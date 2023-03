Firemní sociolog: Totem Petr Pavel. Věcný, nikoliv aktivistický. Organizátoři z Václaváku a ruská propaganda

reklama

Na sociální síti jste psal o tom, že nového prezidenta čeká velice nesnadný úkol zavděčit se voličům, kteří mu dali hlas. Protože jsou to voliči velmi různorodí, může bez dalšího uspět jen u malé části z nich, zatímco pravděpodobně rychle poroste skupina těch, které nepotěší nebo dokonce naštve, a to, paradoxně, ať udělá cokoli. Proč si myslíte, že když ho lidé volili, tak se hned naštvou? Nebo nevěděli, koho vlastně volí?

Petr Pavel je silná charismatická osobnost, která má potenciál se stát totemem. Totem je objekt, který okolo sebe spojuje lidi velmi rozdílných názorů. Tohle ale funguje jen pokud sám nerozhoduje, nenese moc. Jakmile ji dostane, ukáže se – nutně – že prostě nemůže vyhovět všem, kteří ho podpořili, a tím se totem pomalu rozpustí. To neznamená, že ztratí veškerou podporu, jen prostě to, že jej opustí část podporovatelů a ukáže se, jaký je „doopravdy“.



Nenávist, kterou v posledních letech někteří lidé vkládali do Miloše Zemana jeho odchodem nikam nezmizí, spíše se přelije na jiného politika, psal jste. Koho tipujete?

Na scéně je stále Andrej Babiš, ale může to být kdokoli ze stávajících politiků, velmi pravděpodobně ten, který se bude chovat výrazně sebevědomně. Osobně nepředpokládám, že by se tímto „totemem“ mohl stát prezident Pavel, ani ministerský předseda Fiala, ale třeba ani Tomio Okamura, byť se výrazně sebevědomně chová.



Prezidentovo rozhodnutí, co se týká valorizace penzí, považujete za rozumné. Můžete to vysvětlit více?

Nechci hodnotit rozhodnutí samotné, protože to je věc ekonomů a expertů na důchodový systém. Úkolem prezidenta je hledat průniky a kompromisy a chladit vášně. A přesně to se mu podařilo. Vzal argumenty obou stran, uznal ty, které byly odborně podepřeny a vytvořil rozhodnutí, které zohledňuje jak ekonomickou, tak politickou stránku věci. Udělal to bez emocí a věcně a navíc, nikdo není zcela spokojen.

Vláda ví, že její rozhodnutí půjde k Ústavnímu soudu, ať ho tam dá opozice, nebo ne, opozice ví, že objektivně nutné kroky budou podpořeny, i když jsou procesně sporné, tedy že racionální rozhodování vítězí nad oportunismem. Nikdo zcela nezvítězil, ale nikdo není zcela poražen. Co jiného než toto chceme od prezidenta?

Jak si zatím stojí nový prezident Petr Pavel ve vašich očích? Zaznamenal jste nějaké zklamání nebo jste spokojen?

Chová se velice profesionálně a zdrženlivě, jeho komunikace je věcná. Nepochybně se budou objevovat lidé, kteří s ním nebudou spokojeni, protože nenaplní jejich představy o vládnutí, ale pokud udrží stávající styl i způsob rozhodování, pak bude ne dobrý ani špatný, ale adekvátní tomu, co od něj očekává jak většina veřejnosti, tak náš právní řád. Tedy slovy Václava Klause „aktivní, nikoli aktivistický“.

Zdražování nebere konce, objevují se informace o platbách ve zdravotnictví, lidé by měli přijít o různé slevy atd. Nespokojenost je docela zřetelná. Bude mít prezident nějaký vliv na ty, kteří teď demonstrují na náměstích?

Na tuto otázku neumím odpovědět, ale obávám se, že možnosti prezidenta jsou v tomto velmi malé. Je to zástupce státu navenek, jeho nejvyšší představitel, ale není politický vůdce. To je úloha šéfů stran a ti se jí musí zhostit.



Strana PRO uspořádala velkou demonstraci v Praze. 19. dubna se chystá další. SPD připravuje protest na konec března do Ostravy a také hodlá v demonstracích pokračovat. O čem to svědčí?

Musíme důsledně rozlišovat mezi organizátory demonstrace a jejími účastníky. Organizátoři jsou z mého pohledu lidé, kteří nepředstavují legitimní politickou opozici, mají blízko k propagaci a propagandě státu, který nás považuje za „nikoli přátelský“ a přispívají k šíření nepravd a dezinformací.

Na druhé straně mezi účastníky zcela jistě bylo mnoho lidí, kteří se bojí a na které doléhá tíživá ekonomická i bezpečnostní situace. Nespokojenost je přirozená a v okamžiku, kdy ji uchopí legitimní opozice, může se stát nástrojem změny moci. Mimochodem, v posledních průzkumech voličských preferencí pozorujeme nárůst ČSSD. Samotná demonstrace ale dostala možná až příliš velký mediální prostor, ostatně víte, že byla velikostí jen asi desetinová ve srovnání s protivládní demonstrací spolku Milion chvilek v roce 2019?



Ti, kdo protestovali v sobotu na Václaváku, mají jasné požadavky. Myslíte si, že jimi bude někdo zabývat?

Omlouvám se, ale do hlav politiků nevidím a asi jsem i rád (úsměv).

