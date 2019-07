Hutka je elita? Takhle mluví o těch, co ho krmí a chrání mu zadek? Umělec to schytal

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Měl pan Hutka na mysli, že se vezou zedníci, kteří postavili dům, v němž bydlí? Že se vezou zemědělci, pekaři, řezníci či kuchaři, kteří se činí, aby měl co do svého ‚elitního‘ bříška?“ ptá se komentátor Tomáš Vyoral v reakci na výroky písničkáře Jaroslava Hutky, který se nedávno zajímavé rozhovořil o svém vnímání elit. A pár otázek má Vyoral i ke kritikům Karla Gotta: „Ublížil někomu? Zlikvidoval někoho? Tehdy nebo nyní? Hrdinů jsou plné hřbitovy a komediantů plná náměstí. Ale někdo taky musel a musí lidem rozdávat radost.“ Dále se tento týden text věnuje zajímavým tématům, se kterými se roztrhl pytel: Černoška v roli agenta 007, mše za uprchlíky v podání papeže Františka nebo zvolení Ursuly von der Leyen do čela Evropské komise.

Písničkář Jaroslav Hutka byl hostem v Prostoru X, kde opět zkritizoval Miloše Zemana. Mluvil také o rozdělení společnosti a o existenci elit, které jsou prý v menšině, nicméně rozhodují o vývoji a směru celé společnosti. Většina, která do elity nepatří, se podle Hutky tzv. „veze“. Souhlasíte s Hutkovými slovy? A jak se na ně má dívat onen příslušník „většiny, jež se veze“?

Problematika „elit“ je na dlouhou diskusi. Že jsou elity v menšině, je logické, v tom s panem Hutkou souhlasím. A uvažuju teď o pojmu elity bez onoho pejorativního zabarvení, které tomuto slovu – zejména díky současným nositelům – de facto právem přisuzujeme. Problém je však v tom, když se za elitu považuje někdo, kdo této skupině nejen nesahá, ale ani nedohlédne na kotníky. A takovým případem je podle mého mínění Jaroslav Hutka. V tom, že elity rozhodují o vývoji a směru celé společnosti, bych se rovněž s panem Hutkou shodl. Co je pro mě však naprosto nepochopitelné, že člověk, který, pokud vím, nikdy v životě nic „pořádného“ nevytvořil a prakticky celý život se sám veze, tohle řekne o většině lidí. Na rozdíl od mnohých si totiž nemyslím, že Náměšť nebo Havlíčku Havle jsou kdoví jaké umělecké skvosty. Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 5602 lidí

Měl pan Hutka na mysli, že se vezou zedníci, kteří postavili dům, v němž bydlí? Že se vezou zemědělci, pekaři, řezníci či kuchaři, kteří se činí, aby měl co do svého „elitního“ bříška? Že se vezou vrchní, číšníci a výčepní, kteří mu v hospůdce dopomáhají snést jeho břímě závisti vůči Krylovi a Nohavicovi a zhrzenosti, že on není jimi a že většina lidí na jeho písničkářství zahalené sametem, a přitom však z devětaosmdesáté cenové, kašle? Že se vezou řadoví hasiči či policisté, kteří mu chrání zadek? Co se týká kritiky Miloše Zemana. Možná by z úst Hutky měla váhu, kdyby nekázal vodu a přitom nepil nejdražší víno.

Karel Gott letos oslavil 80. narozeniny. Jeho kritici jej označují za symbol normalizace, prázdný symbol, ztělesnění konformity a méně či více přiznané spolupráce s komunistickým režimem. Jsou tyto výtky postaveny na dobrých základech? Čeho je Karel Gott symbolem? Čechů, odmítajících se s komunismem vyrovnat, nebo symbolem smíření se s pochmurnou realitou? Není to i tak, že lidé v Gottovi do jisté míry poznávají svůj vlastní osud, protože konformní s režimem byla většina obyvatel?

Tohle je téma na diplomku. Vzal bych to jen stručně. Nejsem fanoušek Karla Gotta ani jeho hudby. Ale Karlu Gottovi, ač jsem „krylovec“, skládám hold a veškerý respekt. Za to, co dokázal a dokazuje. Důkazem toho je fakt, že oblíbenost jeho a jeho hudby neustala – tak jako u mnohých – pádem jednoho režimu. Rovněž z jeho skromného vystupování a respektu k druhým by se mnozí, kteří se o něj nyní otírají, mohli učit. Ano, i já jako řada ostatních mám rád hrdiny, ale kolik jich za minulého režimu bylo? A kolik lidí chtělo zkrátka jen žít svůj život se svými radostmi a starostmi tak, jak to nejlépe šlo. Že mu někdo vyčítá, že byl konformní s předchozím režimem? Nezřídka ti, kteří jsou vysoce konformní s režimem současným, ke kterému naopak Karel Gott dokáže být kritický? A tím současným režimem mám na mysli liberálně levicové bláznovství a poklonkování EU a USA.

