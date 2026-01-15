Fialův dárek „ze záhrobí“. Konečná vytáhla čísla

Paní poslankyně, je to první rozhovor v novém roce, který spolu děláme. Takže, jak zatím hodnotíte práci naší nové vlády? A podívejme se na konkrétní příklady…
Je ještě poměrně brzo hodnotit, ale cítím zatím určité zklamání. Zpočátku to vypadalo nadějně, protože vláda se ve svém programovém prohlášení v řadě otázek inspirovala volebním programem hnutí STAČILO!. Jenže pak začali mnozí vládní představitelé poměrně rychle měnit své názory na konkrétní otázky. A najednou se dozvídáme, že drahá a netransparentní muniční iniciativa pro Ukrajinu bude pokračovat, že nakoupíme zbytečné stíhačky F-35 nebo různých tanečků kolem zrušení poplatků za Českou televizi a rozhlas, která je v dnešním pojetí spíše daní z internetu. Čekám také, zda vláda navrhne snížení DPH na potraviny, zdanění řetězců, zamezení vyvádění stovek miliard do zahraničí a dalších bodů, které zaznívaly před volbami.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Filip Turek prý nakonec bude vládním zmocněncem pro Green Deal. Jak toto rozhodnutí „čtete“? A jak komentovat postoj prezidenta ohledně jmenování Turka ministrem?
Je to velmi nedůstojné divadlo na všech stranách. Nejhorší ale na tom je přístup prezidenta Petra Pavla. V minulosti byl Miloš Zeman zběsile napadán za svůj výklad ústavy, když odmítal jmenovat jisté persony na ministerstva, a teď když Petr Pavel dělá to samé, tak ti samí lidé jej najednou chválí a organizují petice na prezidentovu podporu. Pražská kavárna definitivně odhalila svoje pokrytectví. Každopádně jsem toho názoru, že je čas posunout se od tématu Turek dále, protože Green Deal je velmi komplikované téma. A chce-li tato vláda odvrátit zavedení ETS2 a dalších nesmyslů tak, jak slibovali, je nutné se dát co nejdříve do práce, aby to nedopadlo stejně jako s tou muniční iniciativou.
Vraťme se ještě na skok k té minulé vládě. Co říci na schodek státního rozpočtu?
Je to poslední „dáreček“ od nutellového profesora Fialy. Jeho vláda byla tak nekompetentní, že ani nezvládla správně navrhnout rozpočet. Hlavně že ubezpečovali prezidenta o opaku. Jsem ráda, že vláda zvažuje možné trestněprávní kroky proti Stanjurovi – seknout se o 50 miliard korun v návrhu rozpočtu nemůže jen tak projít. Je škoda, že se vláda více neinspirovala v programu STAČILO!. Kdoví co by ještě neodhalily námi navrhované vnitřní audity na ministerstvech…
Podívejme se i do zahraničí. EU aktuálně schválila dohodu Mercosur. Co to vlastně bude znamenat pro zemědělce v EU a co pro spotřebitele? A je toto rozhodnutí už definitivní?
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Co dalšího se odehrálo v posledních dnech v EU? Na FB jste zmiňovala hlasování ohledně Ukrajiny. O co šlo?
V europarlamentu se hlasovalo o rezoluci za spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině. Samotná rezoluce ve skutečnosti byla obvyklým bruselským cvičením v militarismu. Padlo ale několik pozměňovacích návrhů, které odsuzovaly tento militaristický postoj EU a volaly po tom, aby EU otevřela diplomatické kanály a uznala jako základ pro budoucí mír Istanbulská jednání. Proti tomu hlasovali nejenom známí váleční štváči jako Nerudová či Gregorová, ale zajímavé bylo sledovat hlasování o pozměňovacích návrzích zejména u europoslanců za hnutí ANO, Přísahu/Motoristy a SPD. Jejich rétorika se totiž často rozchází s realitou. Ještě několik konkrétních hlasování v otázce Ukrajiny občanům v následujících dnech přinesu na svých sociálních sítích – včetně toho, jak hlasovali čeští europoslanci. Bude to velmi zajímavé…
Pojďme i na události ve Venezuele. Jak hodnotit krok Spojených států?
Je to jasné porušení mezinárodního práva. A není to zdaleka poprvé, kdy Američané zaútočili na nějakou latinskoamerickou zemi, aby tam zajistili své ekonomické zájmy. Nechápu, jak si někdo může myslet, že jim jde o nějakou demokracii, když jediné, o čem je celá záležitost, je venezuelská ropa, neboť tamní ložiska jsou největší na světě. V podstatě USA unesly představitele státu a teď sní o tom, jak Venezuelany ještě připraví o jejich vlastní suroviny.
A co říkáte na postoj jak našich, tak evropských politiků na události ve Venezuele?
Žádná ostrá prohlášení, žádné volání po sankcích, žádné přehodnocování nákupu předraženého LNG či F-35, žádné vyvěšování venezuelských vlajek – protože toto porušení mezinárodního práva spáchal jejich vzor a oblíbenec. To samé vidíme i na evropské úrovni. Zkrátka a dobře, další dvojí metr.
Podívejme se i na Grónsko. I tady, co říci k postoji Donalda Trumpa? Dánská premiérka Mette Frederiksonová mimo jiné prohlásila, že by jakýkoliv úder znamenal v tomto případě například i konec NATO. Co k tomu říci? A stejně tak, co očekávat od Spojených států ohledně Kuby?
Je zajímavé, že naráz si členské státy paktu NATO všimly, že byly poslušnými ocásky a vykonavateli politiky USA. Až se to obrátilo i proti nim samotným. NATO je přežitek studené války, který se nehodí do dnešních geopolitických podmínek. A Donald Trump to velmi dobře ví. Jestli aliance zanikne, je mu podle mě úplně jedno. Z jeho strany vidíme návrat něčeho, co otevřeně připomíná koloniální politiku.
Nemyslím si sice, že vůči Grónsku otevřeně použije sílu, ovšem Kuba je aktuálně ve velkém nebezpečí. To, jaká situace tam dnes panuje, je z velké části důsledek právě politiky USA a jejich dlouholeté blokády, která Ostrovu svobody de facto znemožňuje normálně fungovat. A je naprosto skandální, že ČR je – samozřejmě jako onen poslušný ocásek USA – v hlasování o této blokádě na půdě OSN na straně blokády. Spolu s Izraelem, USA a několika dalšími. Proti cca 150 státům zbytku světa…
