Je prostě blbá. Na hranici mentální retardace! Anarchistka, která je souzena za výzvu k zapálení policie, zvedla ze židle bývalou policistku. Ta je ve varu

ROZHOVOR „Tohle je důsledek pseudodemokracie, která dovoluje, aby vyrůstali spratci.“ Takto tvrdě komentuje aktuální kauzu bývalá policistka a nynější členka Odborové aliance integrovaného záchranného systému Petra Lhotáková. Případ aktivistky, která přinesla v loňském roce na pochod Prague Pride transparent s nápisem „Zasraný gender, vezmi si molotov, zapal policii“ (policejní překlad), se v minulých dnech dostal před soud. Souzená aktivistka odmítá, že by chtěla v někom vzbudit potřebu upalovat policisty. „Jsem anarchistka a přála bych si svět bez policie. Text transparentu jsem ale myslela, aby policie byla zrušena. Ne však násilnou cestou. Byla to nadsázka, kterou policisté ale nepochopili,“ uvedla pro ČTK.

Před rokem se na Prague Pride objevil transparent s nápisem „Fuck gender, take a molotov, burn the police“. Vy jste na nápis upozornila a aktivistka, která transparent na festival přinesla, se dostala v úterý před soud v Karviné. Jak vše vlastně začalo?

V rámci odborové činnosti se zabývám ochranou práv a právem chráněných zájmů příslušníků bezpečnostních sborů. Při pochodu Prague Pride si stěžovali příslušníci dopravní policie z Prahy, že kolabují, protože nenafasovali letní boty a musí být na místě v kanadách. Ověřila jsem vše ve výstrojovém skladu, kde mi řekli, že letní boty nejsou ani vyrobené. Chtěla jsem podat z tohoto důvodu podnět, a proto jsem prohlížela fotografie z Prague Pride. Praštil mě do očí transparent, o kterém mluvíte, a také transparent s nápisem „Papež prcá kluky“.

Zajímalo mě, zda se tím policie z moci úřední začala zabývat. Jinak jsou totiž velmi aktivní, co se týká jiných výroků, například proti migrantům nebo proti islámu. Podala jsem dotaz podle zákona 106 na policejní prezidium a ptala jsem se, jestli byla věc příslušníky, kteří měli pochod na starosti, odhalena. Dala jsem už přímo v této písemnosti podnět k prošetření možného podněcování nenávisti vůči policistům. Sdělili mi, že věc je zadokumentovaná a postoupená na kriminálku. Věc se začala řešit. Nebyla jsem účastníkem řízení, byl poškozen veřejný zájem, mohla jsem se tázat, jak věc pokračuje jen podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dozvěděla jsem se, že se vše dostalo k soudu. Jsem velmi ráda. Výroky proti policii i proti státu se často přehlížejí.

Aktivistka se hájí tím, že text byl nadsázkou, domnívala se, že se „taková blbost“ k soudu nedostane. Takto hovořila s novináři. Jak to vnímáte vy?

To, že bylo na transparentu „zapal policii“, obhajuje tak, že policie je instituce, nehmotná věc, kterou zapálit nejde. Jaký je tohle pro vás argument?

Je opravdu blbá. Policie, to jsou lidé. Vadí mi, že sami policisté nekonali a čekali až na nějaký impuls. Funguje určitá politická korektnost. Ukazuje se, že policie není apolitická, straní příživníkům. Co taková slečna dává státu tím, že okupuje Kliniku, dělá ze sebe hrdinku a teď bude fňukat u soudu? Doufám, že vznikne precedens a tyhle lehkoživky budou trestány stejně jako jiní. Takhle to dál nejde.

Novinářům aktivistka také sdělila, že je anarchistka a zastává názor, že policie je zbytečná a měla by být zrušena...

Já bych zrušila ksindly, kteří tvrdí, že pomáhají naší zemi k rozkvětu. Ona si měla dát pozor na to, co na transparent napsala. Pojem police má široký výklad. Nepsala o policejní instituci. Je prostě blbá.

A co její věk? Do jaké míry by se v těchto věcech podle vás mělo přihlížet k tomu, zda jde o mladistvého nebo ne?

Spáchala to jako mladistvá a tudíž z toho těží. Vinu by měli nést i její rodiče. Co tam dělala? Jak to, že chování rodiče kvitují? Tohle je důsledek pseudodemokracie, která dovoluje, aby vyrůstali spratci, kteří se pak budou hájit věkem, a že to tak nemysleli. Je úplně jedno, jaký trest padne, je dobře, že se vše vůbec dostalo k soudu a veřejnost má informace. Je jedno, jestli to oznámila Lhotáková nebo Franta Kropáček. Věřím, že policie přehodnotí postoje a bude jakékoli výrazy proti státu postihovat a tvrdě trestat. Jsem ráda, že vše nezůstalo na úrovni přestupku nebo odložení a věc řeší soud, který jediný má možnost vydat stanovisko, které má hodnotu.

Ať si tohle dělají doma, ať si píší transparenty, kadí ke komínu. Ať neotravují slušné lidi, kteří na exoty nejsou zvědaví.

A svoboda slova? Co názor, že teď se začne zavírat za texty na transparentech.

Já budu ráda, když se lidé budou zavírat za transparenty. Lidi se zavírají za Facebook. Dobře víte, jaká je situace poté, co se rozhodlo, že policie při prošetřování může prověřovat i neveřejné příspěvky. Plno kolegů je stíháno za to, že měli údajně xenofobní nebo rasistické výrazy, plno lidí je perzekvováno, lustrováno. Padla kosa na kámen. Já doufám, že příště si právě ona rozmyslí, jaký ponese transparent. Kdyby tam stálo „upalte migranty“, i kdyby to bylo napsáno vietnamsky, věřte tomu, že je kvůli tomu úplně jiný cvrkot. S anarchisty se jedná jinak. Na to oni spoléhají. Teď všichni budou volat po demokracii. Ale oni musí přijmout demokracii, která platí podle Ústavy a Listiny základních práv a svobod. I policista je občan.

Vy jste pracovala u policie téměř dvacet let. Jaký obecně sledujete trend, co se týká agresivity různých skupin vůči policii?

Vývoj je tragický. Prezident Havel zrušil trestný čin slovní útok na veřejného činitele. Z toho se stala alfa a omega přístupu k policii. Zažila jsem tu dobu. V uniformě jsem nesla po městě Benešov poštu na ředitelství. Mládež na mě hned zkusila vulgarismy: píčo, krávo. Já jsem zamáčkla slzu. Bylo mi to líto vůči uniformě, která si to nezaslouží a člověk v ní nemá snížený práh cítění. Díky absenci vojny, absenci výchovy k vlastenectví, úctě k pomáhajícím profesím, jako jsou zdravotníci, policisté, si takto mládež vychováváme.

Kdyby dámě, o které jsme mluvili, někdo ublížil, tak by hned volala policii. Na druhou stranu by policii jako instituci podpálila. Tak až se jí bude něco dít, ať si volá, koho chce.

Chci poděkovat policii, vůbec orgánům činným v trestním řízení, státnímu zastupitelství, že vše uchopily tímto způsobem. Daly naději, že bude uplatňován stejný metr na příznivce i odpůrce současného systému.

autor: Daniela Černá