Jakub Horák, strůjce Pirátů, pro PL: Ivan Bartoš je milý člověk. Kalousek? Zde je pravda o něm. A Klaus ml.? A Marek Hilšer?

ROZHOVOR „Od Fialy to je něco jako snahy o mezináboženský dialog od katolické církve, tj. asimilace či rozpuštění lokálních protestantů,“ komentuje pokus o vytvoření vítězného týmu, který přečíslí Babiše, marketingový expert Jakub Horák. Předseda Topky šarm neztrácí a politika se většinově týká jiných témat, než je lov a správa panství. I když, mít v čele strany hraběte? Velmi elegantní. A čím drtí premiér konkurenci? „Babiš je workoholik a lidem se to líbí, to je celé.“ Miloš Zeman je podle Horáka nyní nejsilnější postava na politické scéně: „Všechny tahá za nohu, je to všech trollů král.“ Politický marketér, jenž mimo jiné stojí za úspěšnou kampaní Pirátů, hovoří i o tom, komu dá prezident padáka příště.

Připravoval jste kampaň Pirátům a dostal jste je do Poslanecké sněmovny. Do jaké míry pracují s nastavenou marketingovou strategií efektivně?

V roce 2017 jsme řešili především to, jak dostat program Pirátů do mainstreamových médií. Neměli tenkrát ani tiskovou mluvčí a pro většinu lidí to byli ajťáci bojující proti OSA za stahování filmů. Málokdo tušil, že skutečně mají propracovaný program i pro celou řadu dalších aspektů řízení státu. Jejich současná marketingová strategie je postavená na pracovitosti – takže na sociálních sítích komunikují konkrétní řešení konkrétních problémů a neangažují se v různých hodnotových půtkách jako jiné opoziční strany. Pracují velmi efektivně.



V průzkumech teď drží Piráti druhé místo. Co je podle vás hlavním důvodem, že mají tak velkou popularitu a lákají voliče? Jaká je silná a slabá stránka Pirátů?

Anketa Bude co slavit během 30. výročí 17. listopadu 1989? (Ptáme se 24.7.2019) Bude 4% Nebude 96% hlasovalo: 2686 lidí

Čím to je, že předseda Ivan Bartoš lidi stále baví? A jak dlouho je ještě bavit bude?

Je to milý člověk, pořád něco povídá. Lidé ho mají rádi, protože cítí, že nelže a není to křivák.



Stále víc je slyšet o plánech, jak porazit Andreje Babiše. STAN a ODS přicházejí s podobným nápadem jako dřív TOP 09 a hovoří o vytvoření bloku demokratických stran, Piráti to ale odmítli s tím, že chtějí jít vlastní cestou. Rozhodli se správně?

Pro jejich preference a volební výsledek Pirátů je to správně, pro případnou porážku Andreje Babiše je to špatně. Ten problém je totiž v přepočtu voličských hlasů na mandáty. V současném českém volebním systému jedna politická strana se 30 % hlasů dostává o dost více mandátů než tři strany, které mají po 10 % hlasů. Takže paradoxně větší zastoupení ve Sněmovně má pak ta síla, kterou volilo míň lidí. Tento přepočet hlasů, modifikovaná D'Hondtova metoda, je hlavním důvodem, proč by mělo při současném rozložení politických sil smysl udělat nějakou společnou kandidátku.



A co říkáte samotnému nápadu vytvoření bloku demokratických stran s cílem přečíslit ve volbách Babiše? Dá se očekávat promyšlený postup s předpokladem vítězství, nebo jde jen o marnou snahu a ztrátu času?

Dopadne to tak, že se chvíli budou na facebooku předhánět v prohlášeních, kdo první přišel s nápadem spojit síly, a pak neudělají nic. Takovou věc má smysl udělat až těsně před volbami – obvykle se podobné operace realizují pod názvy typu „Kandidátka národní spásy“, „Občanské fórum“ nebo podobně. Nadefinuje se minimální průnik – např. odstranění diktátora, a oznámí se, že program nové vlády se bude řešit po volbách. Kampaň pak strany dělají převážně na kroužkování svých kandidátů. Což – jak se ukázalo na příkladu Dominika Feriho vykroužkovaného nahoru z posledního místa kandidátky – je funkční a efektivní metoda.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Bude případný blok proti Babišovi tomu hnutí ANO jen nahrávat, nebo má Petr Fiala šanci sestavit „vítězný tým“?

