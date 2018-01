Jan Cemper: Zeman pro lidi nic nedělá a obyčejní lidé ho nezajímají. Jeho „lidskost“ je jen hra

Anketa Dělá Zeman dobře, když nechodí do debat s protikandidáty? Dělá dobře 91% Nedělá dobře 9% hlasovalo: 10617 lidí

Rozhodl jste se volit Michala Horáčka. Proč nakonec zrovna jeho? Jak vnímáte názory, že v debatách působil teatrálně, zbytečně přehrával a byl nepřirozený?

Rozhodl jsem se ho volit, protože se domnívám, že z kandidátů, o kterých jsem uvažoval, je nejenergičtější, nenechá se vtáhnout do cizí hry a v názorech je konzistentní. Trochu teatrální byl i u Jaromíra Soukupa, protože celý pořad je teatrální a spíše show než vážně míněný pořad. O tom svědčí i předem připravované otázky pro publikum, placený komparz a podobně. Na stranu druhou pan Soukup přišel s konceptem pořadu, který v ČR chyběl. Konkurovat mu může maximálně Máte slovo na ČT1, kde ovšem nepředepisují divákům otázky. Ale abych se vrátil k panu Horáčkovi. On působí v showbyznyse, takže se to od něj dalo čekat. Mně se ten jeho výkon třeba na Barrandově velice líbil, protože odmítl Soukupovu hru „na nástěnku“, třeba co si myslí o paní Merkelové a tak.

Myslím, že prezident by neměl říkat své názory, ale dělat to, co je v prospěch naší republiky. A ve prospěch naší republiky je vycházet s Německem dobře, protože tvoří až třetinu našeho exportu a třetinu importu. To, co si o kom myslí, by mělo být pro prezidenta až druhořadé. Prvořadý je zájem lidí v této zemi a realita je taková, že nebýt Německa a obecně EU, tak je v ČR obrovská nezaměstnanost. I když na stranu druhou to nese daň, že ČR je pro tyto země levnou montovnou, což by se mělo změnit. A na to například pan Horáček velice upozorňuje. Že by se měla podporovat věda, inovace a podobně.

Někteří odpůrci Miloše Zemana tvrdí, že jediný, kdo má možnost ho reálně porazit, je Jiří Drahoš. Tudíž je povinnost volit ho už v 1. kole. Necítíte volbu Horáčka jako riziko?

Myslím si, že Michal Horáček má také šanci dostat se do druhého kola. A jsem přesvědčen, že lidé, co pana Zemana nemají rádi, se v kole druhém semknou (kromě pana Mirka Topolánka) za kýmkoliv z těch kandidátů, kteří mají „šanci“ se dostat do druhého kola.

Prezidenta Zemana nemáte příliš v lásce, to víme. Kdybyste měl vyjmenovat pět věcí, kterými vás za posledních pět let naštval, které by to byly?

Na úvod bych chtěl uvést, že můj vztah k panu Zemanovi byl neutrální. V roce 2013 jsem nešel v druhém kole volit nikoho a ze začátku to, že se stal prezidentem, jsem nevnímal jako takovou katastrofu. Ale jeho funkční období vnímám jako jednu velkou katastrofu.

Pokud mám vyjmenovat pět věcí, tak asi mluvení s extremistou Konvičkou na Albertově 17. 11. 2015. Dále pak lhaní o článku o Peroutkovi a dalších věcech, veliký problém vidím to, jakými se obklopuje lidmi. To znamená lidmi bez prověrky, co měli problém s drogami atd. Dál mi vadí nekritický přístup k Číně a Rusku a také to, že tvrdí, že nevede kampaň. O realitě, zdali vede kampaň, či ne, se mohou přesvědčit všichni v jakémkoliv městě.

Doktor Jan Hnízdil tvrdí o Zemanových voličích: „Zobecnění, že jde o hloupé a staré lidi, odmítám. Podle mého názoru jde především o lidi vystrašené, nejisté. Lidi, které znepokojuje ekonomická krize, korupce, příliv imigrantů, změna klimatu… Nerozumějí tomu, neznají řešení a hledají někoho silného, ke komu by se mohli přimknout, kdo by je ochránil.“ Sdílíte tento názor? Proč dle vás má Zeman takovou podporu?

