Jen 90 miliard a ubráníte Česko. Ten, co „udal“ Ukrajinu, o nákupech Černochové

Pane Šafaříku, už se „usadil prach“ poté, co jste před pár měsíci řekl, co jste opravdu viděl na Ukrajině? Přišel jste coby zbraňový školitel a trenér o nějaké „kšefty“?

Usadil. Zhruba 3 týdny mě lidi viditelně poznávali na ulicích. Nicméně od té doby už se všichni zase baví jinými tématy a vše se vrátilo do klidu.

O zakázky jsem samozřejmě přišel. To jsem zmiňoval už v prvním videu, které jsem dělal v angličtině. Zejména o ty finančně zajímavé, kde se jedná o výcvik několika týmů, nebo celé řady lidí a brigád. Výcvik jednotlivců se naopak mírně zvýšil. Nicméně v žádném případě nepokrývá ztrátu z ukončeného výcviku týmů, který je placený z různých příspěvků a přísun těchto příspěvků je přímo úměrný veřejnému pózování ve prospěch ukrajinské strany. Stal jsem se tím samozřejmě osobou, se kterou nechce být nikdo takový spojován.

Kdo je vlastně váš typický klient z řad běžných občanů? Proč se vlastně dnes lidé chtějí učit střílet?

Fundamentální úloha muže je ochránit ženu a děti. Společně s tím, že nikdo z nás nechce selhat. Zpravidla nepotřebujeme vyhrávat. Ale nechceme selhat.

A představa, že jsem jako muž bezmocný při ochraně ženy a dětí, je představa naprosto destruktivní. Naučit se ovládat zbraně, jako nástroj násobení mojí síly, je proto něco, co zejména muže velmi přitahuje.

Výcvik se zbraněmi je finančně náročná záležitost. Proto jsou moji klienti zpravidla muži z vyšší střední třídy a podnikatelé.

Zbraně jsou nyní politickým tématem. Respektive jejich nákup. Budeme kupovat letouny F-35, „bévépéčka“ CV90 a jiné stroje. Máte důvěru v „čistotu“ těchto investic?

V žádném případě. Cokoli, na co státní správa sáhne, má několik společných jmenovatelů: Bude to drahé. Vybere to někdo, kdo s tím nepracuje. Bude to špatně nebo minimálně daleko pod stávajícím standardem soukromého sektoru. A pravděpodobně to nebude fungovat. Každá z investic státní správy by měla být crowd fundingový projekt.

Když se jenom podíváme na Českou zbrojovku a jejich Bren 1. Každý člověk, kdo párkrát střílel a disponuje alespoň půlkou mozku, by je s takovou puškou poslal hned do p*dele. Už něco tak zásadního, jako byly např. proprietální zásobníky. Pistole Phantom a další vybavení jako například boty. Průser za průserem, které dávali dohromady lidi, kteří to samotné vybavení nepoužívají. Vše zaplaceno z peněz, které státní správa pod pohrůžkou násilí, omezení svobody nebo zabavení majetku vzala svým občanům.

Objevují se teorie, že na Ukrajině se Ukrajinci nebrání ani tak tanky a bojovou technikou, ale protileteckou obranou a s pomocí masy pěšáků s lehkými zbraněmi. A že zmíněné zbraně, které chceme pořizovat, nejsou obranné, ale spíš zapadají do rámce toho, co po nás chtějí Američané a NATO. Je to pravda?

Obávám se, že v této části nemám potřebný rozhled, abych se k problematice vyjádřil. Nicméně mě to samotného zajímá. Možná bychom se mohli zeptat našich zástupců ve státní správě, kteří o daném nákupu rozhodují, proč kupují zrovna takové a takové vybavení a jaké je využití pro obranu České republiky a jejich občanů.

Co tedy nakupovat? Čím zvýšit bezpečnost obyvatelstva? Co dělat?

Individuální připravenost a soběstačnost.

V republice máme asi 2 000 000 mužů ve věku od 18 do 55 let.

Jako soukromý sektor, bez omezení státní správy a její zkostnatělé výcvikové struktury, jsem schopný během 5 dnů připravit desetičlenný tým mnohem obsáhleji, než jsou běžné schopnosti profesionálního vojáka AČR po roce služby.

Vystřelí každý asi 1000 nábojů, ale dá se to zvládnout v použitelné míře i se 300.

Střelnice je 3000 Kč/den

Instruktor při podobné dlouhodobé práci pak třeba 8000 Kč/den

Náboj je nějakých 10 Kč.

Puška Bren 2 Ms se rozhodne dá dodat za 30 tisíc, když jsme CZUB z veřejných peněz zainvestovali růst. (Alespoň potom, co napraví přesnost této aktuálně produkované zbraně tak, aby dosahovala alespoň přesnosti té nejlevnější AR 15.)

2M/10x5x3000 = 3 miliardy, střelnice

2M/10x5x8000 = 8 miliard, instruktor

2Mx1000x10 = 20 miliard, náboje

2Mx30 000 = 60 miliard, pušky

Střílím to od boku a bude třeba financí i na režii, ale za 90 miliard máte vyzbrojenou a v základní úrovni ovládání zbraní a pohybu malých týmů vycvičenou sílu, díky které se stane jakýkoli pokus o napadení a pak silové udržení takového státu naprostým nesmyslem. Automaticky předpokládám, že puška každému po výcviku zůstane.

Bojíte se vy osobně útoku Rusů na východní křídlo NATO, potažmo na nás? Vyčítáte generálu Řehkovi, ale i politickým představitelům, že o tom mluví?

V žádném případě se nebojím útoku Rusů. Bojím se pózování stávající státní správy a snahy o zachování si určité pozice před západním světem. Kdy v rámci zachování této pózy nebudou ochotni situaci deeskalovat a naopak budou do konfliktu jen přilévat.

Z vlastní zkušenosti hodnotím konflikt na Ukrajině jako naprostou frašku a v žádném případě na mě nepůsobí dojmem, že by šlo o cokoliv většího než jen o otázku Ukrajiny. Respektive snahy Ruska stanovit si určité hranice, aby se kulturní úpadek západního světa, ať už je tento ruský názor oprávněný či nikoli, nepřeléval do Ruské federace. Nemyslím si, že Rusko jako celek v březnu 2022 aspirovalo, nemluvím teď o různých jednotlivcích uvnitř Ruské federace, na snahy převzít kontrolu nad Evropou nebo jejím východním křídlem. Jak je to, si netroufám tvrdit.

Tak či tak, čistě prakticky: Kdyby nás někdo, kdokoliv, napadl. Za jak dlouho se člověk, který neumí střílet, střílet naučí? A co je v takovém výcviku nejdůležitější?

Za 5 dní je možné z instalatéra vycvičit člověka, který je schopný se svojí osobní zbraní zasahovat cíle velikosti postavy do vzdálenosti 300 m. A alespoň základním způsobem se pohybovat v týmech ve formátu shoot-moove-comunicate.

Ale v masovém konfliktu nejde nutně jen o nauku střeleckou. Ale o obecnou vlastní individuální připravenost, soběstačnost. Povědomí o zdrojích a schopnost s nimi nakládat. Například povědomí o tom, že jednoduše není možné jíst z darovaných a nakoupených trvanlivých potravin, zatímco všechny ořechy, jabka, hrušky, švestky, papriky a rajčata nechám okolo shnít. Jak se to například dělo na Ukrajině, když jsem tam byl já.

Schopnost být bojově efektivní skrz několik dní bez stabilní podpory. To se například nejlépe učí při lovu. Mně samotnému trvalo v zimě asi 5 dní, resp. 5 vycházek, než jsem skutečně vyladil a vyřešil vybavení, díky kterému bych mohl pohodlně, tedy se zachováním soustředění na úkol, nehnutě sedět v mrznoucích teplotách skrz celou noc.

Za nejdůležitější bych v takovém případě považoval mentální nastavení. Předem jasně stanovenou čáru v písku, kdy po jejím překročení následuje absolutní destrukce takového narušitele.

Natvrdo: Jak dlouho by dle vás český národ dokázal odolávat typu útoku, který Rusové předvedli na Ukrajině?

To, co Rusové předváděli na Ukrajině, by u nás vůbec neprošlo. Zmasakrovali bychom je do několika týdnů.

Dnes je ale situace jiná. Bojovníci na obou stranách jsou naučení a zocelení. Věřím, že je den ode dne lepší způsob výcviku, využívání vybavení, kooperace a koordinace. Na obou stranách. Bylo by krátkozraké přemýšlet nad tím, že ruské nebo ukrajinské síly v březnu 2022 jsou ty stejné síly v březnu 2023. A zároveň přemýšlet do budoucna například nad invazními silami na podzim 2023, že to budou ti neschopní idioti, co napadli Ukrajinu v březnu 2022.

Jak byste se vy osobně stavěl k občanům, kteří by danou válku díky její politické genezi nebrali za svou a chovali by se pasivně?

Argument na odvolání se k politické genezi takového konfliktu je v případě už probíhajícího konfliktu lichý. To je debata, která probíhá ve chvílích, kdy kolem nepadají bomby. Pak si můžeme zase v klidu sednout ke stolu a začít přemýšlet, jak jsme se tam dostali a co udělat proto, aby se podobné nedorozumění neopakovalo.

Neochotu zapojit se do obrany státu, což nemusí být nutně jen držet pušku a střílet lidi, znamená to i obrovské množství podpory v týlu, bych automaticky ohodnotil ztrátou občanství. Naopak aktivní přístup k obraně státu bych po ukončení konfliktu odměnil minimálně pozemkem, na kterém bych deklaroval neomezené právo postavit ostrovní objekt k bydlení. Aby měli muži vracející se z války místo, kde můžou najít klid. Najít svůj vnitřní mír, založit rodinu a dožít zbytky svých dní bez starosti o střechu nad hlavou.