Dokáže někdo zodpovědně říci, jak by se zachoval za dané situace v kůži druhého? Já tedy ne. Jen vím, že bych se choval dle mého nejlepšího vědomí a svědomí a s ohledem na mé blízké. A takový pocit mám já z Karla Gotta. Ublížil někomu? Zlikvidoval někoho? Tehdy nebo nyní? Hrdinů jsou plné hřbitovy a komediantů plná náměstí. Ale někdo taky musel a musí lidem rozdávat radost. A to dle mého Karel Gott odjakživa plní.

Fotogalerie: - Zdražení dálničních známek

Německá kapitánka Carola Rackete, která nedávno do Itálie protlačila na čtyři desítky uprchlíků, se opět dostala do hledáčku médií. Prohlásila totiž, že Evropa by měla urychleně pomoci půl milionu lidí s přesunem na starý kontinent. V africké Libyi prý totiž žijí ve strašlivých podmínkách. Váš komentář?

Je zajímavé, že evidentní pašeračka ilegálních migrantů, z německé neziskovky evidentně porušující zákony země, si bez problému lítá na svobodě. Hlavně v kontextu toho, jak neustále slyšíme, že soudruzi z Evropské unie hřmí a brojí proti pašeráctví lidí. Navíc se jí dostává nebývalého mediálního prostoru a otevřené podpory v porušování italských zákonů ze strany nejen uvědomělých levicově-liberálních novinářů, ale zejména od vrcholných německých politiků. Mimochodem, ve špatných podmínkách žijí miliony lidí po celé Africe, v Jižní Americe i v Asii. Troufám si tvrdit, že i v Číně žijí stovky milionů lidí v bezútěšné situaci. Nastěhujeme si je všechny domů? Ve jménu lásky a humanity? Ženou nás do nové totality. S politicky korektní tváří. Kde andělé obcují a čerti se páří.

Jak se díváte na krok Paříže, která Rackete odměnila medailí a neziskovou organizaci SOS Mediterranée sumou 100 tisíc eur jako poděkováním za záchranu uprchlíků? Jde o dobře vynaložené prostředky daňových poplatníků?

Jen se tím potvrzuje fakt, že pašování migrantů do Evropy a řízená migrační invaze je v některých kruzích, ať už z jakéhokoliv důvodu, žádoucí, záslužná a chvályhodná. Mělo by se však také poukázat na to, že kromě záchrany několika desítek migrantů možná zapříčiní i smrt dalších desítek. Protože v naději, že se jim poštěstí totéž, se řada dalších může utopit a utopí ve vlnách moře. Migranti jsou prostředkem. Původní Evropané a Evropa jsou obětmi. Uvědomělé a progresivistické politické, mediální, neziskové, byznysové a kulturní elity jsou viníky. Anketa Dali byste dětem stávkujícím proti klimatu „přes držku“, jak proponuje předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 9148 lidí

Objevila se zpráva, že Německo uvažuje o zvýšení bezpečnosti na plovárnách kvůli častým násilným incidentům, přemýšlí se prý dokonce i o policejní ostraze. Co je příčinou nárůstu násilností? Je zlé to říkat? A dovedete si podobnou situaci, tedy koupání se pod dohledem bdělého a ozbrojeného policisty, představit i u nás?

O tom, co je příčinou nárůstu násilností prakticky po celé západní Evropě, a to nejen na koupalištích, se samozřejmě nesmí mluvit. Co mluvit, nesmí se ani naznačovat. Protože náboženství míru. Nesouvisí. Nemá to nic s ničím. Nenecháme si vzít své hodnoty. Nenecháme se rozeštvat. Nesmíme podlehnout hněvu a nenávisti. Semkneme se. Jsme na jedné lodi. Protože humanita, lidská práva na všechno a ženy a děti. Tohle přeci už máme za sebou a jsme všichni uvědoměle a řádně naočkováni, ne?

Pokud se v horizontu let neobnoví ostraha hranic, budeme na tom díky schengenskému prostoru – jakkoliv má svá nezpochybnitelná pozitiva – stejně. Jinak Němcům, a je mi líto běžných pracujících lidí, kteří nikomu nevnucují své dobro, doporučuji kolem koupaliště začít budovat žiletkové ostnaté dráty, kulometná hnízda a strážní věže místo skokanských můstku a bezpečnostní rámy u vstupů na koupaliště – a nejen tam. Případně by se možná hodily vodní příkopy se slanou vodou – to by teoreticky mohlo na chvíli zabrat.

