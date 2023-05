Když je někdo tlustý a rozežraný, tak mu stahovací prádlo špeky neodstraní, říká Janda

reklama

V minulých dnech vláda Petra Fialy představila konsolidační balíček, díky kterému chce přispět k ozdravení veřejných financí. Jak jej z vašeho pohledu hodnotíte?

Petr Fiala vyslal jasný signál, že podnikne konkrétní kroky, představil klíčová témata a zasadil je do strategického kompasu. A teď bez legrace, jen jsem si vypůjčil nějaké prázdné floskule, co pan premiér rád používá. Ještě před jeho vyhlášením se vypustila hromada „balónků“, jako třebas ten vinařský. Vyslechl jsem také několik rozhovorů s vládními „experty“ před jeho představením. A nabyl jsem jediného dojmu. Ti lidé jsou buď odtržení od reality, velmi hloupí, uplacení lobbisty nebo spíše sázím na kombinaci výše zmíněného. Asi jim v Excelu vyšlo, že tato daňová rošáda něco opticky vylepší. Vše bylo okořeněno ohromnou PíáR akcí, která ukázala jen neschopnost vlády cokoli komunikovat. Prostě jinými slovy, když je někdo tlustý a rozežraný tak, jako náš stát za poslední 3 roky, tak „stahovací spodní prádlo“ ty špeky neodstraní. Je třeba zahájit „odtučňovací kůru“. Cesta z inflační krize vede vždy jen cestou plošných škrtů, jinými slovy je třeba z rovnice odstranit to, co inflaci způsobuje. Jediné, co mi pak z tohoto konsolidačního balíčku vypadlo, je dostatečné předstírání, že mají řešení, které snad nějaké skalní voliče uchlácholí, že máme vyřešeno. Ale jo, dokonce vidím i jedno pozitivum, odkopnutí problému jen pomůže k jejich nezvolení a tím Svobodní získají lepší pozici.

Vláda čelí ostré kritice především za to, že na rozdíl od svých předvolebních slibů přistoupila ke zvýšení některých daní. Kabinet se však hájí tím, že to byl nevyhnutelný krok. Jak to vidíte vy?

Tak jako Margaret Thatcherová, mám nesmírně rád britský komediální seriál Jistě, pane ministře/premiére. A celá tato daňová rošáda mi připadá jako scénář k jednomu z dílů toho seriálu. Hodně se toho řeklo, něco se má změnit a očekává se zvýšený výnos daní. Realita ovšem bude ta, že se více a více jedinců a služeb bude přesouvat do šedé zóny. Zvýšení daní vždy jen nutí lidi a firmy více „optimalizovat" či „šmelit" a povinnost zaplatit daň se vždy přesune na ty, co nemají žádné možnosti optimalizace. Tedy nejchudší, ti natáhnou ruku, a stát bude řešit další dávky a novou potřebu zvyšovat daně. Je to jednoduché, pořád stejné schéma, jen se na to vždy nabalují nové levičácké pindy, jak se to ještě lépe vyladí. Heslo dne je pak jako ze zmíněného seriálu. „Nejlepší způsob, jak problém vyřešit, je problém přejmenovat." Ovšem nyní nastala velká změna oproti minulosti, plošná inflace v řádech 15 procent, nejen růst tu a tam. První známka toho, že to již jako dříve nepůjde. Vysoké daně berou motivaci více legálně vydělávat. Opravdová pravice by naopak daně snížila, protože se vybere více, když není potřeba optimalizovat. To, že si SPOLU na pravici jen hrálo, je myslím již více než jasné. Ostatně jak padlo z úst pana Stanjury, sliby jsou jen zkratky z billboardu v podaní SPOLU!

Velký povyk vyvolaly změny v DPH. Ministr financí Zbyněk Stanjura sice ubezpečoval veřejnost, že například dojde ke snížení DPH u potravin, na druhou stranu do vyšší základní sazby nově přejdou všechny nápoje. Jak na vás tyto kroky působí?

