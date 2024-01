Jde o ropu. Plyn. Čínu. Zásah USA u Jemenu: odhalena skrytá fakta

reklama

Světoví komentátoři a internetoví glosátoři se učí vyslovovat slovo Húsíové a ponořují se do základů historie Jemenu. Kde jsou historické kořeny toho, že právě tento národ nyní vstupuje do televizních zpravodajství jako ten, kdo napadá západní lodě a způsobuje katastrofu námořní dopravě?

Ty moderní termíny pro jakési náhle se objevivší entity, které vyhlásí válku „zkaženému Západu“, jsou velmi povrchní a nepřesné pojmy, které mají rychle asociovat tento termín s určitým typem problému. Takto fungovaly a fugují pojmy „al-Kájda“ nebo „Boko Haram“, ztotožňované zpravidla s protizápadními a protikřesťanskými násilnostmi, zatímco termín „Húsíové“ se pomalu zavádí pro ohrožení námořní přepravy mezi Arabským a Středozemním mořem. Svět si v březnu 2021 vyzkoušel, co přineslo záhadné týdenní zablokování Suezského kanálu pro globlální logistiku, takže se dnes nikdo nediví, proč náhle platíme rejdařům a speditérům trojnásobky běžných sazeb za dopravu zboží. A tak se náboženská skupina zájedovců, odnože ší'itského islámu nejprve stala prostřednictvím médií skupinou teroristickou, poté spřeženci Íránu v oblasti a nakonec i překážkou globálního obchodu.

Houthi (či v české transkripci Húsí) je přitom jméno rodiny čtyř bojovných bratří, které se postupně přeneslo na jeden z jemenských klanů kmene Banu Hamdán starobylé kmenové konfederace Kahlán, která tvořila páteř bájného království Sába, rozkládajícího se zhruba na území dnešního severního Jemenu. A tito Sabejci, původně polyteističtí vyznavači Slunce, Měsíce a hvězd jsou tedy genetickými předchůdci dnešních Severojemenců. V antickém světě byla tato země známá jako „Arabia Felix“, neboli „šťastná Arábie“, zdroj myrhy, kadidla, vanilky a pižma.

I po velkém schismatu, kdy se vyznavači islámu definitivně rozdělili na sunnity a ší’ity, koncem sedmého a v osmém století zuřily stále boje o nadvládu mezi chalífátem, v té době ovládaným Umajjovci, vládnoucími z Damašku a imámátem, vedeným potomky Alího v Karbale, Kúfě či Medíně. Mladší syn čtvrtého imáma Zajd ibn Alí ibn Husejn v roce 740 rozpoutal proti vládě Umájjovců rozsáhlé povstání, které bylo potlačeno a Zajd zabit. Jeho následovníci, kteří ho považují za pátého imáma (namísto jeho bratra Mohammada ibn Alí al-Baqír), jsou pokládáni za větev ší’itského islámu, která je nejbližší vůči sunnitům, vytvořili v horách severního Jemenu kolem roku 893 zájedovský stát. Zájedovci jsou nábožensky nejblíže Ibáditům v Ománu nebo hanífovské škole sunnitského islámu, převažující v Turecku, Sýrii, Iráku, Libanonu a Jordánsku, na rozdíl od hanbalovské školy, převažující v Saúdské Arábii, Emirátech, Kuvajtu a Kataru.

Na rozdíl od íránských ší’itů, kteří jsou následovníci dvanácti imámů, uznávají zájedovci pouze první čtyři a pátého Zajda. V tomto i v mnoha dalších ohledech, se od íránského pojetí islámu i teokratického státu velmi liší, a proto jejich účelové líčení, jako spojenců a spřeženců Íránu, je holý nesmysl. Írán se sice v období boje o dominanci v oblasti středního východu se Saúdskou Arábií stavěl do role ochránce zájmů všech ší’itů, ale tento argument je v rámci nové geopolitické spolupráce mezi zeměmi oblasti považován za stále méně významný.

Když už o tom mluvíme, v čem spočívá význam Rudého moře pro světovou ekonomiku?

Průlivem Báb al-Mandáb (Brána slzí) a Suezským průplavem proudí cca 15 % globálního námořního obchodu. Současné útoky drony a raketami, ať už je způsobuje kdokoliv, zatím způsobují cca 25% úbytek tranzitu touto cestou, tedy přesměrování cca 4 % globální námořní dopravy. To způsobilo skokové zvýšení cen této dopravy a omezení přepravy určitého typu carga. Tyto efekty se přitom týkají především Evropy, které se tím výrazně zdražuje a zpožďuje objednané zboží, přicházející z Asie a hrubě se komplikuje a zdražuje další energetická trasa.

Po zničených nebo uzavřených ruských plynovodech a ropovodech se tedy Evropě nyní komplikuje i import LNG a dalších energetických surovin z Iráku, Kuvajtu, Kataru, Íránu, Ománu i vzdálenějších destinací. V tomto důsledku se zvedá poptávka a ceny energetických surovin na světových trzích rostou.

Ekonomické tažení proti Evropě tedy pokračuje, ale z hlediska globálního obchodu se (kromě zvyšování cen dopravy) nic tak strašného zatím neděje.

O Jemenu se v posledních letech psalo v souvislosti s občanskou válkou a humanitární katastrofou, někteří v této souvislosti připomínají neblahý dopad revoluce arabského jara. Jak tyto události poznamenaly tuto zemi?

Historicky byl vnitřně a reálně rozdělený i Jemen, kde jeho severní část byla zájedovská (nikoli húsíjská) a jižní a východní část sunnitská. Dnešní stav je důsledkem bordelu, který v zemi nastolili vševládní Američané, kteří se v průběhu tzv. arabského jara pokusili svrhnout dlouholetého prezidenta Alí Abdallu Sáleha a nahradit ho svým lojalistou Mansúrem Hádím, který byl obratem vyhnán ze země.

