Hnus a manipulace ze strany ČT. Nerušil z SPD dohrává televizní incident s povykujícím Železným

Máte za sebou několikaměsíční předvolební kampaň, nyní jste ve finále. Jaké jsou Vaše dojmy?

Nejsme hnutí, ke kterému by proudily miliony od neziskovek či kmotrů, ani za sebou nemáme žádného miliardáře. Na kampaň jsme se museli složit a pak si ji i odpracovat. Voliči nás proto neviděli ve volebních stanech s hosteskami, ale s malými petičními stánky v ulicích, kde jsme poslední dva měsíce každodenně rozdávali naše předvolební noviny a přesvědčovali voliče. Zaujaly mě dva momenty. Jednak kolik lidí nás zvažovalo jako alternativu ke své preferenční volbě a také jak moc se senioři bojí nástupu Pirátů.

V Praze totiž máme s jejich vládou tříletou zkušenost a senioři velmi dobře vidí, že Pirátský magistrát jednoznačně preferuje nepřizpůsobivé, feťáky a další podobné klinikáře. Seniory se naopak snaží z Prahy vytlačit. Slyšeli jsme nejeden příběh z městských částí, kde vládnou Piráti a kde jsou seniorům odebírány byty, aby je následně obsadili nepřizpůsobiví, nebo dokonce nelegální migranti, jak plánoval pražský primátor Hřib.

Vaše kandidatura neustále budí rozruch mezi českými křesťany, někteří Vám fandí, jiní naopak pod vedením Tomáše Halíka vyhlašovali proti Vaší kandidatuře petice. Naposledy se proti Vám a programu hnutí SPD vymezil plzeňský biskup Holub. Vy jste se ohradil a položil biskupu Holubovi tři otázky, odpověděl Vám?

Ani jsem nečekal, že by odpověděl. Pokud ale má potřebu hodnotit program hnutí SPD, měl by také říci, jak se s křesťanstvím shodují výroky paní Pekarové z TOP 09 o potratech, lidovecký prodej principiálních křesťanských pozic ohledně nepřijatelnosti stejnopohlavních sňatků za vládní pozice, nebo zda mu nepřijde naprosto šílený program Pirátské strany, zaměřený proti seniorům.

Jeho motivy jsou ale jasné. Biskup Holub pochází z tradiční lidovecké rodiny, proto se snaží podpořit stranu KDU-ČSL. Zapomněl ale, že už je biskupem a ne partajníkem, podobné zásahy církevních hodnostářů do politiky zpravidla končí klerofašismem, byť v tomto případě by se asi jednalo o klerosluníčkářství.

Svým kádrováním rozděluje českou společnost a to rozhodně není dobrá kvalifikace pro pozici budoucího pražského arcibiskupa, na kterou si tento biskup pomýšlí. Platí tedy to, co jsem řekl na počátku předvolební kampaně. Jediná strana, která v dnešní době hájí křesťanské hodnoty, je hnutí SPD. Ostatní, které tak vystupovaly dříve, své ideály vyprodaly a křesťanství mění za vládní funkce.

V televizní debatě pražských lídrů jste rozčílil moderátora Železného, když jste označil předložený ilustrativní příběh afghánského lékaře za nakašírovaný. Nebylo to vůči České televizi přehnané?

Určitě ně. Když jsem si ten příběh pustil znovu ze záznamu, tak jsem byl o to více zhnusen, jak byl manipulativní. To není nic proti tomu afghánskému lékaři, který ve Volgogradu vystudoval medicínu, a pak za nějakých - v příběhu blíže nespecifikovaných okolností - přišel k nám. I když to na ČT nezaznělo, tak předpokládám, že se u nás věnuje své profesi. Nicméně stavět tohoto člověka jako příběh uprchlíka je ze strany ČT naprosto nehorázná manipulace a hnus.

Každému je přece jasné, že člověk, který k nám přijde za prací, je úplně jiná kategorie, než tlupy nekontrolované migrace z Afriky a Středního východu. Za užitým slovem si naprosto stojím, ČT nám tu kašíruje nelegální migraci a uprchlíky do něčeho, co ve skutečnosti opravdu nejsou. Mělkost v obraze, kýčovitou hudbu v pozadí i celé nasládlé zpracování příběhu nechám bez komentáře, to určitě každý dokáže posoudit sám.

Paní Maláčová Vás v této souvislosti označila za hyenu, Vy jste ji naopak kontroval, že jí také neříkáte paní Venezuelo. Není téma nelegální migrace přehnané? Kritici upozorňují, že tu stejně žádní nejsou.

