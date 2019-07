Kdyby se takhle třásl Zeman... Komentátor Vyoral poukazuje na dvojí metr médií v kauze Merkelové

Německou kancléřku Angelu Merkelovou při setkání s finským premiérem opět postihl silný třas. Bylo to potřetí za poslední tři týdny a z toho podruhé při hraní německé hymny. Merkelová i německá média však veřejnost ujišťují, že se nic neděje. Věříte tomu? Postupovala by média stejně i v případě Miloše Zemana či Donalda Trumpa?

Nemusím být lékařem, ani mít detailní informace o chorobopise německé kancléřky, abych viděl, že u ní něco evidentně není v pořádku. A mám teď na mysli její třas, ne to, s jakou grácií zahalenou do „Wir schaffen das“ se podílela na metastázování Německa. Tomu, že něco tvrdí Merkelová a německá veřejnoprávní média, bych přikládal podobnou váhu, jako by to nás tvrdil generál Pavel nebo Česká televize. Chápu, že pokud se jedná o něco vážného, tak to Merkelová a její tým příliš nechtějí ventilovat. Ale nechápu, jaký je problém přiznat občanům, že končící kancléřka je nemocná. Což evidentně je, ať už tak či onak. Že není Merkelová v pořádku, navíc přiživil sám její tým, který v prvním případě mlžil údajnou dehydratací, ve druhém případě – kdy mimochodem Merkelová během třasu odmítla sklenici vody – psychickou újmou z předchozí události, a po třetím incidentu, kdy je samozřejmě všechno v nejlepším pořádku jako Sovětský svaz těsně před rozpadem, Merkelová už sedí. Že se jí tak děje při německé hymně, je s největší pravděpodobností jen náhoda. I když vzhledem k jejímu vztahu k národním státům a k EU dosti škodolibá a docela vypovídající.

Správně poukazujete na to, že tuzemský mainstream do kancléřčiných problémů příliš nevrtá a taktně „mlčí“ (myslím, že obdobně na tom je ten světový) – a jistě jí drží pěsti tak pevně, až z toho mnozí komentátoři kadí přehlasovaná óčka a ostrá eska. Nemyslím, že by o tom neinformovali, ale jak sám narážíte, stát se toto Donaldu Trumpovi, tak je u novinářů poprask na laguně a americký prezident by byl okamžitě na odpis. Ani pro náš příklad nemusíme chodit daleko. Stačí vzpomenout, jaké haló mají naši uvědomělí novináři jenom z toho, že náš prezident hůře chodí a že sedí na některých politických summitech. A najednou dnes už sedí i o deset let mladší Merkelová a naši správně orientovaní novináři se žádoucím názorem mlčí, nevidí, neslyší. Pán je pán – lokaj je lokaj. A netvrdím, že by měli do zdraví Merkelové nějak přehnaně tepat, jen poukazuji na dvojí metry liberálních levičáků.

Nyní se vedou řeči nad údajným fiaskem V4 při jednáních o rozdělení pěti vedoucích postů v Evropské unii. Všechny totiž byly obsazeny „starými“ členskými státy. Jde skutečně o prohru V4, nebo šlo o předem prohraný boj, neboť karty jsou od začátku rozdány jinak a v EU má jednoduše silnější hlas někdo jiný?

Podle mého je všechno tak, „jak mělo být“. O fiasku bych nemluvil. Že si žolíky v politbyru rozdají nejdůležitější hráči a přední šíbři EU mezi sebou, je logické. Přeci nemůžeme čekat, že by si soudruzi z EU do vrcholných pozic zvolili někoho unijně neuvědomělého. I kdyby se tam dostal někdo z V4, tak se bude jednat o správný a předem prověřený kádr, který bude samozřejmě držet hubu a krok se vším, co je z pohledu EU žádoucí. Ostatně dosluhující Donald Tusk budiž příkladem. Ať nám kdo chce co chce říká, bohužel jsme v EU pouze stafáží.

V pražských Řeporyjích se zničehonic našlo pět migrantů, ukrývali se v nákladovém prostoru kamionu. Platí tedy argument, že uprchlíci se nám, Čechům, obloukem vyhýbají? A jaká myslíte, že přijde reakce od starosty Řeporyjí?

