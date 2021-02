Hejtman Holiš: Jsme pod velkým tlakem a neměli jsme ani den hájení

reklama

Jste necelé dva měsíce ve funkci a už jste posuzoval ve výběrovém řízení nejlepší koncepci fungování nemocnic v kraji. Co Vás nejvíce zaujalo na předložených koncepcích?

Jednotným prvkem znělo zlepšení zdravotní péče. Stálý odborný lékařský personál. Spokojený pacient. To rezonovalo ve všech koncepcích a je to blízké tomu co jsme lidem v našich nemocnicích slibovali ve volbách.

Do výběrového řízení na obsazení představenstev a dozorčích rad organizací ve vlastnictví Zlínského kraje se mohli přihlásit lidé zvenčí. Je rozumné dosadit do rozhodovacích orgánů lidi z ulice?

Výběrová řízení byla otevřená. Řádně zprocesována. Museli jsme je vypsat, protože hlavnímu vedení nemocnic končila v únoru smlouva. Mohl se tak přihlásit kdokoli, kdo by splňoval předepsané parametry. Na Radě Zlínského kraje jsme se domluvili, že nebudeme vedení volit na přímo, i když i to nám zákon umožňuje. Tak jsme vybrali to nejlepší, co nám trh nabízí. V dozorčích radách pak převládly politické nominace se zastoupením ze všech politických stran zastupitelstva Zlínského kraje. Kontrola naší práce musí být.

Je pravda, že v představenstvech nemocnic jsou vesměs lidé, které kraj ustanovil do expertního týmu pro zdravotnictví? Nešlo tím tak trochu o předem připravenou hru, které se dalo jen právní orámování?

Ano, řada lidí byla ustanovena v komisi rady Zlínského kraje. V tyto lidi máme důvěru a někteří z nich se hlásili do výběrového řízení. Stejně tak měli možnost se přihlásit i ostatní. Pokud máte za něco zodpovědnost, máte právo si vybrat lidi, v které máte důvěru. Nemáme čas někoho přesvědčovat o názoru, na to není čas. U nemocnic a jejich směřování je to pak úplně zásadní.

Proč Zlínský kraj tak pospíchal s personálními změnami v nemocnicích a správách údržby silnice?

Slíbili jsme lidem řadu změn. Jsme pod velkým tlakem a neměli jsme ani den hájení. Nepotřebujeme ho. Proto jsme vyhlásili výběrové řízení, abychom tento tlak přenesli i na vedení společností. Máme obrovské rezervy a zajímalo nás, jestli naše nastavení je stejné jako ve vedení společností. Samotná výběrová řízení ještě neznamenala změnu ve vedení, každý, kdo si za svou prací stál, mohl obhájit. Tu šanci měli všichni. Mě zajímá jediné, a to práce pro Zlínský kraj a tu chci maximálně po všech okolo sebe. A nemám čas někoho o tuto práci prosit. Tato doba skončila.

Je rozumné, že z akciové společnosti nemocnic se stanou samostatné podnikatelské subjekty, což znamená, že nemocnice budou opět soupeřit nikoliv spolupracovat? Nejde o návrat zpět?

Kategoricky odmítám slovo soupeření nemocnic mezi sebou. Kategoricky odmítám, že ve Zlíně bude někdy fakultní nemocnice. Na tyto dva mýty zapomeňte. A i toto rezonovalo při volbě nového vedení. Máme tři okresní nemocnice a jednu krajskou s částečně vyšší péčí. Je řada věci, na kterých budou vedení nemocnic spolupracovat a na nás je každou nemocnici za to individuálně hodnotit. Každá teď startuje na jiném nastavení a vybavení. A co mohu garantovat, že maximálně spolupracují už dnes. Každý týden to vidím v době pandemie na krizovém štábu. Pokaždé, když mám na společné komunikaci vedení nemocnic a odborných týmů, před tím, než kraj informuje v médiích. Máme už za tři měsíce nastavený jasný způsob komunikace a navíc mám kolegyni lékařku jako radní pro zdravotnictví, která mě lékařské výrazy vysvětlí. To si rovněž pohlídá celá Rada Zlínského kraje, která je v tomto jednotná. Takže žádný návrat zpět nehrozí!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.