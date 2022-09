Když jsem viděla, kam se to řítí... Postupující doktorka Hamplová by chtěla přinést do Senátu znalost práva

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Je vidět, že ani zahájený soud s Babišem nepomůže. Vláda by si měla zvyknout, že musí realizovat program a ne se proti někomu vymezovat. To je špatná cesta,“ říká advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která se dostala do druhého kola senátních voleb. Hodlá bránit zdravý rozum a lidská práva. Právě znalost veřejného práva by podle Hamplové senátorům v této době prospěla.

Dostala jste se do druhého kola senátních voleb za Kroměřížsko, a to s kandidátkou hnutí ANO Lucií Pluhařovou. Těsně za vámi skončila kandidátka SPOLU Šárka Jelínková. Jde podle vás o projev voličů, že nejsou spokojení s vládou?

Myslím, že pravděpodobně ano, protože souboj byl hodně těsný do posledních minut. Výsledek jsem očekávala s nadhledem, ale samozřejmě jsem byla napjatá. Pokud hlasy převážily v můj prospěch, tak to skutečně přičítám tomu, co říkám v celostátním prostoru, že jsem Kroměřížsko tématicky přesahovala.

Určitě sehrály úlohu i místní záležitosti, kdy mě lidé mají v paměti, jak jsem bojovala ve velké nemocnici, bojovala jsem za vodu a tak dále. Jsem na Kroměřížsku opravdu jako doma a k tomu bonus celostátního přesahu. Takže pokud to bylo tak, pak mě to těší, protože jsem dva roky veškerý volný čas dávala veřejnému dění.

Takže je to i taková satisfakce…

Určitě ano, protože budu pro ANO docela silný soupeř a doufám, že mě ostatní kroměřížské strany podpoří. Půjde i o trochu více, než jen o místní záležitosti, půjde o složení v Senátu, o vliv v Senátu, a to by nemělo být jedno nikomu.

Do druhého kola senátní voleb půjdete proti Lucii Pluhařové z hnutí ANO, do souboje se tedy kandidáti vládních stran ani nedostali.

Myslím, že v tom souboji bude třeba něco připomenout. Mě celorepublikový zisk pro ANO překvapil, protože jsem byla velmi aktivní v době covidové - nezákonná opatření a podobně, to všichni vědí. Možná někteří lidé zapomněli, že veškeré vakcíny za miliardy, které teď končí v koši, byly podepsány ministrem Vojtěchem za ANO. Mám pocit, že ANO získalo hodně právě proto, že vláda se velmi vymezovala vůči Babišovi, a tím mu udělala obrovskou reklamu. Takže Andrej Babiš je teď vnímán jako opoziční strana, ale já to tak úplně nevnímám. Vládu Babiše považuji za viníka covidové doby a tak se budu i vymezovat.

Byly tedy komunální volby oním referendem o spokojenosti Čechů s vládou tak, jak někteří tvrdili – včetně opozice – už před volbami?

Bylo to velmi velké referendum o tom, co si lidé myslí o vládě. Jsou tady i jiné subjekty, ale jsou velmi mladé, takže jejich doba teprve přijde, po půl roce nemohou chtít zázraky. Často končili třetí a podobně, což považuji za úspěch, například kandidáti PRO a Svobodných jsou tady krátce. Lidé volili ANO, ale ne proto, že by tak milovali Babiše, ale proto, že tak velmi v uvozovkách nemilují tuto vládu. V podstatě šlo o takové referendum.

Já se na Kroměřížsku pokusím tento pohled trochu narušit, protože i hnutí ANO má své drobné, co se týká covidové doby, ale tu volbu lidí chápu, pokud mělo jít o formu protestu. Pak je vidět, že ani zahájený soud s Babišem nepomůže. Vláda by si měla zvyknout, že musí realizovat program a ne se proti někomu vymezovat. To je špatná cesta a nehovořím ani o tom, co tato vláda opravdu šíleným způsobem podcenila a udělala špatně, co se týká hlavně energetické krize.

Co byste vzkázala voličům, kteří zamíří k volbám druhého kola senátních voleb? Čemu se chcete věnovat?

