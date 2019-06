Kdyby Babiš rezignoval? Pak by chtěli konec Zemana i nové volby. A v těch... Publicista Vyoral řešil podivné počty „chvilkařů"

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Chtějte taky po soudruzích povětšinou z humanitních pseudooborů fakult sociálních věd – nejlépe z UK – matematiku a střízlivý odhad,“ říká publicista Tomáš Vyoral v reakci na dohady o počtu účastníků demonstrace na Václavském náměstí. Organizátoři totiž mluví o skoro dvojnásobném čísle, než jaké zaznamenala policie. Vyoral se nicméně domnívá, že na Letné 23. 6. může být demonstrantů ještě více. „Bude-li hezky, zapějí-li na Letné někteří z řečníků své uvědomělé písně, začnou-li Bambiliony chvilek proti demokracii více letáčkovat na školách nebo svážet studenty autobusy i z jiných měst,“ vyjmenovává Vyoral možné faktory. Srovnání dnešních demonstrací s listopadem 1989 odmítá, stejně jako to, že by měl Mikuláš Minář mít nárok na debatu s Andrejem Babišem.

Sledoval jste úterní demonstraci na Václavském náměstí? Potěšilo vás na ní něco?

Nijak zvlášť. Je to pořád stejný kafemlýnek. Takže aniž bych to sledoval, dokážu průběh docela dobře odhadnout. Babiš, Zeman, liberální demokracie, Babiš, Zeman, Brusel. Když budu volně citovat Kodeta z Pelíšků: pořád ty stejný ksichty, pořád ti stejní… darebáci.

Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek počastoval u příležitosti demonstrací premiéra Andreje Babiše označením „lupič evropských peněz“. Jde o pravdivé pojmenování?

Pokud vím, zatím Andreji Babišovi, respektive Agrofertu, nebylo nic dokázáno. Lupič peněz daňových poplatníků členských států je především samotná EU a její politbyro. Ta stojí i na prvopočátku tohoto možného „lupičství“. Nemusím být ekonomický génius, abych si spočítal, že v rámci přerozdělování dotací se z peněz vybraných od daňových poplatníků skrze ten celý byrokratický moloch přerozdělí část, ne-li zlomek. Nemusím být génius, abych viděl, jaký manévrovací prostor ony dotace nabízejí pro korupci nebo vydírání. Další věcí je, kolik berou aparátčíci a byrokrati v Bruselu za to, že budují „naše světlé zítřky“. Nezávidím jim to, chraň bůh, ale to by museli odvádět smysluplnou a prospěšnou práci, ne jen parazitovat na vlastních spoluobčanech.

Organizátoři demonstrace odhadují počet účastníků na 120 tisíc. Mohou být s výsledkem demonstrace spokojeni?

Organizátoři z Milionu chvilek proti demokracii budou odhadovat vždycky počet účastníků tak, jak se jim to hodí. Četl jsem zrovna na vašem serveru, že policie odhadovala počet účastníků na tuším 70 tisíc. Docela slušná odchylka, nemyslíte? Chtějte taky po soudruzích povětšinou z humanitních pseudooborů fakult sociálních věd – nejlépe z UK – matematiku a střízlivý odhad. Zajímavé, že o policejním odhadu jsem už informace nikde tak výrazně nezaznamenal, všude se etablovaná média rozplývala nad 120 tisíci a největší polistopadovou demonstrací. Nevím, zda mohou být spokojeni s výsledkem demonstrace, ten jako takový nikde příliš nepociťuji, ale s počtem účastníků, uvědomělých mluvčích z kulturní a neziskové fronty a mediálním pokrytím – neboli PR – zřejmě spokojeni být mohou.

Není trochu škoda, že se nyní řeší 450 milionů z dotací, ale éterem tak trochu proplula zpráva o schodku rozpočtu ve výši 51 miliard?

Škoda to je. Z mého pohledu další ilustrace uvažování lidí a médií, kteří mají rudo před očima, když spatří písmena poskládaná do slova Babiš. Nechci se Andreje Babiše příliš zastávat, ale pokud jde o tuhle inkriminovanou dotaci, tak nerozumím, že se nikdo neptá na několik základních věcí. A třeba se na ně někdo ptal, třeba i někdo odpovídal, ale já to nezaznamenal.

Zaprvé, pokud vůbec – tak proč by měla vracet peníze Česká republika? Proč ne přímo Agrofert? Zadruhé, co úředníci a „schvalovatelé“, kteří Agrofertu peníze přiklepli? Zatřetí, nejde o další důkaz, že dotace jsou nejen neefektivním, ale vysoce korupčním prostředkem a prostředkem k následnému vydírání? Začtvrté, předběžný audit Evropské unie? To aby měl Babiš ještě možnost udělat nějaké ústupky politbyru z EU tak, aby finální audit už byl v pořádku?

A ač vím, že EU se v určitých kruzích u nás nezpochybňuje, tak vzhledem k jejímu arogantnímu chování k Velké Británii, Maďarsku, Polsku nebo Itálii věřím nezávislost jejich auditorů asi tak, jak bych to věřil soudruhům v Sovětském svazu.

Jak podle vás celou situaci zvládá Andrej Babiš? Připustil, že mu demonstrace vadí. Rovněž jeho veřejná vystoupení dávají tušit, že úplně v klidu není.

Z mého pohledu to Andrej Babiš zatím relativně zvládá. Úplně v klidu by asi nebyl nikdo, kdyby proti němu každou chvíli v Praze protestovaly tisíce lidí a řada novinářů a politiků nad tím takřka onanovala. Ale nezapomínejme, že Andrej už zvládl jiné šlamastyky a on ani jeho marketéři nejsou žádná béčka.

Další zastávkou má být Letná, protože demonstrujícím už je Václavské náměstí malé. Jak velké účasti podle vás mohou dosáhnout? A je skutečně možné, že masové demonstrace donutí Andreje Babiše k rezignaci? Má být demonstrace na Letenské pláni jakousi připomínkou roku 1989?

Jak velké účasti mohou dosáhnout, netuším. Ale bude-li hezky, zapějí-li na Letné někteří z řečníků své uvědomělé písně, začnou-li Bambiliony chvilek proti demokracii více letáčkovat na školách nebo svážet studenty autobusy i z jiných měst – mimochodem něco podobného jsem od dvou mladých lidí zaslechl tento týden ve vlaku – pak jejich počty mohou ještě trochu narůst. Možné je všechno. I to, že masové demonstrace Andreje donutí rezignovat, ale nemyslím si to. A vzhledem k naší demokracii bych si to ani nepřál. Ostatně mám za to, že i kdyby rezignoval, tak si aktivisti pořadatelé najdou další námět pro své tajtrlíkování – navážou třeba s požadavky na odstoupení Miloše Zemana, nebo s požadavky na předčasné volby. Pokud by byli demonstrující neziskovky a síly za nimi stojící stejně jako opoziční politici natolik hloupí, že by tlačily na předčasné volby, pak by jim možná z výsledku přecházel zrak.

Na rozdíl od nich se totiž pohybuji ve vícero názorových bublinách v Praze i na Moravě a čím dál více lidí, kteří sice Babiše nevolí a nijak ho nemusí, jsou v tomto ohledu spíše za ním, protože proklamací a mesiášství na náměstích už mají plné zuby. A ve volbách zatím nerozhoduje ječící menšina, ale mlčící většina. Díky bohu – bez ohledu na to, jak rozhodne.

Je vlastně namístě srovnání s listopadem 1989?

Srovnání je dle mého zcela mimo mísu. To je opět jen přehnaná demagogická symbolika. V roce 1989 byly demonstrace protirežimní, kdežto teď jsou prorežimní. Ale ne za demokracii, kterou se zaklínají, ale za Brusel. Určitou souvislost snad vidím v tom, že lidi jsou opět hnáni do ulic pod určitou záminkou, přičemž důvod není v tomto případě tak jasný, jak se může zdát. Taky mám pocit, že řada demonstrujících, si právě ten 17. listopad tímto kompenzuje. Jistě mají pocit příjemného mrazení v zádech, když v tom obrovském davu skandují hesla proti démonizovanému premiérovi této země. Zřejmě většina z nich i v dobré víře, že dělají záslužnou věc pro tuto zemi. Neuvědomují si však, že jsou jen ovečkami těch úderníků, umělců a jiných mluvících hlav na pódiu – které jsou zase loutkami, ať už vědomými, nebo nevědomými, někoho dalšího. A většina těchto mluvících hlav by tam stála za každého režimu a za každého režimu by mluvila tak, jak je to žádoucí. Ať už z prospěchu, nebo z nevědomosti.

Měl by Andrej Babiš jít do debaty s Mikulášem Minářem tak, jak vůdce demonstrantů požaduje?

Nevidím k tomu nejmenší důvod. Už jenom přistoupení na tento požadavek by bylo prvním krokem k Andrejově možné prohře. Jak se říká, orel much nelapá. A tihle aktivisti ani diskutovat nechtějí, byť se tím zaklínají. Chtějí se zviditelnit, dostát úkolu svých chlebodárců.

Projekt Milion chvilek pro demokracii je dílem tří mladých mužů, Mikuláše Mináře, Benjamina Rolla a Jiřího-Jakuba Zévla, které spojuje studium humanitních oborů na Univerzitě Karlově. Říká nám to něco? Proč mladí, kteří dnes brojí proti systému, ať už jde o dotace Andreje Babiše, klimatické problémy, či rovnost pohlaví, pocházejí tak často z poslucháren humanitních oborů na univerzitách?

Oni ale vůbec nebojují proti systému. Sice se tak tváří, prezentují a možná si to i myslí, ale naopak bojují za systém, který je v těch humanitních často psudooborech stvořil. Čest výjimkám. Ale povětšinou tito lidé studují v reálném životě neuplatnitelné obory. A aby mohli smysl těchto oborů obhájit a měli vůbec nějaké uplatnění, zakládají další neziskovky, nebo se do již zavedených houfně kráčejí. A vzhledem k tomu, že jim tento systém dovoluje parazitovat na ostatních daňových poplatnících, od nichž jim stát peníze přerozděluje, tak toho čile využívají.

Pirátští europoslanci v tomto týdnu posílili evropskou frakci Zelených. O jaký vzkaz voličům jde? Byli oklamáni? Co mají Piráti se zelenou politikou společného?

Piráti od začátku klamou rameny a řada lidí už jim to snad začíná prokoukávat. Jde jen o logické doznání toho, že Piráti mají svým názorem velmi blízko levicovým extremistům ze Zelených. Ale doposud za sebou měli velkou podporu médií, včetně těch veřejnoprávních, takže se mohli ukazovat v lepším světle. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

