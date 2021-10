Fiala si vyláme zuby. Ani netuší, jak obrovský problém ho čeká. Šichtařová vše sečetla

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Propustit velký díl státních zaměstnanců, sestavit každý další státní rozpočet jako vyrovnaný a samozřejmě odmítnout Green Deal. To by měly být priority nové vlády, aby navracela ekonomiku do rovnováhy ze stávajícího rozvratu. „Je zřejmé, že už jen na nich si vláda stejně vyláme zuby,“ míní ekonomka Markéta Šichtařová. O plánech kandidáta na ministra školství Petra Gazdíka si myslí, že to je samé snižování latěk. „Dnešní generace do 20 let je zoufale nevzdělaná, neschopná nést zátěž, neschopná držet soustředěnost, neschopná cítit ambice či soutěživost. Je pracovně do značné míry nepoužitelná,“ tvrdí.

Dvě koalice získaly ve volbách pohodlnou většinu 108 poslaneckých křesel. S jakými nadějemi si především spojujete budoucí vládu těchto pěti stran? Má být pro celou koalici tématem číslo jedna důchodová reforma, jak požaduje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová? Je tohle priorita priorit, nebo lze najít i něco důležitějšího nebo srovnatelně důležité pro budoucí vládu?

Často kolem sebe slýchám, že největší problémy aktuálně jsou rostoucí inflace nebo energetická krize... To problémy jsou, ne že ne – jenomže nepatří do gesce vlády. Inflace je důsledkem hloupounké, naivňoučké a ideologii poplatné politiky světových centrálních bank, plus evropské zelené politiky. Expresívní slova nepoužívám lehkomyslně; jsou zcela namístě. A energetická krize je zase možná z 90 procent důsledkem New Green Dealu. Jediné, co s tím může česká vláda dělat, je Green Deal kategoricky odmítnout. Takže to, co jsou opravdu velké problémy, vláda vlastně zase tak moc ovlivnit nemůže.

Hlavní priority vlády by tedy měly být, navracet ekonomiku do rovnováhy ze stávajícího rozvratu. Ale přiznejme si, že to může udělat jen do omezené míry, protože globální vlivy jsou příliš silné. Priority jmenovitě tedy jsou: propustit velký díl státních zaměstnanců, vrátit se s jejich počtem minimálně do roku 2000. To by v konečném důsledku vyřešilo i přetlak na trhu práce. A zmírnění přetlaku na trhu práce by zase jako vedlejší efekt tlačilo i na zmírňování inflace.

Dál je prioritou sestavit každý další státní rozpočet jako vyrovnaný; to by také do značné míry tlačilo proti inflaci. Přitom je nutno nezvýšit ani o korunu příjmy, spíš příjmy snížit, ale drasticky snížit výdaje. A samozřejmě odmítnout Green Deal.

Tohle jsou tak obrovské a obtížné úkoly, že jich nebudu jmenovat víc; je zřejmé, že už jen na nich si vláda stejně vyláme zuby.

Šestici vyjednávacích týmů o vládě čeká podle místopředsedy STAN a kandidáta na ministra školství Petra Gazdíka „hledání dobra pro nás všechny“. Jeho samotného čeká náročný úkol v čele resortu, protože vzdělávání mladé generace představuje budoucnost každé země. Co si myslíte o jeho plánech na zrušení státní maturity s tím, že školy by si úroveň maturitní zkoušky nastavily na základě svých vzdělávacích cílů, na zrušení devátých ročníků na základních školách jako nadbytečných a na to, že žáci by měli mít možnost učit se dva cizí jazyky, ale povinný by byl jen jeden?

Je to jen samé snižování latěk. Jo, kdyby u nás bylo liberální prostředí ve školství a ministerstvo školství by nemělo problémy udělovat licence soukromým školám, pak také nemám problém s tím, aby tyto soukromé školy měly každá svou vlastní maturitu či ne-maturitu. Ale tohle je kočkopes, polokapitalismus, polosocialismus, polotrh. A to je ta nejhorší varianta.

