Foldyna: Máš sulcovitou prdel, Pavle Novotný. Hňupe Langu z ODS, zastřelí tě. Staněk? ČSSD se zalekla!

Znovu se bude protestovat proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Do jaké míry přinesli vůdci protestů spolehlivé argumenty pro tvrzení, že je osoba Benešové ohrožením pro nezávislost soudů, potažmo pro demokracii?

Znovu bude protestovat pouze tatáž skupina lidí. Organizátoři těchto akcí tvrdí, že se protestů pravidelně účastní přibližně 20 tisíc lidí. To je zhruba 0,25 % oprávněných voličů. Tvrzení, že je paní Benešová nebezpečím pro demokracii, začnu přikládat nějaký význam ve chvíli, kdy paní ministryně začne mluvit o zrušení, či odložení svobodných voleb. Nic takového jsem však nezaznamenal.

Anketa Je dobře, že Babišova vláda přidává důchodcům a dětem? Ano, je to potřeba 93% Ne, jen nás tím zadlužuje 7% hlasovalo: 6538 lidí

Někteří odpůrci protestů říkají, že v podstatě není co bránit, protože naše justice zplodila např. Ivo Ištvana, který je znám především stíháním Petra Nečase a jeho ženy Jany, jejímž prokázaným výsledkem jsou do dnešní doby jen kabelky. Jiní zase říkají, že tato naše nezávislá justice dokázala osvobodit Ivo Rittiga. Je tedy proč a za co protestovat?

Vše, tedy i justice, vždy může fungovat lépe. Pokud je mi však známo, tak objektem nenávisti protestujících není ani pan Ištvan, ani soud, který osvobodil pana Rittiga, ani justice jako taková, ale především prezident Zeman a premiér Babiš. Paní ministryně Benešová pouze slouží jako páka na tyto dva ústavní činitele. Je však skutečností, že v demokracii nemůže 0,25 % oprávněných voličů určovat složení vlády, i kdyby řvali sebevíc hlasitě a nenávistně. Na protesty ale samozřejmě mají právo.

Má pravdu premiér Andrej Babiš, když říká, že jde jen a pouze o předvolební kampaň?

Má.

Andrej Babiš čelí problémům ze strany EU ohledně Agrofertu a údajného střetu zájmů. Jedná se opravdu o velké ohrožení reputace České republiky, nebo se problém nafukuje?

Problém se samozřejmě z jedné strany nafukuje, z druhé zase bagatelizuje. To je přirozené. Já osobně však za největší nebezpečí pokládám skutečnost, že je Andrej Babiš prostřednictvím svých firem poměrně dobře vydíratelný ze strany bruselské byrokratické oligarchie. Nezbývá než věřit, že jejímu nátlaku odolá. Je to v zájmu nás všech, ať už si o současném premiérovi myslíme cokoli. Bruselští byrokraté totiž nejsou nijak závislí na vůli našich voličů, a nemají tedy jediný rozumný důvod konat v našem zájmu. Pan Babiš však k tomu důvod má, i kdyby nakrásně sám nechtěl, protože jeho politická moc vychází pouze z vůle našich občanů. Pokud bude postupovat v rozporu s jejich zájmy a přáními, tak jej ve volbách odstraní. To je podstata demokracie.

Evropský soudní dvůr zahájil proces s Českou republikou za kvóty – je to spíše teoretická otázka, k ničemu nás donutit nemohou, ale zaznívá názor, že jde o precedens a že je třeba, aby se ukázalo, že pravidla v EU platí a je třeba dodržovat zásady solidarity. Je tedy EU v tomto sporu se zeměmi Visegrádské čtyřky v právu? Jak komentovat situaci, že Evropskou komisi zastupuje ve sporu proti nám Češka, právnička Zuzana Malůšková?

Solidaritě vedoucí k vlastní likvidaci se neříká solidarita, ale hloupost. Když paní Merkelová a členové EK zvali do Evropy celou Afriku a Blízký východ, tak se zemí V4 na jejich názor neptali. Pokud kdokoli bude ohrožovat naši existenci, což usídlování migrantů na našem území bezpochyby je, tak máme právo se bránit jakýmikoli prostředky. Na situaci paní Malůškové se dobře ukazuje věcný princip současné EU, kdy nutí někoho konat proti zájmům vlastního národa. Na tuto situaci však pamatuje zákon, a to konkrétně § 309 zákona č. 40/2009 Sb., kde se říká:

1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

2) Příprava je trestná.

To, že se afričtí a muslimští migranti ve všech evropských zemích, které je přijaly, dopouštějí rozvracení republiky, teroristického útoku i sabotáže, je zcela nepochybné. Paní Malůšková tedy ve spojení s cizí mocí podle všeho připravuje trestný čin a já předpokládám, že naše orgány činné v trestním řízení na to zareagují. Pokud ne, zvážím, zda v této věci nepodniknu příslušné kroky sám.

Fotogalerie: - Demisi, Babiši!

Zastupitel a předseda ODS v Jesenici Martin Lang se velmi nevybíravě vyjádřil o prezidentu Zemanovi, cituji: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini.“ Měl by být za svůj výrok potrestán? Je přípustné, aby se v podobném duchu vyjadřoval jeden politik o druhém?