Pokud takový blok vznikne, bude se týkat STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, v žádném případě v něm nebude ODS. V té straně je nával, bojuje se tam o každé místo na kandidátce. Od Fialy to je něco jako snahy o mezináboženský dialog od katolické církve, tj. asimilace či rozpuštění lokálních protestantů.

Fotogalerie: - Čínská ambasáda v obležení



Spolupracoval jste s TOP 09 a také jste kandidoval na pražský magistrát na společné kandidátce TOP 09, Starostů a KDU-ČSL. O předsedovi TOP 09 Jiřím Pospíšilovi jste zmiňoval ještě před volbami, že je skupina lidí, kteří mu věří, a že on sám má určitý šarm. Do jaké míry šarm ztrácí?

Pospíšilovi se podařilo dát před pražskými volbami dohromady koalici TOP 09, STAN a KDU-ČSL, která získala stejný počet mandátů jako Piráti. To nikdo nečekal a i pro mě to byl profesně vynikající výsledek. Kdyby se lépe udělaly sociální sítě, mohl být dokonce primátorem on. Nemám pocit, že by ztrácel šarm a dobrou náladu. Má Muzeum Kampa, koalici na pražském magistrátě a post europoslance, nemá ani důvod, proč ji ztrácet. Pro TOP 09 udělal, co mohl, ale lidé už ji vnímají jako starou stranu, nedá se tam čekat nárůst preferencí na 10 %, což mnozí od Pospíšila očekávali.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Kandidovat na předsedu TOP 09 bude na podzim Tomáš Czernin. Na facebooku jste uvedl, že je to „prima chlápek“, „skvělá postava“ a znáte ho osobně. Porazí Jiřího Pospíšila? Nebo už je vlastně rozhodnuto, když Czernina podporují Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek?

Když jsem se Tomáše Czernina ptal, čím se rád zabývá, tak mi řekl, že rád loví. Je svéráznou postavou českého aristokrata, ale například se vůbec nevyskytuje ve statistikách měření oblíbenosti politiků. A protože se současná česká politika přeci jen většinově týká jiných témat, než je lov a správa panství, nedokážu si představit, že by Topku někam katapultoval. Ale zcela jistě to je dobrý a čestný člověk, proto jsem ho chválil. A určitě by bylo velmi elegantní, mít v čele strany hraběte.

Ing. Tomáš Czernin TOP 09



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Když vše zhodnotíte s odstupem, proč vlastně přestal mít podporu Miroslav Kalousek? Co bylo důvodem, že přišel o zásadní přízeň voličů i členů TOP 09, a jaká je jeho pozice teď?

Miroslava Kalouska má v oblibě část voličů, kterým se líbí jeho útočná rétorika a sdílejí mu vtipné tweety. Je vnímán jako chytrý provokatér a Babišův oponent. Hlasy straně to ale nepřináší. Je to podobné jako s Mirkem Topolánkem. Člověka mohou bavit, uznávají i že mají zkušenosti i odbornou kompetenci, ale ta doba už je zkrátka jinde.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér Andrej Babiš je stále nejoblíbenějším politikem. Čím si to podle vás zasloužil? Má skutečně tak nepřekonatelný politický marketing?

Babiš je workoholik a lidem se to líbí, to je celé. Celé to dlouhé nedělní „čau lidi“ shrnutí, které Babišovým jménem píše týden co týden na facebook Marek Prchal, má vlastně jediný účel – ukázat, že od rána do večera se každý den s někým schází, něco řeší, něco plánuje a pracuje. Spousta lidí to ani nedočte, ale říká si – tyjo, ten vážně maká!

Psali jsme: Okamura zničí ČT! A BIS! A Ministerstvo vnitra! ČSSD vydala naléhavý materiál o vládě s Babišem Babišovci perlili kvůli Číně: Utři si pocintanou bradu! napsali po hlasování. A bylo veselo Dyť víte, že to je absurdní! Kvůli Babišovi hádka v ČT: Terčem Marie Benešová „Skoro jsem se počural.“ Hledání migrantů u hranic s Německem: Zveřejněno VIDEO



V červnu jste na facebooku s odkazem na protesty, které se konaly, poukazoval na to, že Babiš neustoupí, protože mu „jde o krk“. Jak se mu daří obstát v současné vládní krizi?

