Hýkání zploštělých mozečků. Gulyáš se opřel do opozice i prezidenta

Viktor Orbán prohrál po 16 letech volby. Proč, podle vás, dali maďařští voliči přednost jeho konkurentovi? Čím vlastně Orbán ty volby prohrál?
Ty faktory, které způsobily Orbánův propad, jsou jak vnitřní, tak vnější. Únava ze stejné tváře a rétoriky, ať už opodstatněné nebo spíše neopodstatněné útoky progresivistické části společnosti, nástup voličstva bez národní paměti a chuť být tou „krásnou, progresivní“ častí Evropy, kterou nám tu maluje Brusel. Vnější faktory byly peníze, za které byl koupen Magyar a veškerá jeho podpora. Investoři jsou taky jasní; Brusel, Soros, Kyjev, možná ještě nějaké zájmové skupiny. Vnitřní faktor? Orbánovi paradoxně nepomohl čas ve funkci. Úctyhodných šestnáct let je sen každého západního politika, v tomhle ohledu je to výjimečné, ale bohužel kontraproduktivní. Je to jako v manželství; po určité době se ohlížíte po nějakém tom záskoku, no a ze záskoku se stane proměnná vašeho vkusu a reality. Potom, je jasné, že měl své oponenty ve společnosti, takže je to zase jako s lavinou; malý sesuv způsobí velký sesuv. Ten procentní výsledek byl příliš jasný.
Podle ministra Macinky přišla Česká republika v Orbánovi o spojence. Vnímáte to také tak? Co konkrétně mohou výsledky voleb v Maďarsku znamenat pro ČR?
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Česko je křehký, pomylsný pozůstatek vítězství Donalda Trumpa v Evropě, respektive jeho osvobození od progresivistického magorismu. Ten to ovšem Íránem pohnojil nám všem. Liberálové a progresivistická monstra mají chuť nás oponenty věšet, likvidovat nás všelijakým způsobem. Vůbec si nedělejte iluze o tom, že jsou to uvnitř svých mozků zdivočelá čuňata bez argumentace, pouze s jedinou myšlenkou; mít se dobře bez práce a hřát své zadky na teplých místech dotovaných neziskovkami. Trump jim to rozbil. Proto nyní nenávidí Ameriku, naučili se báječně nenávidět Rusko, zamilovali si nejzkorumpovanější a zločinem prorostlou Ukrajinu, protože prý brání Evropu před ruskou imperiální politikou. Z energie jejich pomatených duší to věští každý vnímavý člověk, že jsou nebezpečím pro normální život. Přidávají se k tomu bruselskému chrochtání a kvikotu.
Českou republiku, jako celou Evropu, provází předválečné období nepodobné tomu před devadesáti lety. Kdo to necítí, ten bude zaskočen. Bruselská prasečí formace ze svého chléva zaútočí na samotnou podstatu lidského míru. Všechny fáze proběhly, v předposlední se nacházíme, tak tedy konečná se blíží.
Například od předsedy pirátů Hřiba mimo jiné zaznělo, že „…věříme, že si Maďarsko zvolilo návrat k demokracii, hodnotám právního státu...“. Prezident Pavel se také vyjádřil, že v Maďarsku zvítězila demokracie. Jak toto „číst“?
Jako radostné hýkání bujarých zvířátek se zlámanýma nožičkama a zploštělým mozečkem.
Celkově, poté, co byly zveřejněny výsledky maďarských voleb, vypukla u naší opozice radost. Budoucí premiér ale vzešel původně z Orbánova hnutí. Je tedy možné, že nepůjde o zase tak velkou změnu? Nečeká české opoziční politiky zklamání? Ať
Ten kluk je zavázaný tomu, kdo ho vykopl do téhle funkce. Je otázkou, jestli to je tak, jak se to jeví, nebo to, co se tak jeví, je jen zjevení pro samé jevení se. Tohle se nedá vysedět, v Magyarově hlavě nejsme, počkejme si na první jasné výsledky. Viktor byl příliš v klidu, když gratuloval k vítězství. Já opravdu nevím. Ale jako poloviční Maďar vám povím, že jestli Magyar uhne hodně z cesty, dostane přes prsty od Maďarů. Maďaři nejsou mistry v uhýbání překážkám, Maďaři mají svou tepovou frekvenci. Šéfíci z bruselského chléva si myslí, že Maďary zkrotí, že je dobyli. Ha-Ha-Ha.
Někteří opoziční politici si výsledky maďarských voleb tak trochu „promítli“ do naší politické scény. „Jsem si jistý, že i my se dokážeme v dalších volbách zbavit Babiše a nacionalistů a uhájit plnohodnotnou demokracii,“ zaznělo například mimo jiné od Víta Rakušana. Martin Kupka už v průběhu voleb komentoval. „Dnes Viktor Orbán, za rok Robert Fico a za tři Andrej Babiš. Cesta k silným státům v silné Evropě začíná.“ co byste našim opozičním politikům na tato jejich slova vzkázal?