O likvidaci politických odpůrců zatím otevřeně mluvili pouze nacisté a bolševici, ke kterým se dnes přidávají neomarxisté, někdy také zvaní „sluníčkáři“. Myslím, že pan Lang by potrestán být neměl, protože se již dostatečně potrestal sám. Navždy bude za hysterického a zbabělého tlučhubu. Možná se však mýlím a pan Lang skutečně na prezidenta republiky sám zaútočí s nožem, či břitvou v ruce. Pak jej prezidentská ochranka zastřelí a bude o jednoho hňupa méně.

Podobných výroků se v ODS v poslední době urodilo více, výpady například vůči předsedovi SPD Tomiu Okamurovi je notoricky známý starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Čím si to vysvětlit? ODS nikdy nebyla vnímána coby strana obhroublých politiků…

U pana starosty Novotného, který je notoricky známý především vystrkováním své nahé, sulcovité prdele na veřejnosti, si to lze vysvětlit duševní nevyzrálostí, která je však vzhledem k jeho věku pravděpodobně již trvalým stavem. ODS byla dříve konzervativní stranou, ale v poslední době se čím dál tím více blíží k neomarxistickým klinikářům – vždyť dokonce opakovaně prohlašovala, že by ráda utvořila koalici s Piráty. Třeba se pak pan předseda Fiala stane členem Antify a bude se spolu s panem předsedou Bartošem prohánět po ulicích a železnou tyčí napadat své politické odpůrce.

Poměrně často se mluví i o tom, že český Facebook je zaplaven výhrůžkami násilím a smrtí, mnohdy ze strany podporovatelů prezidenta Zemana. Lze říci, že za takovou atmosféru, která se nyní obrátila i proti Zemanovi, může prezident sám, podporou té tzv. nenávisti?

Osobně mám zkušenost spíše takovou, že agresivní jsou především Zemanovi odpůrci, ale každá akce vždy vyvolává reakci, takže je možné, že i jeho příznivci někdy někomu vyhrožují. Jsem ale přesvědčený, že takových případů je mnohem méně. Prezident Zeman má jako každý jiný člověk kromě dobrých vlastností i mnoho chyb. Není to účastník soutěží krásy, je často jízlivý a své protivníky zesměšňuje, někdy dokonce řekne i sprosté slovo. Nikdy jsem ale neslyšel, a to ani v soukromí, že by vyzýval k likvidaci svých politických oponentů.

Anketa Půjdete k volbám do Evropského parlamentu? (anketa od 16.5.2019) Půjdu 89% Nepůjdu 8% Ještě nevím 3% hlasovalo: 10768 lidí

Stoupající agresivitu příznivců „vševesmírné pravdy a lásky“ si vysvětluji tím, že cítí, jak rychle ztrácí podporu obyčejných lidí. Vzpomeňme si například na Bohuslava Sobotku: ten vždy pouze o něčem přesvědčoval. Dnes se ale „sluníčkáři“ s přesvědčováním už nijak nezdržují – místo přesvědčování přichází na řadu otevřené výhrůžky a exemplární tresty. Obávám se, že pro udržení své moci jsou neomarxisté odhodláni udělat cokoli.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odstoupil, údajně prý na žádost předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Odborná veřejnost tvrdí, že na ministerskou funkci nikdy neměl, lze tedy Staňkovo angažmá považovat za znak nekompetentnosti této vlády? Byly výhrady, které měl Antonín Staněk vůči řediteli Národní galerie Praha Jiřímu Fajtovi relevantní, nebo byl Fajtův nucený odchod zásadní chybou?

Ministr kultury podlehl tlaku ČSSD, která se zalekla křiku těch, kteří si zvykli považovat veřejné peníze za svoji nárokovou prebendu. Něco takového je nepřijatelné, ať už ministr Staněk svoji funkci vykonával jakkoli. Sám se za odbornou veřejnost nepovažuji, ale fakt, že osoba ve veřejné funkci sama sobě schvaluje milionové odměny z veřejných peněz, považuji za, mírně řečeno, podivný.

Rovněž záměr koupit z veřejných peněz za 60 milionů obraz, který se rok předtím nevydražil ani za 3 miliony, je podezřelý. Člověk by si až mohl myslet, že někdo mohl mít i jiné motivace než zájem instituce, v jejímž čele stojí. Podle mých informací je navíc věcí podobného typu celá řada a já předpokládám, že je Antonín Staněk zveřejní. Osobně s jeho odvoláním nesouhlasím, protože ustupovat křiku zájmových skupin pokládám za špatné, jak pro resort, tak pro demokracii samotnou. Rozpočty veřejných institucí nejsou dojnou krávou pro pár jednotlivců, avšak mnoho příslušníků tzv. kulturní fronty to zřejmě vidí jinak. Z tohoto bludu je nutné je vyvést.

Hokejista Jaromír Jágr zavítal na probíhající MS v hokeji, kde se coby divák dočkal aplausu publika vestoje. Jak lze s odstupem hodnotit marketingový dopad jeho kauzy s cestou do Číny? Byla většina veřejnosti na jeho straně? Byly výhrady, které vůči němu část veřejnosti měla, liberálním tiskem nafouknuty?

Liberálním tiskem myslíte ten tisk, který ventiluje pouze jeden, „nadčlověčí“, názor a nositele názorů jiných napadá? Samozřejmě, že tato média skuhrání pár zoufalců patřičně nafukovala. Ostatně, aplaus, kterého se Jaromíru Jágrovi dostalo od zaplněné haly na hokejovém mistrovství, to potvrzuje. Plivali po něm pouze nýmandi, kteří kromě nenávistných výkřiků nic nedokáží. Jaromír Jágr nad takovými lidmi může klidně mávnout rukou, protože za víc ti zoufalci nestojí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs