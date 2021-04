Ivan Bartoš: Lži o Pirátech šíří lobbisté a trollové. Ať nám lidé volají. Babiš slouží bohatým

CIVILIZACE A MY „Česká společnost byla již před krizí do určité míry rozštěpená. Nyní bohužel občany zasáhly další tvrdé rány – obavy o zdraví, chybějící finance, krachy, ztráty zaměstnání, řady rodin zažily i tu nejbolestivější ztrátu, tedy ztrátu někoho blízkého. Do toho lidé zažívají absolutní deziluzi a ztrátu důvěry ve vládu a politiku jako celek, protože už přes rok kabinet selhává v boji s koronavirem, jedná chaoticky a někteří členové vlády i sami porušující jimi nastavená opatření,“ konstatuje v rozhovoru pro PL.cz předseda České Pirátské strany Ivan Bartoš.

reklama

Zdá se, že covid pomalu slábne. Tedy u nás a doufám, že to není příliš optimistické tvrzení. Co nám po něm v české společnosti zůstane za jizvy a rozdělení?

Anketa Má Babiš na vlastní pěst shánět vakcíny i vysoko nad rámec cen, které vyjednala EU? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 1577 lidí



Česká společnost byla již před krizí do určité míry rozštěpená. A to nejen vlivem populistů či dezinformátorů, ale i kvůli vládou opomíjeným sociálním a regionálním nerovnostem. Nyní bohužel občany zasáhly další tvrdé rány – obavy o zdraví, chybějící finance, krachy, ztráty zaměstnání, řady rodin zažily i tu nejbolestivější ztrátu, tedy ztrátu někoho blízkého. Do toho lidé zažívají absolutní deziluzi a ztrátu důvěry ve vládu a politiku jako celek, protože už přes rok kabinet selhává v boji s koronavirem, jedná chaoticky a někteří členové vlády i sami porušující jimi nastavená opatření. Navíc se dle kontroly NKÚ ukázalo, že téměř polovina peněz z loňského roku „na dluh“ byla utracena vládou na věci covid neřešící.



To, že se premiér netěšil důvěře opozice, je normální. Nyní však ztratil veškerou důvěru i jeho aparát. Tento pocit má bohužel i mnoho pracovníků z infrastrukturních složek – zdravotníci, policisté, sociální pracovníci a další, kteří přímo řeší následky pandemie a hygienická opatření. Občané obecně nemají motivaci zákazy dodržovat, nerozumí jim a vše se táhne příliš dlouho.



Toto všechno může propast ve společnosti ještě prohloubit, pokud nezačneme problémy lidí urychleně řešit, o což se společně se Starosty zasazujeme a chceme v tom pokračovat i v dalším volebním období.

Dotazy na Ivana Bartoše:

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Zvažovaný covid pas, který má usnadnit cestování, bývá kritizován jakožto předvoj dalšího sledování a omezování práv občanů a jako nakročení k systémům, které fungují v Číně. Je důvod se takového vývoje v Evropě obávat? Nebo je to prostě logický krok, který vyplývá z nastalé epidemické situace?



Z ekonomických i epidemiologických důvodů je samozřejmě vhodné zajistit co nejvyšší proočkování občanů v Česku i ostatních členských zemí bezpečnými vakcínami. Nicméně nemůžeme z lidí dělat občany druhé kategorie pouze proto, že nejsou očkovaní. Očkování musí podle nás zůstat dobrovolné a z toho vyplývá i fakt, že nesouhlasíme s omezováním běžného života občanů na základě toho, zda se nechali, nebo nenechali vakcinovat. Respektujeme přístup každého jedince k očkování, někteří lidé mají navíc pro očkování medicínskou kontraindikaci – každý prostě být očkován nemůže. Alternativu pro cestování musí představovat i negativní test PCR. Vakcinace musí být podle nás »3D« – tedy dobrovolná, dostupná a důvěryhodná.

Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 1% Ne 97% Nevím 2% hlasovalo: 19970 lidí



V rámci EU jsme také prosazovali decentralizované řešení, na které nakonec přistoupila i Evropská komise – nebude tedy nutné vytvoření celoevropské databáze, kde by citlivá zdravotní data musela být ukládána, měla by být vždy možná i papírová verze certifikátu podobně, jak všichni u nás známe onu knížečku z dětství – očkovací průkaz. Možnost výběru by měla být na straně občanů, nikoliv členského státu.



Předseda partnerských Starostů a nezávislých Vít Rakušan hovoří o tom, že podzimní volby budou soubojem generace starého Česka s tím novým. Je podle vás třeba, aby odešel starý establishment a přišla změna?



Je nutné upřesnit, že pokud mluvíme o souboji se starou generací, máme na mysli establishment a jedince, kteří dlouhá léta tahali za nitky v politice, nebo za oponou skrze osedlané politiky. Nikoliv občany, kde naopak podporujeme mezigenerační sbližování a chceme dělat užitečnou politiku pro všechny lidi bez ohledu na věk či postavení.



Co se týká toho starého establishmentu – Andrej Babiš sliboval nový způsob vlády, ale ve skutečnosti je provázaný s byznysem a politikou 90. let, sám je tedy oním „dinosaurem“, proti kterým chtěl údajně bojovat. Místo boje ale naopak pouze prohloubil dlouhodobé problémy, jako jsou klientelismus, korupce nebo trafikantství. Také jako první pustil komunisty do přímého rozhodování vlády. Jeho ekonomická politika slouží mnohdy zájmu těch nejbohatších, a tedy zejména i jeho vlastnímu, jak je patrné z trvalého střetu zájmů a raketového nárůstu dotací společností, jichž je vlastníkem. Poslední kauza „deníku pana Faltýnka“ tyto praktiky opět nehezky potvrzuje. ANO rozhodně změnu v pouštění žilou státu, tedy přesouvání peněz nás všech k vybraným, nepřineslo. Je zcela klíčové tyto prvky, které brzdí Česko na jeho vývoji k modernímu státu a ekonomice, opustit a vyvarovat se jich.



Jsou tím novým establishmentem Piráti? A můžete zaujmout i seniory, na které se chcete více zaměřit?

Pirátská strana funguje už dvanáctým rokem a vznikla z iniciativy obyčejných lidí rozladěných tím, co se ve veřejném životě děje. Mezi Piráty patří lidé mladí, středního věku i starší ze všech vrstev společnosti. Co nás mimo jiné spojuje, je čistý korupční štít, otevřenost, transparence a pracovitost.



Je přetrvávajícím mýtem, že by Piráty volili jen mladí. Dle starších průzkumů máme naopak silnou základnu i u lidí ve středním věku směrem k 45 letům. Tedy lidí aktivních, mající rodiny. Preference voličů se ovšem samozřejmě v posledním náročném roce proměňují. Věřím, že svou smysluplnou politikou a návrhy získáváme i řadu původních příznivců jiných stran, ať již mladších či starších. Spontánně od seniorů vznikla v rámci naší strany například skupina Senioři na palubě, která má za cíl prohloubit spolupráci mezi generacemi a přiblížit Pirátskou stranu také starším ročníkům. Senioři se u nás také podílejí na přípravě programu, protože chceme slyšet přímo od zdroje, co je nejvíce trápí a jaké řešení by uvítali.

V minulosti jsme také podporovali navýšení důchodů pro rok 2021 a jejich pravidelné valorizace. Dlouhodobě prosazujeme úpravu systému exekucí, které drtí až sto tisíc lidí v penzi. Naše poslankyně Olga Richterová pracuje na řadě návrhů, které by zlepšily dostupnost péče a kvalitních přívětivých sociálních služeb obecně. Stejně tak řešíme zajištění větší dostupnosti bydlení, což je také téma, které mnohé seniory trápí. Celý rok předkládáme smysluplné návrhy v boji proti covidu, které by ochránily zdraví nejzranitelnější části populace a celkově lidem ulevily.

V iniciativě Senioři na palubě se aktivně zapojilo už přes 200 lidí po celé republice. Nejde jen o politiku. Pro lidi starší, i před covidovou dobou, je důležité zapojení ve věcech společenských, kulturních, ale i vzdělávacích. Věřím, že se projekt rozroste podobně, jako tomu bylo u naší putovní univerzity, která se těšila před vládními restrikcemi v souvislosti s covidem veliké oblibě.

Psali jsme: „Vyjdeme z údolí smrti a uzdravíme zemi.” Hašek z ČSSD promluvil. A padlo varování ČSÚ: Průmyslová produkce v únoru reálně meziročně klesla o 2,6 procenta Etzler: Č*bka? Jsou i horší slova! Musel jsem Arenberger: Rozvolnění? Neznamená to, že tu virus už není. Pozor

Stoupají útoky na Piráty. Často cílí právě i na seniory formou různých řetězových mailů. Co se s tím dá dělat?



S lživými hoaxy se setkáváme už od našeho vstupu do Sněmovny a ve zvýšené míře pravidelně před každými volbami. Nyní je to spolu s rostoucími preferencemi o to silnější. Někteří autoři hoaxů jsou nedohledatelní. V některých případech jde o placené trolly, lobbisty či různé mocenské skupiny, které se snaží manipulovat veřejností ve svůj prospěch. A nemohou to samozřejmě dělat otevřeně, protože by se proti nim lidé postavili. Jindy bohužel dezinformace cíleně sdílejí i veřejně známé osoby a není výjimkou ani samotný pan premiér, který o Pirátech tvrdí věci, jež jsou prokazatelně lživé. Jsme pro konstruktivní diskusi s názorovými oponenty, taková diskuse ale musí být vedena férově, ne za pomoci lží.



Řešení je složité. I v lepších časech není leckdy jednoduché rozeznat pravdivou informaci od té zavádějící či lživé. Snažíme se proto veřejnosti situaci usnadnit a přehledně o hoaxech komunikovat. Z iniciativy seniorů jsme založili antidezinformační tým, který se soustředí prioritně právě na smyšlené řetězové maily. Naši senioři se podílí také na kampani Pravda Bolí, která se věnuje odkrývání dezinformačních nástrojů a taktik. Kromě toho se snažíme na našem webu upozorňovat na to, jak mohou lidé rozpoznat lživé zprávy, jak proti nim bojovat. Vždy také rádi odpovíme na jakékoliv nejasnosti veřejnosti, ať už na sociálních sítích, po e-mailu či telefonicky. Základní přehled o hoaxech o Pirátech je už dnes zde. https://www.pirati.cz/hoax/



Prochází kvůli covidu jistou transformací celý svět? Z doby fyzické do doby on-linové?

Je třeba říci, že práce na dálku nebo komunikace s úřady přes internet jsou v mnoha západních společnostech poměrně běžné. V určitém smyslu se tak v Česku učíme teprve nyní využívat technologické možnosti, které tu už sice k dispozici byly, ale stát či firmy se držely raději zažitých zvyklostí. Ukázalo se, že existují typy lidí, kterým čistě on-line práce vyhovuje a některá odvětví toho využívala již před krizí, nyní by to ale mohlo nastat v mnohem větší míře. Ve většině případů ale element vzájemného setkávání chybí a ovlivňuje i kvalitu práce a produkci. Ono je rozdíl, zda pracujete z domova dobrovolně, nebo z donucení.



Uzavření mnoha obchodů, úřadů a dalších ukázalo důležitost existence on-line služeb. V tomto ohledu by měla současná krize popostrčit i vládu, aby urychlila proces digitalizace, a tím zásadně odlehčila úředníkům a občanům. Bohužel vláda nezvládla připravit ani registrační systém pro dálniční známky či očkování. Pokud nám občané dají ve volbách důvěru, zapracujeme ve vládním angažmá na digitalizaci státu a služeb pro lidi. Vždy ale budeme myslet i na to, že existují tací, kteří nechtějí či nemohou internet využívat, na ně se nesmí zapomínat.



Jak se má Česko vypořádat s nastupující robotizací a potřebou znalostní ekonomiky? Co si pod tím představit?