Nechte školství zcela tržní, většina škol půjde prudce dolů, ale vyprofiluje se i pár elitních, jejichž studium bude vstupenkou do „lepšího“ zaměstnání. Anebo pak úplně socialistické školství, které sice stálo za starou bačkoru, ale vlastně produkovalo lidi vzdělanější, než je dnešní mladá generace. Ale tenhle paskvil, kdy stát umožňuje každé státní škole libovolně si snižovat laťku, to je katastrofa.

Letos ten fakt, že stát se snaží držet si monopol ve školství, vedl k tomu, že i řada velmi nadaných dětí se nakonec nedostala na střední školu s maturitou, protože státních škol bylo málo, hloupý stát, byť zná údaje o obyvatelstvu, si nedokázal spočítat, že pro silný ročník bude středních škol málo, ale vznik soukromých škol neumožňoval!

Dnešní generace do 20 let je zoufale nevzdělaná, neschopná nést zátěž, neschopná držet soustředěnost, neschopná cítit ambice či soutěživost. Je pracovně do značné míry nepoužitelná.

Lidovecký předseda Marian Jurečka by se jako případný ministr průmyslu zaměřil na skokový růst cen energií. Možným krátkodobým řešením je podle něj škrtnutí 21% DPH na elektřinu a plyn, což ovšem odmítá Petr Fiala. Za dlouhodobé opatření označil systém, který by „navracel“ miliardy odvedené na emisních povolenkách zpět do tuzemských firem a domácností. Spolu s tím by spustil dotační program ekologické výroby a uchovávání energie. Co z těchto úvah vám připadá zajímavé a unesla by příjmová stránka státního rozpočtu, kdyby jí vypadly příjmy z DPH za zmíněné energie?

Je mi smutno z toho, že pořád dokolečka dokola se honíme neproduktivně jak pes za svým ocasem, opakujeme ty stejné fráze… a pointa úplně uniká. Tak ještě jednou: Energie jsou drahé, protože jsme odstřelili tradiční zdroje a nenahradili je v plné výši zelenými. A ty zelené, které jsme v nedostatečné míře postavili, jednak nestačí, druhak jsou nestabilní a nespolehlivé, závislé na rozmarech počasí, a třeťak jsou drahé.

Takže co se asi stane, když spustíme dotační program ekologické výroby? No samozřejmě zdraží energie a bude jich míň! To je prostě ekonomický zákon. Učí se v druhém semestru na vysoké ekonomické škole – že dotace snižují kvantum a zvyšují cenu. Fyzikální a matematické a ekonomické zákony se nedají podvést a okecat. Ani tím, že jim někdo nerozumí, se z nich fakt nevyvlékneme. Tohle je celé úplně principiálně špatně. My potřebujeme emisní povolenky odmítnout, dotace zrušit, vykašlat se na tlačení se do údajně „ekologických“ energií.

Jednou z událostí týdne bylo okamžité ukončení činnosti Bohemia Energy, jejíž zhruba 900 tisíc zákazníků bude v následujících šesti měsících chráněno českou legislativou a automatickým přechodem k tzv. dodavateli poslední instance. V nouzovém režimu je ale čekají vyšší ceny, a to zřejmě i u nových dodavatelů, protože velcí hráči na trhu s energiemi v čele s ČEZ už minulý týden upravili novým odběratelům své ceníky výrazně směrem nahoru. Premiér Andrej Babiš však vyzval Energetický regulační úřad, aby zvážil zastropování cen u dodavatelů energií, kteří zákazníky zkrachovalé Bohemia Energy převezmou. Je tenhle krok namístě?

Zastropování energií nikam nevede. Další ekonomický neočuratelný zákon: čím nižší cena, tím nižší nabízené množství. Takže zastropování sice vypadá na první pohled sociálně, ale jen na první pohled pro ekonomie-neznalé. V konečném a dlouhodobém důsledku omezení ziskovosti dodavatelů energií povede k růstu cen energií tam, kde zastropovány nejsou, tedy například velkým průmyslovým podnikům. Ty zase budou náklady dál přenášet na své odběratele a tak dál, až se to nakonec stejně projeví vyšší inflací – ale pro všechny, nejen pro ty, kteří jsou postiženi pádem Bohemia Energy.

