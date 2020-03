Hrušínského průjem. Tomáš Vyoral měří „úroveň debility“. A je zle. Reportérka ČT totiž seniorům provedla toto

reklama

Principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský musel v tomto týdnu čelit silné reakci veřejnosti, když zákaz hromadných akcí kvůli šíření koronaviru označil za „likvidaci nepohodlných“ ze strany premiéra Andreje Babiše. Společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem prý dělají nepřiměřená opatření kvůli „třiceti nemocným lidem s příznaky lehké chřipky“. Co si o Hrušínského výroku myslíte vy?

Navzdory tomu, že mám často k polovičatým, opožděným a dle mě ne úplně logickým krokům vlády své výhrady, tak Hrušínský opět ukázal, že absence rozumu mu není nikterak cizí a vždycky dokáže vytáhnout z rukávu eso, kterým zaručeně trumfne úroveň debility svých předchozích vyjádření. Vztahovačnost a paranoia, že opatření vlády je likvidaci nepohodlných – rozumějme prorežimních ratlíků na denní bázi štěkajících proti premiérovi a prezidentovi, typu Hrušínského – je na pováženou a doporučoval bych okamžitou hospitalizaci na psychiatrii.

Věřím, že vláda, kromě toho, že si rozhodnutími kryje svá záda, koná podle svého nejlepšího svědomí a vědomí v nejlepším zájmu obyvatel ČR. Jen by to možná chtělo více čistého vína a informovat o skutečném stavu věcí. Podezřívám ji, ostatně jako většinu vlád a elit, že se ve vztahu k občanům chovají podobně jako bývalý soudruh ředitel ČT Petr Dvořák v souvislosti se zveřejňováním platů námi dotovaných redaktorů, na něž údajně česká společnost ještě není připravena. Neb Fridrichová, Wollner, Moravec a Rosí se zřejmě topí v takovém love, že bychom tu realitu neunesli, podobně jako neunášíme dennodenní nátlak jejich lásky a pravdy. Anketa Vážíte si Jana Hrušínského? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14659 lidí

Jinak „soukromník“ Hrušínský, jehož divadlo je na rozdíl od hospod, restaurací, hotelů nebo třeba obchodů pronajímajících si prostor v nákupních centrech dotováno miliony korun, by měl sklapnout uši, a prsty, pokud ho svrbí, si místo klávesnice strčit do některého z otvorů trávící soustavy a raději se nejdřív zamyslet, než vypustí nějaký slovní průjem. Jakkoliv se v souvislosti s mediálně a politicky vděčnou čínskou chřipkou o sebe nebojím a mám ji za přehnaný humbuk, tak mám respekt k tomu, že nákaza může mít kritické důsledky pro naše rodiče, prarodiče či zdravotně slabší spoluobčany. Ostatně sám jsem měl jet do italských, posléze rakouských Alp, a odpískal jsem to.

Na sociálních sítích se nyní objevují otázky, zda se Člověk v tísni a další humanitární organizace zapojí do pomoci těm evropským zemím, které jsou nejhůře zasaženy pandemií koronaviru. Hovoří se zejména o Itálii. Očekáváte, že k něčemu takovému dojde?

Neočekávám, neboť taková pomoc je pro nikým nevolené politické neziskovky, typu Pánkova Člověka v tísni nadšeně se vměšující do vnitřních politických záležitostí suverénních zemi, pouze okrajovou agendou. Tipoval bych, že momentálně mají nad hlavu práce při pomáhání sirotkům, dětem a mladistvým prchajícím před válkou ze Sýrie, kteří se snaží po vzoru humanitárního bombardování humanitárním násilím prolomit řeckou blokádu na hranici s Tureckem. A jiné pracovní síly těchto neziskovek mají zřejmě zase spousty práce od stolů a notebooků s přípravou indoktrinačních programů pro školy, s propagandou označovanou vzletně za mediální výchovu, a s likvidováním diskusí na internetu a s bonzováním lidí s nepohodlnými názory.

Fotogalerie: - Předčasně ukončená schůze

Jan Hrušínský ale našel i zastání, a to konkrétně v osobě mluvčího BIS Ladislava Štichy. Ten sice uznává, že kritická slova Jana Hrušínského zní až hystericky a sobecky, ale také v tom vidí něco jiného: „On, možná nešikovně, mluví o strachu a frustraci za tisíce živnostníků a malých podnikatelů, kteří nesou často obrovské dluhy, ale i odpovědnost za stovky a tisíce lidi, které živí,“ drží palce principálovi z Jezerky, který se otevřeně chlubí soukromou povahou svého divadla. Je na tom tedy něco pravdy, že třeba podnikatelé teď až zbytečně trpí?