Podle studie OECD je český pracovní trh druhým nejvíce ohroženým robotizací v celé EU. Příchod robotizace je pro nás zároveň příležitostí i hrozbou. Příležitostí proto, že zavádění nových technologií vyžaduje značné množství vysoce kvalifikované práce, a to i pro menší české firmy v subdodavatelském průmyslu. Ty mohou jako jedny z prvních získat zkušenosti v nově vznikajících oblastech a osvědčenou spolupráci s předními firmami zopakovat i v zahraničí. V dlouhodobém horizontu robotizace může přinést mnohem více nových míst a profesí, než kolik jich zanikne.

Abychom zabránili krátkodobým výkyvům v zaměstnanosti, je ale třeba se na přechod ekonomiky připravit už nyní. Pomoci nám k tomu mohou finance z Evropského fondu obnovy, až 180 miliard korun.

Covid ekonomicky odnesla především střední třída. Mnoho bohatých lidí naopak své majetky rozšířilo. Může i toto přispět k jakémusi třídnímu rozkolu ve společnosti?



Opatření Andreje Babiše skutečně ekonomicky postihla zejména živnostníky, drobnější podnikatele, ale i středně velké firmy. Téměř se nedotkla průmyslníků a velkých korporací, kde přitom dochází z velké části k přenosu nákazy. Jak je dodnes patrné, premiér Babiš ani ministr Havlíček si nechtějí z majitelů velkých podniků udělat nepřátele a drtivá většina našich spoluobčanů kvůli tomu musí snášet o to delší lockdown. Toto se jistě odrazí i při rozhodování lidí během voleb. A jak už jsem zmiňoval, prohlubování sociálních nerovností zcela určitě také zhorší rozkol ve společnosti, tomu je třeba v maximální míře zabránit a zasaženým občanům pomoci.

V rámci postcovidové ekonomické obnovy se hovoří o možných nových řešeních. Hlasitá diskuse se vede na téma univerzálního nepodmíněného příjmu. Jaký efekt by na Čechy a jejich morálku mělo, kdyby každý občan dostával jednou měsíčně třeba 10 tisíc korun?



To je v současné ekonomické kondici České republiky čistě hypotetická otázka. Stojí snad za zmínku, že v letošním roce se v Německu rozhodli přistoupit k experimentu, https://www.piratskelisty.cz/clanek-3741-petra-mackova-nepodmineny-zakladni-prijem-idea-na-vzestupu-inspirace-v-nemecku, který bude sledovat 1500 náhodně vybraných německých občanů, kteří obdrží nepodmíněný příjem, po dobu 3 let. Peníze na poskytnutí nepodmíněného základního příjmu vybraným účastníkům budou vybrány od soukromých dárců, nepůjde tedy o státní zakázku. Bude zajímavé sledovat, k jakým dojdou závěrům.



Podle mého názoru je třeba zaměřit se na řešení v místě. Směřovat peníze na rozvoj do měst a krajů, které by měly umět lépe hospodařit a peníze využít efektivně na vytvoření pomocných balíčků na jedné straně tam, kde je to potřeba, ale i nastartování projektů, které zaměstnají lidi, budou investiční povahy a dlouhodobě budou zlepšovat život lidí v regionech.



Stát a kvalita života není totiž jen ukazatel HDP země, ale spokojenost občanů, kteří mají kde bydlet, zaplatí bez problému nájem, vodu, elektřinu a teplo, nebudou pociťovat existenční ohrožení, budou mít dostupného lékaře a potřebné služby, jejich děti budou moci studovat v blízkosti svého bydliště s perspektivou dobré práce v budoucnu.

Psali jsme: Křížek (Trikolóra): Nepotřebujeme 27 sociálních dávek, stačí nám dvě Miroslav Novák: Restriktivní vládní opatření se i v únoru negativně promítala do maloobchodních tržeb Vakcíny: Berem vše, je jedno za kolik. Babiš čeká na Netanjahua Předseda ÚOHS potvrdil pokutu půl miliardy za tendr na vrtulníky pro armádu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.