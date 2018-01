Ilja Racek mladší: Prokazovat se lékařským vysvědčením? Šílenější než soutěž v inteligenci manželek prezidentských kandidátů

ROZHOVOR „Političtí komentátoři by měli vážit svá slova, než použijí výraz jako ‚diktátor‘, prezident přece má u nás pravomoci vymezené Ústavou a ty nejsou takové, aby mohl společnosti diktovat své představy,“ glosuje hodnocení prezidentské kampaně od některých médií někdejší náměstek ministra kultury a současný ředitel opavského divadla Ilja Racek mladší. Podle jeho dalších názorů by nemusel být novým českým prezidentem zkušený politik, protože ani po sametové revoluci nám většinou nevládli osobnosti s bohatou sněmovní praxí.

Už o víkendu nás čeká první kolo prezidentských voleb. Zaujala vás více kampaň některého z prezidentských kandidátů? Koho jmenovitě? A který z devítky uchazečů o Hrad má zatím vaše sympatie a proč?

Na kampani mne zaujalo, že až na jednoho kandidáta byla pod heslem „Antizeman“. Jinak jsem měl dojem, že kampaň neměla moc jiných témat. A také, že na mém běžném prohlížeči Seznam.cz byl zcela jednoznačně preferován jeden kandidát. Tam se taky vyskytovaly různé odkazy na to, jak to má vlastně současný prezident prohrané a jak to s jeho preferencemi jde z kopce. Svého kandidáta rozhodnu tajnou volbou až za plentou; nerad bych přišel o sympatie přátel i rodinných příslušníků, protože podle mého soukromého průzkumu se v okolí preference dost tříští.

I když máte jistě svého favorita, který z kandidátů podle vás postoupí do 2. kola prezidentských voleb a z jakého důvodu? A koho tipujete za absolutního vítěze?

Podle všech výzkumů to bude určitě současný prezident, kdo se dostane do druhého kola. A pak zřejmě nastane efekt „hrrr na Zemana“, takže se neodvažuju predikovat.

Některé známější osobnosti, ale i mnoho obyčejných lidí, se nechaly v médiích slyšet, že raději podpoří kandidáty, kteří získali potřebný počet podpisů od lidí, než ty, kteří je dostali od poslanců či senátorů. Myslíte si, že to je správné hledisko při výběru prezidentského kandidáta?

Myslím si, že většina voličů tento motiv ani nezaregistruje. Je to spekulace, která má ovšem zajímavé jádro: nedůvěru v názor politiků.

Bývalý prezident Václav Klaus by zas nechtěl na Hradě žádného Marťana, tedy člověka, který nemá žádné politické zkušenosti. Má jeho tvrzení logickou podstatu? Měli bychom si tedy vybírat jen mezi Milošem Zemanem, Mirkem Topolánkem a Pavlem Fischerem? Měli bychom například pominout velké manažerské schopnosti u některých dalších kandidátů, které mají Jiří Hynek či Vratislav Kulhánek z vedoucích postů u velkých mezinárodních firem?

Čistě teoreticky, jakožto skoro pamětník let po převratu v roce 1989, si troufám tvrdit, že tehdy nastupující generace zcela nových politiků neměla většinou žádné zkušenosti s praktickou politikou, pokud to ovšem není pobyt v kriminále. Záleží vždycky na osobnosti toho kterého konkrétního člověka.

V médiích se také často spekuluje, zda Jiří Drahoš, který je v průzkumech zatím na druhém místě za Milošem Zemanem, ve finále nepropadne jako při minulých volbách Jan Fischer. Myslíte si, že by se mohla tato situace opakovat? A bude případně akademik Drahoš rovnocenným soupeřem ve druhém kole Miloši Zemanovi?

Nemá snad cenu po zkušenostech z posledních voleb doma i v cizině přeceňovat výsledky volebních průzkumů. Pan Drahoš měl z nových kandidátů nejdelší a nejviditelnější volební kampaň, ale pole kandidátů je poměrně velké a model „Antizeman“ se tak dosti roztříštil.

Alexandr Mitrofanov, politický komentátor, napsal v deníku Právo, že člověk, který bude volit Zemana, není tím pravým občanem ČR a už vůbec ne demokratem, jelikož chce mít nad sebou diktátora. Jak se na takový „specifický“ názor díváte?

Velmi mne mrzí, že novinář, kterého jsem kdysi rád čítával, se od volby nynějšího prezidenta soustřeďuje v převážné části svých komentářů na útoky proti němu. Ani nemá cenu otevírat jeho články, předem je tak nějak jasné, o čem budou. Taky by měl komentátor vážit výrazy jako „diktátor“. Prezident má u nás pravomoci vymezené Ústavou a ty nejsou takové, aby mohl společnosti diktovat své představy. Nikdo mu ovšem nezabrání, aby sděloval své názory – což je ovšem princip demokracie.

Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby, ale nedali jmenovité doporučení, koho mají volit. Někteří duchovní se však přece jen neudrželi. Profesor Tomáš Halík dal jasně najevo, že Zemana nehodlá volit. Podle jeho vyjádření je Miloš Zeman jako kandidát naprosto nevhodný pro svůj údajně nedobrý zdravotní stav a také proto, že prý svými činy a prohlášeními morálně poškozuje společnost. Domníváte se, že má pan Halík pravdu, anebo je zcela vedle ohledně posuzování lidských kvalit současného prezidenta a také toho, co si přeje běžný český občan?

Od konce – že se pan profesor Halík mýlí ve smýšlení běžného českého občana, to ukázaly poslední parlamentní volby. Jinak si myslím, že i duchovní jsou čeští voliči a jistě mají různé preference. Co mi ale připadá rovnou na duchovního přes čáru, je poukazovat na zdravotní stav prezidenta, aniž je lékař, tedy odborník. Tenhle argument jsme ještě za posledních 27 let neslyšeli a představa, že kandidáti na Hrad se prokazují lékařským vysvědčením mi připadá o něco šílenější než soutěž v inteligenci manželek kandidátů. Jak jsme tuhle viděli i na ČT...

Dělá vůbec Miloš Zeman dobře, když tvrdí, že žádnou kampaň nerozjel, a přitom jsou vyvěšeny jeho billboardy? Je to v pořádku, když ani nechodí do debat se svými protikandidáty? Například známý politický komentátor B. Pečinka za to M. Zemana tvrdě zkritizoval. Co k tomu říci? A jak vnímáte skutečnost, že současnému prezidentovi stále rostou preference na venkově a mezi staršími lidmi, avšak je také čím dál víc nenáviděný ve velkých městech, a to zejména mezi mladšími voliči?

Pana Pečinky si jako komentátora vážím, nicméně musím konstatovat, že jeho pozice je na pravé straně politického spektra, čímž se myslím on ani jeho „mateřské“ médium netají. Osobně si myslím, že Miloš Zeman všechny své názory během svého funkčního období sdělil, a to formou, která byla dostatečně čitelná. Nevím, čím by to mohl ještě vylepšit v kampani.

A ten rozdíl mezi městem a venkovem se už přece zcela jasně projevil v posledních volbách. Rozebírat to je velký úkol pro politiky a sociology. Ty skupiny, které jste vyjmenoval, jsou odrazem vskutku vyhraněných stanovisek – a jedno z nich je zřejmě Miloši Zemanovi bližší než to druhé. A umí mu naslouchat.

autor: Jan Štěpán