Možná platí, že migranti chtějí – díky bohu pro nás – do větších, vyspělejších a pro ně sociálně štědřejších zemí, o kterých navíc na rozdíl od malé České republiky slyšeli. Ale že se nám obloukem vyhýbají, už tolik ne. Jelikož jsme v schengenském prostoru a navíc ve středu Evropy, je logické, že jsme pro řadu z nich tranzitní zemí. Stejně tak pro ně zatím můžeme býti dobrou příležitostí pro „víkendové“ vyřádění se. Nicméně stačí se projít po Praze nebo už i v jiných větších městech a je evidentní, že zas tak úplně obloukem se nám nevyhýbají. Dokonce mám podezření, že za našimi zády tady v tomto ohledu někdo opět hraje cinknutými kartami. Reakci starosty Řeporyjí si netroufám odhadnout, jediné co mě napadlo, že by se ho mohla policie zeptat, zda si nějaké migranty neobjednal na dobírku. Nebo jak říkal, že by české debily posílal oproti migrantům na Střední východ, tak zda neměl sám etalon slušnosti Novotný v úmyslu vlastní výměnný pobyt.

ODS chce zrušit přímou volbu prezidenta. „Musíme obnovit pevné kořeny parlamentního systému vlády, neboť to, co se děje v posledních letech, rozvrací náš ústavní systém v samých základech,“ uvedl předseda strany Petr Fiala. Má podle vás pravdu? Čeho je návrh důsledkem?

Návrh je především důsledkem diletantství, nekompetence, arogance a „inteligence“ současného vedení ODS v čele s Petrem Fialou. Analogicky vzhledem k – z jeho pohledu jistě bezútěšné – situaci v Parlamentu by měl navrhnout také zrušení parlamentních voleb a ustanovení několika uvědomělých aparátčíků, kteří by strany a konkrétní politiky do Sněmovny vybírali. K připomenutí také stojí, že ODS svého času drtivou většinou pro přímou volbu hlasovala. A co je zajímavé, hlasy občanů, které zřejmě podle pana Fialy nepodporují silné kořeny parlamentního systému v přímé prezidentské volbě – přeloženo do češtiny: občané zkrátka zvolili „špatného a neuvědomělého prezidenta“ –, už Fialovi samotnému při parlamentních volbách nesmrdí. A v neposlední řadě opět politikovi, který se odvolává na hlas uvědomělé menšiny a tajtrlíkování umělecké a ziskovkářské fronty na prorežimních (pro EU) demonstracích, nevoní většinový názor národa v přímé volbě. Pro „lepší politiky“ tak typické.

Nejnovější průzkum CVVM nám odhalil zajímavá čísla. Ze školního známkování voliči vyšel nejlépe prezident Miloš Zeman se známkou 3,13, dobře si vedli i STAN (3,19), Piráti (3,20) nebo ANO (3,22). Andrej Babiš získal známku 3,3, ODS 3,46. Zcela propadli komunisté s 3,75 a poslední TOP 09 s 3,78. Jak tyto výsledky interpretujete?

Není tajemstvím, že průzkumy není těžké zpracovat tak, aby vyšly, jak je záhodno. Nicméně, alespoň v obecné rovině nám občas něco naznačit mohou. Tady třeba to, že Miloš Zeman i Andrej Babiš a jeho ANO navzdory mediální nepřízni – eufemisticky řečeno – mají ve srovnání s ostatními politiky stále u voličů důvěru. Z toho by si už konečně po sto desáté mohli vzít ponaučení věční politici a politologové amatéři typu Petra Fialy. Totiž že program Antibabiš, Antizeman a Antikdokoliv zkrátka dlouhodobě nefunguje. Umístění TOPky na chvostu mě nepřekvapuje. Lidé, až na určitou část – zejména Prahy – už zřejmě pochopili, že jde o stranu, která je jen prodlouženou rukou EU a je proti zájmům ČR. STAN klamou názvem, navíc se chovají umírněněji, byť jsou na tom programově podobně jako TOP 09. Nicméně jejich politici nepůsobí tak „protičeským“ a arogantním dojmem jako předáci či europoslanci TOP 09. Jediné překvapení jsou pro mě Piráti, u nichž asi většina voličů ještě úplně nezaznamenala jejich přešlapy. Ale to zcela jistě přijde.

