Konsolidační balíček? Ekonom bouchl do stolu: Jen plošné zvyšování daní!

„Stagnace na konci roku byla ještě pěkným výsledkem,“ poslanec, ekonom Jan Hrnčíř (SPD) analyzuje předcovidové české hospodářství a současnost. Objektivní zvýšení všech daní prostě spotřeba neoddiskutovatelně bude reflektovat. Připomenul zcela tragickou bilanci spokojenosti obyvatel s kabinetem a podotýká, že k těžkému boji o podobu konsolidačního balíčku už by někdo mohl říct i marnost nad marnost.

Ekonomice se nedaří vrátit na úroveň před pandemií. Někteří ekonomové jsou překvapení, jak mírně klesá inflace v eurozóně. Na začátek, o čem to svědčí?

Na úvod si musíme přiznat, že jsme na tom bohužel ve srovnání s ostatními zeměmi EU téměř nejhůře. Máme jednu z nejvyšších inflací v rámci Evropské unie, nejvyšší propad reálných mezd v EU, jedny z nejvyšších cen energií, přičemž po oznámeném konci vládního zastropování ceny energií pravděpodobně ještě porostou. V rámci ČR to svědčí o mimořádně nekompetentní vládě, která absolutně není schopná dostát svým předvolebním slibům. Celou EU pak ničí šílené idelogie jako je Green Deal a další, které Evropu doslova ekonomicky likvidují v zájmu jakéhosi vyššího dobra a činí ji nekonkurenceschopnou vůči zbytku světa. To je smutný fakt.

Zvenku to snad i vypadá, že vše začíná a končí také u inflace, která likviduje kupní sílu a brzdí investiční aktivitu v ekonomice. Inflací způsobený propad reálných příjmů domácností se přímo odráží v nižší reálné spotřebě. Do jaké míry mají domácnosti, firmy a drobní podnikatelé zásadní obavy, že k progresi, co se týká jejich finančních možností, prostě nedojde?

Nižší reálná spotřeba byla přímo odpovědná za nižší ekonomický růst ČR, než bylo původně predikováno. V poslední době sice došlo k mírnému oživení, jež ale dle předpokladů zastaví pravděpodobné přijetí tzv. konsolidačního balíčku. Reálné zvýšení téměř všech daní se samozřejmě odrazí v kupní síle, a tím i v negativním dopadu na ekonomiku země.

Je nějak předvídatelný, čistě ekonomicky, vývoj řekněme do konce roku?

Česká republika je jednou z mála zemí, která nedokázala dostat svou ekonomiku na předcovidovou úroveň. Spolu se Španělskem máme nejnižší hospodářský růst. Momentálně se pohybujeme na hranici stagnace, přičemž další predikce jsou podle mnohých ekonomů ještě pesimističtější. Vše záleží na mnoha faktorech, od vývoje ekonomiky v sousedním Německu až po přijetí již zmiňovaného konsolidačního balíčku. Vývoj nevyznívá pro naši republiku zatím nijak příznivě, proto se bohužel domnívám, že by stagnace na konci roku byla ještě pěkným výsledkem.

Samozřejmě sílí značné obavy. I když se eviduje velmi mírný růst spotřeby u domácností a zároveň sledujeme dál a dál pokles reálných příjmů. To bylo předvídatelné s pravděpodobností hraničící s jistotou, že?

Samozřejmě že sklízíme, co jsme zaseli. Z posledních novinek možná ještě překvapil premiér Petr Fiala v tom, že odsouvá rozhodnutí, jakým způsobem bude ODS kandidovat ve volbách. Snad i tím, že jsou malé bloky jaderných elektráren teprve v závěrečné fázi atd. atd. Mimochodem, je nějaká šance prosadit alespoň část z opozičních návrhů do konsolidačního balíčku?

Nemyslím si. Koalice téměř všechny opoziční návrhy smetla ze stolu s tím, že by pak konsolidační balíček již nedával smysl. V podstatě má i pravdu, kdyby vláda skutečně zapracovala všechny naše připomínky, z balíčku by zbylo pouze torzo a jeho název. Důvodem ovšem je, že je tento tzv. ozdravný balíček vypracován mimořádně špatně, konsolidačního na něm není zhola nic. Ve skutečnosti se jedná, jak jsem již předeslal, o plošné zvyšování téměř všech daní, které nejvíce postihne ty, které by vláda měla naopak podporovat. Tedy podnikatele, živnostníky a pracující rodiny s dětmi.

Na závěr tohoto rozhovoru… Snad víme, že nás čekají dva roky „fialové bídy“ a zcela asociálního přístupu. A tak řadu lidí napadá, proč krizi vlastně nazývají každý jinak?

Pokud máte na mysli vládu, tak ta jen trochu obměnila rétoriku. Zatímco první rok vinu za svou neschopnost svalovala na Babiše, nyní je na vině válka na Ukrajině. Každým dalším dnem Fialovy vlády se jen prohlubuje utrpení této země. Občané však mají jasno, což dokazuje i mimořádně nízká důvěra ve vládu. Pokud se nemýlím, tak se směřováním této země je spokojeno historicky nejnižší procento lidí. To už o něčem svědčí…



