Klaus st. je politik minulosti. Babiš pohrdá lidmi. Trikolóra se těžko dostane do Sněmovny, říká poslanec ODS Krejza

Václav Klaus mladší představil nové hnutí Trikolóra. Jakou má podle vás u voličů šanci?

Asi bych si na to příliš nevsadil, protože myšlenky, které vypadají, že bude chtít prosazovat, jsou víceméně hodně blízké SPD, a to už svoje voliče má. Navíc si v SPD mohou dovolit ještě tvrdší rétoriku, než bude mít Václav Klaus mladší, a hlavně si myslím, že Václav Klaus není týmový hráč, což může být problém při výstavbě strany od nuly.

Řekl jste, že podobnou rétoriku má SPD. Nemyslíte si, že pokud bude tu rétoriku podávat hnutí Trikolóra konzervativnějším způsobem, přiláká či přetáhne voliče z jiné strany, třeba z SPD?

To samozřejmě může a síly se mohou ještě trochu rozdrobit, ale neočekávám nějaké dvouciferné výsledky. Nějaké voliče určitě mít bude, ale nevím, zda je schopen se s takovým přístupem dostat do Parlamentu.

Po skončení tiskové konference, kde k představení nového hnutí došlo, nastalo hodnocení obsahu. Mezi jinými kritikami zaznělo, že šlo o prázdné proklamace, nikoliv konkrétní návrhy. Není na soudy ještě příliš brzy?

Myslím, že pokud někdo zakládá stranu a jedná se o zkušeného politika, odborníka ve školství, tak bych čekal, že bude mít konkrétní návrhy, protože oči veřejnosti i médií na něj budou upřeny.

Co Václav Klaus starší, který se má starat o zahraniční politiku? Může být prospěchem, nebo spíše naopak?

Já k němu mám podobný vztah, jako jsme se kdysi bavili o prezidentovi Miloši Zemanovi. Dříve byl Klaus starší jeden z důvodů, proč jsem se začal angažovat v politice a právě v ODS. Dnes jsou naše názory tak rozdílné, že mám pocit, že politik z minulého tisíciletí už nebude přínosem v tisíciletím třetím.

Osoba premiéra Andreje Babiše nepřestává plnit titulky médií. Co říkáte na závěry Evropské komise o jeho střetu zájmů s tím, že dochází k porušování zákona…

…to se přeci ví od doby, kdy se stal členem vlády.

Ano. Až nyní přibylo stanovisko Evropské unie.

Ano, ale popisuje pouze nějaký fakt, který všichni, kdo chtěli vidět a mají trochu šedé kůry mozkové, věděli. Nejde o nic překvapivého a bude to mít negativní dopady na čerpání dotací pro Českou republiku. Naštěstí to trvalo tak dlouho, kdyby Komise byla rychlejší, byly by problémy delší dobu a byly by citelné. To je, co jsem vždy říkal, že proto se Andrej Babiš nikdy neměl stát premiérem a ministrem financí. Ne pro nedostatek schopností, ale jeho střet zájmů tu byl odjakživa. A tak velký, že to Českou republiku vždycky ovlivňovat bude.

Jinak řečeno svěřenské fondy podle vás nestačí?

V podání, v jakém se situace nachází, nejde o žádný svěřenský fond.

Je pravda, že na střet zájmů Andreje Babiše je upozorňováno od začátku, hlavně kvůli kumulaci moci politické, ekonomické a mediální. Změní se podle vás něco nyní, po závěrech Evropské komise?

Já stále věřím, že se takové záležitosti, když už nastaly, mají řešit u voleb. Důsledky rozhodnutí, které padají na hlavu premiéra, obchodníka a mediálního magnáta v jedné osobě, holt ponese většina nebo mnoho obyvatel České republiky. To je slabina demokracie a já jsem stále přesvědčen, že se to má vyřešit u voleb.

Andrej Babiš stále ujišťuje veřejnost, že 451 milionů korun dotací Česká republika vracet muset nebude. Jste podobně optimistický?

Absolutně nikoliv. Tady může dojít k nějaké korekci, ale něco se vracet bude, hlavně budou problémy s budoucím čerpáním. Podle mne je to větší problém než vrácení peněz.

Upřesněte to, prosím. Jedná se podle vás tedy o precedens s následky pro celou Evropskou unii?

Neodvažuji se tvrdit, že pro celou Evropskou unii, to nevím. Ale pro Českou republiku to bude mít špatné následky. A orgány Unie si to užijí, tak jako si užívaly čerpání z ROP.

Domníváte se, že by český stát měl ty peníze – v případě vrácení Evropské unii – potom požadovat po firmách Andreje Babiše?

Tak tomu bylo v minulosti, že subjekty, které nějakým způsobem porušily pravidla, peníze vrací. Není důvod, proč by to mělo být jinak, navíc když se jedná o soukromý subjekt.

Samotný podnět k prošetření Babišova střetu zájmů poslala Transparency International a Piráti. Jak se díváte na fakt, že česká politická strana postoupila problém na evropskou úroveň?

To je pro mě složitá otázka. Nevím, zda bych toho byl já osobně schopen. Na druhou stranu ten problém tady existuje a nezpůsobili ho ani Piráti, na Transparency, byl to sám Andrej babiš. Ale já bych toho asi schopen nebyl.

Jak čtete 120 tisíc lidí na Václavském náměstí, kteří demonstrovali proti Andreji Babišovi i Marii Benešové? A jak reakce premiéra ohledně lidí, kteří šli na koncert a srovnávání se Slovenskem...

Vypadá to, že se začíná odhalovat jeho pravá tvář – naprosto přehlížející své okolí, naprosto brutálním způsobem. Vyjádření se Slovenskem bylo opravdu pikantní a jeho pokus o vtip, že šli na koncert, vyjadřuje absolutní pohrdání lidmi. Politik v tak velké funkci by si to neměl dovolit.

Jak se díváte na doporučení prezidenta Miloše Zemana směrem k premiérovi, aby protesty ignoroval?

To mě nepřekvapuje. Prezident je v neotřesitelné pozici, ve svém druhém a posledním období má ještě pár let a může si dovolit cokoliv. Tady je vidět, že spolu souzní.

Občanští demokraté zaznamenali nárůst v evropských volbách. Co na výsledky říkáte?

Mám k tomu dva postřehy. Je vidět, že dlouhodobá a mravenčí práce, byť mnohdy kritizovaného Petra Fialy, který skutečně se dá říci, že neumí zaujmout davy nějakou pikantností nebo ostrovtipem, urážkami, ale dlouhodobé sdělování konzistentních názorů, se zdá, funguje. Nárůst preferencí není nějaká tsunami, ale je velmi pozvolný, avšak setrvalý. Rychlokvašky většinou dlouho nevydrží. To mě těší.

Druhá věc je, že soudy o mém blízkém kolegovi Sašovi Vondrovi po sedmi letech, kdy byl brutálním způsobem dehonestován, nakonec dospěly k názoru, že je nevinen. A ani jeho úředníci, kteří čelili obvinění, se ničeho nedopustili. Pro mne je to satisfakce, protože ho znám jako loajálního člověka a patriota České republiky. Je obrovsky respektován v zahraničí a má neuvěřitelné znalosti.

Navíc se tam dostal skokem z patnáctého místa.

Ano, tady se nedá říci, že by lidé volili nějakou stranu, ale volili Sašu Vondru. Jde možná o první případ, u něhož si uvědomuji – i když možná také Půta, hejtman Libereckého kraje, který má podobné problémy – aby po sedmi letech, kdy byl takzvaně v karanténě, se mu podařil neuvěřitelný návrat a je to dobře.

Dá se tedy říci, že ODS odchodem Klause mladšího nijak neutrpěla a v těchto volbách se to ukázalo?

To jsem bral jako samozřejmost, protože jsme zdvojnásobili své mandáty a porazili i Pirátskou stranu, když to vypadalo, že s nimi můžeme prohrát. K evropským volbám přeci jen chodí lidé, kteří mají k Unii vřelejší vztah, než ti, kdo ji odmítají. Piráti ten vřelejší vztah vyjadřují neustále. My máme pocit, že patříme do Evropy, rozhodně, na západ rozhodně, ale ne nekriticky. Obával jsem se porážky, že skončíme jako třetí, ale ukázalo se, že jsme Piráty porazili a odchodem Klause nás naopak možná volilo více lidí.

autor: Zuzana Koulová