Komárek: Naše auta, domy a zemi sdílet nebudeme! Babiš udeřil na slabé místo Pirátů. Značná část jejich členů totiž...

Jak si z pohledu vás, jako bývalého člena, vede hnutí ANO? V předvolebních průzkumech má mezi voliči kolem dvaceti procent, vedou koalice Piráti se Starosty a také koalice SPOLU.

Ta ztráta odpovídá neúspěšné vládní politice v boji proti covidu. Je naprosto jednoznačné, že vláda nese odpovědnost a pokles voličských hlasů, zvláště mezi staršími lidmi, pro hnutí ANO ještě neodpovídá míře neúspěchu. Počet starších lidí, kteří budou volit ANO, se blíží téměř polovině. V některých věkových skupinách podpora výrazně klesá, ale podle mne je to naprosto logické. K tomu se připojilo, že ANO definitivně ztratilo punc reformní nebo revoluční strany, protože různé skandály, skandálky, různé deníky, co se někde povalují a spory o místa na kandidátkách, to všechno ukazuje, že jde již o stranu tradiční.

Budou tedy voliči ve volbách na podzim skládat účty vládě za to, jak si poslední rok vedla bez ohledu, co dělala předtím?

To je dobrá otázka, protože já jsem komentoval stav v současné době a ten stav nemusí platit v době voleb. Jednak lidé pocítí velkou úlevu, že pandemie odešla, a já pevně věřím, že na podzim se už zdaleka nevrátí v takové míře, v jaké jsme ji zažili. Druhak, hnutí ANO umí perfektně volební kampaně, má zdaleka nejlepší tým. Andrej Babiš je stále nejvýraznější osoba na naší politické scéně a může hrát roli i to, že si lidé vzpomenou na to dobré, co vláda udělala. Zejména skupiny, kterým bylo výrazně přidáno, tedy důchodci, ale i učitelé a lékaři. Polepšili si v podstatě všichni lidé, protože až do nástupu covidu si ekonomika vedla velice solidně.

Fotogalerie: - Stop covidové totalitě

I přesto cítím za poslední dobu ve vašem hlase zklamání z vlády. Nebo se mýlím?

Já budu vládě navždy vyčítat, že nezvládla covid, protože třicet tisíc obětí je strašlivé číslo a musíme za ním vidět každý jednotlivý život. Samozřejmě jsme nemohli dosáhnout nuly nebo být best in covid, jak se Andrej Babiš nepředloženě chvástal ještě loni. Ale srovnání s vyspělými sousedskými i nesousedskými zeměmi v Evropě skutečně ukazuje, že smrtnost na počet obyvatel byla výrazně vyšší třeba v porovnání s Německem nebo Rakouskem, kde přijali tvrdší opatření a byli v nich důslednější. Česko, přestože to radila spousta lidí a spousta komentátorů o tom psala na podzim loňského roku, se před Vánocemi zachovalo šíleně a hazardérsky, když obchody zůstaly otevřené příliš dlouho poté, co se před Vánocemi znovu otevřely.

Nakolik může premiérovi uškodit střet zájmů v Evropské unii skrze jeho firmu Agrofert, který se řeší už léta, ale jak se zdá, europoslancům dochází trpělivost a zdá se, že přijdou ráznější kroky?

Je také pravda, že se Evropský parlament nemusel ničím podobným dosud zabývat, protože nebyl nikdo, u koho by problém v takovém rozsahu nastal.

Nebyl. Ten problém se skutečně týká jenom Andreje Babiše nebo by se týkal každého bohatého člověka, který by pobíral evropské dotace. Kdyby se stal nakrásně premiérem Karel Schwarzenberg, který také pobírá dotace na své pozemky a různé zemědělské činnosti, a dal svůj podnik do svěřenského fondu podle českých zákonů, dostal by se do rozporu s evropskými směrnicemi. A zrovna tak by Evropský parlament kritizoval Karla Schwarzenberga, pokud by se majetku zcela nevzdal, což ale nepředpokládám, že by bohatý člověk udělal.

Nakolik vaši pozornost poutá hnutí Přísaha Roberta Šlachty, které v průzkumech dosahuje pěti procent?

Jde o hnutí, které se tentokrát dostane do role spasitele, a Češi už několikrát ve volbách žádali spasitele. Nejdříve to byly Věci veřejné, potom to bylo hnutí ANO, teď to bude Přísaha. Čeští voliči touží po někom novém, čistém, kdo jim slíbí boj s korupcí a nápravu všech nepořádků. A tuhle roli Robert Šlachta velmi dobře splňuje jak svojí minulostí, tak svým vystupováním, svým vzhledem i tahem na branku.

Jak jste vnímal pokus o vyslovení nedůvěry vládě a plamenný proslov premiéra Andreje Babiše ve Sněmovně?

Jsme v předvolební době, pokus o vyslovení nedůvěry vládě, ať už by dopadlo jakkoliv, je politická deklarace, která má oslabit pozici Andreje Babiše a ubrat mu body. Andrej Babiš působil skutečně naštvaně, ale ten projev byl dobře připraven, protože útok na Piráty, že nebudeme sdílet naše auta, naše domy a naši zemi, přesně zasahuje slabé místo České pirátské strany, která se tváří velice státotvorně a velice liberálně demokraticky, ale u značné části členů tyhle sdílitelské nálady, radikální ekologismus a radikální neomarxismus existují a většina naší společnosti je nemá ráda.

O legálně sdílené ekonomice psal i Andrej Babiš ve své knize O čem sním, když náhodou spím. Jsou zde vyjádření ohledně sdílení…

… já tohle samozřejmě vím. To není jediný rozpor. Andrej Babiš je chodící rozpor a chodící marketing a vždy využije, co potřebuje. On je naprosto splachovací teflonový politik, takže když mu bude připomínáno, že on sám mluvil o sdílené ekonomice, tak z toho klidně vyklouzne. V paměti podle mne zůstane, že tímto způsobem útočí na Piráty a víceméně je označuje za nepřátele tradičních jistot a hodnot, protože každý má rád svoje auto a dům a nechce, aby mu tam někdo lezl.

Marketingově to mohl být projev dobrý, ale Andreji Babišovi se tedy věřit nedá? Mám si to tak přeložit?

Věřit se nedá žádnému politikovi. Žádnému politikovi nejde o pravdu, každý politik říká verzi, která je pro něj nejpříjemnější. To není pejorativní, politici nějak pracují… jako se v šachu nehraje hokejkou a v hokeji se nehraje kameny, tak politici s pravdou nehrají. To patří filozofům nebo vědcům.

Dělal jste to v politice stejně i vy?

Určitě. V rámci nějaké politické strany nebo hnutí člověk drží nějakou linii a snaží se tu linii obhajovat. Ona linie pochopitelně nesmí být v rozporu s jeho svědomím. To, že člověk nesměřuje za pravdou a nehledá pravdu v politice, neznamená, že je ničema nebo někoho podráží. On prostě prezentuje věci tak, aby to vypadalo co nejvýhodněji pro něj osobně a pro jeho stranu. To je vlastně povinnost politika. Kdyby si začal, řekněme, nahrávat, co si říkají lidé v Parlamentu mezi sebou, jak mluví často nevhodně a sprostě, dával to na veřejnost a prezentoval to jako pravdu, tak se v podstatě chová jako podrazák, protože zrazuje svoje kolegy. Čili kterýkoliv politik se snaží vypadat co nejlépe. Někdo to dovede dobře jako Andrej Babiš, někdo to dovede hůře.

Co jako novinář říkáte na to, že podle některých názorů zakryla důležitá témata koronavirová pandemie, nebo neměla dostatečnou pozornost?

Covid byl největší téma a byla to osudová krize, přírodní katastrofa, něco, co naši zemi poznamenalo od vpádu Rusů daleko nejvíce. Když se stane něco tak velkého, zásadního a otřesného, jde všechno ostatní dozadu. Tak to prostě chodí, jinak to být nemůže.

Chápu, nedomníváte se tedy, že některé události byly upozaděny?

Opravdu ne. Když jste nemocný, nemyslíte na to, že by bylo potřeba koupit novou pohovku do obýváku, i když ta pohovka je trochu rozvrzaná. Tak je trochu rozvrzaná a až se uzdravíte, koupíte si novou.

Jak moc může koalici SPOLU poškodit kauza kolem Dominika Feriho, který po svědectvích o sexuálním nátlaku rezignoval na post poslance a na výzvu strany vystoupil i z TOP 09? A co říkáte na to, že máme první skandál v rámci takzvaného Me Too, které začalo v Americe?

Začnu tím druhým. Tohle je něco, co ještě není Me Too, protože se jedná o jednotlivou věc, která nepřerostla v masovou vlnu. Navíc Dominik Feri sice nepřiznal otevřené sexuální násilí, ale přiznal nevhodné a negentlemanské chování, což je docela dost. Já, kdyby mě někdo obvinil ze sexuálního nátlaku neprávem, tak bych rozhořčeně běhal a přesvědčoval každého, že je to lež. Myslím, že by tak učinila většina lidí, ale do jisté míry to ukazuje změnu smýšlení společnosti. Většinově taková chlapská vyjádření, jako od Schwarzenberga nebo Czernina, sklidila odsouzení, že dnes společnost, zejména mladí lidé, už se daleko více staví za práva ženy odmítnout muže za všech okolností tak, jak je to běžné v civilizovaném světě a já osobně jsem rád, že tomu tak je, protože jsem proti jakémukoliv ponižování žen nebo považování žen za něco méně, než jsou muži.

A jak to poznamená koalici SPOLU, uvidíme. Dominik Feri, který byl idolem mladých voličů a prvovoličů, se mohl značnému počtu z nich vzpříčit a mohlo by je to přehodit mezi příznivce Pirátů, ale já si netroufám odhadnout, jak moc to ovlivní celkový výsledek nebo průzkumy. U celkového výsledku bych řekl, že méně, protože to bude zapomenuto. Situace bude před volbami jiná a ani se to nebude moci připomínat. Feri bude prostě zapomenut, toho spláchl čas a nic z toho se nestane, pokud nebude mít zrovna v tu chvíli soud za znásilnění.

Mezinárodní olympijský výbor po anketě mezi sportovci rozhodl, že součástí olympijských her nesmějí být hromadné náboženské či politické projevy. Například poklekávání a tak dále, anketa totiž ukázala, že se sportovci cítí pod tlakem, a kdyby tak neučinili, přijde kritika.

Já s tím víceméně souzním, protože sport je sport. Mně se dokonce ani moc nelíbí, že jsou při něm projevovány nacionalistické vášně, že při něm vlají vlajky a podobně. Nejde o reprezentaci národů, dělá se to za peníze a sportovci to dělají hlavně kvůli sobě a já to neodsuzuji. Naopak, podle mne je to správné. Takže já s tím zcela souzním, ale kdyby to mělo znamenat zákaz bojového tance novozélandských ragbistů Haka, byl bych zásadně proti.

