdy těsně před převratem vstoupil do KSČ.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 4% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 5% hlasovalo: 8613 lidí

Pokud ale vezmu v potaz, že jde o ředitele veřejnoprávní instituce, která by měla zachovávat vyváženost, nepředpojatost a jakous takous objektivitu, pak je jeho ocenění nejen neadekvátní, ale až do nebe volající a sprosté. Stačí si občas pustit tendenční zpravodajství, publicistiku nebo některé indoktrinační pořady na ČT Déčku. Příklady? Třeba neustálé opakování „nacistické okupace“, „nacistického teroru“ a „nacistů“, kdy se redaktoři často s pečlivostí Goebbelse hlídají, aby nezaznělo „Německo“, ačkoliv „komunistickou okupaci“ u nich neuslyšíte. V tom případě jde vždy o sovětskou, což je mimochodem správně. Ale stejně tak by se měly nazývat věci pravými jmény i v prvním případě. Nebo tendenční sestříhání autentického záznamu ze srpna 1968, kdy ČT v hlavních zpravodajských Událostech nechala zaznít: „Včera, dne 20. srpna 1968, překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.“ Přičemž originální záznam ještě obsahuje Německou demokratickou republiku, Polskou, Maďarskou a Bulharskou lidovou republiku. Tohle má být snaha o objektivní a vyvážené zpravodajství?

Nebo když se pořad Nory Fridrichové 168 hodin proměnil v PR agenturu politické neziskovky Bambilion chvilek, která organizuje protibabišovské, tedy protivládní demonstrace. Tým Fridrichové se jal vyvracet veškeré fake news, které se vůči Minářovi a jeho neziskovce objevily, aniž se zmínil o jedné jediné nepravdě, již šířil sám Minář. Třeba že je schopen spojit v podstatě polovinu, šedesát procent národa. Že v pořadu opakovali jen odhady počtu demonstrujících na Václaváku podle Milionu chvilek a nezmínili policejní odhady, které byly o desítky tisíc nižší, je další typicky veřejnoprávní prací. Nehodící se škrtněte, že? V ČT Déčku zase děti ve zprávičkách indoktrinují palestinsko-izraelským konfliktem, kterému nerozumí ani drtivá většina dospělých – samozřejmě ve prospěch Palestinců. Jindy zase v pouze pozitivním světle propagují islámský svátek oběti íd al-adhá, při kterém je běžně pobito na sto milionů zvířat. To už ale ČT Déčko raději neříká. Česká televize má bezesporu i dobré pořady, ale bohužel její takřka všudypřítomná politická agitka je tak silná, až je to neúnosné. Jako pěst na oko to pak působí třeba na sportovním kanále, jehož poměrně slušnou kvalitu pak svými „správnými“ politickými příspěvky devalvují i dva hlavní sportovní komentátoři.

Jak takový bonus u člověka s měsíčním platem 242 tisíc korun působí na společnost ve chvíli, kdy je práce ČT části společnosti silně kritizována? Čech s průměrnou mzdou by na tento bonus (v hrubém) pracoval pět let…

Samozřejmě negativně. Už Dvořákův měsíční plat je neadekvátní jeho práci. A bonus dva a půl milionu? Výsměch. A netahejme sem hned závist. Jde o ocenění kvality práce. A tu u Dvořáka nevidím. Alespoň soudě z toho, co často vidím na obrazovce ČT. Pak se možná nedivme, že Dvořák raději bedlivě a se vší grácií tají podle všeho štědré platy jeho předních koní, které sice my všichni dotujeme, ale nejsme podle něj ještě dostatečně vyzrálí – nebo spíše uvědomělí na to, je znát. Z jejich bonusů za odvedenou práci okořeněnou žádoucím aktivismem by nám možná čelisti spadly až do Austrálie.

Nebyl to úmyslný trestný čin. Tak prokuratura podle výsledků předběžného vyšetřování hodnotí dubnový požár katedrály Notre-Dame v Paříži. Vyšetřovatelé prý zatím nebyli schopni příčiny požáru zjistit. Jak se na takový závěr díváte, nejde o protimluv?

