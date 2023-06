Já bych se styděl, pracovat dnes v ČT. Babiš jim ustoupil a prohrálo mu to volby, připomíná Černocký

„Koncesionářské poplatky? Zrušit, všechny! ČT je obrovský moloch a k jejímu provozu by stačila polovina zaměstnanců,“ říká publicista Pavel Černocký, který před lety sám kandidoval na ředitele ČT. „Připomíná mi to legendární ‚Soubor opatření‘ za vlády KSČ“, komentuje pak vládní „úsporný balíček“. Fialovu vládu přirovnal ke „zvířeti zahnanému do kouta“. Sympatizanti „pětikolky“ prý „strkají po vzoru pštrosa hlavu do písku“. Dostal se i k takzvané „obranné smlouvě s USA“. „USA si pořídily v Německu v roce 1945 své vojenské základny – a už je tam mají skoro tři čtvrtě století!“ podotýká.

„Já bych se dnes styděl pracovat jako redaktor ČT24. Styděl bych se každý den papouškovat nesmysly, které mi nadiktoval šéfredaktor Šámal, kterému to nadiktoval bývalý komunista ředitel Dvořák, kterému to poručil Petr Fiala, kterému to nadiktoval někdo z USA. Nevěřím, že by ti vzdělaní redaktoři byli tak hloupí, aby věřili tomu, co se snaží natlouct každý den do hlav diváků. Ovšem, za skvělý plat se někteří lidé neštítí ničeho,“ napsal jste nedávno na svůj facebook. Co konkrétně jste měl v tu chvíli na myslí? Co ČT nejvíce vyčítáte?

Veřejnoprávní (státní) televize má ze zákona poskytovat stejný prostor vládě i opozičním stranám – a to nefunguje. ČT24 je jenom obyčejnou hlásnou troubou „liberálních demokratů“ a posluhuje jejich vládě, které se dočasně zmocnili – podvodem.

Problém je i v tom, že dvě další velké televize, Nova a CNN Prima, používají přesně stejné informace jako ČT, často viditelně lživé. Nedělní bláboly Václava Moravce už jsou dlouho strašně nezajímavé a nudné. To CNN Prima alespoň zve do diskusí zástupce všech parlamentních stran – vyváženě.

Já jinak proti ČT nic nemám. ČT2 je můj oblíbený program a stejně tak i ČT Art. Oba programy nám nabízejí kvalitní filmy.

Na post nového ředitele ČT se hlásí hned několik zájemců. Vedle současného Dvořáka, je to například ředitel televizního studia Brno Jan Souček, bývalé šéf TV Prima Martin Konrád nebo kreativní producent v ČT Jan Štern a další. Jaký by měl být podle vás ředitel ČT? Bylo by dobře, kdyby Dvořák svůj post obhájil i pro následující roky?

Řekl bych, že to bude docela jedno. Obě parlamentní komory nepřipustí, aby do křesla usedl kdokoliv, kdo by nesplňoval jejich představy. Z těch tří jmen znám osobně jen Jana Šterna, a to by bylo skutečné neštěstí. Velké chyby se dopustil Andrej Babiš, když si nechal zablokovat dovolbu Rady ČT od tehdy opozičních stran. Nejvíc na to doplatil on sám. Přišel o vítězství ve volbách. Ten, kdo ovládá zpravodajství na ČT, má vždy nejblíže k ovládnutí celé země. A pokud připustíme, aby se do čela Ústavního soudu ČR dostal někdo jako pan Rychetský, pak můžeme říci skutečné demokracii „pá pá“.

Vím, že vy sám jste se před lety také zúčastnil konkurzu na ředitele ČT. Kam by měla veřejnoprávní televize směřovat? Co změnit, co zachovat?

Veřejnoprávní televize by měla být objektivním médiem, sloužícím všem občanům této země. Nejen té menší části, která ovšem v současnosti drží moc. To mohou změnit jenom nové volby, pečlivě kontrolované všemi politickými stranami. V USA si Trump volby důsledně neohlídal, takže dopadl, tak jak dopadl.

Pokud se vládní garnituře v ČR podaří ještě před volbami prosadit účelová opatření, jako jsou korespondenční volby a volební právo pro šestnáctileté, naše televize zůstane stále zakonzervovaná v současné podobě. ČT může směřovat jenom tam, kam jí to vládnoucí politici dovolí… a nalinkují.

Mimochodem, jak hodnotíte seriál Volha, který nedávno právě ČT vysílala?

Seriál Volha byl úděsný. Naprosto nerealistický, plný nesmyslů. Tak to přece v ČT ani za Zelenky nechodilo. Takového drzého parchanta, řidiče, by okamžitě vyrazili ze dveří, a ne aby ho přijali. Politicky to byla za Zelenky stejná manipulace jako dnes, ale profesionální úroveň moderátorů byla nesrovnatelně vyšší. Dnes se do pozic v ČT dostávají příbuzní šéfíčků, a nové síly se teprve učí na obrazovce svému řemeslu… viz nové „rosničky“. Moderátoři jsou nevzdělaní a neumějí mluvit. Ani po 30 letech se nenaučili pořádně anglicky. Mimochodem, moderátorům a redaktorům v současnosti velí Řezníček. Je to celé takový rodinný podnik.

Já jsem literární předlohu seriálu nečetl, ale zato jsem znal z gymnázia jejího autora, Karla Hynie. Spolužáci ho nesnášeli a pohrdali jím. Byl strašně neoblíbený, takový šplhounek Krhounek… Pár mých přátel tu jeho knihu četlo a ujistili mě, že je ještě horší a hloupější než ten seriál.

Mluví se o změně koncesionářských poplatků. Zvažuje se zdražení, je zde také ale návrh, aby poplatky platili nejen vlastníci televize, ale také mobilů, tabletů, na kterých se může televize sledovat. Je to dobře?

Koncesionářské poplatky? Zrušit, všechny! Pokud by vyschnul příliv peněz, televize by musela radikálně zeštíhlit a začít se starat o přízeň svých diváků. ČT je obrovský moloch a k jejímu provozu by stačila polovina zaměstnanců. Někdo by měl porovnat počet zaměstnanců v ČT a v televizi Prima. To by bylo divení…

V naší zemi zoufale chybí nějaká ta televize jako Fox News. Pokud by nějaký ten náš miliardář koupil nějakou krachující televizní stanici a udělal by z ní seriózní zpravodajskou stanici, pak by jeho člověk vyhrál další volby.

Pojďme na další téma. Co říkáte na takzvaný úsporný balíček, který nám před pár týdny představila vláda? Co byste vládě vzkázal?

Úsporný balíček? Víte, mně to připomíná ten legendární „Soubor opatření“ za vlády KSČ. Když vládě teče do bot, chová se vždy stejně. Když dovolíte, odpovím tentokrát poněkud šířeji…

Současná Fialova vláda začíná pomalu připomínat zvíře zahnané do kouta… Premiérovi se všechno začíná hroutit pod rukama. Státní rozpočet se viditelně rozpadá. Není divu, když většinu vlády tvoří političtí nominanti, bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání. Peníze jsou už v polovině roku prakticky všechny vyčerpány, a nové v nedohlednu.

Jeho šílená ministryně války plánuje další výdaje na zbrojení ve výši 200 miliard! Kde je chce vzít? Udělat další dluhy?

Společnost je totálně rozdělená. Sympatizanti „pětikolky“ (kolik jich vlastně je?) strkají po vzoru pštrosa hlavu do písku a popírají prostá fakta. Fiala se zoufale před kamerou vymlouvá prázdnými floskulemi. Ministři vlády a poslanci ODS jsou viditelně nervózní a nevědí kudy kam. Už i servilní televizní redaktoři, tedy ti chytřejší, začínají pomalu obracet, oni totiž také tuší blízký konec.

Situace je kritická…Opozice volá po generální stávce, pádu vlády a předčasných volbách. Kariéristický šéf odborů začíná předstírat aktivitu a jakousi vzpouru. Je ale generální stávka nezbytným krokem ke změně politických poměrů? Ale vůbec ne… Stačila by série stávek v klíčových oborech, tedy dopravy, energetiky, obchodu a zemědělství – a celá ta vláda zoufalců by padla jak ten příslovečný domeček z karet.

Ministryně Černochová minulý týden podepsala takzvanou obrannou smlouvu s USA. Co k tomu říci?

Ona si jistě myslí, že koná správně… Jenom jí jaksi chybí historická paměť. Jak dopadly státy, které se s USA bratříčkovaly? Klasik praví: „Je nebezpečné mít USA za nepřítele, ale ještě nebezpečnější je mít je za přítele.“ Spojené státy nestojí o přátele, jim stačí spojenci, a důležité jsou pouze jejich zájmy. Z jejich pohledu, ale i objektivně, to je správně. USA si pořídily v Německu v roce 1945 své vojenské základny – a už je tam mají skoro tři čtvrtě století! Kam vstoupí noha amerického vojáka…Think about it.

Na svém facebooku jste uvedl, že jste se byl v úterý podívat před Poslaneckou sněmovnu na akci KSČM právě proti „obranné dohodě“ s USA. Jaká tam byla atmosféra? O čem lidé nejvíc mluvili? A kdo a jak narušoval akci, jak jste také zmínil?

Účast byla relativně hojná a naštvání lidí masivní. Ten pokus proamerických motorkářů o narušení shromáždění byl opravdu trapný a velmi nedemokratický. Nevzpomínám si, že by se někdo pokoušel narušovat shromáždění Milionu chvilek na Letné.

KSČM je dnes miniaturní strana. Něco ale dělají špatně. Kateřina Konečná je chytrá a velmi energická žena. Strategické myšlení jí ale možná chybí. Důležité jsou výsledky, a tak se tato strana stále potácí na hranici 3 %. Kardinální otázka – je dobré držet v názvu strany termín „komunistická“? Veřejnost je na tento pojem stále ještě alergická. Přátelé mi říkají – kdyby si změnili název, já bych je klidně volil. Bavil jsem se o tom s Kateřinou Konečnou i s Josefem Skálou. Oba se bojí, že by změnou názvu přišli o původní voliče. To si nemyslím. Pokud by to starým členům vysvětlili, určitě by o ně nepřišli, a naopak by získali nové voliče. Navíc by získali touto dramatickou změnou víc prostoru v médiích.

Šéf civilní kontrarozvědky BIS Michal Koudelka varuje, že Rusko se bude snažit využít všech prostředků včetně působení páté kolony u nás, aby zabránilo schválení česko-americké obranné smlouvy v obou komorách Parlamentu ČR. Co na jeho slova říkáte?

Vrchní čučkař Koudelka je typický prorežimní slouha. Vlastní rozum nepotřebuje, pokyny dostává „shora“. Zamysleme se… Žijeme snad přece, zatím, v alespoň částečně demokratické zemi. Co je špatného být ideově orientován na USA, na EU nebo na RF? Američané budou pro, a Rusové proti. Co je na tom špatně? Někdo u nás fandí Ukrajině, a jiní Rusku. To je snad v pořádku. Nebo máme snad jen jeden jediný státem povolený názor?

Na závěr by mě zajímalo, když jdete tam u vás na okraji Prahy do hospody, o čem se lidé – co se týče politiky, situace v ČR i ve světě – baví? Co je zajímá? A co nejvíc komentují lidé v průběhu vašich rozhovorů, které každý čtvrtek na facebooku vysíláte se zajímavými hosty?

U nás už žádnou hospodu nemáme. Covid a vládní nařízení tu původní, krásnou, prakticky zlikvidovali. Lidé jsou zalezlí doma a jsou otrávení.

Moje vysílání VzG, tedy „Vysílání z gauče“, sleduje každý čtvrtek v šest vpodvečer několik tisíc lidí. Už tři roky. Zvu do něj hlavně ty politiky, kteří prostor na ČT24 nikdy nedostávají. Ale i ty provládní! Ti ovšem velký zájem nemají. Největší zájem mají lidé o vysílání s Ivanem Vyskočilem (vždy kolem 20 tisíc zhlédnutí), ale populární jsou třeba i Jirka Kobza, Klára Samková, Tomio Okamura anebo Radim Fiala. Snažíme se lidi pohladit po duši. Zajímá je všechno – tedy ty inteligentní… Záměrem je, představit ty špičkové politiky jako obyčejné lidi, a ne jako ty škrobené figury, které občas na ČT24 zahlédnou.

