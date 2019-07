Kompetenční žalobu si vymysleli novináři, Zemana rozhodně neovlivní. Jestli ČSSD odejde z vlády, ztratí další voliče, rozebírá firemní sociolog Bednář

ROZHOVOR „Raněné zvíře křičí nejhlasitěji a nejslabší člen v politice dává nejtvrdší ultimáta.“ Firemní sociolog Vojtěch Bednář v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz analyzuje situaci před klíčovou schůzkou v Lánech. ČSSD se podle něj snaží hrát sebevědomě, ale nedisponuje skutečným vyjednávacím a prosazujícím potenciálem. „Miloš Zeman, a dlužno dodat, že nejenom on, je dlouhodobě zastáncem komunikační strategie dvou pravd,“ podotýká. A kompetenční žaloba? Vynález novinářů, ne politiků. „S ohledem na procedurální záležitosti a lhůty je podle mého názoru absolutně vyloučeno, že by tento nástroj mohl cokoli ovlivnit. Je docela možné, že reálné rozhodnutí by se na světě objevilo v době, kdy už veřejnost úplně zapomene na předmět kauzy, a média budou opět nenávidět třeba Putina,“ upozorňuje Bednář.

Předseda ČSSD Jan Hamáček říká, že buď prezident Miloš Zeman couvne, nebo budou předčasné volby. Myslíte si, že spor, který vznikl v souvislosti s působením ministra kultury Antonína Staňka, se nakonec stane poslední kapkou v rozhodování ČSSD o setrvání ve vládě?

Sociální demokracie je ve velice nesnadné situaci, kdy neumí říct, jaké rozhodnutí jí může přinést větší katastrofu, a které může být naopak výhodné. Důvody těchto sporů jsou nedůležité, nyní je to Staněk, příště něco jiného. Podstatné je, že ČSSD nechce být špiněna tím, že je ve vládě s ANO – a současně ví, že odchod z vlády pro ni může znamenat počátek její mimoparlamentní éry. Nikdo přitom neumí kvalifikovaně říct, které rozhodnutí je v současné situaci více správné nebo méně zlé, a charismatický vůdce, který by jasně určil směr bez ohledu na data (jako to kdysi udělal Jiří Paroubek) ve straně neexistuje. Její problém tak je, že vlastně neví, co chce, ale ví co ne, a ať udělá cokoli, vždy je zde šance, že dostane, co si nepřeje.



Pokud by ČSSD z vlády skutečně odešla, do jaké míry se rozhodnutí otočí proti ní? Bude pro veřejnost viníkem pádu vlády a ztratí další procenta, nebo voliči naopak pochopí, že nemohou setrvat v koalici, kde si neprosadí ani nového ministra?

Může, dokonce je to velice pravděpodobné. Část voličů ji podporuje právě proto, že vládne. V okamžiku, kdy z vlády odejde, jejich podporu ztratí. Je krajně nepravděpodobné, že by odchodem získala některé z voličů, které již ztratila v minulém období, nicméně stát se to samozřejmě může a sociální demokracie s tím nyní velmi silně kalkuluje. Trochu bych to přirovnal k pokeru, kde sice znáte pravidla i strategie, ale objektivně nevíte, co drží soupeř a vliv náhody na výsledek hry je stále mnohem větší, než jste schopni přijmout. Nicméně na hru jste se dali, a tak musíte hrát.



Podle Miloše Zemana není Michal Šmarda vhodným kandidátem na post ministra kultury, protože nemá ani vysokou školu. Jde podle vás o validní kritérium, nebo si Zeman jen vychutnává, že může proces odvolání Antonína Staňka zdržovat?

Miloš Zeman, a dlužno dodat, že nejenom on, je dlouhodobě zastáncem komunikační strategie dvou pravd. Jedna pravda je dávána najevo jako důvod jednání, jiná, rovněž pravda, je jeho skutečnou příčinou. O té druhé se oficiálně nikdo nezmiňuje, ale všichni velmi dobře vědí. Tato hra je velmi dobře předvídatelná pro ty, kteří ji znají, ale naprosto chaotická pro případné účastníky a pozorovatele zvenku. Tedy... pravda klidně může být obojí. A to zdaleka nejen v tomto případě.



Zeman nejprve odmítl přijmout Staňkovu demisi a nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, který mu na konci května poslal předseda vlády. Senátor Jiří Dienstbier z ČSSD se v rozhovoru pro DVTV vyjádřil, že prezident Miloš Zeman podle jeho názoru pohrdá Ústavou a snaží se likvidovat sociální demokracii. Doslova uvedl, že Zeman si užívá ústavní darebáctví. Jan Hamáček mluví o ústavní krizi. Jde o ústavní darebáctví, či o ústavní krizi? Snaží se prezident likvidovat ČSSD? A jak si jednání prezidenta vysvětlujete vy?

Raněné zvíře křičí nejhlasitěji a nejslabší člen v politice dává nejtvrdší ultimáta. ČSSD se snaží hrát sebevědomě, ale nedisponuje skutečným vyjednávacím a prosazujícím potenciálem. Co to dělá anebo nedělá s prezidentem, nedovedu říct, ale je jisté, že ať už je jeho chování motivováno jakkoli, je pro ně velice nepohodlné.

Psali jsme: Okamurovi europoslanci v Bruselu odmítli vstát na hymnu EU. Následky? Silné čtení Úder umělcům do Varů: Hřebejku, Nvotová, Geislerová, Plodková a další. Koho budete kádrovat příště?! Leyenová v čele Komise? Německá dáma budí na české politické scéně vášně Zeman bude politickou krizi řešit ve čtvrtek v poledne, oznámil Ovčáček



Andrej Babiš odmítá podat kompetenční žalobu na prezidenta. Obětuje raději Babiš koaličního partnera, než aby šel se Zemanem do konfliktu, jak tvrdí poslankyně Miroslava Němcová? Stojí a padá Babišova politická kariéra s vůlí prezidenta?

Osobně mám pocit, že „kompetenční žaloba“ je vynález novinářů, a ne politiků. S ohledem na procedurální záležitosti a lhůty je podle mého názoru absolutně vyloučeno, že by tento nástroj mohl cokoli ovlivnit. Je docela možné, že reálné rozhodnutí by se na světě objevilo v době, kdy už veřejnost úplně zapomene na předmět kauzy, a média budou opět nenávidět třeba Putina.



Ve čtvrtek se má sejít prezident s premiérem Andrejem Babišem a s vicepremiérem Janem Hamáčkem. Jaký očekáváte výsledek?



Že si dají kávu. Neumím odhadnout, omlouvám se.



Myslíte si, že ještě dojde k plánované schůzce prezidenta s vicepremiérem Hamáčkem a ministrem Staňkem, na které má Zeman v plánu oba usmířit? Nebo už bude jasno dřív a schůzka bude zbytečná?

Jednou z taktik politického vyjednávání je hra na konstruktivnost. Budu svolávat další a další jednání, nabízet alternativy, usmiřovat, hledat střední cesty, ale vím, že ostatní strany se dohodnout nechtějí, anebo respektive mají požadavky, které jdou přes mé možnosti. Já ale budu neúnavný, a až někdo bouchne pěstí a odejde od stolu, na koho padá vina? Na mne? Vždyť jsem se snažil. Tuto strategii si ale mohu dovolit jen proti relativně slabým hráčům.

Jak dlouho bude podle vás trvat patová situace?

Do té doby, než někdo pochopí, že je slabý a ustoupí výměnou za zachování cti, nebo až se ta strana, která ve skutečnosti určuje a udržuje agendu, rozhodne ji ukončit.



Zaznívá, že by ČSSD mohla být nahrazena hnutím SPD, jenže to Andrej Babiš odmítá, a také Tomio Okamura tvrdí, že nechce podpořit vládu Andreje Babiše. Zároveň ale navrhuje vládu odborníků. Tu by SPD přivítala, kdyby kabinet prosazoval zásadní body programu SPD. Jak hodnotit vystupování SPD v celé záležitosti?

Sedíte ve společnosti u stolu, na němž leží poslední chlebíček. Máte velikou chuť, ale vaši spolustolovníci také, a tedy je nevhodné si jej vzít. Je to na vás vidět, a tak ti okolo říkají, že byste si mohli zobnout. Vy jste ale slušný člověk, a tak jej slušně odmítáte a dokonce jim jakoby pohrdáte, „já, och ne, ať si dá zde Honza, má nepochybně větší hlad“. Jakmile ale někdo z okolních projeví skutečný zájem, pochutiny se bleskurychle zmocníte.

Jak z celé ságy odvolávání Antonína Staňka vychází premiér Andrej Babiš, vicepremiér Jan Hamáček a prezident Miloš Zeman?

Z mého úhlu pohledu, a nechci, aby to vypadalo jako pochlebování, možná premiér Babiš nejlépe, protože se chová jako profesionál, i když skutečným účelem hry je poškodit právě jeho. Miloš Zeman je extrémně silný hráč, který v podstatě rozhoduje o tom, co se stane dál, a to i když mu ostatní – pan Hamáček, zkoušejí vyhrožovat žalobami a dávat ultimáta. Je docela možné, že Hamáčkovi nakonec vyhoví, a něčím ho potěší. Až mu bude projevena dostatečná úcta.



V podstatě všichni tři už nějakým způsobem připouštějí možnost předčasných voleb. Jsou podle vás věcné důvody pro to, aby odstoupila vláda a případně byly vypsány předčasné volby? Kdo by ztratil, kdo získá? A jsou předčasné volby řešením?

Předčasné volby jsou fetiš české politiky. A také v podstatě urážka voliče, protože volič rozhodl, a práce politiků je – na tomto půdorysu se domluvit.



V minulém týdnu čelila vláda v Poslanecké sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry. Co toto hlasování ukázalo o vládě, a co o opozici?

V podstatě nic. Existuje historicky velice dlouhá diskuse na téma, zda je správné dělat gesta, o kterých víme, že ničemu neposlouží, a udělat alespoň něco, anebo nedělat nic, když víme, že tím ničeho nedosáhneme. Opozice se nyní přiklonila na první stranu této pomyslné váhy a sklidila očekávané, tedy neúspěch. Pokud by se rozhodla pro druhou variantu, sklidila by kritiku. V každém případě důsledek je zanedbatelný, protože voliče, které získává sympatickým, byť neúspěšným gestem, ztrácí porážkou v hlasování. A kdo by se přidával na stranu poraženého?



