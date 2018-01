Hejtman Šimek: Krajská politika není o politikaření

Jak byste v krátkosti hodnotil rok 2017? Co se vám osobně podařilo a s čím příliš spokojený nejste?

Nechci mluvit o tom, co se povedlo mně osobně, protože krajských témat je mnoho a při jejich řešení jde o práci více lidí, počínaje rozhodnutími na úrovni vedení kraje až po konkrétní výstupy, které probíhají na úrovni úřednické. Byl jsem z minulého působiště zvyklý jednat a řešit problémy rychle a většinou měly i viditelné výsledky. V případě kraje z velké části jde o projekty a problémy, které přesahují mnohdy i několik volebních období a musejí být zpravidla projednány ve všech orgánech kraje, proto jde o mnohem delší a méně viditelný proces. Ale myslím, že jsme se postavili k problémům čelem. Například na Zdravotnické záchranné službě, kde jsou dlouhodobé neshody vedení s odbory, jsme je začali řešit konstruktivně a bez emocí. Nedávno také zastupitelstvo kraje rozhodlo o dalším osudu lázní Pasohlávky, což je také projekt, o kterém se mluví již několik let. A moje velké téma je letiště a jeho další rozvoj. I v tom jsem já osobně podnikl mnoho kroků, které, doufám, povedou k novým pravidelným linkám z Brna do celého světa. Ale i toto je záležitost na mnoho měsíců, protože letecký byznys je velmi komplikovaný.

Jaké největší výzvy na vás čekají v letošním roce? Jaké nejzásadnější problémy musíte vyřešit?

Budu se asi opakovat, ale v podstatě tím úkolem je kontinuálně pokračovat v realizaci prodeje pozemků na výstavbu lázní v Pasohlávkách, pracovat dále na rozvoji letecké dopravy do našeho kraje a samozřejmě také dokončit územní studii, která je součástí strategického dokumentu pro Jihomoravský kraj, a tím jsou zásady územního rozvoje. V letošním roce nás čeká velký tendr na kolejová vozidla v hodnotě téměř osmi miliard korun, aby mohl v budoucnu kraj zapojit do integrovaného dopravního systému také železnici.

Jaké hlavní investice v roce 2018 plánujete?

Největší podíl investic půjde právě do dopravy, a to nejen na zmiňovanou dopravní obslužnost, ale také na rekonstrukce krajských silnic a mostů. Bohužel stále stoupají mandatorní výdaje krajů a financí na investice je nedostatek. Proto jsme se rozhodli s ohledem na dobré ekonomické podmínky jít cestou úvěru u Evropské investiční banky ve výši 700 milionů korun. Z těchto peněz vybudujeme nové základny zdravotnické záchranné služby a dva domovy pro seniory, které jsou projektově připraveny k zahájení stavby. Část těchto peněz půjde také na další opravy silnic, které jsou v našem kraji mnohdy v havarijním stavu.

Po volbách se do zastupitelstva kraje dostalo devět subjektů, z nichž čtyři jsou navíc uskupeními složenými ze dvou stran. To je o polovinu více než v minulém volebním období. Projevuje se to nějak na fungování kraje? Věříte, že splníte všechny své priority?

Naštěstí po více než roce ve funkci mohu říct, že krajská politika není o politikaření. Je to o konkrétních problémech a o konstruktivní diskusi. Myslím, že je to tím, že jsme se rozhodli jít cestou projednávání jednotlivých rozhodnutí v široké politické debatě, a to nejen v koalici, ale i s opozičními stranami. Právě tak se nám nedávno podařilo téměř jednomyslně rozhodnout o již zmiňovaných Pasohlávkách nebo o postoji kraje k tolik diskutovanému Železničnímu uzlu Brno.

autor: Kateřina Synková