Když podnikáte, to nejhorší je, když musíte neustále něco upravovat a měnit, protože stát opět optimalizuje nebo chrání. Ať již jde o legislativu nebo daně. Na internetu jsem již zachytil nový vtip, jak účtovat v restauraci mléko v kávě 15 procent nebo 21 procent? Ani na Ministerstvu financí si prý nevědí rady. Pak na vás přijde kontrola a pokutuje. Nejhorší pak pro podnikatele je, když musí něco zdražit, a ještě na tom nemá zvýšený profit. Zákazník to méně nakupuje, a má pocit, že ten buržoust podnikatel jej zase okrádá! Tohle žonglování s procenty tak jen rozděluje společnost a vytváří pocit, že ti či oni na zvýšení cen profitují. Tu jsou to zemědělští baroni, támhle zase provozovatelé benzínek, anebo nadnárodní řetězce. A realita, ani ta nejlepší tabulka v excelu neodhalí, jak se ve výsledku zákazník zachová. Takže zvýšení daně na nápoje vlastně udělá co? A reálný výsledek je nová dávka chaosu v DPH a konzultace s právníky a daňovými poradci. Ne, tohle je další dílko ze škatulky děláme, že děláme, a reálně děláme jen PíáR vlny!

Nejen na jižní Moravě se hodně mluvilo o dříve uvažovaném zavedení spotřební daně na tichá vína, od kterého však nakonec po nátlaku vinařů vláda upustila. Je podle vás správně, že mají tichá vína od spotřební daně výjimku?

Má rodina, a hlavně rodina mé drahé polovičky, jsou vinaři již po devět generací. A tak do této problematiky vidím hlouběji, než běžný občan. Znám se osobně s vyššími desítkami vinařů, od těch malých až po velké nadnárodní kolosy, a pravidelně se účastním mnoha vinařských akcí. Osobně jsem si prošel každou prací při výrobě vína. Prve je nutno podotknout, že nikde ve vinařských zemích EU se neplatí spotřební daň z vína. A pak vinaření je o práci s krajinou od výsadby, úpravu vinic až po sběr. Dále pak výrobu až po distribuci a prodej. Každý vinař má jednou ročně jedinou šanci na sklizeň, a přitom surovina hraje velkou roli v postupu výroby. I ve Francii se stane, že se pro nedostatek nebo nekvalitní surovinu prostě jeden ročník vynechá.

A ta daň… opět něco se zadá do tabulky, plus počet prodaných lahví a je tu výnos. No tak to je velký omyl. Daňová povinnost sebou nese nutnost celní kontroly na každém kroku, od sklizně až po výrobu a skladování, kde je třeba zřídit celní sklad. Výsledek by byl cca 500 nových celníků v terénu na cca 1100 vinařů a veškeré další agendy kolem jejich fungování. Odhadovaná bilance výběru daně je dle odborné obce cca mínus 500 milionů, plus úpadek regionu a příjmů z vinné turistiky. Už žádné návštěvy sklepa, či degustace na akcích jako otevřené sklepy, nebo rozlévání vína na sóle na hodech. Nakonec vše by bylo v režimu celní kontroly. To, že si vláda jako svůj „balónek“ vybrala právě vinaře, ukazuje jen na další nekompetenci a neschopnost domyslet si důsledky toho, co za kaskádový efekt by to mělo. Jeden výběr daně nenahradí úpadek fungujícího a prosperujícího kraje, naopak výsledkem by byly další natažené ruce toužící po dávkách.

Na druhou stranu hodně lidí dává za pravdu také tvrzení, že je nelogické, aby všechny alkoholické nápoje podléhaly spotřební dani a pouze víno bylo od této daně osvobozeno. Není na této argumentaci kus pravdy?

