Finance se Stanjurou: Nerozumí tomu, někdy až k smíchu. Vždy „pustí balónek“ a čeká na reakci, líčí Hrnčíř

„Nahrazení řádné valorizace nějakým sociálním příspěvkem je naprosto nepřijatelné,“ komentuje poslanec, ekonom Jan Hrnčíř (SPD) hlasování o penzích ve Sněmovně. Popsal i to, že se shoduje s premiérem v názoru, že jsme „na tom špatně.“ „Zásadní rozdíl je, že on chce za své špatné hospodaření trestat občany tím, že jim zvedne daně, já navrhuji začít u vlády, jejích trafik, zbytečných úřadů a samozřejmě konečně zdanit nadnárodní firmy se zahraničním vlastníkem.“ Poslanec Hrnčíř jasně říká, co si musíme přiznat: „Vláda nemá žádnou strategii, natož úspornou.“

V Poslanecké sněmovně byl koncem týdne projednáván vládní návrh na zpomalení valorizace penzí a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Bylo něco, co vás v diskusi zaujalo? Vaše hodnocení?

Po jednorázovém snížení valorizace jde o další snížení životní úrovně seniorů. Nahrazení řádné valorizace nějakým sociálním příspěvkem je naprosto nepřijatelné. Bohužel, koalice dala jasně najevo, že mají 108 resp. 109 poslanců a prosadí si, co budou chtít. Změna může nastat jedině po volbách, kdy věřím, že tato koalice neumětelů skončí v propadlišti dějin.

Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš u řečnického pultíku mimo jiné rozporoval argumenty pětikoalice, proč je potřeba změnit systém valorizace i znevýhodnit předčasné odchody do důchodu „Pan premiér říká, že musíme něco udělat, nebo zbankrotujeme. Nezbankrotujeme. Největší lež pana premiéra je, že jsme na tom špatně. Nejsme na tom špatně.“ Váš názor?

Ke konci května byl schodek veřejných financí 271 miliard korun, přičemž schodek na celý letošní rok je stanoven na 295 miliard korun. To myslím hovoří za vše. Nejsme na tom špatně. Jsme na tom více než špatně. Pokud vláda okamžitě nezačne konat, naše republika zbankrotuje. To je asi to jediné, v čem se s panem premiérem shodujeme. Zásadní rozdíl je v tom, že on chce za své špatné hospodaření trestat občany tím, že jim zvedne daně, já navrhuji začít u vlády, jejích trafik, zbytečných úřadů a samozřejmě konečně zdanit nadnárodní firmy se zahraničním vlastníkem.

V minulém rozhovoru pro Parlamentní listy jste uvedl, že vláda musí začít nejdříve u sebe. „Zkrotit přebujelý státní aparát, všechny ty politické náměstky a místa pro kamarády a neúspěšné politiky, dále osekat dotace do nepotřebných fondů a nadací a samozřejmě zdanit nadnárodní firmy.“ Má něco z toho naději, že by prošlo?

Vláda bude nakonec nucena k některým z nich přikročit, protože situace je více než zlá. I někteří koaliční politici začínají uznávat, že vláda jednoduše nezná účinný recept na ozdravení veřejných financí. Připomeňme jen energetickou krizi, kdy vláda odmítala přistoupit k zastropování cen energií s tvrzením, že je takové řešení populistické, jen aby k němu přistoupila o půl roku později a ještě zcela špatně. Obávám se však, že vláda se ze svých chyb nepoučila a hodlá je opakovat.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury úsporná opatření investice nezasáhnou. Jak celou úspornou strategii kabinetu chápat?

Pan ministr po většinu času dokazuje, že není ekonom a financím jednoduše vůbec nerozumí. Musíme si přiznat, že vláda nemá žádnou strategii, natož úspornou. Podle svého zvyku vždy něco zveřejní, poté počká na reakci veřejnosti a následně původně zamýšlené opatření změní nebo nepoužije vůbec. Stačí si připomenout slova pana premiéra, který v polovině května obhajoval konsolidační balíček slovy, že je velmi dobře promyšlený. Jen o dva týdny později právě pan ministr financí Stanjura přiznal, že opatření nejsou dobře promyšlená a připustil jejich změnu. Bylo by to k smíchu, kdyby se nejednalo o politiky řídící naši republiku.

