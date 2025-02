Konečná: Kdo vezme peníze ze zahraničí, ať to musí hlásit

Paní poslankyně, hned na úvod se zeptám, čím si vysvětlujete, že Sociální demokracie ukončila jednání o společném postupu s hnutím STAČILO!?

Tak v první řadě bych ráda odmítla, že by to bylo kvůli „nelevicovosti“ programu hnutí STAČILO!. V tomto ohledu SOCDEM použila stejně trapné argumenty, jako používají provládní média. Co jsou levicovější témata než mír, miliardářská daň, řešení bytové problematiky, zdravotnictví, školství nebo důchody a podmínky pracujících.

Všechny strany, které podepsaly memorandum o podpoře hnutí STAČILO!, byly připraveny dělat kompromisy. Ovšem to, co požadovala Sociální demokracie, by v mnoha ohledech znamenalo ztrátu tváře a zavrhnutí všech změn, které STAČILO! považuje za zásadní pro lepší život občanů a rozvoj naší vlasti. Jinak se na důvody musíte ptát v Lidovém domě.

Myslíte, že se teď Jana Maláčová obrátí na strany, s nimiž dříve navázal spolupráci její předchůdce Michal Šmarda?

V těchto dnech jste se svými kolegy ze STAČILO! opět začala jezdit po republice mezi lidi. Naposledy jsme si mohli přečíst titulek o zestátnění televize? I o tato témata je mezi lidmi zájem?

V první řadě chci říct, že je úsměvné, když si antikomunistická redaktorka (kdysi Rudého) Práva z dvouhodinové diskuse vyzobne několik momentů a spojí je v senzacechtivý titulek. Ale ano, pokud jsou lidé nuceni platit Českou televizi a Český rozhlas, tak se nedivím, že se zajímají o dění v těchto médiích. Zvlášť kvůli tomu, jak třeba zpravodajství a publicistika těchto mnohamiliardových molochů fungují.

Jaký je tedy váš plán pro Českou televizi?

Tak v první řadě zrušit koncesionářské poplatky. Mimochodem, ve většině zemí EU se žádné koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média vůbec neplatí, protože jsou většinou státní – tedy jejich fungování se hradí částečně ze státního rozpočtu, což už samozřejmě v tom bombastickém článku paní autorka zapomněla zmínit. Naprosto absurdní je také fakt, že tyto instituce, které vytáhnou z kapes občanů mnoho miliard korun, nepodléhají kontrole NKÚ.

A co ještě občany na debatách zajímá?

Budete se divit, ale začal se na našich setkání objevovat velký strach o práci. Nejen z názorových důvodů, ale účastníci z vlastní zkušenosti poukazují na to, že mnohé firmy začaly propouštět, což ostatně potvrzuje i statistika, neboť nezaměstnanost je aktuálně nejvyšší za poslední čtyři roky. Aktuálně samozřejmě padají i četné dotazy na kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Když jste zmínila Trumpa, co říkáte na to, že USA zastavily vyplácení peněz v rámci USAID, což postihlo neziskovky i různá opoziční hnutí po celém světě?

Myslím, že mnohým vyrazilo dech, v kolika státech tato organizace finančně intervenovala. Tomu, že to bylo na rozvoj demokratických hodnot, už snad nevěří ani ty největší naivky. I proto prosazuje hnutí STAČILO!, aby všechny organizace přijímající peníze ze zahraničí musely tuto skutečnost transparentně hlásit.

Nedávno jste byla hostem setkání Klubu 2019, který sdružuje především zástupce zemědělství a potravinářství. Podívejme se tedy i na naši potravinovou soběstačnost. Co říci na její vývoj od roku 1989?

Tragédie. Nejen v oblasti potravinové, ale to se týká i například léčiv a léků a zanedlouho bohužel i energetické. Mimochodem, důsledkem toho je i fakt, že jsme pro mnohé výrobce a řetězce odpadkovým košem Evropy. KSČM byla historicky jedinou stranou, která tvrdila, že omezení soběstačnosti povede k zásadním problémům.

Jak to vypadá ohledně dovozu potravin ze zemí Mercosur? Co to pro země EU bude případně znamenat?

Obrovské problémy pro evropské zemědělce, kteří jsou nuceni dodržovat velmi přísné postupy a normy – na rozdíl od Jižní Ameriky. Logicky jsou tedy některé produkty kvůli tomu dražší. Evropská komise měla nastavit rovné podmínky, to by ale nebyla Ursula von der Leyenová, kdyby něco udělala tak, jak se má.

Na Facebooku jste sdílela informaci o akci odborářů, kteří přijeli do Bruselu demonstrovat za záchranu průmyslu. Můžete nám prosím o této akci říct něco víc?

Jsem ráda, že se odboráři vydali do Bruselu a dali o sobě vědět, protože je to právě průmysl, na který dopadají nesmyslná rozhodnutí Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Připomínám jen, že v tomto volebním období ji volili zástupci dozi STAN, KDU-ČSL, TOP 09, ale i ODS a Piráti. Tedy ta stejná vládní parta, která dneska mluví o tom, jak chce něco napravovat. Napravit mohli první pětiletku Ursuly. Ale rozhodli se dát jí na její šílené nápady dalších pět let. Absurdní.

Obávám se navíc, že to nebyl poslední protest odborářů, protože kladivo Green Dealu ještě nedopadlo plnou silou na občany ani firmy.