Skála: Írán může být pro Trumpa tím, čím byl pro jeho předchůdce Vietnam

Skála se při hodnocení americké války opírá i o dva vlivné americké hlasy, bývalého zbrojního inspektora Scotta Rittera a ekonoma Jeffreyho Sachse. Dochází k závěru, že neúspěch může otřást celým Trumpovým brandem. Demonstrace síly, se údajně proměnila v miliardové fiasko s dalekosáhlými důsledky.
Podle Skály je situace pro Washington kritická už na vojenské úrovni. „US military alone has reportedly lost at least $5.5 billion worth of military equipment,“ cituje Rittera a Sachse a dodává, že americké síly jsou nejen oslabené materiálně, ale musely přesouvat munici z jiných strategických oblastí – z Tchaj-wanu, Jižní Koreje či indického oceánu. Zásoby munice jsou téměř vyčerpané, některé zbraňové systémy citelně poškozené. „The damage caused by that aggression is gigantic,“ cituje Skála americké experty.
Přestože Írán není schopen měřit s jadernou velmocí síly v otevřené bitvě, samotný fakt, že stále vzdoruje vrhá podle historika na americkou administrativu špatné světlo. Trump si dlouhodobě budoval pověst tvrdého vyjednavače, který „končí války“ a vrací Americe zasloužený respekt. Íránská kampaň tento obraz možná vážně narušila. „They agree that he doesn’t really care what happens to the United States and Iran… he is mainly concerned with saving face, or, as they say, his brand,“ přibližuje Skála postoj Rittera a Sachse. Trump podle nich hledá způsoby, jak přenést vinu na okolí (například na ministra obrany), ale cesta ven bez přiznání viditelné porážky je velmi obtížná.
Skála upozorňuje i na domácí dopady. Raketový růst cen pohonných hmot, inflační vlna na potraviny a další zboží dopadají přímo na americké rodiny. „They believe that Trump is almost guaranteed to lose… the November congressional elections,“ upozorňuje na americké veřejné mínění. Ztráta většiny ve Sněmovně reprezentantů, a možná i v Senátu, by otevřela Demokratůtm cestu k impeachmentu. Írán se tak může stát symbolem, že „staré mocenské nástroje už nefungují tak, jak Washington předpokládal“.
Zajímavý je i Skálův postřeh o rostoucím propojení americké a izraelské politiky. V Kongresu se dokonce projednává zákon, který by veteránům izraelské armády přiznal stejné benefity jako americkým vojákům, což mnozí považují za skandální, bezprecedentní. „The United States’ policy in the Middle East has no legitimate justification at all from the standpoint of American interests,“ uzavírá Skála s Ritterem a Sachsem. Podle Skály jde dlouhodobě o prosazování izraelských zájmů na americký účet.
Rozhovor Bureše se Skálou není jen další glosou k blízkovýchodní krizi. Skála upozorňuje, že neúspěch v Íránu může být pro Trumpa tím, čím byla vietnamská válka pro předchozí generace politiků, bodem zlomu, kde se ze státníka může stát nenáviděná karikatura. Pokud měl Írán vrátit Americe respekt, může se stát hrobem její pověsti jako supervelmoci.