Před několika dny vyšla studie Centra pro výzkum terorismu. Tento dokument je výjimečný, že ho neprodukovaly nějaké neziskovky, financované z bruselských nebo sorosovských peněz, ale podíleli se na ní lidé z Izraelské bezpečnostní komunity. Ti vědí velmi dobře, o čem hovoří. Kromě definice “měkkého terorismu”, kdy se domácí obyvatelstvo stává předmětem nejrůznější drobné kriminality a zastrašování, dokument upozorňuje na samotné hostování radikálních imámů v Česku.

Podle závěrů studie už nejsme pouhou tranzitní zemí nelegální islámské migrace, ale stáváme se operačním prostředím radikálních skupin. Radikálové totiž u nás mají klid, nejsou tu pod takovým tlakem, jako třeba ve Francii. Z tohoto pohledu, celá story premiéra Babiše, že přijetí 170 migrantů z Afghánistánu nám nijak neublíží, a že stejně u nás nezůstanou, ale půjdou ke svým komunitám do Západní Evropy, je lživá. Izraelští bezpečnostní experti tento moment označili za jednoznačnou past, jak položit základy islamistické buňky v naší zemi. Ke snaze o islamizaci Evropy na východ od Německa dříve či později dojde, je třeba jen vytvořit vhodné podmínky.

Podle zákona o scelování rodin pak každý legalizovaný migrant může přivést celou svoji rodinu. V případě islámské migrace se může jednat i o desítky a stovky osob. To je oč tu jde, musíme být pevní a nepřipustit, aby tu bylo vytvořeno podobné podhoubí pro radikální islám.

V poslední době jsem zaslechl jedno poměrně zajímavé přirovnání z úst Martina Kollera, kterému je Vaše nominace do čela kandidátky na úkor zkušených politiků SPD, jako je současný pražský poslanec Jiří Kobza. Srovnal Vás proto s Matějem Stropnickým, který také kandiduje v Praze.

To že oba kandidujeme v Praze je tak možná jediná podobnost mezi mnou a Matějem Stropnickým. Já na rozdíl od něj nemám vůbec nic společného s marxistickými kruhy, natož abych se pak podílel na nějakých sorošovských programech. Mám ženu, dvě děti a s rodinou bydlíme jako mnozí naši občané v nájemním bytě, a ne v zámečku jako tento salonní socialista. Vedení kandidátky v Praze jsem se pak ujal po dohodě pražské organizace s předsednictvem strany.

Každá strana potřebuje postupně dávat prostor i mladším lidem, jinak by dopadla jak sovětské politbyro. Rozhodně by ale byla škoda, kdyby někdo kvůli nespokojenosti s podobou kandidátky nevolil hnutí SPD, a to platí nejenom pro Prahu. Pana Kobzy si jako zkušeného poslance velmi vážím, odvedl v parlamentu ohromný kus práce a věřím, že to lidé ocení.

Co podle Vás rozhodne o finálním výsledku voleb?

Podle mého názoru už bylo vše podstatné řečeno minimálně třikrát, voliči byli svědky nejrůznějších názorových přemetů, jako když nám Piráti začali říkat, že migrace je problém. Upřímnosti tohoto výroku snad nemůže věřit nikdo. Podle mě se také hodně rozhodovalo v závěrečných televizních debatách, kde se duo Bartoš-Rakušan zcela znemožnili. Další důležitý moment nastal, když politici koalice SPOLU svým voličům řekli, že pro ně není jiná povolební alternativa, než spolupráce s Piráty, tedy že kdo volí koalici SPOLU, volí Piráty ve vládě.

Zajímavý byl také výrok lídryně Trikolóry Zuzany Majerové Zahradníkové, že preferuje povolební spolupráci s ODS. To by asi také mnohý její volič nečekal.

My jsme se v hnutí SPD snažili přistoupit k předvolební kampani upřímně a svědomitě a věřím, že to voliči ocení. Pro nás je pak nejdůležitější přesvědčit voliče malých stan - a nyní je již v podstatě jisté, že Volný Blok, Trikolóra, ani ČSSD se do sněmovny nedostanou - aby napomohli k dobrému výsledku jediné relevantní síle, která dokáže zabránit nástupu Pirátů do vlády, tedy aby i přes možné výhrady hodili svůj hlas hnutí SPD a Tomio Okamurovi. Piráty ve vládě nechce nikdo, kdo to s naší zemí myslí dobře.

