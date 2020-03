Kašlete na karanténu? Cigáro a pivečko na zahrádce? Advokát nemilosrdně o vašem trestu. Slitování nečekejte

ROZHOVOR V advokátní kanceláři Langmeier & Co., jejímž zakládajícím společníkem je JUDr. Jan Langmeier, by se na podobné otázky před několika týdny jen těžko hledala odpověď. Ale nyní? Koronavirus, propouštění, omezení ústavně garantovaných práv občanů, insolvence firem, nezaměstnanost. O těchto tématech s Janem Langmeierem hovořily v pátek ParlamentníListy.cz.

Vláda ČR jako jedna z prvních v Evropě přišla s opravdu hodně razantními opatřeními, ale chybějí roušky, respirátory...

Z pohledu práva, může koronavirus změnit či vytvořit zcela nové normy, zákony?

To bezpochyby může. Právo v zásadě vždy reaguje, byť s určitým časovým odstupem, na společenskou situaci. Již nyní se diskutují, popřípadě projednávají úpravy v zákonech upravujících sociální a nemocenské pojištění. Dále bude zapotřebí nepochybně přijmout určitou právní úpravu, která bude řešit rozsáhlé ekonomické důsledky řešení této koronavirové krize.

Jak to je, podle vás, s tou soudržností Evropské unie, když si některé státy navzájem zabavují ochranné pomůcky? A co říct na fakt, že každá země přistupuje k řešení pandemie zcela odlišně?

Pokud jde o soudržnost Evropské unie, tak nelze současnou situaci paušalizovat. Na úrovni Evropské unie neexistuje žádný vrcholný orgán, který by rozhodoval o tom, jak se budou ochranné pomůcky rozdělovat. Tato krize přitom zasáhla prakticky všechny státy EU. Je tedy logické, že se jednotlivé státy snaží si zajistit vlastní cestou maximum ochranných pomůcek. A obdobně je to s přístupem k řešení pandemie. Neexistuje žádná centrální autorita pro tuto věc v rámci EU. Tedy je pochopitelné, že každý stát volí tu cestu, kterou považuje za optimální.

Jaký trest může hrozit těm, kteří reálně a vědomě poruší karanténu?

V prvé řadě hrozí takovým osobám pokuta. V krajním případě, zejména kdy tuto karanténu vědomě poruší osoba již nakažená koronavirem, by se mohlo jednat o úmyslný trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci nebo trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti.

Reálně hrozí jaký trest?

Základní trestní sazba u úmyslného trestného činu činí šest měsíců až tři léta. Nicméně, pokud by v důsledku tohoto jednání někdo zemřel, tak by trestní sazba činila tři roky až deset let. U nedbalostní formy hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, a v případě, že dojde k úmrtí, tak jeden rok až šest let. Pokud by došlo k úmrtí více než jedné osoby, tak je trestní sazba ještě vyšší. Činí pět až dvanáct let u úmyslné formy a tři až deset let u nedbalostní.

Jak se díváte na fakt, že například Velká Británie prakticky žádná opatření neřeší? Pořád se tam uvažuje i o strategii, ve které si Britové s virem poradí tzv. kolektivní imunitou poté, co se nákaza významně rozšíří v celé společnosti.

Myslím, že jejich přístup se již v posledních hodinách také trochu mění směrem k restriktivním opatřením. Nicméně obecně se domnívám, že jde o složité rozhodování, zda vše podřídit boji s pandemií, nebo se snažit zohlednit i další významné otázky. Myslím tím zejména otázku zachování funkční ekonomiky a dále otázku velikosti zásahů do ústavně garantovaných práv člověka. Z mého pohledu se Britové až doposud snažili tyto aspekty alespoň trochu vyvážit.

Domnívám se, že pokud by současná opatření trvala déle než 1 až 2 měsíce, tak budou škody na ekonomice téměř nedozírné. A rovněž bych si dovolil polemizovat s tím, zdali veškerá nařízení, která vláda na základě krizového zákona vydala, jsou v souladu jak s tímto zákonem, tak i s ústavně garantovanými právy občanů. Myslím tím zejména zcela bezprecedentní zákaz vycestování z České republiky. Podle mého názoru je takový zákaz v rozporu s krizovým zákonem a je i protiústavní.

Jakým způsobem zatím, podle vás, premiér Babiš koronavirovou krizi celkově zvládá? Mnozí mu vyčítají také třeba neustálou účast na tiskovkách nebo extempore s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Chce Babiš všechno „uřídit“ sám? A je to dobře?

Nerad bych tady vyjadřoval nějaké politické názory. Nicméně, pokud to budu hodnotit z hlediska výkonu de facto hlavy státní správy, tak si myslím, že by se slušelo více důvěřovat odbornému státnímu aparátu. Ten by měl být pro obdobné situace vyškolen a měl by mít připraveny konkrétní krizové plány. Je však otázkou, zda tomu tak skutečně je...

Jestli je někdo ve vládě, kdo poslední týdny není vůbec vidět, pak je to ministryně spravedlnosti. Je nyní právo na pomyslné druhé koleji?

Chápu, že z hlediska mediálního zájmu je nyní spravedlnost až na druhé koleji. Nicméně myslím, že do přípravy zejména zmiňovaných vládních nařízení, by měla být zapojena minimálně legislativní rada vlády. Vládní nařízení by, dle mého názoru, měla být přes nutnost jejich rychlého vydávání konzultována s předními odborníky na příslušné právní oblasti a poměřována z různých právních hledisek.

Zejména mi zde často chybí zásadní úvaha na téma proporcionality jednotlivých restrikcí, které pak vedou k značným ekonomickým škodám a k přílišným zásahům do práv občanů. Může se totiž stát, že přístup vlády k řešení této krize vyvolá celou řadu soudních sporů, zejména o náhradu škody za zničené podniky...

Na co se mají Češi připravit? Někteří experti hovoří o tom, že určitá omezení se nás mohou týkat třeba až do podzimu. Pokud bude ekonomika nadále trpět, je reálné, že se bude ve větší míře propouštět?

Zásadní tedy skutečně bude rychlé nastartování pomoci ze strany státu a zvážení, zdali jsou skutečně veškeré restrikce nezbytně nutné. O pomoci se však zatím pouze hovoří v médiích. Dnes již pozastavené úvěry od Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši pouhých pěti miliard korun nelze považovat za nějakou záchranu ekonomiky. Navíc pokud vím, tak nyní se teprve začne s posuzováním jednotlivých žádostí, což má bance trvat zhruba 2 týdny a je otázka, jak rychlý bude další postup banky.

Pokud tedy pomoc státu nepřijde opravdu velmi rychle (ať už ve formě úvěrů či dotací firmám a posečkáním s daňovými povinnostmi), tak musíme počítat, že se hodně propouštět bude. Pokud totiž firmy budou chtít toto období přežít, tak jim nic jiného nezbude. A ty, co to nepřežijí, skončí v insolvenci, kde nelze obvykle už vůbec o zachování zaměstnanosti hovořit.

