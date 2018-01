Karel Schwarzenberg pro PL: Je hodně nasraných voličů. Víc, než si Miloš Zeman myslel

ROZHOVOR Hanlivá kampaň příznivců Miloše Zemana, která naznačuje, že prezidentský kandidát Jiří Drahoš zve do Česka migranty, exministra zahraničí, poslance Karla Schwarzenberga nepřekvapuje. Sám ji před pěti lety prožil na vlastní kůži v ještě horší formě. Jak na to má Jiří Drahoš odpovědět? „Nemá si hrát na to, co není. Zeman bude Zemanem a Drahoš by měl být Drahošem. To stačí,“ je přesvědčen účastník první přímé prezidentské volby v Česku Karel Schwarzenberg v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Co jste říkal na negativní kampaň, která se objevila proti prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi v médiích?

Já jsem to očekával, také jsem to Jiřímu Drahošovi říkal. Proto mne nic nepřekvapuje.

Nepřekvapuje vás to proto, že jste útočnou negativní kampaň před pěti lety zažil jako účastník druhého kola přímé prezidentské volby na vlastní kůži?

Ano, takže vím, že kdo jde do prezidentské kampaně, musí mít hroší kůži. Tak doufám, že ji Jiří Drahoš má.

Považujete text inzerátů, který se objevil v některých novinách, za lživý?

Nevím, já jsem ještě žádný inzerát neviděl. Měl jsem bohudíky nějakou práci.

Inzerát naznačuje, že profesor Jiří Drahoš zve do České republiky migranty, i když to sám několikrát dementoval. Zvláštní také je, že ředitel redakcí jedněch novin, které hanlivý inzerát zveřejnily, se od něj ve stejném čísle deníku distancoval. Není to pokrytecké?

Prachy jsou prachy. Určitě to je pokrytecké, ale jim jde o prachy a pokouší se to trochu maskovat. Ale je to blbost. Chovají se svinsky, protože za to dostávají peníze.

Jak vnímáte, že Zemanovi spolupracovníci a přátelé využili díry v zákoně a zatemnili financování jeho kampaně? I když současný prezident sám tvrdil, že žádnou kampaň dělat nebude, oni ji vedou na jeho podporu, hradí reklamu i billboardy za miliony, ale odmítají uvést, odkud peníze berou. Prezidentská kampaň, ač by měla být podle zákona transparentní, je neprůhledná.

Šikulové, jsou to šikulové. Šikovnost nebudu nikdy politickému protivníkovi vyčítat. Když na ten trik přišel a využije ho, tak prosím.

Ale není to obcházení zákona?

Ano, zdá se mi to průhledné, ale asi legální.

Budete prosazovat, aby se zákon změnil? Protože asi ztrácí smysl požadavek transparentnosti, tedy povinnost vedení transparentních účtů, na kterých kandidáti musí uvádět zdroje svých příjmů, sponzory a dárce, nebo finančních limitů kampaně, když se zákon dá tak snadno obejít?

Myslím, že někdy v příští periodě. Teď už je pozdě. Ale měli bychom na to myslet.

Jak se díváte na to, že členové spolku Přátelé Miloše Zemana, nejbližší prezidentovi spolupracovníci – kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý – nebo předseda Strany práv občanů Jan Veleba odmítají osvětlit, odkud peníze na Zemanovu kampaň přišly? Pan Veleba dokonce odešel uprostřed natáčení pořadu televize DVTV, protože odmítal odpovědět, jestli kampaň financuje Strana práv občanů nebo zda na ni přispívá.

Ten celý spolek je od začátku podezřelý včetně pana Veleby samotného, takže se tomu nedivím. Jisté osobnosti ve veřejném životě České republiky jsou známé firmy a nedělám si o nich iluze.

Nepřipomněla vám současná kampaň proti Jiřímu Drahošovi vaši situaci v druhém kole prezidentské volby, kdy jste čelil velmi lživé kampani ze strany příznivců Miloše Zemana, která pak přispěla k jeho vítězství?

Kdyby útoky byly zaměřeny jen na mne, tak by mi to nevadilo. Mně vadily dvě věci. Když šly útoky na moji ženu, která je upoutaná na invalidní vozík, to se mezi slušnými lidmi nedělá. A pak mi vadilo, když Václav Klaus mladší tvrdil, že můj otec byl kolaborant, přitom on proti Němcům opravdu bojoval, založil podzemní síť, on byl opravdový antinacista, který s Němci bojoval. Také na to doplatil. Takže když útočili na mne, to mi nevadilo, já mám hroší kůži, ale když útočili na mého zesnulého otce a na moji ženu, to mi opravdu vadilo.

Když ale víte, že tehdy lži na voliče působily, neobáváte se, že to může zapůsobit i tentokrát?

Na některé voliče ano, ale mezitím už s tím mají lidé zkušenosti, už se s těmito způsoby kampaně za těch pět let obeznámili, takže nemusí brát všechny výroky z okolí pana prezidenta a jeho vážně.

Věříte, že tentokrát má Jiří Drahoš šanci vyhrát nad Milošem Zemanem?

Myslím, že profesor Drahoš má zdravou šanci, o tom jsem přesvědčen. Uvidíme, jak to dopadne. Není to jisté, někdy záleží na počasí a na různých dalších věcech, které někdy mohou ovlivnit výsledek voleb. Na každý pád si myslím, že je větší počet, je hezký výraz „nasraných voličů“, na to, co Miloš Zeman posledních pět let vyváděl, než si prezident myslel. A řekněme, že si druhá strana uvědomila, že to tehdy prohráli moji vinou, ale také i jejich vinou, protože při druhém kole se na horách k urnám necpali, šli lyžovat.

Teď se očekává, jak dopadnou televizní duely obou prezidentských kandidátů, kteří se dostali do druhého kola. Zřejmě budou dva, jeden z nich v České televizi, druhý na Primě. Ale debatou v České televizi nebude provázet moderátorská jednička Václav Moravec, ale moderátorka Světlana Witowská. Není to chyba ze strany vedení veřejnoprávní televize?

Když Václav Moravec sám odstoupil, nemá o tom smysl diskutovat. Ale kdyby se mělo ustupovat kancléři Hradu, nesvědčilo by to o příliš velké demokratické úrovni naší země.

Mohou tyto televizní debaty nějak výrazně zasáhnout do konečného rozhodnutí voličů?

Ano. Všude na světě. Vzpomeňte na slavné debaty Nixon – Kennedy, díky nimž vyhrál Kennedy. Debaty kandidátů lidi velmi ovlivňují, přikloní se třeba k tomu, kdo je jim na obrazovce sympatičtější.

Někteří příznivci Zemana věří v úspěch svého kandidáta, protože jsou přesvědčeni, že Jiří Drahoš nemá zkušenosti z politiky a není tak zdatný rétor, navíc bude muset čelit útokům ze strany Miloše Zemana, na což asi také není z vědeckého prostředí příliš zvyklý. Někdo říká, že by Jiří Drahoš měl reagovat podobně útočně, jiní naopak radí, aby ukázal, že je slušnější a kultivovanější než jeho protikandidát. Co si myslíte vy?

Musí být Drahošem. Zeman bude Zemanem a Drahoš by měl být Drahošem. To stačí. Nemá si hrát na to, co není. Prostě má být upřímným, otevřeným Drahošem.

