Hraba: Můj dům, můj hrad. Každý občan má právo zastavit u sebe doma zločince. A bezdomovce vykázat

Pane senátore, před druhým kolem na síti X liberálové naříkají, že není možné vybrat si mezi Helenou Válkovou, která „je od Babiše“, a vámi, protože máte „divné názory“. To jim ta Istanbulská úmluva a manželství pro všechny asi hodně leží v žaludku?



Jako člověk, který má jasné názory a nestydí se za ně, jsem si zvyknul, že to některým lidem prostě vadí. Já jiné názory respektuji, důležité je však se i přes tyto rozdíly bavit. Proto se vždy snažím vyzvat své názorové oponenty k osobní debatě. A naprosto respektuji, že si člověk ve volbách vybere kohokoliv a hodí mu svůj hlas. Já nabízím jasný program a věřím, že občany osloví. Ale samozřejmě respektuji i to, když si někdo prostě nevybere. I to je volba. A určitě nejsem ten, kdo by komukoliv nadával, jak se stalo bohužel u některých zvykem, za to, že volil toho a toho, nebo že nevolil. To je každého věc, kterou respektuji.



Ptají se na tyto věci vůbec občané? Zajímá je to? Můj tip je, že maximálně jednoho ze sta.



Upřímně? Normální lidem jsou tady tyto „twitterové“ války úplně jedno, venku zajímají naprosté minimum lidí. I když si twitterová bublina myslí, že podobné nesmysly hýbou světem, není tomu tak. Svět mimo klávesnici je totiž naštěstí více normální.



Kam až míníte v praktických důsledcích dovést zákon „můj dům, můj hrad“? Za jakých okolností má mít ve vašem pojetí člověk právo zastřelit narušitele svého pozemku?



Předně bych zmínil, že v principu nejde o pozemek, ale o obydlí. Druhou věcí je, že zbrojní průkaz mají u nás cca 3 % lidí a tak použití střelné zbraně je krajně nepravděpodobné. V upřesnění pravidel nutné obrany (což je podstata toho návrhu přezdívaného Můj dům, můj hrad) jde o jakoukoliv obranu, která zajistí, aby zločinec dál nepokračoval v útoku. A ano, říkám naprosto otevřeně, že každý občan má mít právo zastavit u sebe doma zločince. A toto právo mu má jasně garantovat zákon. Ne pouze soudní výklad, zda se bránil akorát, nebo už moc (a je potrestán), protože na aktuální judikáty si v noci v šoku, ve strachu o život blízkých těžko kdo vzpomene.



Pakliže se bavíme o vnitřní bezpečnosti: Ještě nedávno hrozila stávka policistů, ta byla zažehnána. Znamená to, že ohodnocení policie a její celkový stav je na uspokojivé úrovni?



Naopak. Policisté si zaslouží lepší ohodnocení a zároveň i respekt. To podporuji. Naopak mi nepřijde vhodné rušit policejní stanice v místech, kde jsou na ně lidé zvyklí. To se stalo na několika místech v našem regionu a vím, jaké to má bohužel dopady. V ideálním případě si myslím, že by lidé měli znát svého „strážníka“. Logicky ne v každé obci může být policejní stanice, to je nemožné, ale je třeba situaci stabilizovat tak, aby občané věděli, že danou vesnici obsluhuje ten a ten policista, pravidelně tam jezdí na obhlídku a v případě nouze tam do tolika a tolika minut bude.



Občané začínají zjišťovat, že když jsou na základě Green Dealu zakázány kotle, bude se to chodit kontrolovat a pokutovat. A že po zpřísnění emisí či zákazu spalovacích motorů se bude kontrolovat i to. Jak zamezit vzniku „kouřové a výfukové policie“?



Nehlasovat pro nesmysly, to je nejefektivnější způsob, jak tomu zabránit. Žádnou uhlíkovou Pomocnou stráž Veřejné bezpečnosti tady prostě nechci. To je mimochodem jeden z nesmyslů, proti kterým bojuji. A namísto podobných nesmyslných regulí se zaměřit na skutečnou ochranu životního prostředí skrze reálná opatření např. zadržující vodu v krajině apod.



Jsme svědky vnitropolitické krize po odchodu či odejití Pirátů z vlády. Probublávají čím dál vážnější fakta kolem digitalizace stavebního řízení. Je Česká republika po tomto pracovním týdnu v lepším stavu než před ním?



Jsem rád, že se do toho konečně „řízlo“ a že ten, kdo za to může, tedy pan ministr Bartoš, byl premiérem odejit. Jen škoda, že si ani během dva a půl měsíce trvajícího nefungování systému tyto chyby neuvědomil sám pan ministr Bartoš a nevyvodil z toho důsledky dříve. Namísto toho piráti všem lhali, že vše funguje skvěle. A co se týče odchodu pirátů z vlády, tak připomenu, že při vzniku vlády jsem v jednom televizním rozhovoru poznamenal, že i jedno ministerstvo pro piráty je moc. Takže odchod pirátů, kteří se utápějí ve vlastních hádkách, jednoznačně vítám.



Co dalšího se zavazujete v případném dalším volebním období v Senátu prosazovat? Nejen cestou snahy o zákonodárnou iniciativu, která je v případě Senátu jen kolektivní, ale i cestou pořádání konferencí, veřejných slyšení apod.? Kterým skupinám a tématům chcete otevřít půdu Senátu?



Krom dotažení zákonné novely „můj dům, můj hrad“ se chci zaměřit také na ústavní zakotvení vydávání hotovosti a práva „být offline“, dále se chci věnovat ochraně svobody slova, zabránění rozvolňování azylového práva, kde bych šel cestou opačnou, tedy jeho zpřísněním. A samozřejmě jsou to i regionální témata, jako novely týkající se umožnění zrychlení výstavby klíčových dopravních staveb tak, aby různé účelové „ekospolky“ nemohly do všeho házet vidle. Dále chci přispět k řešení problémů s bezdomovci přidáním pravomocí úřadům a policii tak, aby bylo možné tyto lidi z veřejného prostoru vykázat pod hrozbou trestu – typicky veřejně prospěšných prací.



Vaše protikandidátka prof. Válková je dáma s dlouhou akademickou kariérou, nicméně ta otázka musí přijít: V čem jste lepší než ona?



Předně chci říct, že i přes názorové rozdíly jsem rád, že do druhého kola postoupila právě paní prof. Válková, protože jsme oba právníci a tudíž jsme mohli vést debaty v odborné rovině. A pokud se ptáte na rozdíly mezi mnou a paní profesorkou, tak bych krom těch rozdílů názorových zmínil zejména to, že v našem regionu žiju celý život, moje rodina zde žije po staletí, znám se tu s lidmi, se starosty a jsem s naším regionem pevně spojen, znám ho jako své boty a myslím, že přesně to by měl senátor splňovat.