Podnikatelé budou skutečně co do byznysu trpět, nepochybně, což se přenese pak na všechny spotřebitele. Ale většina podnikatelů, která mlčí, není dotována miliony z našich kapes jako umělecký podnik Jana Hrušínského. Že hysterická reakce Jana Hrušínského našla zastání od mluvčího BIS Štichy, který je na hysterické reakce rovněž expert na slovo vzatý, není žádným překvapením. Vrána k vráně sedá a soudruh soudruha rád podpoří. Anketa Jak se zatím Babišova vláda zhostila boje proti koronaviru? (Hlasování od 11.3.2020) Dobře 97% Špatně 3% hlasovalo: 24056 lidí

V souvislosti s BIS lze zmínit udělování tzv. cen „Big Brother“, neboť anticenu „Úřední slídil“ si letos odnesla právě zpravodajská služba za návrh zákona, který jí dle verdiktu poroty umožní nekontrolovatelné využití technologie na rozpoznávání obličejů. „Dnes se vám podařilo udělit cenu lidské hlouposti,“ reagoval na anticenu mluvčí BIS Ladislav Šticha. Neudělal tím ale tak trochu velblouda z komára? Přiznám se, že až do letoška jsem o těchto cenách neslyšel.

To jsme na tom stejně. A věřím, že i většina občanů ČR. Se vším respektem bezvýznamná anticena bezvýznamné neziskovky vzbudila u BIS hysterickou reakci, v níž její mluvčí Šticha porotu za udělení této ceny BIS obvinil kde z čeho. Něco tak nabubřelého, sebestředného, demagogického a prvoplánově zaměřeného na emoce jako vyjádření BIS jsem dlouho neviděl. A jen mě to utvrzuje v tom, že ačkoliv věřím, že je v naší zpravodajské službě většina skutečných profesionálů a kvalitních zpravodajců, tak rusofobní a dle mého nejlepšího přesvědčení neziskovkami ovlivňované vedení reprezentované posluhovačem CIA Michalem Koudelkou a komunikační aparát reprezentovaný hysterkou Štichou jsou dokonalými synonymy čučkařů.

„Bez debaty, bez kritiky nemůže žádná administrativa a žádná země uspět a žádná republika přežít. To je důvod, proč aténský zákonodárce Solon prohlásil za zločin, když se jakýkoliv občan vyhne polemice (kontroverzi, sporu),“ řekl americký prezident John F. Kennedy v roce 1961 před Asociací amerických vydavatelů novin. Doporučil bych panu Štichovi s panem Koudelkou i všem čtenářům tento legendární projev nejen o tajných společnostech a propojení politického, mediálního a vojenskoprůmyslového aparátu k poslechu, nebo k přečtení na JFK Library. Nebo vrcholní představitelé BIS si vyhrazují právo na nekritizovatelnost, patent na rozum a dokonalost? Děkuji, už jsem zvracel.

Vraťme se ale ještě ke koronaviru, ten totiž některým lidem nedal spát. „Koronavirus je ideálním spojencem ANO, fašistů a komunistů při pokusu převzít ČT v situaci zákazu demonstrací,“ uvedl režisér Jan Hřebejk na Twitteru. Jak to dnes, když už známe výsledky volby (do Rady ČT zatím prošli jen Bradáč, Šlégr a Kysilka, 3 místa zůstávají neobsazená), okomentovat?

V souvislosti s výsledky volby do Rady ČT bych to nijak nekomentoval, protože jakkoliv jsem pro jistou personální obměnu těchto těles z důvodu názorové plurality, tak na mě všemožné rady s teplými židličkami působí jako neakceschopná a zbytečná tělesa, která toho změní, co se zprivatizovaného veřejnoprávního molochu týká, asi tolik jako já po ránu, když si odskočím na velkou stranu. Třeba se pletu. Jednou z pozitivních externalit koronaviru je, že opět se nám ve skutečném světle připomnělo několik jedinců – nezřídka z řad lepších lidí, nezřídka napojených na dotace a granty placené z kapes nás všech, ve srovnání s nimiž je somár adeptem na členství v Mense ČR.

Psali jsme: Bezpečnost vlastních lidí stojí nad ochranou cizích. I když jsou to „inženýři, lékaři a matky s dětmi“ prchající ze Sýrie! Tomáš Vyoral účtuje s „křivákem“ z neziskovky

Fotogalerie: - Free Tibet

Médii probleskla i kauza mladé redaktorky ČT Pavly Kubálkové, která jela na dovolenou do italských Dolomit, a několik dní poté se štábem vyrazila natočit reportáž do pečovatelského domu pro seniory v pražských Kunraticích. Region Dolomit už v době její návštěvy byl zavalen případy nakažených a objevovaly se první oběti na životech. Senioři tak byli vystaveni zcela zbytečnému riziku. Co si o tomto případu myslíte?

Že kdyby blbost nadnášela, tak si může Kubálková s většinou redakce zpravodajství ČT, s pozdní disidentkou Němcovou, politickým eunuchem Fialou, Hrušínským a Štichou založit holport na komerční lety do vesmíru. Interesantní je i její hashtag #zapanikou připojený k příspěvku k návratu z Itálie. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí a do zpravodajství ČT zapadne jedna báseň. Asi ve stručnosti a ve slušnosti raději jen tak.