Budu se věnovat tomu, co jsem říkala od počátku. Pro mě je prioritou otázka zdravotnictví, nemusí dojít ke změně legislavity, ale musí dojít k jinému přístupu k politice jako takové. Lidé se musí více opřít o samosprávu, o města, která nejlépe vědí, jak se žije takzvaně dole.

Tedy posílit úlohu samosprávy, která se dostala znovu na úroveň národní výborů, což se mi hrubě nelíbí. Takže bych dělala stále, co dělám doposud s tím, že bych byla posílená o senátorskou průkazku. Tedy bránit zdravý rozum, právo, aby nedocházelo k porušování lidských práv a abych Kroměřížsku pomohla všude tam, kde bude potřeba, zejména se zdravotnictvím, dopravou a péčí o malé obce a podobně.

I tak toho máte ve své profesi advokátky celkem hodně. Jak by se vám práce právníka a senátorky kloubily dohromady?

To by šlo úplně nádherně dohromady, protože ta moje práce se s tím prolíná. Už dva a půl roku dělám na tři směny a právě Senát a servis ze Senátu by mi pomohl, aby to mohlo jít i dál. Bez advokacie bych nemohla bojovat proti nezákonným opatřením. Část své práce bych musela zkrátit, ale v kampani také pomohlo, že se pohybuji na obcích a městech a vím, o co kráčí. Podle mě všichni politikové doplatili na to, že se zavřeli do paláců a neznali, o čem je život dole, takže u mě nehrozí, že bych opustila obce, města a dělala jen senátorku. A i senátorskou práci bych chtěla vykonávat na půdě obcí a měst.

Jak jste zmínila, kandidáti novější stran a politických uskupení celkem v komunálních volbách uspěli. Ať jde o Přísahu, PRO a podobně. Ukazuje to, že jejich podpora bude stoupat? Jde o odpověď lidí na problémy současné doby?

Přesně tak. Kandidáti strany PRO nebo určité osobnosti – třeba Michal Auředník na Berounsku, což je mladý muž, 41letý podnikatel a dostal přes 10 tisíc hlasů - je prostě odpověď, že lidé hledají jiná jména, jiné osobnosti. To, co je nahoře, je tragédie, takže doba těchto menších uskupení a osobností ještě přijde. Perfektně začali a jde o to vhodně navázat.

Co vás na letošních volbách překvapilo?

Z výsledků asi nic moc, na to jsem hodně zkušená, ale překvapilo mě na Kroměřížsku, že mi stovka lidí naprosto nezištně pomáhala, protože chtěli změnu a nelitovali času. Viděli jsme se třeba poprvé a teď jsme skupina kamarádů a přátel.

Co mě nepříjemně překvapilo celostátně a co jsem za dané situace, která je pro tuto zemi kritická - neobávám se ji označit za revoluční a může ovlivnit další generaci – čekala, byla vyšší účast ve volbách. Ale zůstala stejná jako minule. Možná lidem ještě nedochází, v jak vážné situaci se nacházíme.

Co teď před druhým kolem voleb do Senátu?

Oslovím voliče ostatních stran a poprosím je o podporu. Určitě mám co nabídnout a program Kroměříže je vnímán dobře, takže je požádám, aby mě podpořili proti kandidátce hnutí ANO.

Kdybyste se do Senátu nedostala, je to konec vaší politické angažovanosti?

Kandidovala jsem po 18 letech z donucení okolnostmi. Nemohu se vyjádřit, zda bych kandidovala třeba do Parlamentu, vrátila bych se ke své profesi, kde jsem velmi spokojená, vím, co budu dělat dál, mám plány napsat odborné knihy pro obce. Nemohu odhadnout, ale tuto kandidaturu vidím jako výjimečnou, protože tato země potřebuje někoho, kdo se umí přenést z pole práva na půdu Senátu. Doufám, že se to podaří, protože znalost veřejného práva by senátorům v této době prospěla. Pokud se to nepodaří, tak budu pokračovat ve veřejném právu.

Ale kandidaturu do Poslanecké sněmovny tedy nevylučujete?

Dosud jsem kandidaturu politickou vylučovala, ale když jsem viděla, kam se to řítí, co se tam děje, rozhodla jsem se to zkusit. Co vylučuji určitě, je vstup do politické strany. Hodlám zůstat nezávislá už navždy.

