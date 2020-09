Kandidující farmář Šrámek: Naše výrobce potravin by poškodilo uzavření hranice se Slovenskem, ale zato s Polskem...

ROZHOVOR Koronavirové šílenství je spásou pro ty, kteří hledají výmluvy na stávající problémy společnosti. Zavření hranic vzájemnému obchodu nepřidá, i když například z Polska se sem pak nejspíše nedostanou méně kvalitní potraviny. A naše potravinová soběstačnost? Nemáme silné podniky, které by splňovaly kritéria velkých řetězců. A takzvaný prodej ze dvora je chabou náplastí, ten je opravdu jen pro toho nejmenšího sedláka. Zapomněli jsme na soběstačnost měst, zásobitelných z jejich blízkého okolí a vůbec větší podporu zemědělství, které má řadu neocenitelných, ale také nyní nedoceněných funkcí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to uvádí bývalý poslanec, farmář a propagátor zdravého životního stylu Pavel Šrámek.

Jak se díváte na současnou diskusi o potravinové soběstačnosti? Není tak trochu pozdě a dá se vůbec v současné době být kompletně soběstačný?

Diskuse o potravinové soběstačnosti má určitě smysl a dobrý hospodář a hlavně politik-státník by měl o tom přemýšlet. Bohužel za posledních 30 let se touto otázkou politici nezabývali a připadá mi to teď trochu jako “pozdě bycha honiti”. Každá sebevědomá země si samozřejmě hýčká své zemědělce a podporuje je. Jednak z důvodu právě výroby potravin pro své obyvatele, zároveň také kvůli bezpečnosti, myslím tím bezpečnosti nejen kvality, ale bezpečnosti země, prostě nebýt v případech krize závislý na dovozech.

Jako farmář jste určitě bojoval s prodejními řetězci a markety. Prodej "ze dvora" přece dnes nemůže spasit každého…

Určitě ne. Prodej ze dvora je jen pro opravdu velmi malé regionální producenty. Pokud se jako seriózní regionální producent chcete účastnit skutečného prodeje, řetězcům se nemůžete vyhnout. Problém současných řetězců je ten, že by nejraději měly jen jednoho výrobce pro daný sortiment, nejlépe na co nejvyšší úrovni, nejen celostátní, ale nejlépe i evropské. Regionální producenti nejsou schopni obsáhnout celou ČR, jednak z důvodu logistiky, ale hlavně kapacity. Zásobovat 50 - 80 prodejen můžete, ale 300 a více prodejen, to už je jen pro velkého zpracovatele. Některé řetězce mají regionální sklady a jsou otevřené takzvanému regionálnímu zalistování. Naprostá většina ale chce celou republiku, závozy na centrální sklad nebo na všechny sklady, pokud jich mají více. To by mohl stát na vládní úrovni změnit, více podpořit regionální výrobky a jejich možnost dostat se na trh. To ale současná vláda nemá v plánu.

Kandidujete "do kraje" - myslíte, že i kraje, nebo alespoň okolí velkých měst, by mělo být soběstačné? Myslím tím to, aby v určitém okolí byl nějaký zpracovatelský podnik - mlýn, pekárna, jatky...

Současná krize nám jasně ukázala, že iluze o globálním trhu mají své limity. Navíc v oblasti potravin nedává vůbec žádný smysl vozit je přes stovky či tisíce kilometrů sem a tam. Regionální producenti to však nemají jednoduché. Zákazníci si zboží žádají, ale jak už jsem zmiňoval, dostat se do distribučního řetězce je obtížné. Svět, Evropa, ale i státy uvnitř velmi zcentralizovaly svoji produkci, jsou efektivní, mají takzvanou výhodu z objemu, z velikosti. Na druhou stranu mají velké distribuční, dopravní náklady, a to je u potravin ten nejpodstatnější náklad. Umí také díky různým technologiím ušetřit často na kvalitě výrobků, aniž by to spotřebitel poznal.

Měl jste přece jen určitou výhodu, jako poslanec, navíc s řadou funkcí...

Naopak, výhoda to nebyla, byl jsem pod velkou veřejnou kontrolou a často čelil i nepravdivým útokům na svoji osobu.

Dá se říci, že diskuse o dvojí kvalitě potravin tak nějak vyšuměla a nic se vlastně neudálo?

Dvojí kvalita potravin je samozřejmě problém a je třeba ho řešit. To, že toto téma bylo otevřeno a už se o něm několik let mluví, donutilo právě některé výrobce tyto praktiky opustit. Uvědomili si, že mediální a společenská diskuse by mohla uškodit jejich byznysu a to vedlo k nápravě, aniž by se musel přijímat jakýkoliv zákon. Tento efekt opravdu zafungoval a je vidět, že často veřejná poptávka je silnější než nedokonalý zákon, ve kterém by bylo velmi problematické vše obsáhnout a trestat.

Pojďme na koronavirus - může podle vás způsobit problém zavření hranic se Slovenskem, Polskem a především Německem?

Určitě, zavření hranic se Slovenskem může poškodit naše producenty, hlavně potravin, které na Slovensko ve velkém vyvážíme. Na druhé straně dovozy často nekvalitních potravin například z Polska, by mohlo naopak pomoci. To jsou ale jen čiré spekulace, omezení obchodu na jakékoliv úrovni mezi zeměmi EU je špatně.

Jak vidíte prognózu vývoje ve společnosti, kterou nyní poněkud ovládá strach, přiživovaný médii?

Myslím, že se jedná a naprosto nepřiměřenou hysterii. Nejsem epidemiolog, ale musím se přiznat, že mě, jako člověka, který celý život používá zdravý selský rozum, se již od začátku líbil právě švédský scénář, švédský model. Virus nelze porazit, jak hřímal náš premiér, to je nesmysl a iluze, je a bude tu s námi. Je třeba si udržovat silnou imunitu, žít zdravě a hlavně jíst čerstvé a zdravé potraviny, které právě posilují imunitu. My jsme zavřeli ekonomiku a doslova zlikvidovali mnoho podnikatelů. A výsledek vidíme dnes, promoření společnosti se nevyhneme. Jsem přesvědčen, že toto koronavirové šílenství někomu spadlo jak dar z nebes, aby všechny problémy společnosti mohl právě svést na koronavirus. Na ten stejně umírají lidé, kteří již nějakou nemoc měli, jsou obézní a podobně. Zdraví lidé si nemocí projdou jako chřipkou. Kdo se staral a stará o své zdraví a životní styl, ten se nemusí bát žádného koronaviru.