Psali jsme: Zvrácenost! Novotný a plesnivá tykev? Tomáš Vyoral řekl věci, ze kterých v ODS zmodrají. Ale nejen oni. I Nora Fridrichová a Mikuláš Minář

Volbě nových členů Rady ČT ale předcházel i moment, kdy na veřejnost unikl dopis poslance a šéfa sněmovního volebního výboru Stanislava Berkovce (za ANO), ve kterém svým kolegům z poslaneckého klubu představoval jednotlivé kandidáty a doporučoval, koho volit, a koho nikoli. Dopis byl prý určen především jeho stranickému kolegovi Plzákovi, který si takový „brief“ o kandidátech vyžádal. Je takový dopis podle vás fér?

Dopis jsem nečetl. Šlo-li o vyžádaný brief, jak říkáte, pak v něm nevidím problém. Člověk s vlastním rozumem si snad obrázek utvoří sám. Byl-li bez vyžádání rozesílán plošně, pak mi fér nepřijde. Co se týká formy. Obsah jsem nečetl, tak nemůžu komentovat. Anketa Poslankyně SPD Maříková srovnala migranty s cizími druhy zvířat a rostlin. Za to jí hrozí stíhání policií. Co vy na to? Ano, má být stíhaná 2% Není to šťastný výrok, ale se stíháním nesouhlasím 3% Se slovy poslankyně souhlasím, stíhání je nehoráznost 95% hlasovalo: 26543 lidí

Migrační krize na řecko-turecké hranici neustává. Ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek má podle svých slov pocit takové bezmoci a hanby, že neví, co s tím. Rozhodl se tak sdílet příspěvek na sociální síti a vyzvat Čechy k pomoci. Lidé jsou podle něj uvěznění mezi frontou a uzavřenou řeckou hranicí a můžeme jim život zlepšit za pouhých 1950 Kč měsíčně. Tolik podle Pánka stojí potraviny a hygiena pro jednu rodinu, plus měsíční výuka jednoho dítěte. Měli by Češi být v těchto chvílích solidárnější než obvykle?

Myslím, že je drzost, když Pánek – mimochodem jeden z možných pravověrných kádrů dlouhodobě připravovaných na prezidenta, pro svou politickou neziskovku hospodařící s dvoumiliardovým rozpočtem z nemalé části placeným z našich kapes – žebrá o další peníze pro migranty, z nichž značná část jsou mladí muži, z nichž část se snaží o násilné prolomení řecké hranice. Pánek by měl zkonsolidovat veškeré své zahraniční kontakty nejen na operativce CIA a raději se snažit svou politickou agendou působit na turecké vyděrače, jejichž vojenská invaze do suverénní Sýrie je prachsprostě tolerována euroatlantickými demokraty. Pánek, Rozumek a další holt na řízené migrační invazi rýžují jak Bakala z OKD.

K uprchlíkům na řecké hranici se vyjádřil také komentátor Martin Fendrych. Česko by prý zvládlo přijmout 50 tisíc uprchlíků. Uvítal byste takový projev solidarity? Podle Fendrycha bychom na situaci měli alespoň na moment nahlížet očima uprchlíků.

Na Bakalově Fendrychovi by neziskovky v rámci mediální výchovy mohly na školách věrně ilustrovat typický příklad presstituta dnešní doby. Jakkoliv mu jeho názory neberu, chraň bůh, tak něco tak protičeského, demagogického a rektálně alpinisticky probruselského se jen tak nevidí. A že je na naší mediální a komentátorské scéně z čeho vybírat. Ať se Fendrych sebere, vezme za ruku kamarády Rumla s Bakalou a nejlépe ještě pár kolegů z Respektu, z DVTV a z Hospodářek, a vydají se na řecko-tureckou hranici. Tam můžou svou solidaritu předvést a vzít si pár nezletilých sirotků 25+ rovnou s sebou.

Fotogalerie: - Životní podmínky českých domácností

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Brno u příležitosti oslav sta let od přijetí československé ústavy. „Lúbime ťa, Zuzana,“ volali někteří z asi stovky příznivců, kteří na Čaputovou na místě návštěvy čekali. Čaputová v následném projevu vzpomínala na T. G. Masaryka a kritizovala současné politiky, kteří vyvolávají konflikty, aby polarizovali společnost a získávali tak politický kapitál. Mluvila také o ochraně liberální demokracie a nezávislé justice, v čemž prý klíčovou roli hrají ústavní soudy. Co na její návštěvu říkáte? Je Čaputová pro mnoho Čechů lepší hlavou státu než Zeman?

Smutná trojská kobyla Visegrádské čtyřky s naškrobenou maskou přijela do ČR a vyvážení redaktoři z ČT, stejně jako pár oblbnutých řečmi o „slušnosti“, „spojování“ a „liberální demokracii“, ji přišlo lúbit. Však ať. V pozadí nějakého záběru jsem zahlédl inkvizitora s cenzorskými sklony a bývalého komunistu Rychetského, s kterým si jistě paní prezidentka notovala. Jen bych upozornil, že ne podle slov, ale podle činů poznáte je. A se vší neúctou k paní Čaputové ji přeju šťastnou cestu domů, tedy ne domů do Brusele, ale do Bratislavy. Tož dočaputia, hej?