Nechci lidi kádrovat, že tomu nerozumí. Ovšem je fakt, že spousta lidí si neověřuje informace a o politiku se zajímá jen zběžně. Pak můžou mít pocit, že pan Zeman pro ně něco dělá. Tak tomu však není.

Jak vnímáte propast podpory Miloše Zemana mezi Prahou a venkovem? Proč mají venkované prezidenta tak rádi?

Protože je „lidštější“ a lidé na venkově to mají rádi. Ale ta lidskost, to je jen jeho hra. Ve skutečnosti ho obyčejní lidé vůbec nezajímají, jak jsem již řekl. Příkladem může být, že prosazuje poplatky za lůžko v nemocnicích, nebo to, že hospodaří s veřejnými financemi velmi nehospodárně.

Lidem třeba tvrdí, že podporuje Klokánky a část své výplaty (ne náhrad) posílá na tato zařízení. To je chvályhodné. Neřekne však, že náklady na Hrad vzrostly oproti poslednímu roku, kdy byl na Hradě Václav Havel (2003) o 65 % a přitom inflace činila jen 31,07 %. Jen za poslední rok „přepískl“ rozpočet hradu o 84 milionů, než bylo plánované, a samotný plán byl nejvyšší v historii.

Pořádal jste řadu demonstrací proti nenávisti vůči migrantům. Jak vnímáte časté argumenty Zemanových voličů, že Zeman je garance toho, že sem nepřijdou migranti?

Tak ta nenávist nebyla jen vůči migrantům. Své doby napadáni byly všichni lidé, kteří vypadali „jinak“. I například čeští muslimové nebo lidé, kteří v ČR žili desítky let. Ale k tomu, že pan Zeman tomu může zabránit. Je to absolutní nesmysl. Prezident o tom nerozhoduje. Ten, kdo nás zastupuje na Radě Evropy, je předseda vlády.

Takže. Pokud v ČR měl někdo „zásluhy“ na tom, že tu nejsou téměř žádní migranti, tak to byla vláda tak nepopulárního Bohuslava Sobotky. Pan prezident vůbec na to neměl žádný vliv a ani ze své funkce mít nemůže.

Když už jsme u toho... Jak vnímáte to v zásadě masové hnutí mezi českými občany, kteří dle průzkumů veřejného mínění jsou až z 90 % proti migraci z Afriky a Blízkého východu a mnozí proti ní od roku 2015 i aktivně demonstrují a protestují?

Je to názor lidí, já mám jiný. Na druhou stranu ČR měla na počet obyvatel nejvíce dobrovolníků, kteří pomáhali v táborech. A reálně proti nedemonstrovalo 90 % lidí. Volby ukázaly, že migrace je palčivé téma pro tak 15–30 % (když spočítáme hlasy SPD, KSČM, Realistů, Rozumných, části ODS, části ANO). A opravdu to není o tom, zdali v ČR chceme migranty, nebo ne. V roce 2015 šlo o něco jiného. Šlo o to, jestli těm lidem, co už jsou reálně na cestě, pomůžeme, nebo ne. Jinak si myslím, že migrace není řešení a pomáhat se má v místě konfliktu.

Daniel Hůlka, František Ringo Čech, Helena Vondráčková a jiné osobnosti se rozhodly podpořit Zemana. Co byste jim vzkázal?

Nic. Je to jejich názor. Spousta osobností, rektorů univerzit, vědců, herců atd. stojí za jinými kandidáty. Jen tak mimochodem. Aby pan Hůlka nepodporoval pana Zemana, když ho vyznamenal a díky tomu měl velkou publicitu. Aby pan Ringo Čech nepodporoval pana Zemana, když byl lídrem strany, jejímž pan Zeman je členem. Já bych také podporoval například Ondřeje Lišku nebo Václava Lásku, kdyby tito lidé kandidovali.

autor: Martin Huml