Tohle nebezpečí hrozí, ale jestli chtějí občané sladkou totalitu, to si nejsem jistý. Představa Kupky jako předsedy vlády je hodně bizarní, Rakušan by štěstím vykulil svá dozimetrová očka, až by mu z důlků vypadla, piráti si honí sebevědomíčko a pirátské kočičky obcují se sociopatickými zrůdami z ostrova Dr. Moreaua. Psychotik, kam se podíváš.
Takže, já nevím. Snad lidi chtějí něco jiného než koncentrák v neonovém hávu…? A co bych vzkázal těmhle opozičním politikům? Aby už konečně vytáhli ústa z koryt, hlavy z EU zadků a nechali se vyšetřit na psychiatrii, vždyť připomínají muzeum bizarních exponátů, jejich mediální podporovatelé jakbysmet.
Zpátky k budoucímu maďarskému premiérovi. Jak nyní vidíte budoucnost V4? Magyar mluví o jeho rozšíření o další státy. Má něco takového v dohledné době reálnou šanci?
Já se odvolám na svou předchozí odpověď. Počkejme si. Za pár měsíců budeme vědět.
Magyar ale také mimo jiné už před volbami mluvil o nutnosti znovu otevřít otázku Benešových dekretů. Co od toho čekat?
Tady bych zpozorněl. Zakázka od „druhosvětoválečných“ nacistů, aristokratických kolaborantů, jejich potomstva, a malá/velká domů. To není tak jednoduché, může to nadělat neplechu ve vztazích V4. Hlavně, je to dokument, který neroztrháte jako cár papíru.
Na závěr, pojďme se pojďme podívat i k nám a to z úplně jiného soudku. Jak okomentovat to, co se odehrálo během udílení Cen Anděl ze strany některých umělců na adresu některých vládních politiků? „Fuck Okamura, fuck Babiš, fuck... prostě fucking Turek a Motoristi, Klempíř“…. zaznělo například…. Co byste umělcům vzkázal? A jak by se k tomu měla postavit Česká televize?
Už jsem se k tomu u vás vyjádřil. Ubohá gesta mimoňů. ČT nehraje chytrou hru, bohužel.
Zazněla i podpora na zachování koncesionářských poplatků. Zástupci vlády ale následně potvrdili, že chtějí, aby od nového roku koncesionářské poplatky skončily a veřejnoprávní média byla financována ze státní pokladny. Opozice, konkrétně třeba Martin Kupka, už ale ukazuje spacáky. Je tedy na místě očekávat další spacákovu revoluci? A měla by podle Vás takový dopad jako ta první, před více než 25 lety?
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Kdepak, tonoucí se chytá špatného stébla. Všechno má svůj konec v křeči – a začátek v porodních bolestech. Televize jako médium má před sebou smrt v té podobě, jak ji známe, to už vím minimálně patnáct let. Její pozvolná transformace je přirozená a paraziti budou zmírat v křeči. V budoucnu to bude jen základní veřejná služba dobrá k ohlašování státních potřeb, k přenosu něčeho zase spojeného se státním zájmem, pár dramaturgických konceptů rámujících mediální bezvýznamnost bude spíš doplňkem. Všechno se přesouvá na streamovací služby a sociální sítě, jejichž význam vzrostl nad zpravodajskou službu zkostnatělých a mnohdy propagandisticky laděných TV společností, vč. těch státních. Čeká je citelná redukce.
Televizní tvorba bude nahrazena nezávislou produkcí, na kterou lidé budou přispívat dobrovolně podle toho, jak je to bude bavit. „Lehkoživní“ a nenažraní představitelé uměleckého mainstreamu se buď přizpůsobí, uskromní svou „balonkovo - pouťovou nafoukanost,“ nebo prostě jen splasknou a utopí se ze žalu v alkoholu. Moc umělců přisátých k prsu vynuceného financování se tu vyskytuje už příliš dlouho. Největší vyžírky je vidět na všech těch „gestaakcích“. V hlavě mají, respektive nemají nic, ale ústa plná „nehodnotných floskulí.“ Osobně jsem zcela otevřeně, veřejně a bez bázně jejich protivníkem. Nemůžete být přítelem pitomství! To, co tihle prázdní pozéři předvádějí, je veřejné pitomství, opírající se o finanční prostředky z propagandy. Bohužel to zasahuje i do zpravodajství, respektive odtud vychází impulzy. Tam je to o to viditelnější a příšernější. Zámky „mediální hrůzy“ jsou to dnes, tak bych to nazval.
