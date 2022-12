Jak to bylo na Topol Show i na magistrátu. Hlas svědka obého

Začalo to troubením a pokřikovaním „levicových extremistů“ a skončilo fyzickým útokem na Mirka Topolánka, říká právník a komunální politik ODS Ondřej Šimíček k incidentu na natáčení akce Topol show, jejíž hlavní hvězdou je právě bývalý premiér. Mimo to také pro PL zhodnotil „zabetonovanou“ situaci ohledně vyjednávání nového vedení Prahy. Padla ale i závažná odhalení o Janu Čižinském. „Neznám horší papaláše. Čižinský je jako Babiš bez miliard,“ popsal Šimíček to, co prováděli na Pražském magistrátu politici z hnutí Praha sobě.

reklama

Vy jste prý byl také na Topol show na Dlabačově, kde klimatičtí aktivisté házeli Mirku Topolánkovi do obličeje poměrně velkou silou jakési sladkosti. Následně byl Topolánek sražen k zemi. Můžete nám říct, co jste viděl?

Mirek a Michal Půr, tedy autoři Topolshow, jsou moji kamarádi, a já se na akci moc těšil. I další hosté slibovali skvělou zábavu, a to se také potvrdilo. Na začátku parta nedovzdělaných levicových extrémistů narušila akci troubením a vykřikováním, což ale bylo v pohodě, všichni jsme se jim smáli, dokonce jsme podezřívali scénáristu Honzu Paličku, že to bylo záměrně.

Po skončení pořadu se však jedna juniorní následovkyně Ulrike Mainhofové, tedy levicové extrémistky a teroristky z Německa, hrdinně rozhodla potrestat úspěšného člověka a státníka za svůj vlastní zpackaný život a začala po něm házet nějaké muffiny či co. Mirek pak byl také nějakým jejím souputníkem povalen na zem. Kdyby to byl chlap, nejspíš skončí zle, protože pan expremiér je stále ve formě, ale ženu ani květinou, že jo. Nějaký kontakt tam byl, ale vznikl sebeobranou oběti. Bylo to ubohé, stupidní, jako všechny tyhle zelenobolševické teatrální protesty. Tihle novodobí PolPoti bohužel nechápou, že sami absolutně diskreditují správnou politiku ochrany životního prostředí. Navíc jsou produktem klimaalarmistických lobbistů a dezinformátorů.

Psali jsme: Topolánek sražen k zemi v kině. „Lidi je zadrželi.“ Toto jste neměli vědět

PROČ DOSTAL TOPOLÁNEK MUFFINEM?



Členka biotické pekařské brigády dnes v kině Dlabačov naservírovala Mirkovi Topolánkovi bohatě ozdobený muffin. Přímo do obličeje. pic.twitter.com/XPF8wIAca8 — Limity jsme my (@LimityJsmeMy) December 15, 2022

Vy jste vlastně poslední dobou byl všude, i na čtvrtečním Zastupitelstvu Hlavního města Prahy. Tam se sice nepoprali, ale ani nezvolili primátora. Paní Marvanová odmítla hlasovat „s Radmilou Kleslovou“ poté, co ji vyfotili... s Radmilou Kleslovou. Tak tedy opět, co jste tam viděl a co si odnášíte za dojem?

Já tam nebyl dlouho, jen chvíli na začátku, neb jsem měl jiné pracovní povinnosti. Každopádně jsem slyšel projev stávajícího primátora Zdeňka Hřiba. Kdybych nevěděl, jakým způsobem poslední 4 roky – společně s nesystémovým obskurním hnutím Praha Sobě – ničili pražský magistrát a Prahu obecně, byl bych nejspíš ohromen. Z projevu primátora Hřiba totiž vyplynulo, že Jan Pavel II., Matka Tereza či svatá Anežka jsou proti němu dobrodinci druhé kategorie a politicky by se od něj mohli učit Churchill i TGM. Tolik egoismu se nenajde ani v pověstné kuchyni u Klausů na Proseku. Zbytek znám jen z médií. Celá pražská situace je nešťastná, viníci jsou všichni a škodí zejména magistrátu jako úřadu a pak občanům Prahy.

Fotogalerie: - Pražský primátor stále nezvolen

Mimochodem... Jednu chvíli se na vás smát a bavit se s vámi, druhou chvíli vás potopit hlasováním. Takový dojem může vyvolat paní Marvanová. Je to v politice běžné?

Politiku popisuji dvěma větami: politika je umění možného; politika je běh na dlouhou trať. Chování paní Marvanové není překvapivé. Už před volbami jsem říkal, že je skvělá do kampaně, ale fakt ji nechceš v týmu po volbách, protože nevíš, co udělá. Křehkost samotné koalice SPOLU je očividná. Přeji přátelům, aby to zvládli a vyřešili. Já jsem člověk, který v politice dá na podání ruky. Když se na něčem dohodneme, dodržíme to. Na druhou stranu, kdo viděl geniální Netflix seriál „House of cards“ ví, že možné je všechno. Ostatně u paní Marvanové to není poprvé, co zcela nesmyslně a pokrytecky podtrhla partnery. Vladimír Špidla blahé paměti by mohl vyprávět.

Psali jsme: Kalousek Fialovi: Vykašli se na to, nebo udělej pořádek. Mám toho plné zuby Sesazení Hřiba: Piráti se chtějí obrátit na Rakušanovo vnitro Když se daří, tak se daří. Advokáti z ROWAN LEGAL měli pod Hřibem žně Hřib přes palubu, to nebude problém. Ale pak… Lídr SPD prozradil, jak to v Praze bude

Mirek Kalousek následně vzkázal přes Twitter Petru Fialovi, ať si udělá ve SPOLU pořádek, nebo ať se na to radši vykašle, protože alibistů už má (myšleno MK) plné zuby. Má se na to Fiala „vykašlat“? Nebo přeci jen udělá ten „pořádek“ v pražském SPOLU?

Pana Kalouska si nesmírně vážím a mám jej rád. Za poslední měsíc jsme měli možnost párkrát se potkat a bylo to radostné setkání. Mimochodem dnes slaví narozeniny, takže mi dovolte mu touto cestou popřát všechno nejlepší. Na druhou stranu je v pozici, kde si podobné výroky může dovolit. Nevím, jak to chodilo u něj v TOP 09, když jí předsedal, ale my jsme demokratická strana. Předseda není diktátor a přesto, že má všeobecný respekt, tak zpravidla do komunálních věcí aktivně nezasahuje. Na druhou stranu mě pozice kolegů z Prahy také trápí.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 23432 lidí

Mgr. Jan Čižinský



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vadilo by Vám coby členovi ODS, kdyby SPOLU v Praze vládlo s ANO? A nevadí vám jako členovi ODS, že vaše partaj na vládní úrovni vládne s Piráty, vzhledem ke stavu v Praze?

Dlouhá léta tvrdím, že komunální politika a celostátní politika se nemá míchat. Téměř spolu nesouvisí. Je to úplně jiná disciplína a pokud někdo dává rovnítko mezi komunál a parlamentní úroveň, ať se raději nevyjadřuje, neboť už tohle spojování nespojitelného jej diskvalifikuje z relevantní diskuze. Samozřejmě pod vlivem vlastní kampaně, pod vlivem politicky prostých lidí ze sociálních sítí, kteří nedokáží vnímat politickou realitu, se mluví o komunále na vládním půdorysu. Ale já dělám komunál léta a sleduji jej také napříč zemí. Je zcela jasné, že politika je o lidech a na komunále zejména. Poznal jsem stovky komunálních politiků. Skvělí lidé byli ve všech stranách a hnutích, idioti také. Znám příběhy, kde byli místní komunisti přijatelnější než lidovci, a zase místa, kde se nedivím, že ODS vyšachovali ostatní, protože s ní měli špatné zkušenosti. To je realita. Takže osobně mi tato případná spolupráce nevadí. Nacher je kompetentní politik, na rozdíl od drtivé většiny politiků pražských Pirátů a Prahy sobě. Vadí mi estébácká špionka Kleslová, takže bych si pro spolupráci kladl tvrdé podmínky, ale v zásadě bych ji nevylučoval. Stejně tak si dokážu představit spolupráci s Piráty. Ostatně si myslím, že kdyby tam nebyl Hřib, dávno je koaliční smlouva podepsaná. Plné zuby jej mají i jeho straničtí kolegové.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do konce roku se už neuvidíme, co byste popřál čtenářům? Jak vidíte Vy rok 2023?

Já mám od roku 2019 každý další rok lepší a lepší, takže z osobního hlediska budu pokorně doufat v pokračující trend. Globálně a politicky se však modlím za to, abychom ještě s dojetím nevzpomínali na pohodový rok 2022. Svět není v dobrém stavu. Faktorů a vlivů je samozřejmě spousta. Od důsledků pomatených politik klimatického socialismu po agresi teroristického Ruska na svobodnou Ukrajinu. Takže si přejme všichni společně, aby váleční zločinci byli postaveni před soud, aby z Ukrajiny vypadl poslední ruský barbar a aby se bezpečnostní situace na našem kontinentu zlepšila. Čtenářům pak přeji radost a naději. Aby vánoční svátky prožili v klidu a pohodě se svými blízkými. Kdyby to šlo, dal bych jim k Vánocům také dárky. Vzhledem k tomu, že si rád pročítám diskuze pod mými texty, mám za to, že většina diskutujících by zasloužila poukaz na jeden ročník ZŠ dějepisu, zeměpisu a českého jazyka. To by bylo minimum, aby tam ze sebe nedělali kašpary. Každopádně i Vám, milý Jardo, přeji radost a naději, zdraví a pohodu, boží požehnání a spoustu výher naší milované Slavie.

Psali jsme: Praha bez vedení. Nacher navrhl řešení. Platnost do konce roku, pak konec Kardinála Duku totálně zhnusil výstup Hřiba Hřibův pražský problém, nejsou byty. Jen kecy, aby byly hezké kavárničky. Drsný verdikt novináře Zkušený marketingový expert to vidí takto: Lidé nejsou šťastní a proto jsou na sebe zlí. A také proto volí Babiše. Tady je řešení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.