Fotogalerie: - Zasedání vlády bez ČSSD

Jde o lidské bytosti, které byly často podvedeny. Představují velkou zodpovědnost, které se nikdo nemůže vyhýbat. O tom mluvil papež František během mše pro migranty, která se minulý týden konala ve Vatikánu. Dokáže hlava křesťanské církve spojovat své ovečky? A jak si má Františkova slova přebrat řadový věřící Evropan? Co Evropané, kteří potřebují naši pomoc?

Jezuitský papež Bergoglio je případ sám o sobě. Ačkoliv nejsem věřící, sleduji jeho projevy a činy pravidelně a jeho dlouhodobá agitace ve prospěch přijímání migrantů, legalizace nelegální migrace, infiltrace nepřizpůsobivého a agresivního politického islámu do evropské křesťansko-židovské kultury, je do očí bijící. Může mi tvrdit kdo chce co chce, ale současný papež je pro mě vrcholnou figurkou pracující ve prospěch globalizace a rozkladu tradičních hodnot v tom nejnegativnějším slova smyslu.

Novou šéfkou Evropské komise se stala Němka Ursula von der Leyen, a to těsnou většinou devíti hlasů. Jako hlavní prioritu nové Komise označila boj proti klimatické změně. Prohlásila, že Evropa bude do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Jak na vás nová šéfka a její plány působí? Co by měla Česká republika dělat?

Nová šéfka na mě působí jako osoba na svém místě. Ve smyslu toho, že prohnilý socialistický systém si zvolil opět vhodného člověka do svého středu. Nic jiného snad nikdo soudný ani nemohl čekat. Leyen jde zcela v souladu se socialistickým smýšlením politbyra EU, s jeho centrálním plánováním a nátlakovou politikou zahalující se „bohulibými“ cíli, jako jsou boj s globálním oteplováním a za lidská práva. Česká republika by se měla navzdory rozvracečským snahám Slovenska – dříve ze strany prezidenta Kisky, nyní ještě výrazněji ze strany prezidentky Čaputové – držet Visegrádské čtyřky. Vystoupit ze současného socialistického zřízení EU je pro nás za dané konstelace nereálné. Je potřeba věřit, že si život a přirozenost najde svou cestu a Evropská unie dopadne podobně jako Sovětský svaz, kterému se na vlas podobá.

V dalším dílu legendární filmové série o Jamesi Bondovi má poprvé agenta 007 hrát černošská žena, herečka Lashana Lynch. Co na to říkáte? A co by na to podle vás řekl autor knižních předloh Ian Fleming? Myslíte, že film bude kasovním trhákem?

Další krok žádoucího programování obyvatelstva. Sociální inženýrství. Pozitivní diskriminace a protežování určitých skupin obyvatel na úkor druhých. Postupná likvidace tradic, zvyklostí, přepisování historie, kulturních děl. Na rozdíl od uvědomělých mluvících hlav nerad mluvím ústy někoho jiného a nevím, co by říkal autor knižních předloh – už proto, že ho nijak blíže neznám. Na internetu kolují různé vtipy. Taky mě by zajímalo, co by se asi strhlo, kdyby Nelsona Mandelu měl hrát Luděk Sobota nebo Václava Havla třeba Samuel L. Jackson? Ale to jsou příklady reálných postav. Když budu férovější, jsem zvědav na blonďatou severskou Pocahontas, zrzavou irskou Šeherezádu nebo typicky germánského Aladina.

Sociální síť Twitter ztíží přístup ke kontroverzním příspěvkům. Platforma, na které je velmi činný například americký prezident Donald Trump, bude vybírat, jak velký bude mít který příspěvek dosah. Rizikové a pravidla porušující příspěvky pak bude viditelně označovat. Jaký ve vás tato zpráva vyvolává dojem?

Cenzura a diskriminace. Nic jiného to není. Sice jde o soukromou platformu, která má dle mého právo určovat pravidla. Nicméně toto bylo narušeno už tím, že sociální sítě svá pravidla neurčují zcela svobodně, ale jsou do nich tlačeny vládami či nadnárodními organizacemi. A když už, tak by tato pravidla měla být, pokud možno, spravedlivá ke všem – tedy padni komu padni. Což se, jak víme, neděje, a cenzurována a diskriminována je jen určitá skupina. Myslím, že nemusím konkretizovat, která.

Psali jsme: Sodoma u Havla, jen pro dospělé. Docent Valenčík se cestou do práce nestačil divit Pálí nás dobré bydlo? Klima lidé řeší, když nejsou sociální problémy. A mluvit o „zločinech privatizace“ je úplně absurdní, kroutí hlavou politolog Mrklas Ministr Staněk opět vysílá na síti. A opět tím šokoval úplně všechny Vedení Prahy si našlo nové téma. Výzkumníci budou zkoumat, jací turisté chlastají a dělají bordel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs