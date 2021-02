Kdo se radoval nad Francií, splaskne. „Macron s islámem prohraje.“ Temné zprávy od experta

ROZHOVOR „Původní neislámská Francie fakticky již prohrála. Je to otázka maximálně desetiletí, ale již teď je jasné, že není otázkou zda, ale kdy se otevřeně projeví, že nám zde vzniká nová Francie – Francie kombinující islámskou kulturu s některými prvky původní francouzské kultury,“ tvrdí spisovatel, odborník na islám a bývalý muslim Lukáš Lhoťan, jenž pro ParlamentníListy.cz komentuje nově schválený zákon proti radikálnímu islamismu. Zároveň si nedělá iluze, že by tamnímu prezidentovi Emmanuelu Macronovi šlo o řešení problémů; podle Lhoťana je to spíše zlomení odporu Evropanů, který zatím vychází.

reklama

Ve Francii prošel zákon, který je namířen hlavně proti radikálnímu islámu, i když oficiálně se týká všech náboženských skupin a organizací. Omezuje financování ze zahraničí, působení zahraničních imámů a zároveň ukládá muslimům určité povinnosti. Jak účinným nástrojem bude?

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 11222 lidí

Ten zákon je vlastně zoufalou snahou francouzské vlády jedním tahem napravit chyby, které ve vztahu k muslimům napáchal francouzský stát v předchozích desetiletích, a vlastně ukazuje i bezradnost francouzské vlády vůči problému islamizace Francie a radikálního islámu. Francouzská vláda ukazuje, že nemá žádný jiný nástroj než represi a vlastně také potvrzuje, že většina muslimské komunity je spíše na straně takzvaného islámského separatismu než francouzské společnosti.

Zároveň by měl zákon pomoci Francii vyřešit problém s ghetty, kde se shromažďuje muslimská komunita a kam se v některých případech bojí i policisté. Postačí takový zákon, aby k jejich rozšiřování nedocházelo? A vyřeší stávající ghetta?

Nestačí a nevyřeší. Problém muslimských – a nejen muslimských – ghett je hlavně problém sociální a souvisí spíše s ekonomickým úpadkem Západu než s islámem. Islám je až druhotnou příčinou vzniku těchto oblastí a spíše následkem než příčinou. Politika masové migrace, socialistického řízení ekonomiky na Západě a výsledný reálný úpadek sociálních podmínek většiny populace vede k tomuto problému. Islám jen využívá vzniklé situace, když začíná zchudlým vrstvám nabízet alternativu vůči stále více nefunkčnímu systému francouzského státu a společnosti.

Zdůrazňuji, že jde o podstatu reality, nikoli různých průzkumů, statistik a podobných dat, v nichž se současné vládnoucí západní elity snaží vytvořit dojem, že jejich socialistické pojetí řízeného kapitalismu funguje. Úplně stejně si tyto elity vytvářejí statistiky a studie o úspěšnosti jejich politiky masové migrace muslimů do Evropy a jejich integrace. Prostě – co jim nevyhovuje, tak se vhodným způsobem upraví, lidově zfalšuje, aby to dalo očekávané výsledky.

Jaké řešení by tedy pomohlo?

Jak jsem řekl výše. Je to problém hlavně sociální a souvisí s ekonomickou a společenskou politikou vládnoucích elit. Řešením je změna systému socialisticky řízeného kapitalismu, ukončení politiky masové migrace, ukončit toleranci umírněných islamistů, celkově ukončení současného nefunkčního západního systému... ale to vládnoucí elity neudělají, protože by musely samy sebe zbavit moci.

Fotogalerie: - Islámský institut v Urumči

Slýchávám, že pro Francii je už příliš pozdě na to, aby se něco změnilo. Je? Nebo kolik času jim zbývá?

Ano, také si myslím, že původní neislámská Francie fakticky již prohrála. Je to otázka maximálně desetiletí, ale již teď je jasné, že není otázkou zda, ale kdy se otevřeně projeví, že nám zde vzniká nová Francie – Francie kombinující islámskou kulturu s některými prvky původní francouzské kultury. Ekonomické, přírodní či společenské krize mohou tento vývoj urychlit, proto je těžké odhadovat přesně rok, kdy se to vše projeví viditelně. Můj osobní odhad je od 20 do 50 let, dle situace.

Považujete Macronovy kroky za něco, co mu má pomoci obhájit pozici v příštích volbách, protože se sílícím radikálním islámem by mohla vyhrát Marine Le Penová, která již před minulými volbami, jež těsně prohrála, vystupovala právě proti islámu? Tedy že si Macron uvědomuje, že na to voliči slyší?

Ano, podle mne Macronovi vůbec nejde řešení problémů islámského separatismu; on jen se snaží oslabit politickou moc politické a společenské konkurence. Macron stejně jako zbytek společenských elit Západu věří, že vše mají pod kontrolou a že vše jde podle jejich plánu postupné socializace a kosmopolitizace Západu, kdy má masová migrace z mimoevropských zemí pomoci zlomit společenský a politický odpor původních obyvatel Evropy. A bohužel jim to zatím vychází.

Psali jsme: Piráti: Ministerstvo zdravotnictví umožní Polkám interrupce v Česku Regionální TV: Žvásty, nesmyslné zelené náboženství. Vypovědět všechny fašistické dohody a podobné nesmysly, které likvidují naše hospodářství Obchody neotevřou, Slavii ano? Dlouhý soptil na Prymulu Válek (TOP 09): Myslím, že některé spory jsou zbytečné a ne úplně šťastné

Jinak řečeno, jde tedy o Macronův předvolební kalkul?

Podle mne mu jde čistě o politický kalkul. Cílem Macrona a jeho věrných je prosadit svou vizi společnosti a ortodoxní muslimové – stejně jako zastánci francouzského nacionalismu “ jsou pro něj protivníci, které je třeba zastrašit a oslabit. On vůbec nechce řešit zdroje vzniku islámského separatismu.

Nakolik do všech těchto záležitostí podle vás zasahuje politická korektnost?

Na 100 procent. Ani Macron nechce přiznat, že problém je v samotném ortodoxním islámu, že islámský separatismus vychází z určité tradiční interpretace islámu a tedy, že Francie má problém s tradičním ortodoxním islámem.

Situace mezi Tureckem a Řeckem se neuklidňuje. Konflikty na jejich hranici s nelegálními migranty, které Erdogan vyzval k pochodu, se utišily jen kvůli koronaviru, spíše však ustoupily do jeho pozadí. Očekáváte větší příliv migrantů poté, co největší krize pomine?

Ano, očekávám. Protože celá koronavirová krize totálně poškodila ekonomiky a společnosti v Africe a v muslimských zemích okolo Evropy. Pro obyvatele těchto zemí je Evropa lákavý cíl, kvůli své sociální štědrosti, takže očekávám, že postupně bude opět sílit masová migrace do Evropy.

V Pardubicích policie chytila osm migrantů, kteří se do Čech dostali v ukrytém kamionu. Od začátku roku jich v kraji zadržela na čtyři desítky. Na dálnici D1 zadržela policie tři pěší migranty z Maroka, další dva na nápravě kamionu u obce Lanžhot. Náhodné kontroly s rentgenem odhalili několik kamionů s uprchlíky ukrytými uvnitř. Domníváte se, že je to jen špička ledovce? Jaký je váš odhad situace v České republice?

Ano, podle mne je to jen pár odhalených případu, dalších mnohem více přes nás proniklo na Západ. Netroufám si dělat odhad, protože spousta informací je před námi utajována a vědí o nich jen někteří policisté a úředníci. Podle mne nelegální migrace přes naše území roste, ale rozsah si nedokážu dovolit odhadnout.

Chycení ilegální migranti uvádějí, že jejich cílem je další země Evropské unie, například Německo nebo Francie. Jak to, že se jim jako vhodná cesta zdá Česká republika?

Hledají různé cesty, jak proniknout na Západ, protože Maďarsko a částečně také Chorvatsko přitvrdilo, opevnilo své hranice a tvrdě proti nelegální migraci zasahuje, což se nelíbí neziskovkám a vedení Evropské unie. Prostě je to snaha najít snadnější a bezpečnější cestu na Západ, když Maďaři přijali tvrdá opatření.

Co s problémem nelegální migrace dělá a udělal koronavirus? Jaký vliv s sebou v tomto směru nese?

Je zde riziko nekontrolovaného šíření různých mutací koronaviru a podobně. Jenže na toto nebezpečí spojené s nelegální migraci se upozorňovalo již před koronavirem, ale bylo to ignorováno a bagatelizováno neziskovými organizacemi i vedením Evropské unie. A dnes zde máme výsledek. Nekontrolované šíření koronaviru po Evropě „díky“ uprchlíkům a migrantům.

Máme za sebou summit Visegrádské čtyřky, která byla chválena i kritizována. Jak důležité je naše členství v ní právě s ohledem na ilegální migraci?

Určitě to má přínosy, ale Visegrádská čtyřka je pouze symbol, víceméně nejde o reálné seskupení států mající nějaké společné dohodnuté závazky. To můžeme vidět již na příkladu toho, že v rámci Evropské unie Česká republika mnohokrát hlasovala a nakonec šla proti Maďarsku a Polsku. Vlastně západní elity nemají lepšího spojence a pátou kolonu v rámci Visegrádské čtyřky, než je vláda Andreje Babiše a ČSSD. Babiš perfektně umí politiku dvou tváří, před českou veřejnosti něco tvrdí, ale ve skutečnosti jim delegovaní lidé v rámci Evropské unie dělají přesný opak, a to s tichým souhlasem Babiše. Například Babiš v jeden okamžik ukazuje fotky s Orbánem a současně s tím Babišovi lidé vrážejí Maďarsku či Polsku dýku do zad v rámci struktur Evropské unie.

Psali jsme: Pavel Novotný olizuje k*lky mocných, padlo. Smích po včerejším dýchánku papalášů Bauer (ODS): Že je dnes kurzarbeit symbolem blamáže a bramboračky, není chybou sněmovny Slonkovou s Kubíkem to doběhlo. „Mladej je cáklej.“ Kauza Babiš mladší dostala zvrat Ministryně Maláčová: Predikce nezaměstnanosti v příštích měsících nevypadají dobře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.