Prostě je to jako zákon zachování hmotnosti. Když vezmete hmotnost někde, vyvalí se jinde, ale nejde ji zničit. Představa, že zastropujeme energie, a tím budeme všichni bohatší, je naivní, takhle to v ekonomice nefunguje. Jenom tím to břemeno kolektivisticky hodíme i na ty, kteří s tím nemají co do činění.

Ze všech stran se na nás hrnou informace, že kvůli zvyšujícím se cenám energií a dalších vstupů se chystají v příštích měsících zdražit své zboží už i výrobci potravin či oděvů nebo také dopravci. Dá se odhadovat, jak dlouho se bude cenová spirála roztáčet, a jaké vlivy by ji mohly v blízké budoucnosti pomoci zpomalit?

No jistěže zdraží. Vždyť já tu od samého počátku, co tyto hovory vedeme, říkám, že konání centrálních bank je špatně, špatně a ještě jednou špatně a že se provalí v inflaci. Ten stav se natlakovával od roku 2008. Ano, celých 21 let (!) se tlakoval inflační papiňák, tak jako se velice podobně od roku 1912 tlakoval do roku 1928. A propuknutí inflace se neustále oddalovalo jen proto, že se inflace provalovala nenápadně v cenách realit nebo cenných papírů. Ale jakmile přišel spouštěč v podobě covidu, k tomu ještě přitopil pod kotlem Green Deal, tak ten plamen blafl a teď se inflace ještě hodně dlouho nezbavíme. Opravdu to není záležitost na několik týdnů nebo měsíců.

Zpomalit by se to dalo zastavením tisku peněz. Ale jen zpomalit. Ale k tomu stejně nedojde, protože kdyby se v Evropě přestaly tisknout peníze, okamžitě zbankrotuje celý jih Evropy, a to politicky neprojde. V rámci ČR by se to dalo zbrzdit zvýšením úrokových sazeb a drastickým propouštěním státních zaměstnanců, což by vyrovnalo pnutí na trhu práce – ale opět by to inflaci jen zpomalilo a ještě k tomu ne hned.

Dosluhující vláda chce zvýšit tlak na neočkované tím, že by nově měl PCR test platit 72 hodin místo sedmi dní a antigenní test jeden den místo současných tří. V té souvislosti prohlásil pro Českou televizi profesor Petr Pazdiora, přednosta Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni, že bychom si měli říci, jak dlouho tolerovat neočkované. Měli bychom prý také zvážit, zda ukončit dotace testů a od určitého data nedovolit vstup neočkovaným do práce. To už se děje v Itálii. Jsou narůstající čísla nakažených a hospitalizovaných důvodem pro některý z uvedených kroků?

Mluvme o číslech pozitivních osob, nikoliv o číslech nakažených, tak to je totiž věcně správně. Jste-li shledán pozitivním, nejste ještě automaticky nemocným. Nicméně k věci: Já bych řekla, že narůstající čísla pozitivních jsou jasným důvodem k tomu přestat konečně testovat a přestat dělat kovbojku tam, kde není. Tady víc než kde jinde platí: Sejde z očí, sejde z mysli.

Kolik lidí aktuálně, teď v říjnu, umírá na covid? Je jejich počet vážně důvodem pro paralýzu společnosti? Není spíš důvodem k okamžitému propuštění pana profesora Pazdiory ze státních služeb do soukromého sektoru pro šíření poplašné zprávy a nabádání k diskriminaci skupin obyvatelstva? Kdo je nikým nevolený pan profesor, že si osobuje právo rozhodovat jako diktátor o obyvatelstvu, které ho nevolilo? Když pan profesor nechce tolerovat neočkované a chce je diskriminovat, já zase nechci tolerovat placení takového státního zaměstnance z mých daní.

