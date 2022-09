Itálie? V čem dobrá zpráva pro nás. Drulák opět proti větru

Vítězství národně-konzervativního bloku pod vedením Giorgie Meloniové v Itálii vyvolalo poprask a zděšení mezi bruselskými elitami a v liberální části evropské politické scény. Profesor Petr Drulák, bývalý elitní diplomat a expert na mezinárodní vztahy, pro ParlamentníListy.cz analyzuje, zda je výsledek italských voleb dobrá či špatná zpráva pro Evropu, jaké změny mohou nastat, a proč nastalo ono zmiňované zděšení. Jednu věc v Evropě by přece jen podle něho mohla nová vláda v Římě rozvrátit. Je to prý jedině dobře a těžila by z toho i Česká republika.

Je vítězství pravicové aliance v Itálii dobrá zpráva pro Evropu?

Otázkou samozřejmě je, čí Evropu máte na mysli. Pokud mluvíte o Evropě paní von der Leyenové, bruselských úředníků, evropských federalistů a těch, kteří chtějí Evropu centralizovat, odbourávat právo veta a těch, kteří chtějí, aby Brusel řešil všechny možné i nemožné otázky, tak pro tyto všechny je to velmi špatná zpráva.

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 3% ANO 19% SPD 69% Nikdo 9% hlasovalo: 3400 lidí

Kdybychom se bavili o Evropě těch, kteří trvají na tom, že i v rámci sjednocené Evropy mají národy svou svébytnost, že jsou určité hranice bruselského zasahování a že suverenita není prázdný pojem, pro tuto část je vítězství italské pravicové koalice dobrá zpráva.

Už před volbami zněla varovná prohlášení z Bruselu či z některých zemí, že se k moci derou neofašisté, že rozvrátí EU apod. Slyšeli jsme nepřímé výhrůžky od paní von der Leyenové. Co říci k této kritice? Byly to jen nálepky, nebo na tom něco je?

Paní von der Leyenová opět vstoupila do role, kterou jako předsedkyně Evropské komise nemá mít. Jako předsedkyně komise by se měla vyhýbat jakéhokoli zasahování do demokratického procesu v členských státech tím, že bude vyhrožovat, že pokud jedna ze stran vyhraje, Brusel jí začne dělat problémy. Takové bylo její současné poselství. Ukazuje to, že si Evropská komise osobuje roli, kterou jí členské státy nikdy nedaly. To na okraj k vaší otázce.

Nálepky v politice jsou běžné a otázkou je, co všechno má neofašismus znamenat, co si pod tím lidé představují. Bratři Itálie paní Meloniové je národně-konzervativní pravicová strana, to v každém případě. Ale že by to byla strana, která by ohrožovala demokracii, chtěla likvidovat své oponenty, což si obojí spojujeme s fašismem, tak k tomu nejsou nejen žádné důkazy, ale ani žádné náznaky. Vnímám to jako jeden z pokleslejších způsobů politického boje, kdy místo aby se vysvětlovalo, v čem se Meloniová podle nich mýlí, vytahují se hloupé nálepky, které voliče ani nezastraší. Dokonce bych řekl, že to může být kontraproduktivní, protože lidé jen vidí argumentační a politickou nouzi těchto kritiků, těch středových liberálů. Místo nalezení argumentů se uchylují k těmto jednoduchým, průhledným a hloupým útokům.

Ptal jste se také na rozvrácení Evropy. Nevím, co si pod tím kdo představuje. Pokud je velký evropský plán v tom, že se bude odbourávat právo veta, což Němci, Francouzi a bruselská komise předpřipravují, tak tento plán to patrně rozvrátí, a je to jedině dobře.

Kam bude vláda pod vedením Meloniové, se stranami Salviniho a Berlusconiho, směřovat?

V tom bych byl maximálně opatrný. Především nečekám žádnou revoluci nebo žádný zásadní a radikální obrat. Všechny ty strany už ve vládě byly, i samotná Meloniová má vládní zkušenost, byla ministryní v Berlusconiho vládě. Tito tří aktéři se dobře znají a znají je i Italové. Není to nějaký radikální obrat a myslím, že ti alarmisté, co varovali před bůhvíjakým nebezpečím, byli mimo a jejich varování planá. Toto jsou politici s vládní zkušeností, Itálie je velmi dobře zná.

Počítat se samozřejmě dá s tím, že pod jejich vedením bude italská politika vypadat jinak než dosud. Itálie, stejně jako zbytek Evropy, směřuje do velmi těžkého období, kdy se znásobují ceny energií, ohrožuje to průmysl i domácnosti. Možná, že tohle bude hlavní motor změn, spíše než barva nové vlády, protože jakékoli vláda v Evropě bude nucena dělat věci, na které vůbec nebyla připravena. Budoucnost nebude ani tak určovat složení vlády, ale realita, které budeme čelit v energiích, v ekonomice, a co všechno se stane na Ukrajině a v Rusku. Tohle jsou věci, které by všem měly dělat daleko větší starosti než vítězství zmíněných stran v italských volbách.

Je dobré zmínit i jinou věc. Výsledek voleb podle mě ukázal, že Meloniová je člověk, který dovede oslovit běžné lidové vrstvy. Má sociální cítění a sociální program, který hodně často neoliberálům chybí a nemají těmto lidem co nabídnout.

Takže různé výkřiky různých komentátorů, že výsledek italských voleb je katastrofa, je mimo a konkrétně na Česko to vliv nebude mít žádný?

Čekají nás velmi těžké časy, a obsazení vlády v Římě v tom podstatnou roli hrát nebude, to opravdu. Pokud přece v něčem, tak to pro nás může být spíše pozitivní, protože nás to občas uchrání před různými nebezpečnými iniciativami, které by Brusel dokázal prosadit. Není to ale hlavní hra. Hlavní hra spočívá v tom, co se stane s ekonomikou, s energiemi a co se stane na Ukrajině.

Zmiňujete Ukrajinu a Rusko. Meloniová před volbami hlasitě podporovala Ukrajinu, Berlusconi a Salvini to vidí jinak. Samotná italská společnost je spíše označována za více proruskou a tamní občany válka na Ukrajině nejspíš nezajímá. Čeká nás nějaké překvapení?

Tahle otázka bude trochu záležet na tom, do jaké bude ukrajinská krize politicky spojena se stavem evropských ekonomik a do jaké míry si držení současného sankčního kurzu vůči Rusku bude Evropa moci dovolit ekonomicky ustát. Pak je úplně jedno, co kdo prohlásil na předvolebním mítinku. Jsou tam různé nuance, protože Berlusconi a Salvini měli nějaké vztahy s Putinem a jsou k němu vstřícnější než Meloniová. Nicméně při rozhodování a politické realitě bude hrát roli něco jiného, o čem už opakovaně mluvím, tedy co státy ekonomicky dokážou unést, a pokud to bude spojeno s Ruskem a s Ukrajinou, může klidně dojít k revizi současných pozic.