Pokud Evropská unie zastaví Agrofertu všechny dotace a pokud i české právo přistoupí na argumentaci, že Babiš stále svoje firmy ovládá a je v konfliktu zájmů, bude to mít pro něj velmi nepříjemné důsledky. V takovém případě by totiž holdingové firmy nesměly získávat ani státní zakázky, které například v případě státního distributora paliv Čepro jsou v řádu miliard. Některé banky, u kterých má Agrofert úvěry, proto mluví o jejich neprodloužení. To je Babišova obava. Proto si do vlády vzal ministra průmyslu a obchodu Havlíčka, který by ho v čele vlády nahradil, pokud by se Babiš kvůli konfliktu zájmů musel stáhnout z místa premiéra.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Místopředseda ČSSD Michal Šmarda už se neudržel. Má pocit, že ČSSD čeká „chcípnutí v blátě“. I ČSSD jste kdysi pomáhal s kampaní. Přesto, že zdůrazňujete jak je pro vás byznys neosobní, nemáte konkrétně v případě ČSSD pocit marnosti z odvedené práce?

Mě moje práce vždycky baví. Pracuji v komunikační branži od roku 1992 a dělal jsem už stovky značek. Dělal jsem například okolo desítky automobilových značek a každá má nějakou výhodu, kterou představíte lidem. Když děláte pro levné auto, vysvětlíte, že má klimatizaci už v základní nabídce. Když jsem dělal pro BMW, představoval jsem fantastickou technologii, jaká ve voze je. Když jsem dělal pro Jaguar, popisoval jsem vzácná dřeva, kterými je vyložena přístrojová deska.

Zkrátka jak drahé, tak levné, jak sofistikované, tak to cenově výhodné – všechno má svého kupce. Je třeba ho ale najít. ČSSD zkrátka teď někdo vytlačil z trhu výhodnější nabídkou. Buď se vzchopí, nebo zahynou. Tak funguje evoluce. Naprostá většina značek, které kdy existovaly, dnes už neexistuje. A svět se zrychluje.



Jak jste psal na sociální síti, prezident Miloš Zeman „vstoupí do českých dějin jako člověk, kterému se během pěti let podařilo z demokracie udělat televizní show ‚Nejslabší, máte padáka‘.“ Kdo je další na řadě?

Anketa Bojíte se, že Babiš zneužije svého postavení k tomu, aby zastavil vyšetřování Čapího hnízda? Bojím se toho 9% Nebojím se toho 91% hlasovalo: 6309 lidí



Na facebooku jste v reakci na rozhovor senátora Marka Hilšera v Reflexu oceňoval, jakým způsobem vystupuje. „Hilšer má nepochybně na to, aby se stal jednou z hlavních politických postav. Protože teď už nebude fungovat nic jinýho, než pořádně přikládat pod kotel.“ Můžete být konkrétnější? Čím může Hilšer ve srovnání s ostatními zaujmout? Má na to, přikládat pod kotel? Mimochodem, Hilšer nevyloučil, že bude znovu kandidovat v prezidentských volbách, má šanci?

Hilšer v rozhovoru pro Reflex prohlásil, že, cituji „Všechny přední ‚české‘ finanční skupiny získaly svůj kapitál z Ruska a v mnoha z nich jsou absolventi ruských škol, všechny skupiny založili příslušníci StB a KSČ“. Ne některé finanční skupiny, ale všechny. To je pořádně tvrdá rétorika! Takovým stylem mluví v jiných zemích radikální levice a komunisté, ovšem ti naši nemohou, protože samozřejmě jsou sami proruští. Všichni ti nepřátelé velkokapitálu, bojovníci za životní prostředí a feministky, bojovníci proti mocným, to vše, co třeba v USA dnes reprezentuje Alexandria Ocasio-Cortezová – ti všichni mají v postavě Marka Hilšera silného kandidáta na prezidenta. A lékaře k tomu!

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Jaký potenciál vidíte v novém hnutí Trikolóra? „Chytří lidé mají málokdy výdrž lovit v nižších patrech socdemo mapy, dost je to sere. A já už tam začínám slyšet takové to ‚Komu co slibujeme? Když jste řidič, budeme vás chránit, když jste skladník, budeme vás chránit, když bydlíte v národním parku tak vás taky bude chránit a tak dál a už běžte s podobnejma votázkama doprdele‘,“ psal jste v reakci na jeden z mediálních výstupů Václava Klause ml. Bude nakonec Trikolóra jen pro elitu, jak už zaznívá? Může vůbec Klaus ml. zajímat lidi na venkově?

Já mám pocit, že Klaus je spíš entertainer na sociálních sítích, než politik. A jak vidíme na případě Miroslava Kalouska, lidé se rádi pobaví různým špičkováním a kontroverzemi, ale pak volí někoho, od koho čekají kvalitní správu státu. Klaus je inteligentní, ale rozumí ekonomice? Za chvíli nás čeká hospodářský pokles a bude se řešit spíš kde vzít peníze na důchody, než jestli se někdo koupe v burce. On ale bude muset provokovat čím dál víc, protože nic jiného nemá. Trikolóra bude takové SPD pro chytřejší lidi.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Psal jste i o tom, že Babiš je ve srovnání s Klausem ml. na tom psychicky mnohem líp, protože lidi ani nevnímá jako bytosti. „Ten ví, že potřebují krmit, takže když jim vykládá ty nehoráznosti, tak nemá sebemenší výčitky, asi jako když říkáte ‚putaputaputa‘ slepicím, tak taky nepřemýšlíte o obsahu.“ Co je podle vás největší nehoráznost, kterou Babiš vykládá?

Největší nehorázností bylo, když Babiš nedávno návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně svého střetu zájmů označil za „útok na Českou republiku, útok na zájmy České republiky, za destabilizaci České republiky“. Tak to prostě není, EU na celé Česko neútočí. V západním světě zkrátka platí určitá pravidla a jedním z nich je, že politici nemají firmy, které by čerpaly státní zakázky a braly dotace. Tečka. Audit zkoumá porušení tohoto pravidla a zkoumal by ho stejně, kdyby tyto firmy patřily Merkelové nebo Macronovi. Chápu, že je Babiš ublížený, že Komise nechápe, že v Česku je pouze jediný člověk, který je schopen řídit stát, a to je on sám. Ale pravidla jsou pravidla a platí pro všechny.

A to s tím krmením – to je výrok jeho samotného z dokumentárního filmu AB Matrix, kde Babiš mluví o tom, že stačí ‚dát lidem krmit‘, aby byli spokojení. Víte – velkopodnikatel v zemědělství musí být do značné míry cynik. Vyrábět buřty věru není Apple. Agrofert zaměstnává desítky tisíc lidí, každý z nich si něco myslí, každý je přesvědčen, že by měl dostat přidáno, kdyby je Babiš všechny poslouchal, tak se z toho zblázní. A tak začal brát lidi jako ta hospodářská zvířata – kráva bučí, koza mečí, ten zas něco povídá, ta má nějaký názor. A on to pozoruje a myslí si: z tebe bude sekaná, ty produkuj kozí sýr a pak půjdeš do salámu, ty dělej svou práci a nepindej, jako nepindají zvířata, když dostanou nakrmit.

Pozn: Jakub Horák je spisovatel a marketingový expert, který mj. stál za úspěšnou kampaní Pirátů do Sněmovny. Jeho humoristický román Kočky jsou vrženy se umístil jako třetí nejoblíbenější kniha čtenářů v anketě Magnesia litera a letos v prosinci mu vyjde dlouho očekávaná satirická knížka Klapuška a neandertálci.

Psali jsme: Až umře Gott? Agentka Čaputová? Zdeněk Zbořil sepsal mnoho věcí, které „kavárna“ nechce slyšet ČSSD jen nadbíhá kavárně. Zeman dělá správnou věc, míní Petr Štěpánek Ožralý Kalousek? Vážná věc, jde o Piráty „Jako když chce p*chat tvou holku.“ Sudetští Němci budou koukat: Významný muž promluvil



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá