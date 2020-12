Foldyna temně: Skrytý útok na Česko. Média a neziskovky. Toto nás čeká

reklama

Jak byste jedním či dvěma slovy nazval rok 2020?

Další krok k totalitě. Omlouvám se, ale dvěma slovy jsem to nezvládl.

Když se mluví o roce 2020, nelze koronavirus pochopitelně vynechat. Bude podle vás SARS- CoV2 také tématem roku 2021?

Obávám se, že ano.

Jak si v roce krize vedla česká vládní koalice?

Při první vlně docela dobře. Při druhé velmi špatně.

A jak opozice?

Velmi špatně při obou vlnách. Opozice neodolala pokušení celou věc zpolitizovat, což v takovém okamžiku považuji za politický zločin. Na druhé straně je ale pravda, že kroky vládní koalice jsou často natolik chaotické, že je obtížné takovému pokušení odolat. Když hovořím o opozici, musím ji rozdělit. Tedy strany demobloku a ostatní. Tedy co jsem napsal, bylo myšleno na tu takzvanou várodní frontu demobloku, nikoli na celou opozici. Vždyť hnutí SPD předkládalo řadu konkrétních opatření, která zohledňovala potřeby malých českých firem a osob samostatně výdělečně činných.

Jaké byste navrhoval řešení?

V takto složité době by měly jít politické půtky stranou. Myslím, že by napomohlo vytvoření krizového štábu, ve kterém by byly paritně zastoupeny všechny parlamentní strany. Tím by se celá záležitost do značné míry odpolitizovala, protože by odpovědnost nesli všichni.

Navrhl jste takové řešení?

Jako řadový, a ještě navíc opoziční poslanec nejsem v pozici, abych něco takového mohl navrhovat.

Jakou známku byste udělil vicepremiérovi Janu Hamáčkovi?

Protože ČSSD vnímám už jen jako politického konkurenta, tak dávám Janu Hamáčkovi, tedy Ministerstvu vnitra, jedničku za snahu o likvidaci politické konkurence.

Znamenal pro vás letošní rok nějaké politické překvapení?

Jsem překvapený mírou chaosu ze strany vládní koalice při řešení covid krize. Vláda se chovala buď ve stylu: zachraň se, kdo můžeš, je zde mor a všichni na něj zítra umřeme, nebo ve stylu: žádná nemoc neexistuje, poprskejme se navzájem s celým světem. Myslím však, že neplatí ani jedno, ani druhé.

Největším politickým překvapením pro mě ale asi bylo nadšení velké části našich i zahraničních politiků z otevřeného rasismu a násilí hnutí Black Lives Matter. To pokládám za alarmující, to pokládám za největší hrozbu pro budoucnost. V tomto smyslu se svět nachází v podobné situaci jako ve třicátých letech minulého století. Možná je ta situace ještě horší, protože dnešní nadšení z Black Lives Matter se zdá mnohem rozšířenější než tehdejší nadšení z NSDAP, a zároveň se balí do hávu jakési ušlechtilosti. To staří nacisté byli mnohem naivnější – jednoduše vytáhli na stožár vlajku s lebkou a zkříženými hnáty a vyrazili.

Dále mě překvapuje, jak si nikdo nevšímá závažných indicií, jež ukazují, že volby ve Spojených státech amerických byly zmanipulovány. I kdyby byla pravda jen deset procent z toho, co tvrdil prezident Donald Trump ve svém vánočním projevu, tak by se jednalo o skandál, jaký nemá v historii demokratických států obdoby. Když k tomu připočítám neskrývané cenzurování amerického prezidenta ze strany médií a sociálních sítí, ukazuje se, že svobodný svět má skutečně velký problém. Po zkušenostech s americkými volbami je, myslím, každému soudnému člověku jasné, že o korespondenčním či elektronickém hlasování nesmíme v České republice ani uvažovat.

Co koronavirová pandemie a letošní rok vůbec prozradil o Evropské unii? Jaké signály by čtenáři podle vás neměli přehlédnout?

Ukázalo se, že se v době krize každý stát Evropské unie musí spolehnout jen sám na sebe, protože Evropská unie není schopna udělat vůbec nic. Evropská komise se sice chlubí, že nám zajistila vakcínu – mimochodem; bez jakéhokoli výběrového řízení, ale ve skutečnosti nám jen nadiktovala, jakou vakcínu si smíme koupit a jakou ne. To samozřejmě vyvolává otázku, proč v takovém spolku vůbec zůstávat. Pokud vezmeme v úvahu stále vzrůstající totalitní choutky vrcholných členů bruselské byrokratické oligarchie a jejich otevřenou nenávist k původním Evropanům, je však odpověď docela jasná. Na příkladu Velké Británie navíc vidíme, že odchod Evropské unie nekončí apokalypsou, jak se nás mnozí snaží přesvědčovat. A současně je jasné, že snahy o jakousi demokratickou reformu Evropské unie nemají naději na úspěch, ale že naopak bude přituhovat. Nemám z toho radost, ale je potřeba přiznat si realitu.

Letošek se pro vás nesl v duchu opuštění ČSSD, ve které jste působil prakticky od začátku, a převlečení do politického kabátu hnutí SPD. Jste s tímto krokem zpětně spokojen a proč?

V okamžiku, kdy jsem pochopil, že se ČSSD zcela a definitivně odvrátila od toho, proč vznikla, tedy od zastupování zájmů normálních, poctivě pracujících lidí, tak jiná varianta než můj odchod nepřipadala v úvahu. Se svým krokem jsem zpětně spokojený. Hnutí SPD je sice stále ještě stranou poměrně mladou, a jako taková má v uvozovkách mnoho dětských nemocí, ale jde dnes o jediný politický subjekt, který hájí národní zájmy, rodinu a další konzervativní hodnoty, a zároveň má šanci zasednout v Poslanecké sněmovně. A protože mimo Sněmovnu není možné prosadit vůbec nic a protože na zakládání nějaké vlivné politické neziskovky zaprvé už nemám věk a zadruhé s tímto způsobem politiky ostře nesouhlasím, tak můj vstup do hnutí SPD byl jediným možným východiskem. Opakuji, je to dnes jediná vlastenecká strana na českém politickém spektru. Strana hájící národní i biologickou identitu. Strana hájící oněch dolních deset milionu, jak říká prezident Zeman.

Jak se podle vás v celé krizi ukázala právě sociální demokracie, která od vás již delší dobu čelí kritice?

ČSSD je dnes už jen politickou historií. Nejenže nemá co lidem nabídnout, ale dokonce se pro ně stala nebezpečím. Likvidace svobody, indoktrinace státních institucí a ovlivnění školství zvrácenými ideologiemi, likvidace státních financí, likvidace a šikana všech, kdo pracují, podpora deviantů a parazitů všeho druhu, rozklad společnosti – na to vše má copyright právě sociální demokracie. Není proto divu, že má už dlouhodobě preference pod pětiprocentní hranicí vstupu do Sněmovny. Bohužel našla zdatné následovníky v Pirátech, kteří jsou v tom všem ještě mnohem agresivnější. S Miroslavem Kalouskem se neshodnu prakticky v ničem, ale jeho slova o tom, že kdyby Piráti měli být v ministerských funkcích, tak je to pro normální lidi důvod k úvahám o opuštění země, bych podepsal. Bylo by to totéž, jako kdyby zemi řídil pan Cemper, Rozumek, Faltová, Kartous a další podobní extremisté. Antifa velící silovým složkám státu je opravdu otřesná představa. Já, na rozdíl od pana Kalouska, ovšem nikam utíkat nehodlám. Nemám na to ani věk, ani povahu. Tady jsem se narodil a tady také zůstanu.

Změní se podle vás nějak myšlení společnosti tím, co má letos za sebou?

Určitě změní. Kromě rozvratu ekonomického dochází i k rozvratu sociálnímu. Bohužel se mi zdá, že si to nikdo z politiků moc neuvědomuje, přitom sociální škody jdou ve srovnání se škodami ekonomickými opravit mnohem hůře, často dokonce vůbec. Jaké však přesně budou důsledky, si nyní netroufám odhadnout. Jako optimista doufám, že těžkosti, které nás nepochybně čekají, nás donutí k návratu ke zdravému rozumu. Možná budeme nuceni přestat podporovat různé genderisty, feministy, multikulturalisty, greendealisty a další podobné pomatence, a začneme se chovat racionálně.