Pokud si tedy dnes Spojené státy stěžují, že Jemen je nepřátelský, nepřehledný a nečitelný, jsou to právě ony, které za současný stav země odpovídají a uměle ho udržují. Je potřeba to chápat – potřebují přece aspoň jednoho nepřítele nad kterým nakonec, alespoň mediálně, slavně zvítězí.

„Pořádek“ v podobě vojenské akce nakonec dělají USA. Můžeme si stručně shrnout, jaké jsou jejich hlavní zájmy v Rudém moři?

Masivní vojenská přítomnost Spojených států v oblasti od východního Středomoří má své dvě hlavní záminky, tedy izraelskou speciální vojenskou operaci proti obyvatelstvu Gazy a reakci arabského světa na ni a právě ty údajné útoky na lodě, které údajně páchají jakési horské kmeny, nazývané Húsíjové.

Skutečným důvodem je však rozšíření sdružení zemí BRICS o Írán, Spojené arabské emiráty, Saúdskou Arábii, Egypt a Etiopii. Všech pět nových členů se totiž nachází v této oblasti a vhodně umístěné vojenské síly od Suezského průplavu přes Africký roh až po Perský záliv, mohou tedy vynucovat určitý způsob jednání nebo naopak jinému bránit. Spojené státy mají v tuto chvíli v oblasti na pozemních vojenských základnách i na palubách námořních svazů zhruba 65 tisích příslušníků ozbrojených sil, přes stovku nejmodernějších bojových a průzkumných letounů, bojové drony i invazní síly.

A zájedovci, líčení nyní jako hlavní nepřítel Izraele v oblasti, jsou opravdu ti poslední, kteří by měli mít zájem na rozdmýchání svého konfliktu s USA nebo se západním světem. Žili, žijí a budou i nadále žít ve svých těžko přístupných horách se svým přesvědčením, hrdostí a s kalachem přehozeným přes levé rameno, protože na tom pravém má každý opravdový zájedovec erpégéčko.

Četl jsem zajímavou glosu, že Húsíové útočí pouze na západní lodě, čínské a ruské šetří. Jaká je vůbec pozice Číny v této části světa?

Pro čínské logistické trasy Belt and Road Initiative jsou problémy v Arabském a Rudém moři jistě špatnou zprávou. Číňané však řeší eskortu vlastních i některých cizích lodí vlastními silami.

Od nárůstu pirátství v oblasti Arabského moře a Afrického rohu mají v oblasti trvale dislokovanou vlastní eskadru tří plavidel o jednom torpédoborci typu 052D, jedné fregatě typu 054A a jedné zásobovací lodi typu 903. Od 1. listopadu plní tento úkol 45. námořní doprovodná skupina, tvořená torpédoborcem Umurči, fregatou Linyi a zásobovací lodí Dong Pingu.

Přestava, že čínské lodě (největší z nich o výtlaku 7500 tun) by mohly z Arabského moře nějak výrazně zasáhnout do událostí na Blízkém východě, kde se nachází největší koncentrace vojenských sil Spojených států od druhé války v Gulfu, je potom více než úsměvná.

Skupiny útočící na lodě jsou ve světových médiích spojovány s podporou od Íránu. Dostává se oblíbený padouch George Bushe mladšího (který kolem Teheránu konstruoval svou „osu zla“) opět do první linie nepřátel Západu?

Jistěže toto je hlavním cílem celého toho nechutného tyjátru – vtáhnout země oblasti buďto do vzájemné konfrontace, nebo je alespoň podle libosti bombardovat a provokovat. Kromě toho, co bylo popsáno výše, jako málo pravděpodobná íránsko-jemenská afinita, si vždycky snažím představit, jak by ta „íránská podpora“ do Jemenu asi proudila.

Letiště v Sanaa bylo uzavřeno pro komerční provoz mezi léty 2012–2022, vzdušný prostor nad Saúdskou Arábií byl a dosud je pro íránské vojenské lety zcela uzavřen a hlavní přístav, zásobující sever Jemenu, Hodejdá, byl v rukou zájedovců pouze velmi krátkou dobu v r. 2015, při jeho souběžné námořní blokádě. Kudy by tedy ty íránské drony a rakety asi do země proudily?

To vyvolává základní otázku: Jaké jsou diplomatické cíle dnešního Bílého domu prezidenta Bidena? Jakou představu má jeho administrativa o americké roli ve světě?

Cíle americké zahraniční politiky na udržení světovlády se nemění, pouze jejich prostředky se upravují. Americká veřejnost je stále méně ochotna akceptovat rozsáhlé vojenské operace vedené vlastními vojáky. Proto už invaze, spojené s tzv. arabským jarem jsou vedeny převážně různými teroristickými a zločineckými skupinami za podpory malými jednotkami speciálních sil, případně tzv. soukromými armádami typu Blackwater nebo Wagner.

Další oblíbenou taktikou je osvědčené britské Divide et impera, kdy jsou proti sobě poštvány celé státy, jako to vidíme v konfliktu rusko-ukrajinském, či v minulých konfliktech v bývalé Jugoslávii, irácko-íránském či v pozdější, dekády trvající nevraživosti arabsko-perské či sunnitsko-ší'itské. Americké „dělové čluny“ k tomu poskytují výhružnou kulisu a zdvižený prst.

Vlastní realizace této politiky však bude stále obtížnější, neboť zdroje jejího financování, od kontroly strategických a energetických surovin až po obchodování dolarem, budou postupně vysychat. Sdružení BRICS už delší dobu připravuje vedení obchodních operací v národních měnách nebo v nové zúčtovací měně.

