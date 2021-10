Hrozí ztracené čtyři roky? Pirát Peksa vyhlíží novou vládu. S mírnými obavami

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Motivovaná a disciplinovaná menšina voličů Starostů zcela vymazala volbu těch, kteří byli se sestavením kandidátky spokojeni a nekroužkovali. My přinesli hlasy, oni kroužky,“ říká k výsledkům voleb pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Pro ParlamentníListy.cz rovněž uvedl, že velké množství propadlých hlasů je tikající bombou.

reklama

Nejdříve obecně, jak celkově vnímáte výsledky voleb z pohledu České republiky a jejích obyvatel?

Předně – jsem rád, že premiér Babiš už nebude mít možnost sestavit vládu. To je podmínka nutná k jakémukoliv dalšímu rozumnému vývoji. Nelze ale pomíjet, že se také jedná o volby, kde unikátní množství hlasů propadlo a celá řada názorů tak není ve Sněmovně vůbec reprezentována. To vnímám jako tikající bombu do budoucnosti. Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 72% Záleží na dalších kandidátech 14% Ne 14% hlasovalo: 24948 lidí

Vyhrála těsně koalice SPOLU, vládu bude tvořit s Piráty a Starosty. Co to podle vás znamená v přístupu k Evropské unii?

Jako důležitý posun vnímám, že premiérem země a hlavním zástupcem Česka v Evropské unii nebude člověk ve střetu zájmů, takže naše pozice bude třeba i něco znamenat. Velmi se ale obávám možného konzervativního a euroskeptického směřování vlády – pokud budeme v Evropě říkat, co všechno nechceme a odmítáme, ale nenabídneme žádné recepty jak dál, tak to budou další ztracené čtyři roky.

Očekáváte, že bude přístup vstřícnější?

K nám rozhodně. Ze strany Česka bych nechtěl jen přístup vstřícnější, ale hlavně konstruktivnější. To bolestně chybí.

Hodně se teď diskutuje o tom, proč byli Piráti překroužkováni voliči Starostů a nezávislých. Proč, podle vás? Kde se stala chyba?

Jsme strana založená na datech a teď ta data zpracováváme. Kombinací více faktorů se ale z mého pohledu jasně stalo, že motivovaná a disciplinovaná menšina voličů Starostů zcela vymazala volbu těch, kteří byli se sestavením kandidátky spokojeni a nekroužkovali. Je to vlastnost systému, stalo se.

Někdo – včetně některých pirátů – to dává za vinu předsedovi Ivanu Bartošovi. Vidíte to stejně?

My nejsme strana jednoho muže a stejně jako úspěchy nejsou zásluha jen Ivana Bartoše, tak ani neúspěchy nejsou jen o něm. Každopádně v tuhle chvíli vyhodnocujeme data, abychom mohli vyvodit odpovědnost jednotlivých lidí. Finální rozhodnutí bude na lednovém celostátním fóru.

Současně se mluví o tom, kolik ministerstev a funkcí by Piráti měli po výsledku mít. Co by podle vás bylo odpovídající? A u ministerstev – dvě, nebo tří?

Určitě tři. Smlouva jasně mluví o kompenzacích v případě překroužkování a troufnu si říct, že jednoznačně zde platí staré: my přinesli hlasy, oni kroužky. Máme nárok na minimálně stejně ministerstev jako STAN.

Psali jsme: Vyšachovat Okamuru. Zase. Ivan Bartoš řekl, jak to bude

Nakolik ovlivnily výsledek Pirátů různé hoaxy a dezinformace, které jste zmiňovali?

Určitě to odradilo od volby koalice mnoho voličů a je to pro nás do budoucna výzva. Anketa Věříte, že je prezident Zeman ve stavu, kdy není schopen ničeho? Věřím 17% Nevěřím 77% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 27237 lidí

Premiér Andrej Babiš míří pravděpodobně do opozice, mění se tím i některé věci kolem střetu zájmů, který tím zaniká. Babišův střet zájmů se řešil i na půdě Bruselu. Podařilo se nějak celou věc vyřešit, uzavřít… nebo jaký pojem použít?

Jsem rád, že jsem poslední čtyři roky v českém i v evropském parlamentu usilovně tlačil na vyřešení problému, povedly se nám jasné plenární rezoluce, povedlo se ten problém zpřítomnit. Věřím, že informování o problému také přesvědčilo některé lidi, kteří Andreji Babišovi věřili, a ukázalo rozsah jeho podvodů.

Jak podle vás Andrej Babiš přijal svoji těsnou prohru?

Přesně tak, jak bych čekal od Andreje Babiše, nekoná se žádné překvapení. Nedůstojně. Kejkle kolem toho, kterak ho prezident v těžké zdravotní indispozici nějak něčím pověřil, jsou typická babišovská umaštěnost.

V Poslanecké sněmovně končí ČSSD i KSČM. Bylo na čase? Budou levicoví politici v Poslanecké sněmovně chybět?

Nebudou tam chybět zástupci KSČM a nemám žádnou důvěru ani k řadě představitelů ČSSD, ale pár slušných sociálních demokratů určitě existuje. Považuji také za dost problematické, že celé skupiny lidí teď nebudou mít žádné zastání. Myslím, že bude na Pirátech, abychom daleko více mluvili o problémech běžných lidí na periferiích, v bývalých Sudetech – o exekucích, chudobě a beznaději, která tam panuje. Když to nebudeme dělat my, nikdo jiný to neudělá.

Psali jsme: Česká televize? Bruselská. Vymalováno. Dvořák teď může klidně spát. Po Kellnerově tragické smrti... Petr Štěpánek říká: Přestat to platit! „To nemůžete myslet vážně!“ Vondráček dostal v ČT otázku na Zemana, která ho šokovala Poslední pravicová vláda? Zdraží, mnozí si to dovolit nemůžou. Přijdou exekuce. Na Babiše budeme vzpomínat, bojí se psychiatr Lidovci žádají odstoupení Vondráčka z čela Sněmovny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.