Naprosto s vámi souhlasím, je třeba prostředí řádně narovnat. Přijde mi zvláštní, jak se debata kolem daní neustále točí jen kolem výběru. A ti, co se jim to nelíbí, odcházejí danit do daňových rájů, hajdaláci. To ovšem znamená, že žijeme v daňovém pekle, že? Ano, je pravda, že EU jasně stanovuje jakési limity pro minimální hodnoty daní. No tak se na to podívejme z jiného úhlu. Již jen přechod na tato minima ulehčí život nám všem, a dále přiláká nové plátce ze zahraničí, co budou danit u nás, jako je tomu příkladně v Irsku nebo Holandsku, kde se prostě danit vyplatí. Peníze z daní tak nepřijdou jen od vlastních občanů, ale příkladně i nadnárodních korporací, nebo i jedinců hledajících příhodný daňový režim. Takže pro narovnání prostředí je pak nejlépe spotřební daně zrušit. Tento daňový škrt by tak s sebou nesl i snížení počtu státních úředníků a na druhé straně vznik nových pracovních příležitostí u právě zmíněných příchozích společností. Pravice je právě o snižovaní daňové zátěže, která láká, ne o zvyšovaní výběru, který naopak odpuzuje.

Vinaři zároveň přijdou o možnosti prodávat firmám své víno s možností jeho uplatnění do daňových nákladů. Pro některé to může znamenat ohrožení až třetiny prodaného vína. Je zrušení této daňové výhody podle vás krok správným směrem?

Ano, rušení daňových výhod je vždy krok správným směrem. Čím více je daňové prostředí rovné a jednoduché a daně samotné nízké, tím méně se oplatí optimalizovat a daňové výběry jsou vyšší. A pak, když lidem a firmám zbude více peněz v peněženkách, mohou nejlépe rozhodnout co chtějí. Může to být i to víno. Ovšem takto naše vláda neuvažuje, jestli tedy vůbec uvažuje nad tím, co dělá. Naše země se postupně dostává do většího daňového pekla s větší potřebou více a více přerozdělovat. Je nejvyšší čas otočit kormidlem napravo. Útesy jsou již na dosah.

Samotní vinaři očekávají, že diskuse o spotřební dani na víno není zdaleka u konce. Zároveň však upozorňují na nutnost evropské harmonizace, aby nedošlo ke zvýhodňování zahraničních vinařů. Jaké by bylo podle vás nejlepší východisko z této situace?

Myslím, že nikdo si nemůže být jist tím, co zase koho ve vládě napadne, kdo bude další třídní nepřítel, kterému je třeba nasadit psí hlavu. Teď to padlo na vinaře, to je celé. Výmluvy na daňovou optimalizaci jsou liché už jen z toho titulu, že všechna daňová minima z EU dalece překračujeme. Prostor na snížení daní tak existuje i v rámci EU. Takovéto řešení ovšem od této vlády nečekám. Prostor předvést skutečná pravicová řešení nikdo z parlamentních i neparlamentních stran prakticky neukazuje. Stále se jen hraje hra, koho a jak lépe zdanit. Velmi výstižně popsal konaní levice americký prezident Ronald Reagan. „Když se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, zreguluj to. Když se to přestane hýbat, zadotuj to!“ Lidé se o sebe přece umějí postarat sami. Ovšem čím více překážek stát lidem dává, tím více je od samostatnosti odrazuje. Chová se tedy naše „pravicová“ vláda jako pravice? Nikoliv, a jak by také mohla, když vládne s marxistickou Pirátskou stranou. Tuto hru Svobodní nehrají, tento unikátní postoj, snižování daní a zátěže na občana a firmy Svobodní hájí od svého vzniku. Našim cílem je získat na svou stranu zklamané pravicové voliče. Je milé, že naše vláda v každém dalším představení ukazuje, jak hluboce ještě může klesnout, a kolik pravicových voličů umí zklamat. Proto je cílem Svobodných tyto voliče získat a započít reálnou pravicovou politiku, tak, jak jsem ji ve stručnosti popsal. Mohu jen prozradit, očekávejte okázalý restart Svobodných a opravdovou pravicovou kampaň cílící na více než jen 5 procent. Kostky jsou vrženy.