Český internet se baví nad interním sporem v ČSSD. Ministr kultury Antonín Staněk v jednom z tweetů zkritizoval Michala Šmardu za to, že se spolu s ním neúčastnil folklorního festivalu v Dolních Dunajovicích. Tweet sice později smazal, mezitím se ale stal terčem vtipů široké veřejnosti, která jeho výrok s gustem parafrázuje. Co tato epizoda říká o pohodě v ČSSD?

Tohle jsem ani nezaznamenal. A myslím, že jde už jen o marginálii. ČSSD sama sebe posílá do pekel, respektive její liberálně progresivní zástupci Hamáčkem a Maláčovou počínaje, Pochem a jeho Petříčkem konče. Pakliže se nenastane něco mimořádného, myslím, že by si na nejbližším sjezdu měli zahrát černého Petra o to, kdo při nejbližší příležitosti jako poslední zhasne.

Komu nekonečná aféra kolem odvolání/neodvolání ministra Staňka nejvíce uškodila?

Z mého pohledu ČSSD. Alespoň doposud. Ale „show“ zatím pokračuje, takže se to může vyvrbit ještě různě.

„Na Ministerstvu spravedlnosti píše zákony, na internetu je spojený s dezinformačními weby,“ píše Deník N o právníkovi a ministerském úředníkovi Tomáši Břicháčkovi, pro jeho spolupráci s o.p.s. Český portál, která provozuje několik webů, označovaných jako „alternativní“. Je podle vás namístě kritizovat úředníka za účast na takových projektech?

Klasické stigmatizování člověka, jehož názor evidentně nekonvenuje s žádoucím proudem. A to nevím, co pan Břicháček přesně píše. Já myslím, že směrodatné je, jak plní svou práci na ministerstvu. Dobře? Tak není co řešit. A pokud chceme být pintlich, tak snad není ani tak důležité, kde jeho texty vycházejí, ale co v nich je? Pokud nejsou v rozporu se zákonem – ač i ten začíná jít čím dál více na ruku cenzorům a držitelům jediné možné a žádoucí pravdy – nevidím v tom problém. Opět kádrování a nálepkování jak za minulého režimu.

Když někdo řeší pana Břicháčka, měl by se také podívat, co za prvoplánově provokativního psychopata z ODS neustále si rochnícího v přáních smrti svým politickým odpůrcům vede Řeporyje. Ať se podívá, jak se vyjadřuje expornoherec pro dospělé pány a prodejná… nechci urážet lehké dívky… Jakub Janda, který se chlubí spoluprací s tuzemskými bezpečnostními složkami či s Ministerstvem vnitra a jako nejodpornější bazilišek jezdí lživě pomlouvat vlastního prezidenta do amerického Kongresu.

Tenisový Wimbledon prochází změnami. Nově se ustupuje od oslovení hráček „slečna/paní“, budou se používat pouze příjmení. Jak se na takovéto snahy „jít s dobou“ díváte?

Kdyby to nebylo k pláči, tak s úsměvem. Aby šli s dobou, mohli by zavést i jednotné duhové mundúry, protože tradiční bílé oblečení je dosti nevyvážené, ne-li snad až „rasistické“. Taky by měli v rámci progresivity a ochrany přírody zrušit hraní na trávě a hraní s polyesterovým výpletem. Ale k věci. Všudypřítomná a všeprostupující politická korektnost – samozřejmě veskrze pokrytecká – říznutá sociálním inženýrstvím nás zdegeneruje a zničí. Ne tedy sama od sebe, ale dopomůže k tomu jiným. My nesmíme ani naznačovat, nebo by se na mě vrhl nějaký elfí guru s předsudečnou nenávistí. Jinak podobnost s Římskou říší zřejmě není úplně od věci.

autor: Marek Korejs