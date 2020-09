Ivan Douda: Urážka národa. Roušky ano, ale covid, to je jinak. Ví Vystrčil, kdo byl před lety na Tchaj-wanu?

reklama

Premiér Andrej Babiš vystoupil v TV s projevem, kde apeloval na společnost ohledně nošení roušek a dodržování všech daných bezpečnostních zákazů a pravidel. Nenošení roušek nemá být podle něj vnímáno jako politický postoj. Souhlasíte?

Ano, já s tím plně souhlasím. Nejhorší jsou právě ti ideologové, kteří bojují proti rouškám z důvodů občanské svobody a dávají najevo, že oni přece nejsou ty hloupé a tupé ovce a vzbuzují vcelku zbytečné vášně.

Ale tady musíme připomenout, že ta rouška přece nefunguje jako moje ochrana, ale ochrana pro ty okolo. A na tom není nic nesvobodného ani nedemokratického. Proč z toho dělat politiku?

Žijeme v mediokraci?

Tak to je možná trochu silné označení, ale ten mediální vliv a tlak je tu skutečně enormní, takže já se upřímně ani nedivím těm politikům, že dělají některé vysloveně přehnané kroky, aby náhodou nebyli napadeni zase médii, že někde něco zanedbali atd.

A je co zanedbat, pokud jde o covid? Jak je nebezpečný?

Určitě, vždycky je co zanedbat, ale už přece jenom probleskují ty konkrétní reálné informace – že koronavirus má nějakou sílu, ale není horší než chřipa ani nic jiného, co tady kdy bylo!

A na chřipku ročně umírají stovky i tisíce lidí a přichází třeba na Vánoce nebo někdy v lednu, v únoru – prostě je tu každý rok. A tak nějak to bude i s covidem-19.

Protože ta mediální pozornost, kterou mu momentálně věnujeme, je neúměrná těm konsekvencím, těm skutečným následkům téhle choroby.

Když sledujete ten vývoj, nemáte obavy, že světová ekonomika se řítí do totální hospodářské krize, kterou zažila naposledy na přelomu 30. let?

Ne, to si nemyslím. Tady je třeba vidět, jak ty továrny už se naučily fungovat v nových podmínkách, jak se lidé uchylují k práci z domova, což přináší třeba velkou úlevu v dopravě – prostě společnost se přizpůsobuje, ale nekrachuje. Samozřejmě se leccos změní, hlavně ve školství, zajeté mechanismy společnosti se začnou upravovat a může to vést i k mnoha střetům.

Takže máte vlastně pravdu v tom, že momentální roztříštění společnosti a různé tlaky, protitlaky a ideje trochu evokují předkrizovou Evropu konce 20. let.

Jak jste vnímal tolik diskutovanou návštěvu předsedy Senátu na Tchaj-wanu?

A vycházet z premisy, že víc lidí víc ví, to je samozřejmě nesmysl. Víc lidí jenom spotřebuje víc peněz a vyprodukuje víc hloupých keců.

Vy se celý život věnujete drogové problematice. Nenahrává ta současná situace celospolečenské nejistoty vyšší spotřebě drog?

Tak pokud do tohoto výrazu zahrneme i prášky, konkrétně psychofarmaka – tak tam to nesporně nahrává.

Ať máte cokoliv, co se dá spojit s depresí, tak většina psychiatrů sáhne po receptu, a nějaký ten zklidňovač napíše, protože je to pro ně taky ta nejjednodušší cesta. A pravda je, že většinou jsou zahlceni pacienty, takže se můžete objednat a dostanete termín třeba za tři měsíce, proto se to nejčastěji řeší formou elektronických receptů, které si můžou pacienti vyzvednout kdekoliv.

A má to nějaké konkrétní negativní dopady na společnost?

Ale o tom se vůbec nemluví, protože to je přece lék. Takže tu zcela absentuje informovanost, co tyhle léky způsobují, jaké mají vedlejší účinky, jak dlouho se v těle udrží atd.

A co ta nulová tolerance vůči alkoholu?

Já to beru jako urážku národa, když policajti a takoví ti pseudoodborníci na dopravu vykládají, že kdyby se povolilo 0,5 promile, tak národ by se začal za volantem ožírat, protože my se přece ožíráme všude a jsme horší než Francouzi a Taliáni a tak ještě budeme ožralí jezdit autem. To je urážka národa!

Vždyť spousta zemí o téhle alternativě uvažuje a jedná o tom, že ji zařadí do svého právního systému.

Poslední otázka ze zcela jiného ranku – komu budete držet palce při nadcházejících volbách amerického prezidenta?

Jednoznačně Trumpovi. Jestli má Amerika jakýsi pud sebezáchovy, tak bude volit Trumpa. Protože to, co chrlí ty americké univerzity, to je jeden levicový svazák za druhým a to je prostě něco šíleného. Těžko se to odhaduje, ale já věřím, že Donald Trump vyhraje. Všichni víme, že je to hlavně šoumen, že ten slovník, který používá, je prostě příšerný, ale přece jenom i z pozice byznysmana udělal spoustu pozitivních věcí. Třeba Barack Obama – sice krásná slova a krásná gesta – ale žádné činy. A to není Trumpův případ.



Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.

