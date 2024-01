Komu Fiala slouží? Podnikatel to není, těm lhal. Konečná odhalila

„Kdo je teď středobodem zájmu ODS? Snad zbrojaři, banky, nadnárodní korporace…,“ ptá se europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná v souvislosti s tím, kolik lidí ukončilo za poslední dobu podnikání. Zmínila zlikvidování pohostinství a „točené pivo jako zážitkovou věc“. Řekla, co si myslí o korespondenčních volbách, a dostala se i k nedávnému videu ministra Rakušana. Řekla také, co očekává od blížících se voleb do Evropského parlamentu.

Paní poslankyně, ve svém pořadu Bez obalu jste upozornila na nejvyšší pokles OSVČ od roku 1993. Takže jak to je a čím si to vysvětlit?

Osoby samostatně výdělečně činné nebo živnostníci byla skupina, kterou se ODS vždy zaklínala. Kdo je teď středobodem zájmu ODS, těžko říct. Snad zbrojaři, banky a nadnárodní korporace. A Ukrajina.

Mezi lidmi koluje mnoho videí, na kterých premiér Fiala ve svých předvolebních, ba dokonce povolebních vystoupeních popírá jakékoliv zvyšování daní. Lidé však na sobě pociťují dopady jeho lží. A bohužel mnohým jejich podnikání již nestačí na zvýšené životní náklady a zákonné odvody. Nebo si vláda myslí, že těch asi 22 tisíc lidí, co vloni ukončilo hostinskou činnos, skončilo jenom tak pro nic za nic? Místo vytvoření stabilního podnikatelského prostředí tak vláda zatím aspiruje spíše na to, že si ji občané budou pamatovat jakožto vládu, která v naší zemi zlikvidovala pohostinství a z točeného piva udělala zážitkovou věc.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

„Dneska jsme spustili sběr podpisů proti tzv. korespondenční volbě, kterou považujeme za snahu vlády o omezení práv občanů plynoucích z Listiny základních práv a svobod,“ napsala jste před pár dny na Facebook. Kde vidíte největší problém korespondenčních voleb? A proč je podle vás vláda podporuje?

To, že chtějí vládní strany korespondenční hlasování, je zřejmé z výsledků předchozích voleb. Přes 85 % občanů v zahraničí volí právě tyto strany, které se u voličů, již skutečně pociťují dopady rozhodnutí na vlastní kůži a ve vlastní peněžence, tedy u lidí žijících v ČR. Opět se ukazuje, že této vládě pramálo záleží na těchto lidech. Občané v zahraničí nejsou tak vystaveni krokům této vlády, proto se jim možná zdá jejich jednání správné. Mohou volit na našich zastupitelských úřadech. A krokodýlí slzy některých Pirátů, kteří vzpomínali na svá studentská léta v USA, byly opravdu dojemné. Bohužel zde není zajištěna skutečnost, že volič provede svou volbu sám. Bez rizika, že na něj někdo bude působit s cílem ovlivnit jeho volbu. To ve volební místnosti za přítomnosti komise není možné. Za mě by se se stejnou vervou, jakou věnuje pětikoalice korespondenční volbě, měla věnovat snižování inflace a zvyšování životní úrovně občanů.

„Nejsmutnější figurkou v Davosu je pro mě Ursula von der Leyenová,“ napsala jste také na Facebook. Můžete to prosím pro naše čtenáře trochu rozebrat?

Paní předsedkyně je patrně buď zcela odtržená od reality a nevnímá dopady Green Dealu na evropský průmysl, anebo je jí to zcela jedno, protože plní někým zadané úkoly. Těžko říci, která varianta je horší. A v tomto duchu vystupovala bohužel i na setkání mocných ve švýcarském Davosu.

Velmi rozporuplné reakce jsou na video ministra Rakušana, ve kterém, dá se říci, kritizuje vládu a také vyzývá lidi, aby s ním přišli diskutovat. Co byste panu ministrovi vzkázala?

S trochou nadsázky, že pokud chtěl v trapnosti vystoupení předsedů politických stran vládnoucí pětikoalice trumfnout Fialovo video s nutellou, je tak na 90 %. A být vášnivější filmový fanoušek, těším se na vystoupení dalšího předsedy nebo předsedkyně.

A pokud po dvou letech vládnutí chtějí dále přitvrzovat, tak na koho další opatření dopadnou? Když se doposud báli sáhnout na zisky firem z oblasti energetiky, farmacie, zbrojení nebo bank…

Výrok A. Schillerové, že se nechceme připravovat na válku a chceme žít v míru a podle toho investovat, přinesl řadu i odsuzujících reakcí. „Nejsou to investice do tanků, které nás někam posunou. Potřebujeme investovat do dopravní infrastruktury. Určitě ne do připravenosti na válku, jak říká šéf generálního štábu Řehka. Vždy se osypu, když vidím jeho vyjádření nebo headliny: ‚Připravme se na válku.‘ Nechceme se připravovat na válku. Chceme žít v míru,“ uvedla přesně. Co vy byste k tomu řekla?

Zmínila jsem to mnohokrát a opět to zopakuji. Jsme jako strana pro mírové řešení a s eskalováním konfliktů posíláním zbraní do těchto míst zásadně nesouhlasíme. Nejsme s nikým ve válce, ale posíláme naši techniku a munici do míst bojů. Už i sami ukrajinští vojáci odmítají nastupovat na frontu a nechat se zbytečně zabíjet. Jen jejich prezident asi ještě nepochopil stanoviska Spojených států a dalších zemí, které se již také nechtějí na posílání vojenské techniky podílet a kupčení s ní, které evidentně na Ukrajině probíhá. Velice bych si přála rychlé ukončení tohoto konfliktu. Přispělo by to ke zklidnění mezinárodní situace, která se s další eskalací může vymknout jakékoliv kontrole.

Už minule jsme mluvili o protestech zemědělců v Německu. I u nás se nakonec konala, samozřejmě v mnohem menším, protestní jízda. Agrární komora prý další protesty zvažuje na přelomu února a března. V březnu se také má konat další demonstrace na Václaváku, organizovaná p. Rajchlem. Jaký v tomto směru očekávat tento rok? Předpokládáte, že nakonec dojde třeba i ke generální stávce?

Signálem, že se vláda takových nepokojů bojí, je to, že veřejnoprávní média o tom, co se děje v Německu, informovala se značným zpožděním. Lidé na sociálních sítích byli ne o krok, ale o míle dopředu v informovanosti o této záležitosti než média veřejné služby, která si za to všichni platíme.

Ano, možnost generální stávky i u nás tady je. Ovšem za odboráře to nikdo neudělá.

A co čekáte od blížících se voleb do Evropského parlamentu? Dojde podle vás k velkým změnám?

I zde bude záležet na aktivitě občanů, zda se rozhodnou k volbám přijít. Měli by přijít v co největším počtu a zvolit do EP takové poslance, kteří se nenechají manipulovat a budou hájit národní zájmy. Tím je vytvoření lepších podmínek pro průmysl, přehodnocení pro nás nevýhodného Green Dealu, který náš průmysl omezuje či přímo likviduje. Očekávám velké změny ve složení politických frakcí, a to jak těch stávajících, tak nově vzniklých. To bude mít dopad i na projednávání zásadních dokumentů, které se plánuje na rok 2025. Tyto volby tedy budou mít zásadní vliv na chod celé Evropské unie a je to jedinečná příležitost říct nesmyslům z EU STAČILO!