Ministr začal natáčet vysvětlující videa na sociální sítě. Má šanci někoho přesvědčit?

Pan ministr zjevně není sám přesvědčen o krocích své vlastní vlády. V takové situaci přesvědčit kohokoli dalšího je téměř nemožné.





Ekonomika eurozóny se v prvním čtvrtletí propadla do recese. Hrubý domácí produkt se ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížil o 0,1 procenta, stejným tempem jako v předchozím kvartálu. Ve zpřesněné zprávě to uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Máte prosím nějaké bližší informace? Jaká je ekonomická nálada eurozóny?

Dokud budou Evropskou unii řídit fanatici, kteří hodlají obětovat nejen prosperitu, ale i, pokud to přeženu, samotnou existenci svých států a národů na oltář klimatického fanatismu a Green dealu, situace se nezlepší. Nyní záleží především na Německu, zda skutečně hodlá pokračovat v sebevražedné misi, nebo zda jej vlastní propad trochu probral a politici se odhodlají šlápnout na záchrannou brzdu.

K revizi směrem dolů zřejmě nejvíce přispělo Německo, které je největší ekonomikou v Evropě. Česká ekonomika zaznamenala nulový růst. Jak se aktuálně ovlivňuje německé a české hospodářství?

Když lidí poukazují, že jsme pouze „levnou montovnou západu,“ nejsou daleko od pravdy. Německá a česká ekonomika je zejména kvůli automobilovému průmyslu značně provázána. Nicméně, jak již bylo řečeno, Německo je největší ekonomikou EU a pokud padne Německo, padá s ním celá eurozóna. Dosud to bylo právě ono, co vyvažovalo vleklou krizi států jako je Řecko, Itálie, Portugalsko a mnohé další. Nyní se situace z důvodů, které jsem naznačil výše, začíná bohužel měnit. V této chvíli tak můžeme skutečně děkovat faktu, že jsme nepřijali euro a nejsme součástí eurozóny. Nicméně, dokud jsme součástí Evropské unie a dokud tato EU podléhá sebevražedným trendům, doplácíme na to samozřejmě i my.

Mají čeští spotřebitelé snahu nakupovat, nebo šetří? A vaše zkušená rada, jestli investovat, nebo v této době raději uspořit každou korunu?

Češi již jednoduše nemají z čeho utrácet, to je smutná pravda. Nicméně, obecně vzato jsou právě vyděšení spotřebitelé a jejich následné úzkostné šetření jedním ze spouštěčů krizové spirály. Navíc jsou v době pádivé inflace úspory znehodnocovány v řádu dvouciferných čísel, takže mít peníze uložené na běžném účtu bez odpovídajícího zhodnocení je samozřejmě nevýhodné. Obecně jsem příznivcem finanční gramotnosti, považuji za rozumné si vytvořit alespoň minimální základ a poté rozumně a informovaně investovat. Nicméně nechci udílet knížecí rady, mnoho rodin, samoživitelů a důchodců má momentálně problém se vůbec uživit.

Česká inflace má být podle některých analytiků v polovině roku jednociferná. Výraznější zvolnění nastane až na začátku roku 2024. Myslíte si, že vývoj nebude optimističtější?

Analytici již mnohokrát dokázali, že predikovat cokoli je téměř nemožné. Ve hře je příliš mnoho proměnných, tedy bych si jen nerad hrál na proroka. Pokud se ovšem současný trend udrží, je možné očekávat postupné zklidnění situace.



Vypadá to, že je energetická krize za námi. Jenže řada odborníku upozorňuje na složitost procesu. Dlouhodobě musíme vyřešit klimatickou změnu a nastavit optimální energetický mix. Jaký je váš předpoklad do konce roku, co se týká cen energií?

Řada odborníků předpovídá příznivý vývoj cen v létě a následné opětovné zdražení na podzim a v zimě. Ostatně to by kopírovalo vývoj z minulého roku. Osobně se ale nedomnívám, že by ceny znovu dosahovaly loňských čísel. I tady je ovšem ve hře řada dalších faktorů. Bude lepší, pokud budou občané připraveni, než aby byli překvapeni. Na vládu se přitom spolehnout nedá, ta vždy koná s několikaměsíčním zpožděním.