Tak francouzští vyšetřovatelé věděli prakticky ještě v době, kdy katedrála hořela, že to nesouvisí, nemá to nic s ničím a šlo o náhodu, nikoliv úmysl. Řekl bych, že v těchto případech to vědí i s předstihem. Takže jenom pokračují v tehdejším ujišťování. Ale na tyhle pohádky ovčích babiček jsme si už docela zvykli. Britové mají své sci-fi na pokračování „Nejsmrtelnější novičok ne/zabíjí“, Američani horor „Ruští hackeři útočí“, Slováci dvoudílné komediální pásmo „Poznáváme svého prezidenta“, tak proč by nemohli mít Francouzi mysteriózní thriller: „Viníka neznáme, ale známe nevinné.“

Anketa Máte rádi Zdeňka Svěráka? Ano 8% Ne 65% Jako umělce ano. Ale ať nemluví do politiky 27% hlasovalo: 13962 lidí

Africký migrant měl na Litoměřicku znásilnit šestnáctiletou dívku. Mediální mainstream a politici se ovšem možná více než samotnému znásilnění kriticky věnovali Čechům, kteří byli znásilněním zhnuseni a dávali veřejně najevo svůj názor. Redaktorka Českého rozhlasu se pak dostala pod palbu od Tomia Okamury kvůli stylu vedení rozhovoru na toto téma. Jedni píší redaktorce opravdu drsné a vulgární vzkazy, druzí kroutí hlavou nad chováním Okamury a tím, co prý redaktorce způsobil. Váš komentář?

A do toho se ozval internetový hrdina Jan Hamáček, který ubezpečil veřejnost, že se on-line jednotka o nenávistníky postará. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to úsměvné. Já bych především v první řadě odsoudil útok afrického migranta, o jehož původu nikdo nic neví, který měl znásilnit šestnáctiletou Češku, a ubezpečil občany, že udělám všechno pro to, aby se nic podobného neopakovalo. Jakkoliv jsem proti vulgaritám a přáním čehokoliv špatného, lze se divit emotivním reakcím diskutérů, když třeba právě Jan Hamáček i ona paní redaktorka jsou součástí propagandy, která občanům ČR neustále tvrdí, že tady žádní nejsou, že k nám žádní nechtějí? A i kdyby tak, že jde o vděčné, válkou zkoušené inženýry, lékaře, v „nejhorším“ případě o sirotky ze Sýrie. Zajímavé, že o virtuální násilí a potenciální újmu redaktorky se zájem elit vzedmul, zatímco reálné fyzické násilí a skutečná újma mladé dívky ustoupily do pozadí. Tomio Okamura občas přehání, ale co se týká vedení rozhovorů ze strany nemalé části reportérů veřejnoprávních médií u nás, o nestrannosti, vyváženosti a snaze o objektivitu často nemůže být ani řeč.

Na Letné proběhla obří demonstrace proti Andreji Babišovi, podle údajů telefonního operátora bylo na místě 283 tisíc lidí, šlo tedy o největší shromáždění od listopadu 1989. Sledoval jste průběh akce? Jak se vám líbila?

I jako silvestrovská estráda nebo recitační soutěž by to nemělo šanci na úspěch. Doufám, že to ČT dá v hlavním vysílacím čase ze záznamu v předvečer voleb. Pak bych se nedivil, kdyby měl Andrej Babiš a jeho ANO 40 %. Myslím, že řada lidí, kteří byli na demonstraci osobně, protože s Andrejem Babišem nesouhlasí, se musela stydět. Mimochodem, demonstrantům patří dík za to, že akce proběhla, alespoň co vím, poklidně. Nicméně cíl organizátorů bojovat za demokracii a nezávislou justici skrze apelování na Andreje Babiše se zvrhl v liberálně levicový guláš, který by nenamíchal ani pejsek s kočičkou. U některých řečníků jsem měl pocit, že se snad inspirovali projevy Adolfa Hitlera. Suma sumárum: ekologický aktivista, vrchní on-line bonzák a samozvaný elf, vulgaritami a pravdoláskou opředený neumělec Radek Banga, vyzývající k bordelu, Tomáš Klus ve žluté vestě, který si zřejmě spletl země, Petr Pithart, byť jen reprodukovaně, nebo směšné přání z Hongkongu.