Evropě, a vlastně celému Západu, totiž v mnoha ohledech ujíždí vlak a zmínění pošuci to opravdu nezachrání. Nejsou totiž řešením našeho problému, ale jednou z jeho významných součástí. Možná stát také přestane s likvidací malých živnostníků, protože bude nucen vážit si každého, kdo se o sebe umí postarat sám. Možná se přestanou odírat zaměstnanci a zároveň podporovat všichni možní parazité. Možná se sníží počet státních úředníků… je ale bohužel také možné, že se bude dít pravý opak; že se šrouby ještě utáhnou a lidé budou státem a korporacemi ždímáni ještě brutálněji. O tom všem se bude rozhodovat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Myslím, že půjde o nejdůležitější volby za posledních třicet let.

Jaké události – kromě koronaviru – jste letos považoval za zásadní? A dostaly podle vás kvůli koronaviru odpovídající pozornost médií?

Kromě již zmíněného nadšení z rasismu a násilí hnutí Black Lives Matter jsou to stále brutálnější institucionální útoky na základní občanské svobody, a to především na svobodu slova. Všechny ty předsudečné nenávisti, boje proti dezinformacím, práskači, elfové – to vše je jenom zavádění cenzury, to vše je jenom likvidace nepohodlných názorů a jejich nositelů ze strany těch, jejichž názory neobstojí v argumentačním střetnutí. Bohužel ti lidé mají stále větší moc a zároveň jsou čím dál zuřivější, protože vidí, že by o ni mohli přijít. A protože nedokážou přesvědčovat, tak sahají po karabáči.

Kdyby mi někdo v roce 1990 řekl, že se něčeho takového ještě dožiju, a navíc v tak masivní a brutální formě, tak bych mu nevěřil. Že to v médiích nedostává žádný prostor, nebo že nad tím dokonce média jásají, je pak samozřejmě součástí tohoto útoku na svobodu. Média totiž jsou, až na výjimky, jedním z hlavních útočníků. Dalším jsou politické neziskovky, které, přestože nikým nezvoleny, postupně přebírají vládu v zemi. A dalším jsou politici, kteří buď ze strachu, nebo z aktivismu toto vše podporují. V západní civilizaci zkrátka na plné pecky probíhá kulturní revoluce, a pokud ji nezarazíme, tak nás čeká jen bída, zmar a násilí.

Líbilo se někomu, co se děje ve Spojených státech? Líbilo se někomu vypalování a rabování obchodů jen proto, že jejich majitelé jsou bílí? Líbilo se někomu pronásledování, ponižování, bití a zabíjení lidí jen proto, že jsou bílí? Líbí se někomu ponížené poklekávání na znamení jakési vykonstruované dědičné viny bílé rasy? Pokud ano, volte ty, kdo s hnutím Black Lives Matter sympatizovali, a oni to zavedou i u nás. Podle mě se ale má klečet jedině před Bohem. Jak už jsem uvedl: na podzim nás čekají velmi důležité volby.

Co byste vzkázal českým politikům do roku 2021?

Abychom začali jednat podle skutečnosti, jaká opravdu je, a nikoli podle skutečnosti, jakou bychom chtěli mít nebo jaká je nám podsouvána. Dále bychom měli mít na paměti, že jsme voleni proto, abychom zastupovali zájmy svých voličů, a nikoli proto, abychom bojovali za nějaké vyšší cíle. Za všechny možné vyšší cíle se totiž až příliš často v historii schovávaly ta největší svinstva a nejinak je tomu i dnes.

Jaké je vaše předsevzetí do příštího roku, pokud máte nějaké?

Udělám vše, co je v mých silách, aby nám zůstal zachován normální svět – svět, jaký pro nás tvrdou prací, nezměrným utrpením a v neposlední řadě i potoky krve vybojovaly generace našich předků. Chci, aby žena zůstala ženou, muž mužem, aby bílá zůstala bílou, černá černou, pravda pravdou a lež lží. Chci udělat vše pro to, aby pilní a pracovití přestali být odíráni kvůli podpoře líných, aby rodina nebyla mrzačena do podoby svazku různých deviantů. Chci, abychom my, Evropané, přestali trpět pocitem viny za všechny problémy světa, a naopak si uvědomili, že jsme vybudovali tu nejskvělejší civilizaci v lidských dějinách – civilizaci, za kterou stojí bojovat a o kterou musíme pečovat. Protože je však takové předsevzetí na jeden rok příliš velké, tak je to moje předsevzetí na zbytek života.

A nejsou to právě ty vyšší cíle, před kterými jste varoval?

Nejsou. Zachování normálního světa a zachování dědictví našich předků pokládám za základní zájem každého svého voliče.