Chybět pochopitelně nesměli uvědomělí umělci s prohlášením po vzoru anticharty. A mladý úderník v hadrech ne nepodobných těm, co nosili hitlerjugend, dojímající se nad sebou samým a tím, jak to dokázal všechno pošéfovat. Co se týká materiálu na pódiu, jedním slovem fraška či fiasko. Řečníci a možná i řada demonstrujících se dojali nad svým rádoby 17. listopadem. A ač manipulováni byli podobně jako lidé tehdy, tak tentokrát nešli proti režimu, ale kupředu levou s ním. Díkybohu, že nedošlo opět na fake news s novým Šmídem. Nedivím se, že seznam vystupujících chvilkaři tajili do poslední chvíle, jak naši hokejoví trenéři gólmany. S obdobným výsledkem. Myslím, že i zneuznaný pan Hutka, který se neúspěšně snažil na pódium protlačit, by tam udělal víc muziky než ti, kterým bylo dopřáno.

Prakticky souběžně s demonstrací odchytil štáb ČT premiéra Babiše na cestách. Redaktorka se Babiše ptala, co říká na protest z Letné. Jak podle vás premiér „přepadení“ štábem ustál? Zatěžuje ho celá věc více, než by třeba byl sám ochoten přiznat?

Co jsem viděl, tak reagoval velmi profesionálně. Klidně a s nadhledem (nikoliv povýšením), což je důležité, přičemž uznal právo demonstrantů na protesty. Dlouho nezabředával a šel dál. Nevím, jak pana Babiše věc zatěžuje, ale myslím, že nikomu by nebylo příjemné, kdyby proti němu protestovaly desítky či stovky tisíc lidí a psalo se o tom v domácích i zahraničních médiích.

Babišova vláda přežila skoro osmnáctihodinové jednání Sněmovny k hlasování o vyslovení nedůvěry. Sledoval jste dění? Kdo vás svým projevem nejvíce zaujal? Kdo je vítězem? A kdo poraženým?

Slyšel jsem jen několik málo proslovů, protože se to dlouho nedalo poslouchat. Sáhodlouhé recitace z papírků, které se často opakovaly jak na kolovrátku. Drtivou většinou argumentů jsme již navíc slyšeli stokrát předtím. Pro některé zřejmě příležitost pro své PR a honění ega. I vzhledem k tomu, jaké rétory a myslitele máme ve Sněmovně, čest výjimkám, mě dlouhodobě nepřekvapuje, že to Babiš a jeho hnutí „válcuje“. Z toho, co jsem měl možnost slyšet, právě někteří ministři hnutí ANO měli nejsmysluplnější příspěvky. Naopak třeba pánové Fiala nebo Výborný, to jsou názorné příklady pro studenty politologie, marketingu a PR, jak to opravdu nedělat. Myslím, že vyloženě vítězů ani poražených toto protestní gesto nemá -– tedy vlastně až na ČSSD, jejíž trapné tanečky a proměnlivost postojů a slov začínají zavánět vyloženě trapností. ANO a Andrej Babiš to zatím ustáli, ovšem opozici šlo především o zvýšení tlaku, dokud máme ještě v paměti letenskou demonstraci, která byla údajně apolitická.

Jak si vysvětlujete postoj ČSSD, která se nejprve tvářila, že Babiše podrží, poté prosákly informace o údajných připravených demisích ministrů za ČSSD a nakonec se strana skutečně vyslovila pro pokračování vlády, aby pak ráno dala Babišovi obrazně nůž na krk s tím, že pokud prezident Miloš Zeman neodvolá ministra kultury Antonína Staňka, tak ministři skutečně z vlády odejdou?

Nijak zvlášť mě jejich jednání nepřekvapuje. Zcela koresponduje se současným nekompetentním vedením ČSSD, které se snaží populisticky zavděčit, kde jen to jde. Většinou ve stylu ani ano, ani ne, ale zároveň pevně držet žádoucí levicově-liberálně-demokratické prounijní notičky. Výsledek? Navzdory lidem se utvrzují ve své odtrženosti. Hamáček je podle mého asi o tři chlupy schopnější než Petr Fiala, ale z hlediska politiky a politologie jsou na tom podobně, byť pan Fiala ji údajně studoval. Na druhou stranu, ČSSD je momentálně tak zapikaná, a může si za to sama, že pro ni v současnosti asi neexistuje dobré rozhodnutí.

autor: Marek Korejs